Coronavirus: NRW-Minister mit erschreckender Prognose „keine Idee“ ++ Neuer Plan zur Öffnung von Restaurants und Hotels ++

Kontaktverbot, Maskenpflicht, Bars und Restaurants geschlossen: Das Coronavirus bestimmt das Leben aller Menschen, auch in NRW.

Neue Entwicklungen, Entscheidungen über Lockerungen und Einzelschicksale sind an der Tagesordnung. Das Coronavirus in NRW

Mittwoch, 29. April

17.35 Uhr: NRW-Oberverwaltungsgericht bestätigt 800-Quadratmeter-Regel

Die Begrenzung der Verkaufsfläche für Warenhäuser, Technikmärkte und andere große Geschäfte in Nordrhein-Westfalen auf 800 Quadratmeter ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies am Mittwoch den Antrag eines Kaufhausbetreibers aus Minden auf eine einstweilige Anordnung gegen die Coronaschutzverordnung des Landes ab. Die Verkaufsfläche sei ein Kriterium, „das eine unterschiedliche Behandlung einzelner Einzelhandelsbetriebe mit Blick auf ihre Relevanz für das weitere Infektionsgeschehen im Ansatz rechtfertigen könne“, teilte das Gericht mit.

In NRW dürfen Möbelhäuser oder Babymärkte ohne Begrenzung der Verkaufsfläche öffnen, Warenhäuser, Modehändler oder Technikmärkte aber nicht. Der Beschluss ist unanfechtbar.

15.59 Uhr: NRW-Gesundheitsminister mit erschreckender Prognose

Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Bevölkerung auf einen bis ins kommende Jahr andauernden Kampf gegen das Coronavirus eingestimmt. „Die Wahrheit ist, dass unser Land noch sehr lange mit dem Virus leben muss“, sagte Laumann am Mittwoch im Landtag. Das Virus werde die Gesellschaft „weit bis ins nächste Jahr begleiten“, sagte er. „Wir werden die nächsten Wochen und Monate in unserem Land Schritt für Schritt versuchen, im Licht der Infektionszahlen wieder möglichst viel Normalität herzustellen“, sagte Laumann.

Am Donnerstag würden die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Öffnungen, etwa bei Spielplätzen, Museen und im Sport reden. „Was mir richtig leid tut, ist, dass ich überhaupt keine Idee habe, wie wir wieder Volksfeste machen können“, sagte Laumann.

14.50 Uhr: 254 Menschen an einem Tag infiziert

Innerhalb eines Tages haben sich 254 Menschen in Nordrhein-Westfalen neu mit dem Coronavirus infiziert. Somit erhöhte sich die Anzahl der bestätigten Infektionen seit dem ersten Fall in NRW auf 32.414 am Mittwoch, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Weitere 29 Menschen starben, so dass sich die Anzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 1200 in NRW erhöhte.

13.30 Uhr: Land stellt Drei-Stufen-Plan vor, um Restaurants und Hotels wieder zu eröffnen

Mit einem Drei-Stufen-Plan will NRW schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie zurücknehmen. Eingeleitet werden soll die Öffnung mit touristischen Outdoor-Angeboten wie Zoos, Freizeitparks und Klettergärten, wie die Wirtschafts- und Tourismusminister der drei Länder am Mittwoch mitteilten.

In der zweiten Phase sollen Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels folgen. Später solle dann der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich sein. Dieses Konzept wollen die Länder in die Wirtschaftsministerkonferenz einbringen. „Zu welchem Datum die einzelnen Phasen beginnen, werden die Länder in Abstimmung mit dem Bund in Eigenverantwortung bestimmen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Bei allen Maßnahmen sei zu beachten, „dass der Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger Vorrang hat“. Deshalb sehe das Konzept die Einhaltung strikter Abstandsregelungen, Hygienevorgaben und Registrierungspflichten vor. Voraussetzung sei auch immer, dass die epidemiologische Lage sich weiter stabilisiere.

12.54 Uhr: NRW appelliert am Langen Wochenende nicht ins Nachbarland zu fahren

Vor dem langen Wochenende mit dem 1. Mai hat die NRW-Landesregierung gemeinsam mit den vier Grenzregionen zum Verzicht auf nicht notwendige Reisen in die Nachbarländer aufgerufen. Auch wenn es erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen gebe, müsse man auf allen Seiten der Grenze umsichtig sein, sagte NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) am Mittwoch.

