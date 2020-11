Corona in NRW: Ganzes Land ist jetzt Risikogebiet ++ 3637 Neuinfektionen

Die Corona-Situation an Rhein und Ruhr spitzt sich weiter. Mittlerweile gilt das ganze Land als Risikogebiet. Die Infektionszahlen steigen weiter. Ab Montag, 2. November, gibt es in NRW wieder einen Corona-Teil-Lockdown.

In unserem Corona-Newsblog halten wir dich über die Entwicklungen in NRW auf dem Laufenden.

+++ Lockdown light: Die heftigen Corona-Forderungen der Kanzlerin ++

Corona in NRW: News-Ticker

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Sonntag, 1. November

08.29 Uhr: Ganz NRW ist jetzt Corona-Risikogebiet

Als letztes Gebiet in NRW hat auch der Kreis Soest erstmals die Marke von 50 neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten - somit gilt das ganze Land als Risikogebiet. Das RKI meldete am Sonntagmorgen 3637 neue Fälle von Corona in NRW.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in Duisburg (256,1).

Samstag, 31. Oktober

20.39 Uhr: NRW spricht Machtwort bei Martinsumzüge

Martinszüge sind in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen verboten. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaube Veranstaltungen nur noch, „wenn es dafür einen ausdrücklichen Ausnahmetatbestand in der Verordnung gibt“, erklärte ein Sprecher. „Da Martinszüge keine berufliche Veranstaltung sind und auch keine der Daseinsfürsorge dienende Veranstaltung, sind sie leider nicht zulässig.“ Auch für feste Gruppen wie Schulklassen gebe es keine Ausnahmen.

Sankt Martinsumzüge dürfen dieses Jahr nur unter ganz bestimmten Bedingungen stattfinden. Foto: imago images/Eibner

Vor anderthalb Wochen hatte das NRW-Gesundheitsministerium noch mitgeteilt, dass Martinszüge unter Einhaltung von Abstandsregeln und mit Personenbeschränkungen stattfinden dürften.

10.00 Uhr: Hilfe von der Uni für Studenten

Um wirtschaftlich in Not geratene Studierende zu unterstützen, haben mehrere Hochschulen in NRW Fonds eingerichtet. Nach Angaben des NRW-Wissenschaftsministeriums gibt es solche Hilfsfonds inzwischen an allen sieben Kunst- und Musikhochschulen, der Mehrheit der Fachhochschulen und einigen Universitäten. Das Geld kommt von Spendenaufrufen, von Förder- und Alumnigesellschaften, Vereinen, einzelnen Unterstützern und regionalen Partnern. „Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir weitermachen“, erklärte Carolina Getto, die das Fundraising an der Fachhochschule Aachen leitet.

09.21 Uhr: 5032 Corona-Neuinfektionen in NRW

Das RKI meldet am Samstagmorgen 5032 Neuinfektionen in NRW. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz lieg weiter in Solingen (247,79).

Corona in NRW: Das RKI meldet mehr als 5000 Neuinfektionen. (Symbolbild) Foto: imago images / Bildgehege

08.15 Uhr: Hunderte Polizisten in NRW in Corona-Quarantäne

In NRW sollen sich etwa 500 Polizisten in Corona-Quarantäne befinden, wie RP Online aus Polizeikreisen erfahren hat. Rund 100 Beamte seien mit dem Virus infiziert. In vielen Polizeibehörden in NRW sollen Testmöglichkeiten für Beamte fehlen. Die Gewerkschaft der Polizei und die Landtagsfraktion der SPD kritisieren die Test-Strategie für die Polizei, so RP Online.

Freitag, 30.Oktober:

22.22 Uhr: Maskenverweigerer zeigt Hitlergruß an Bahnhof

Weil er keine Mund-Nasen-Maske trug, hat ein Mann im Kreis Olpe am Freitag einen Zug verlassen müssen.

Darüber ärgerte er sich offenbar so sehr, dass er vor dem Bahnhof in Attendorn mehrfach den „Hitlergruß“ zeigte und rechtsradikale Parolen rief, wie die Polizei mitteilte.

Da der 49-Jährige betrunken war, unter Drogeneinfluss stand und sich von den alarmierten Beamtem nicht beruhigen ließ, wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen.

20.30 Uhr: Solingen will Hälfte der Schüler digital unterrichten

Solingen will Klassenstärken halbieren und daher die Hälfte der Schüler digital unterrichten. Eine entsprechende Verfügung für weiterführende Schulen soll ab kommenden Mittwoch bis Ende November gelten, sagte Schuldezernentin Dagmar Becker am Freitag in einer Video-Pressekonferenz.

Höchstens 50 Prozent einer Klasse dürften zum Präsenzunterricht erscheinen, für die anderen laufe es dann als Distanzunterricht. Das „Solinger Modell“ lasse dabei die Schulen organisatorisch entscheiden, ob sie etwa im Wochenblock oder tageweisen Wechsel verfahren wollten.

18.35 Uhr: NRW-Regierung appelliert an alle, an Halloween zuhause zu bleiben

Halloween light: Auch in Nordrhein-Westfalen wird die Corona-Pandemie an diesem Samstag manch gruseliges Treiben deutlich dämpfen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte im Vorfeld an die Bevölkerung appelliert: „Verzichten Sie auf die üblichen Halloween-Partys.“ Alle müssten mit strengen Kontrollen und Sanktionierungen rechnen. „Die örtlichen Ordnungsämter werden keinen Missbrauch dulden“, sagte er.

Die Polizei in Hagen appellierte an Kinder und Jugendliche, an Halloween zu akzeptieren, dass eine Tür beim Klingeln wegen Corona zu bleibt. Man solle sich dann bitte nicht - wie sonst üblich - mit einem Streich revanchieren. „Viele Menschen möchten Kontakte aufgrund der aktuellen Situation meiden. Und das ist genau richtig so: Unnötige Kontakte zu vermeiden, ist weiterhin das Gebot der Stunde. Deshalb sollte dieses Jahr Halloween auch besser zuhause gefeiert werden“, riet die Polizei.

17.00 Uhr: Duisburg zieht drastische Konsequenzen bereits ab Samstag

Die Stadt Duisburg schließt bereits ab Samstag, 31. Oktober, alle städtischen Schwimmbäder. Die Begründung: „Der Krisenstab hat beschlossen, alle Schwimmbäder bereits ab dem morgigen Samstag zu schließen. Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung wären sie ohnehin ab Montag geschlossen worden.“

Corona: Ab Montag gilt in NRW wieder ein Teil-Lockdown. Foto: imago images / foto2press

Solingen liegt im NRW-Vergleich der Inzidenzwerte auf Platz 2 mit einem Wert von 283,8. Deshalb hat der Oberbürgermeister Tim Kurzbach in einer Pressekonfrenz am Freitagmittag beschlossen, dass einige verschärfte Regeln ab Samstag 0 Uhr gelten sollen.

15.40 Uhr: Streit um Maskenpflicht eskaliert in Einkaufsmarkt

Bei einem Streit um die Maskenpflicht ist ein 28 Jahre alter Marktmitarbeiter in Mönchengladbach von einem Kunden verletzt worden. Der Kunde habe den Beschäftigten beleidigt und ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Kunde sei nach dem Vorfall am Donnerstagabend geflohen. Der 28-Jährige habe ihn zunächst verfolgt. Als ihm weitere Schläge angedroht wurden, habe er die Verfolgung eingestellt.

Der Schläger hatte selbst eine Maske getragen. Er hatte sich aber offensichtlich darüber aufgeregt, dass ein anderer, maskenloser Kunde auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht wurde.

14.32 Uhr: Mundschutz auf Friedhöfen Pflicht

In Recklinghausen musst du an den Feiertagen auf dem Friedhof einen Mundschutz tragen. „Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen gilt an Allerheiligen, Sonntag, 1. November, und an Totensonntag, 22. November, auf den städtischen Friedhöfen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“, teilte die Stadt mit. Auf die Maskenpflicht wird auch durch Hinweisschilder an den Eingängen der Friedhöfe hingewiesen.