„Gemeinsam haben wir es geschafft, die Verbreitung des Virus in unserem grenzüberschreitenden Lebensraum zu verlangsamen. Je länger wir auf Shoppingtouren und Urlaub verzichten, umso schneller werden diese wieder möglich sein“, appellierte der Minister.

11.20 Uhr: Düsseldorfer Rheinkirmes abgesagt

Es war eigentlich schon fast klar, jetzt ist es aber offiziell: Die Rheinkirmes in Düsseldorf, die eigentlich vom 17. Juli bis 26. Juli hätte stattfinden sollen, wurde laut der Rheinischen Post abgesagt.

Allerdings arbeite man noch an alternativen Konzepten, verriet der Vorsitzende des Düsseldorfer Schaustellerverbandes. Doch die seien noch nicht spruchreif.

11.00 Uhr: Bundesregierung verlängert Reisewarnung

Nun ist es offiziell. Die Bundesregierung hat die reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert. Bedeutet für Bürger in NRW: Die Pfingsferien sind betroffen. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte bereits am 17. März die Reisewarnung für alle touristischen Reisen ins Ausland ausgesprochen. Normalerweise gibt es solche Warnungen nur bei Gefahr für Leib und Leben. Beispielsweise für Reisen nach Syrien oder Afghanistan.

10.15 Uhr: 1200 Tote in NRW

Es sind nun 1200 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Das sind 29 mehr Tote als noch am Vortag. Ingesamt gibt es über 32.000 Infizierte und mehr als 22.000 wieder gesunde Menschen in NRW.

9.30 Uhr: Maske schützt nicht vollständig

Ein Experte warnt nun davor, dass die Masken für Mund und Nase nicht unbedingt ausreichend vor einer Infektion schützen könnten. Professor Markus Kohlhaas aus Dortmund (NRW) ist Chefarzt einer Augenklinik und hat nun die Vermutung geäußert, dass auch über das Auge eine Infektion mit dem Virus möglich sei. Allerdings sei die Tränenflüssigkeit nicht ansteckend für andere Menschen, sagte er gegenüber dem Portal ruhr24.

9 Uhr: Lockdown-Maßnahmen werden nicht mehr so ernst genommen

Der Hausärzteverband Nordrhein warnt jetzt davor, dass das Risikobewusstsein in der Bevölkerung sinken könne. „Es scheint jetzt ein gesellschaftlicher Punkt erreicht zu sein, wo die Lockdown-Maßnahmen nicht mehr akzeptiert werden und eine gefährliche Sorglosigkeit Einzug hält“, sagte der Vorsitzende Oliver Funken der „Rheinischen Post“.

Unter anderem würde man das daran sehen, dass Patienten trotz Maskenpflicht nicht mehr mit Maske zur Sprechstunde kommen.

8.15 Uhr: Köln droht mit dieser Strafe bei Verletzung der Maskenpflicht

Ab dem heutigen Mittwoch wird in Köln hart durchgegriffen. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, soll bis zu 150 Euro Strafe zahlen müssen. Zunächst würde ermahnt werden, wer dann wieder erwischt wird, wird zur Kasse gebeten.

Die Landesregierung hatte keine pauschalen Strafen vorgesehen, sondern es den Kommunen selbst überlassen, wie hoch das Bußgeld bei Verletzung der Maskenpflicht ausfallen soll.

7.35 Uhr: Ab Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt

Abstand zwischen den Betenden, kein Händeschütteln beim Friedensgruß: In den Kirchen in Nordrhein-Westfalen dürfen vom 1. Mai an wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert werden - unter strengen Corona-Schutzmaßnamen. „Wir wissen von vielen Gläubigen, dass sie sich sehr über die Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste freuen, weil sie besonders in dieser schweren Zeit Trost und Halt aus dem Glauben schöpfen“, sagte Thomas Klimmek, Sprecher des Kölner Erzbistums.

Die NRW-Landesregierung und Kirchenvertreter hatten sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass ab Mai unter Auflagen wieder Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung stattfinden dürfen. Verboten waren öffentliche Gottesdiensten in NRW aber nicht, vielmehr hatten Kirchen und Religionsgemeinschaften im Zuge der Corona-Krise selbst auf öffentliche Versammlungen verzichtet.