13.08 Uhr: Mehr Spenden für Tafeln in NRW durch Gastronomieschließung?

Die Schließung von Restaurants und Bars ab Montag lässt einzelne Tafeln verhalten auf zusätzliche Spenden aus der Gastronomie hoffen. Beim Lockdown im Frühjahr hätten die Tafeln in Köln und im benachbarten Hürth Spenden bei einigen Restaurants abholen können, sagte ein Sprecher der Tafel in Hürth am Freitag. Ob das auch diesmal so komme, sei aber noch ungewiss, da Restaurants diesmal von Anfang an Speisen zum Abholen zubereiten dürften.

In Essen hieß es, bisher habe man zwar noch keine Signale aus der Gastronomie für einen Spendensegen. Im Frühjahr habe es aber auch zwei bis drei Wochen gedauert. Da sich die erneute coronabedingte Schließung von Restaurants diesmal abgezeichnet habe, seien dort womöglich Waren etwas zurückhaltend eingekauft worden, meinte ein Tafel-Sprecher in Essen.

Laut Landesverband ist die Gastronomie kein allzu wichtiger Spender für die 174 Tafeln in NRW. Hauptsächlich kämen die Lebensmittel-Abgaben aus dem Einzel- und Großhandel, erläuterte der Vorsitzende Wolfgang Weilerswist. Aber: „Sollten entsprechende Signale aus der Gastronomie kommen, stehen wir natürlich bereit.“

13.00 Uhr: Martinsumzüge in NRW verboten

Martinsumzüge sind in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen verboten. Das teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaube Veranstaltungen nur noch dann, wenn sie der Daseinsvorsorge dienten oder einen beruflichen Grund hätten.

12.24 Uhr: Polizei in Düsseldorf muss Maske im Streifenwagen tragen

Polizeibeamte in Düsseldorf müssen jetzt in den Streifenwagen Maske tragen. Das bestätigte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Pflicht gelte seit dem 26. Oktober und zunächst bis zum Ende des Jahres. Polizisten seien auch zur Maske verpflichtet, wenn außerhalb des Wagens der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

In Köln war vor rund zwei Wochen wegen der hohen Corona-Zahlen in der Stadt eine ähnliche Maskenpflicht für Polizisten eingeführt worden. Laut Innenministerium steht es den Polizeibehörden frei, eigene Regelungen einzuführen. Eine landesweite Verordnung gebe es nicht.

11.22 Uhr: Solingen geht harten Schritt - Lockdown schon ab Samstag

Solingen liegt im NRW-Vergleich der Inzidenzwerte auf Platz 2 mit einem Wert von 283,8. Deshalb hat der Oberbürgermeister Tim Kurzbach in einer Pressekonfrenz am Freitagmittag beschlossen, dass einige verschärfte Regeln ab Samstag 0 Uhr gelten sollen. Dann ist kein Sport mehr möglich. Auch die Kontaktbeschränkung gelte schon an Halloween. Halloween-Partys sind verboten.

Ab Mittwoch werde auch Unterricht an weiterführenden Schulen wieder getrennt.

11.08 Uhr: Armin Laschet verspricht staatliche Entschädigung

„Das, was wir machen, ist verhältnismäßig, geeignet und angemessen“, sagte Laschet am Freitag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise. Allerdings sei es auch für viele eine Zumutung, räumte er ein. Daher werde es staatliche Entschädigung für wirtschaftlich Betroffene geben.

Erneut wurde eine „epidemische Lage von landesweiter Bedeutung“ festgestellt. Damit hat die Landesregierung zunächst für weitere vier Wochen eine rechtliche Grundlage für außerordentliche staatliche Eingriffe zur Pandemiebekämpfung. Im Katastrophenfall dürfte etwa medizinisches Gerät beschlagnahmt werden.

Für die Verlängerung stimmten mit breiter Mehrheit die Regierungsfraktionen von CDU und FDP ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung der AfD. Die Feststellung ist diesmal auf nur einen Monat befristet worden. Grundsätzlich sieht das Infektionsschutzgesetz eine Frist von jeweils zwei Monaten vor.

10.24 Uhr: Armin Laschet appelliert an die Bürger

Armin Laschet appelliert an die Bürger, pocht auf Entschleunigung: „Helfen Sie mit! Lassen Sie uns jeden unnützen Kontakt vermeiden. Dann haben wir im Dezember wieder Luft zum Atmen und uns auf das Weihnachtsfest vorzubereiten“. Deshalb rief er auch dazu auf, auf das Halloween-Feiern zu verzichten. Wenn die Zahlen sinken, sollen auch die Änderungen gelockert werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / Political-Moments

10.15 Uhr: Laschet: „Die Lage ist ernst“

„Bei 75 Prozent der Infektionen wissen wir gar nicht, wo diese herkommen“, mahnt Laschet. Damit rechtfertigt er auch die Schließung der kulturellen Branche und die des Gastronomiebetriebes. Auch sollen unnötige Kontakte, unnötige Reisen für vier Wochen reduziert werden. „Um in der Weihnachtszeit in eine entspanntere Situation zu kommen“. „Wir werden mit dem Virus leben müssen“, sagt er gleichzeitig mit Blick auf das kommende Frühjahr.

„Die Lage ist zu ernst, um jetzt die Polemik, die Hetze in die Parlamente zu treiben. Trotzdem müssen wir Gegenargumente ernst nehmen“, so Laschet. Applaus im Publikum.

10.12 Uhr: Laschet live in Sondersitzung im Landtag

Armin Laschet warnt, dass die Lage sich verschärft hat. In der Bundesrepublik haben viele Orte, den Inzidenzwert von 50 überschritten. Wir brauchen einheitliche Regeln in ganz Deutschland, um diesen Trend der Neuinfektionen gemeinsam zu brechen, so Laschet. Er macht sich für die neuen Regeln stark.

10.03 Uhr: Landesregierung verabschiedet neue Corona-Schutzverordnung - Großveranstaltungen bis 31. Dezember verboten

Die NRW-Landesregierung hat die neue Corona-Schutzverordnung verabschiedet. Sie gilt ab Montag, 2. November 2020. Du findest sie hier >>> Darin wird festgehalten, dass Großveranstaltungen bis zum 31. Dezember 2020 untersagt sind. Dazu gehören:

Kirmes und Volksfeste

Schützenfeste

Weinfeste

Stadt-, Dorf- und Straßenfeste

ähnliche Festveranstaltungen

09.52 Uhr: Werden bald Hundertschaften zur Kontrolle der Corona-Regeln eingesetzt?

Die nordrhein-westfälische FDP-Fraktion will Hundertschaften der Polizei einsetzen, um zu überprüfen, ob die Corona-Schutzverordnung eingehalten wird. „Sie sollten die kommunalen Ordnungskräfte im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus unterstützen.

Die Einhaltung der Regeln muss konsequent kontrolliert, Verstöße müssen geahndet werden“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Henning Höne, der „Rheinischen Post“ (Freitag). Höne fügte hinzu: „Die Bereitschaftspolizisten könnten zum Beispiel einschlägig bekannte Orte aufsuchen, wo große Feiern stattfinden können, die momentan nicht erlaubt sind, und wo Menschen sich treffen und leichtsinnig feiern.“

Das seien „nicht nur die bekannten Partymeilen in Düsseldorf und Köln, sondern gerade auch in den anderen Städten und Kreisen“, sagte Höne. Dort fehle häufig Personal für die Kontrollen. Gleichzeitig seien bei der Bereitschaftspolizei Kapazitäten frei geworden wegen der Beschränkungen bei Fußballspielen. „Das sollte genutzt werden.“

09.27 Uhr: Flughafen Düsseldorf macht Terminal B dicht

Der Düsseldorfer Flughafen reagiert auf den drastisch gesunkenen Flugverkehr und schließt vom 3. November an das Terminal B. An Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen werden alle Passagiere künftig über die Flugsteige A und C abgefertigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Flughafenkreisen erfuhr.