7.10 Uhr: Reisewarnung soll verlängert werden

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge bis Mitte Juni verlängern. Das berichtete der „Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag. Demnach heiße es in der Beschlussvorlage, die bisher gültige Reisewarnung gelte „bis auf weiteres“, mindestens aber bis Mitte Juni. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Verlängerung soll laut „Spiegel“ an diesem Mittwoch vom Kabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni.

Dem Bericht zufolge lässt das Papier aus dem Auswärtigen Amt allerdings offen, ob Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sein werden, die in manchen Bundesländern schon Ende Juni beginnen. Wer allerdings über Pfingsten Ende Mai eine Auslandsreise gebucht habe, könne diese jetzt stornieren und sich auf die Reisewarnung berufen.

In Deutschland galt die weltweite Reisewarnung für Touristen zunächst bis zum 3. Mai. Die Grenzen zu den Nachbarländern dürfen abgesehen vom Warenverkehr nur noch von Berufspendlern oder Menschen mit einem anderen dringenden Grund passiert werden.

6.30 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen aus NRW

Die Zahl der Neuinfektionen in NRW ist wieder gestiegen. Die Gesamtzahl hatte sich zuletzt in rund 57 Tagen verdoppelt, in NRW gab es vor wenigen Tagen noch eine Wert von 65 Tagen.

Insgesamt sind über 32.000 Menschen in NRW infiziert, über 22.000 wieder genesen und 1171 gestorben (Stand Mittwochmorgen).

Dienstag, 28. April

22.20 Uhr: Reisebüros demonstrieren am Mittwoch für Corona-Hilfen

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens wollen Inhaber und Beschäftigte von Reisebüros am Mittwoch für Corona-Hilfen für ihre Branche demonstrieren. „Wir fordern einen Rettungsschirm und wollen eine Absicherung“, sagte eine der Organisatorinnen des bundesweiten Aktionsbündnisses „Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros - rettet die Touristik“ laut einer Mitteilung. Neben der Landeshauptstadt Düsseldorf und Köln sollen auch in Dortmund, Leverkusen, Münster, Paderborn und Hagen Demonstrationen auf zentralen Plätzen stattfinden.

17.40 Uhr: Schul-Öffnungen für mehr Schüler ab 7. Mai

Am 4. Mail werden die Schulen für Abschlussjahrgänge in NRW wieder geöffnet. Um auch den anderen Jahrgängen eine reibungsfreie Rückkehr zu ermöglichen, soll den Schulen eine Vorbereitungszeit eingeräumt werden. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat dazu schon konkrete Pläne, wie sie gegenüber der Wa erklärte: "Das bedeutet, dass nach einer Vorbereitungszeit für die Schulleitungen und Lehrkräfte die Schüler frühestens ab dem 7. Mai in die Schulen kommen." Noch in dieser Woche werde es dazu Abstimmungsgespräche mit betroffenen Akteuren aus dem Bildungsbereich geben.

11.25 Uhr: Toter aus Hochhaus in Grevenbroich identifiziert

Bei dem in einem wegen Corona abgeriegelten Hochhauskomplex in Grevenbroich entdeckten Toten handelt es sich um den 58 Jahre alten Wohnungsinhaber. Von einem Verbrechen gehen die Ermittler nicht aus: Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Die genaue Todesursache war zunächst weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach solle nun entscheiden, ob die Leiche obduziert werde, sagte die Polizeisprecherin.

Inzwischen ist auch klar: fünf der 377 Bewohner des Hochhauses sind an Covid-19 erkrankt. Dabei handelt sich laut „Bild“ um eine alleinstehende Person sowie vier Infizierte aus drei Familien. Ihre Kontaktpersonen werden nun ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Bei allen negativ getesteten Bewohnern wird die Quarantäne aufgehoben. Einige Personen, die sich nicht hatten testen lassen, verbleiben in Quarantäne.