Der Flughafen Düsseldorf schließt im Corona-Lockdown das Terminal B. (Symbolbild) Foto: imago images / Hartenfelser

Ob und wann wieder alle drei Terminals in Betrieb genommen werden, ist unklar. Die Flugsteige B und C waren bereits in der ersten Corona-Welle von Mitte März bis zum Juni geschlossen worden, als der Flugverkehr praktisch zum Erliegen gekommen war. Flugsteig A war durchgehend geöffnet.

09.23 Uhr: Wegen verschärfter Maskenpflicht - Rauchverbot in einigen Teilen der Duisburger Innenstadt

Wegen der verschärften Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Duisburger Innenstadt macht die Stadt nun gegenüber der WAZ klar, dass ein striktes Rauchverbot in diesen Zonen herrsche. Hinweisschilder weisen auf die jeweils 28 entsprechenden Zonen hin.

Einzig und allein für das Essen und Trinken dürfen Bürger die Masken abnehmen, wenn sie sitzen oder stehen geblieben sind. Alle Infos dazu gibt es bei der WAZ.

09.01 Uhr: Sondersitzung im NRW-Landtag wegen der Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie kommt der NRW-Landtag am Freitag (10 Uhr) erneut zu einer Sondersitzung zusammen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird das Parlament über die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse und über konkrete Weichenstellungen in Nordrhein-Westfalen unterrichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten hatten sich am Mittwoch einvernehmlich auf ein strenges Maßnahmenpaket geeinigt. Es sieht drastische Kontaktbeschränkungen für die Bürger mit Herunterfahren fast aller Freizeitaktivitäten ab dem 2. November bis zum Ende des Monats vor. Das nordrhein-westfälische Kabinett hat bereits beschlossen, die Vereinbarung in die Corona-Schutzverordnung zu übernehmen.

Darüber hinaus soll der Landtag in der Sondersitzung nach dem Willen der Mehrheitsfraktionen von CDU und FDP erneut eine „pandemische Lage“ für NRW feststellen. Sie rechtfertigt außerordentliche staatliche Eingriffe. Im Katastrophenfall dürfte etwa medizinisches Gerät beschlagnahmt werden. Die parlamentarische Grundlage für solche Ausnahmen ist auf jeweils zwei Monate beschränkt.

08.32 Uhr: Foto von Armin Laschet sorgt für Aufregung

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet forderte vor dem Gipfel-Treffen mit den Ministerpräsidenten und Angela Merkel verschärfte Corona-Regeln. Jetzt kursiert im Netz ein Foto von Laschet, das für Aufregung sorgt. Was darauf zu sehen ist, erfährst du hier >>>

08.03 Uhr: Verstärkte Kontrollen an Party-Hotspots in der Halloween-Nacht

Ordnungsämter und Polizei wollen am bevorstehenden Halloween-Wochenende wieder verstärkt an den Party-Hotspots der größeren Städte die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrollieren. Es ist das letzte Wochenende mit geöffneten Kneipen, Bars und Restaurants, ehe diese ab Montag wegen eines bundesweiten Teil-Lockdown bis Ende November schließen müssen.

„Am Wochenende werden vermehrt Schwerpunktkontrollen stattfinden, um zu schauen, ob die Regeln der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden“, sagte etwa ein Sprecher der Stadt Dortmund. Das Essener Ordnungsamt hat sein Personal nach Angaben einer Sprecherin so eingeplant, dass vor allem am Samstagabend - Halloween - viele Mitarbeiter unterwegs sein werden.

Am Hallloween-Wochenende ist die Polizei vermehrt im Einsatz, um in der Corona-Pandemie zu kontrollieren. Foto: imago images / Montage: DER WESTEN

Auch in Köln und Düsseldorf werden städtische Mitarbeiter - „wie an den vergangenen Wochenenden auch“ - die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrollieren. Ein Sprecher der Stadt Köln sagte, das Ordnungsamt überprüfe Vorgaben wie Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Sperrstunde generell im Rahmen der Streifengänge, aber auch stichprobenartig und - bei entsprechenden Hinweisen aus dem Gesundheitsamt oder der Bevölkerung - gezielt. Zusätzliches Personal stehe jedoch nicht zur Verfügung.

Donnerstag, 29. Oktober

22.15 Uhr: Corona-Testzentren an Düsseldorfer Flughäfen schließen

Die beiden von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein betriebenen Corona-Testzentren für Reiserückkehrer an den Flughäfen Düsseldorf und Weeze stellen zum 1. November ihren Betrieb ein. Hintergrund sei das Ende des Engagements des Landes NRW beim Betrieb dieser Einrichtungen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Reiserückkehrer aus einem ausländischem Risikogebiet können sich künftig für einen Corona-Test an eine Arztpraxis an ihrem Wohnort oder an ein lokales Abstrichzentrum wenden.

Im Testzentrum am Flughafen Düsseldorf seien seit dem Start am 25. Juli insgesamt rund 90 000 Abstriche durchgeführt worden, davon seien 1208 positiv gewesen. Das entspreche einer Quote von knapp 1,4 Prozent. Am Airport Weeze wurden seit dem Start am 3. August insgesamt rund 5270 Abstriche entnommen, darunter waren 25 positive Befunde, die Quote beträgt 0,48 Prozent. In den vergangenen Wochen sank die Zahl der Getesteten an den Flughäfen.

19.33 Uhr: Thomas Kutschaty will Gesetz für Lockdown-Regeln

Thomas Kutschaty, Fraktionschef der SPD im Düsseldorfer Landtag, will die Einschränkungen beim Teil-Lockdown in NRW gesetzlich regeln. „Wir brauchen jetzt eine landesgesetzliche Grundlage für die anstehenden Maßnahmen“, sagte Kutschaty dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag-Ausgabe).

Die Regierung von Armin Laschet solle „aufhören, das Land nur noch über Notverordnungen regieren zu wollen“, so der Politiker. Es bestehe die Gefahr, dass die Landesregierung „diese Verordnungen wieder handwerklich so schlecht macht, dass die Gerichte nächste Woche wieder alle Beschränkungen aufheben müssen“, so Kutschaty.

Thomas Kutschaty will eine gesetzliche Regelung auf Landtag-Ebene für die Maßnahmen in der Pandemie. Foto: dpa

Dann stehe NRW im Kampf gegen Corona mit leeren Händen da. Die Gesetzgebung sei Aufgabe des Landtags. „Wir sind bereit, an sieben Tagen der Woche nach Düsseldorf zu kommen und die notwendigen Gesetze zu beraten und zu verabschieden“, fügte der Oppositionsführer hinzu.

17.15 Uhr: Unbekannte zerstören Test-Zentrum in Duisburg

Unbekannte haben etliche Zelte an einem Testzentrum in Duisburg mutwillig aufgeschlitzt. Dadurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Stadt Duisburg wird Anzeige erstatten.

In Duisburg wurden die Zelte eines Test-Zentrums mutwillig zerstört. Foto: Stadt Duisburg

Oberbürgermeister Sören Link sagt dazu: „Das macht mich wirklich sprachlos. Die Feuerwehr und viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit Monaten bei Wind und Wetter, damit täglich bis zu 1200 Bürgerinnen und Bürger auf Corona getestet werden können. Die Zelte dienen dem Schutz des Personals und der Menschen, die getestet werden. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern mutwillige und höchst ärgerliche Sachbeschädigung.“

16.32 Uhr: Herne gibt Maßnahmen für Halloween und Allerheiligen bekannt

Die Stadt Herne appelliert an die Menschen in Hinblick auf die geltenden rechtlichen Regelungen und die Pandemie-Lage am 31. Oktober auf Halloween-Aktivitäten im öffentlichen Raum zu verzichten.

Für die städtischen Friedhöfe gelten an Allerheiligen, Sonntag, 1. November, keine Zugangsbeschränkungen, allerdings sollten Besucher ausreichende Abstände und die Einhaltung geltender Bestimmungen beachten.

15.18 Uhr: Familienminister Stamp verspricht DAS

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen gibt der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) den Familien eine Bildungs- und Betreuungsgarantie. „Schulen und Kindertagesbetreuung werden in Nordrhein-Westfalen nicht noch einmal flächendeckend schließen“, sagte der Familienminister am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Dies gelte trotz der ernsten Lage unverändert.