09.00 Uhr: Bis zu 50.000 Insolvenzen erwartet

Düstere Prognose für den deutschen Einzelhandel. Wegen der Corona-Krise erwartet der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth, bis zu 50.000 Insolvenzen in der Branche. Die Schließung von Geschäften habe bereits zu einem Verlust von rund 30 Milliarden Euro Umsatz geführt, so Genth gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Montag, 27. April

20.30 Uhr: Öffnung der Spielplätze wird geprüft

Werden Spielplätze in NRW bald wieder geöffnet? Das Bundesland prüft nun die Öffnung unter bestimmten Bedingungen wie einer Aufsicht. „Dort, wo es verantwortliche Aufsicht geben kann, befürworte ich, eine Öffnung von Spielplätzen in absehbarer Zeit wieder zu ermöglichen“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Für eine mögliche Aufsicht, damit die Regeln eingehalten werden, gebe es verschiedene Möglichkeiten: „Das könnten Verwaltungsmitarbeiter aus Bereichen sein, wo vorübergehend weniger Arbeit anfällt, oder auch Ehrenamtliche. Das diskutieren wir mit unseren Ansprechpartnern aus der Kinder- und Jugendarbeit sowie den Kommunen.“

19.35 Uhr: Leiche in Corona-Hochhaus entdeckt

Am Wochenende mussten 377 Bewohner eines Hochhauses in Grevenbroich zum Corona-Test, weil zwei Familien sich nicht an die Quarantäne gehalten hatten. Am Montag wurde in dem Haus eine Leiche entdeckt. Das berichtet die Bild.

Demnach soll der Rettungsdienst gegen Mittag verständigt worden sein, weil ein Mann hinter der verschlossenen Tür nicht mehr reagiert hatte. Der 58-Jährige wurde anschließend von den Rettungssanitätern tot in der Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Ob der Verstorbene mit dem Coronavirus infiziert war, ist bislang unklar.

11.00 Uhr: Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Uniklinik Essen

Ein Mann aus Essen starb Mitte April an den Folgen des Coronavirus. Zuvor soll er seiner Familie von abenteuerlichen Zuständen im Uniklinikum berichtet haben. „Die laufen hier herum, als gibt es Corona gar nicht“, soll er berichtet haben. Seine Familie erhebt nun schwere Vorwürfe. Hier alle Einzelheiten!

10.06 Uhr: Gymnasium in Dormagen muss nach drei Tagen wieder schließen

Nach nur drei Tagen muss ein Gymnasium in Dormagen wieder schließen. Das berichtet die „Rheinische Post“ und beruft sich auf ein Schreiben der Schule an Eltern, Lehrer und Schüler. Demnach gibt es im Norbert-Gymnasium Knechtsteden in der Familie eines Schülers einen Corona-Fall. Erst am vergangenen Donnerstag hatte das Gymnasium den Betrieb für angehende Abiturienten wieder augenommen. Die Vorbereitung für das Abitur soll nun digital erfolgen.

08.40 Uhr: Heftiger Gegenwind für Laschet

Mächtig Gegenwind für Armin Laschet in der ARD-Talkshow Anne Will. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warf dem NRW-Ministerpräsident vor: „Ich hätte nie die Schulen schon geöffnet, die sind überhaupt nicht vorbereitet.“ Nicht der einzige Vorwurf, den sich Laschet gefallen lassen musste. Hier erfährst alle Infos zur Sendung!

07.00 Uhr. Maske! So nähst du sie, so desinfizierst und wäschst du sie richtig

Ab heute gilt in NRW die Maskenpflicht! Wie du deine Maske selbst nähen kannst, wie du sie richtig desinfizierst und wäschst, liest du hier.

Diese Geschäfte haben in NRW wieder geöffnet:

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Autohäuser und Fahrradhändler

Buchhandlungen

Möbelhäuser (zum Beispiel Ikea, XXXLutz, Höffner, Roller, Porta Möbel, Dänisches Bettenlager…)

Babymärkte (zum Beispiel BabyOne, Babymarkt, Alvo, Babyprofi…)

Diese Läden haben in NRW weiterhin geöffnet:

Supermärkte

Großhandel

Drogerien

Apotheken

Baumärkte

Abhol- und Lieferdienste

Tankstellen

Poststellen

Banken

Blumenläden

Waschsalons, Wäschereien

Diese Läden sind noch geschlossen:

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Restaurants, Bars und Kneipen

Friseur-Salons (Öffnung ab 4. Mai)