Stamp forderte aber eine grundsätzliche Kehrtwende im Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern. „Ein laufender Wechsel von Lockdown und Lockerungen - Hammer and Dance (zu Deutsch: Hammer und Tanz) - zerstört unsere gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen“, warnte er.

14.11 Uhr: Dortmund sagt Weihnachtsmarkt ab

Die Stadt Dortmund hat die Weihnachtsstadt 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zunächst war eine Version in „abgespeckter“ Form vorgesehen, wie Schausteller Patrick Arens den „Ruhrnachrichten“ erklärte. Doch die Zahlen der vergangenen zehn Tage haben bei den Veranstaltern zu einem Umdenken geführt.

Im vergangenen Jahr hatten rund 2,5 Millionen Menschen den Dortmunder Weihnachtsmarkt besucht.

11.09 Uhr: Sechs Orte mit über 200 in NRW

In Nordrhein-Westfalen liegen mittlerweile sechs Regionen über der Schwelle von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Den höchsten Wert wies mit 240,8 die Stadt Duisburg auf, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen hervorgeht. Dahinter lagen die Stadt Solingen mit 238,0 und die Stadt Remscheid mit 206,6.

Der Kreis Düren wies einen Wert von 205,6 auf. Für Nordrhein-Westfalens einzige Millionenstadt Köln meldete das RKI 201,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Stadt Herne lag bei 200,1. Die kleine Stadt Baesweiler in der Region Aachen kam auf den rechnerischen Wert von 520 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Baesweiler hat nur 27 000 Einwohner, die Werte dort sind seit rund einer Woche hoch. Quelle der Ansteckungen waren Familienfeiern.

NRW-weit wies das RKI am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 131,52 aus (Vortag: 121,8). Nahezu alle der 53 Kreise und kreisfreien Städte haben die Warnschwelle von 50 übersprungen. Darunter liegt weiterhin lediglich der Kreis Soest mit einem Wert von 41,4 am Donnerstag.

Das RKI registrierte für NRW am Donnerstagmorgen 4773 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen lag damit im bevölkerungsreichsten Bundesland bei 122 051 - etwa ein Viertel aller bundesweit registrierten Fälle (481 013).

10.21 Uhr: Essener Virologe kritisiert Maßnahmen

Ab Montag gelten neue schärfere Einschränkungen. Doch nicht alle Maßnahmen seien aus virologischer Sicht sinnvoll, meint Ulf Dittmer. Er ist Direktor am Institut für Virologie an der Uniklinik Essen. Hier liest du welche Maßnahmen er kritisiert.

09.41 Uhr: Düsseldorfer Krankenhäuser verzeichnen Rekord bei Covid19-Patienten

Die Düsseldorfer Krankenhäuser verzeichnen Mittwoch einen Rekord an Covid19-Patienten. Insgesamt meldete die Stadt 93 Patienten. So viele waren es in diesem Jahr noch nie, das berichtet die Rheinische Post.

Zum Glück würden die steigenden Fallzahlen nicht zu einem proportionalen Anstieg der Schwerkranken führen. Denn unter den Erkrankten seien mehr jüngere Menschen, als zu Beginn der Pandemie. Bei ihnen sei eine Intensivversorgung vergleichsweise niedrig, heißt es weiter.

An der Uniklinik mussten am Mittwoch erstmals 26 Corona-Patienten behandelt werden, ebenfalls so viele wie noch nie. Dienstag seien es noch 23 gewesen, sechs davon auf der Intensivstation, so die Rheinische Post.

09.02 Uhr: Gladbeck: Grundschüler und Lehrer sollen jetzt DAS tun

Schüler und Lehrer an den Gladbecker Grundschulen sollen ab sofort auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das empfiehlt der Kreis Recklinghausen wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen. An den weiterführenden Schulen gilt bereits in NRW eine generelle Maskenpflicht. Der Kreis Recklinghausen, zu dem Gladbeck gehört, empfiehlt den Schulen auch, erst einmal auf den Schulsport zu verzichten. In Sporthallen und Schwimmbädern könnten die Hygienevorschriften kaum eingehalten werden, so eine Sprecherin.

08.43 Uhr: FDP verschiebt Landesparteitag

Die nordrhein-westfälische FDP verschiebt wegen der Corona-Pandemie ihren für den 7. und 8. November geplanten Landesparteitag. Einen entsprechenden Beschluss des Landesvorstandes teilte die Partei am Donnerstag mit. „Kontaktreduktion ist jetzt unser aller Verantwortung“, hieß es in der FDP-Mitteilung.

Der Parteitag und die Landeswahlversammlung würden möglichst bald nachgeholt. An FDP-Landesparteitagen nehmen etwa 400 Delegierte teil.

Mittwoch, 28. Oktober

19.55 Uhr: Hagener Weihnachtsmarkt abgesagt

Der Krisenstab der Stadt Hagen hat einstimmig dafür gestimmt, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Das hat die Stadt Hagen mitgeteilt. Oberbürgermeister Erik O. Schulz: „Der Hagener Weihnachtsmarkt 2020 ist abgesagt. Wir sind uns der Tragweite dieser Entscheidung bewusst; sie ist niemand auch nur in Ansätzen leicht gefallen!“

Schulz weiter: „Vor dem Hintergrund der auch in unserer Stadt immer stärker steigenden Corona-Fallzahlen und mit Blick auf die zu erwartenden Regelungen von Bund und Ländern, die ab kommender Woche für sehr weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens insgesamt sorgen werden, haben wir leider keine andere Lösung mehr gesehen.“

18.40 Uhr: Laschet gibt Ziel aus: „Wollen Weihnachten entspannter feiern“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen und Kanzlerin Merkel eine Erklärung abgegeben. Darin bekräftigt er erneut, dass die verschärften Maßnahmen am 30. November enden sollen. Laschet: „Wir brauchen nicht Ende November nochmal zu diskutieren, welche Maßnahmen wir wo lockern. Das Ziel ist klar: Am 30. November enden die Maßnahmen.“ Weiter erklärt der Landesvater: „Wir wollen Weihnachten etwas entspannter mit unseren Liebsten feiern.“

17.40 Uhr: Weiterer Todesfall in Essen

In Essen hat es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion gegeben. Das hat die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben. Eine Essenerin (87) ist im Universitätsklinikum verstorben. Die vorerkrankte Frau hat zuvor im Seniorenstift St. Andreas in Rüttenscheid gelebt. Insgesamt hat Essen damit 54 Corona-Tote zu verzeichnen.

16.15 Uhr: Lehrerverband mit heftiger Kritik an Schulministerin Gebauer

Die Schutzgemeinschaft Angesteller Lehrer/innen in NRW (SchaLL) kritisiert Schulministerin Gebauer massiv. In einer Erklärung fordert der Verband u.a. die Halbierung der Unterrichtsklassen und eine Unterrichtung im Zweischichtsystem. Die Forderungen seien schon zum Schulstart im August so formuliert worden, man könne nicht verstehen, warum diese im Sommer ignoriert worden seien.

Stefan Nierfeld, Vize-Vorsitzender, sagt: „Der Bildungsauftrag der Schulen darf nicht gegen die gesetzlich verankerte Fürsorgepflicht zum Gesundheitsschutz ausgespielt werden. Hier wird ein Lockdown riskiert.“

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer wird vom Lehrerverband scharf kritisiert. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

16.00 Uhr: Schock nach Großhochzeit in Hamm – Frau tot

Im Spätsommer ist Hamm bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil nach einer Hochzeitsfeier die Zahl der Neuinfektionen regelrecht explodiert ist. Als Auslöser hat eine türkische Großhochzeit gegolten, die in drei Städten drei Tage lang gefeiert wurde. Am Mittwoch hat die Stadt die tragische Meldung bekanntgegeben, dass eine infizierte Frau der Krankheit erlegen ist. Hier erfährst du mehr zum tragischen Todesfall. (Redaktion mit dpa)