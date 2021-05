Corona in NRW: Schulminister Gebauer mit deutlichen Worten – „So schnell wie möglich“ ++ Laumann will heute Klartext sprechen

Die Corona-Lage entspannt sich auch in NRW leicht. 30 Prozent aller Menschen haben ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Lage auf den Intensivstationen ist zwar immer noch angespannt, Geimpfte sollen nun aber ihre Grundrechte langsam wieder zurückbekommen.

Zeitgleich drängt NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) darauf, dass Schüler zurück in die Schulen gehen sollen, wenn die Corona-Fallzahlen in den einzelnen Städten und Kreisen in NRW weiter sinken.

Corona in NRW: Schüler sollen zurück in den Präsenzunterricht

Unterdessen will Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwochmittag über das Impfgeschehen und weitere Impf-Vorgehen in NRW berichten.

Corona in NRW: Karl-Josef Laumann (CDU) und Yvonne Gebauer (FDP) (Archivbild) Foto: imago images

Corona in NRW (Stand 5. Mai)

7-Tages-Inzidenz: 158,5

Neue Corona-Fälle: 2.331

Neue Corona-Todesfälle: 18

Todesfälle insgesamt: 15.593

Corona-Fälle auf Intensivstationen in NRW: 1.161

>> Quellen: RKI, Intensivregister.de

Mittwoch, 5. Mai

07.25 Uhr: Gesundheitsminister Laumann berichtet über Impfungen in NRW

In einem Pressebriefing will Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) um 14 Uhr über die Corona-Lage in NRW und das weitere Impfgeschehen berichten. Wir berichten hier live von der Pressekonferenz.

06.45 Uhr: Gebauer fordert Schüler wieder in die Schulen zu schicken bei sinkender Inzidenz

Nach dem Willen von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer sollen Schüler zurück in die Schulen, sobald es sinkende Coronazahlen möglich machen. „Natürlich möchte ich so schnell wie möglich für unsere Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzunterricht anbieten, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass es die richtige Unterrichtsform ist“, bekräftige die FDP-Politikerin ihre Position in einem online ausgestrahlten Interview der WAZ. Allerdings gelte nach wie vor die Bundesnotbremse, die klare Vorgaben setze, denen man sich auch zu beugen habe.

Schulen müssen gemäß der Bundes-Notbremse in den Distanzunterricht, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern, an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet. Erst wenn sie stabil darunter liegen ist eine Rückkehr in Form von Wechselmodellen möglich.

Dienstag, 4. Mai

22.30 Uhr: Duisburg kassierte die meisten Corona-Bußgelder

Mehr als eine Millionen Euro an Bußgeldern haben allein die Ordnungshüter in Duisburg festgesetzt. Damit ist die Stadt Spitzenreiter in NRW, wie eine dpa-Umfrage ergibt.

8400 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet worden, weil die Maske fehlte oder Kontaktregeln nicht eingehalten wurden. Köln stellte 2565 Bescheide aus - zu einer Summe von 608.000 Euro, in Düsseldorf waren es 510.000 Euro.

20 Uhr: Stadt Hagen mit Kehrtwende

Kehrtwende der Stadt Hagen! Noch am Montag hieß es, dass Bürger aus Rumänien und Bulgarien, die zu den Risikogruppen gehören, geimpft werden sollen. Darüber hatte die „WP“ berichtet.

Nun erklärte Stadtsprecherin Clara Treude gegenüber DER WESTEN: „Die Impfaktion richtet sich an obdachlose Personen und Bürger in prekären Wohnverhältnissen.“ Damit seien sowohl Menschen mit als auch ohne Migrationshintergrund gemeint.

Geimpft werden sollen am Mittwoch und Donnerstag am Bodelschwinghplatz in Wehringhausen und auf dem Markplatz in Altenhagen.

19.10 Uhr: 9500 Impfstoff-Dosen für Obdachlose

Für die Impfung von Wohnungs- und Obdachlosen haben Städte in NRW bislang rund 9500 Dosen des Johnson & Johnson-Impfstoff abgerufen. Das Land NRW will den Johnson & Johnson-Impfstoff derzeit vor allem bei wohnungs- und obdachlosen Menschen einsetzen, weil das Präparat für einen vollen Impfschutz nur einmal verabreicht werden muss.

In Düsseldorf hatten die Impfungen in Einrichtungen der Obdach- und Wohnungslosenhilfe mit dem Impfstoff am Montag begonnen. Der Stadt stehen nach eigenen Angaben insgesamt knapp 4000 Dosen zur Verfügung. Angeboten werden sollen die Impfungen von mobilen Impfteams des Impfzentrums in 31 Einrichtungen. In insgesamt 13 davon sind Impfungen laut Stadt bereits für diese Woche eingeplant und terminiert.

15.15 Uhr: Mehr als 30 Prozent in NRW geimpft

Es ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr Normalität. In NRW sind mehr als 30 Prozent der Menschen einmal geimpft. Das gab die Staatskanzlei am Dienstag bekannt. Armin Laschet dankte den Mitarbeitern in den 53 Impfzentren. „Egal mit wem ich spreche, die Bürgerinnen und Bürger berichten mir von ihren positiven Erfahrungen und loben die Professionalität und Freundlichkeit der Mitarbeiter in unseren Impfzentren“, so Laschet.

13.16 Uhr: Grüne fordern schnelle Impfung von Geflüchteten – „Skandalös!“

Die Grünen in NRW drängen auf eine schnelle Corona-Impfung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften. Menschen in solchen Sammelunterkünften gehörten bereits seit März zur Priorisierungsgruppe zwei, sagte die Grünen-Sprecherin für Integrations- und Flüchtlingspolitik im Landtag, Berivan Aymaz, am Dienstag. „Das heißt, sie hätten schon längst ein Impfangebot bekommen müssen.“

Das Infektionsgeschehen in Flüchtlingsheimen könne sich sehr schnell ausbreiten, und deshalb seien die dort Untergebrachten einem verstärkten Risiko ausgesetzt, sagte die Politikerin. „Ich finde es skandalös, dass diese Landesregierung diese Gruppe von Menschen bislang nicht berücksichtigt“, kritisierte Aymaz. Es gehe um 7000 Menschen in Landeseinrichtungen und weitere in kommunalen Einrichtungen.

11.43 Uhr: „Lolli-Tests“ ab 10. Mai an Grundschulen in NRW

Ab dem 10. Mai sollen die Kinder an allen Grund- und Förderschulen in NRW zwei Mal pro Woche mit einem sogenannten „Lolli-Test“ auf das Coronavirus untersucht werden. Das hat das Schulministerium in einer Email an alle Einrichtungen mitgeteilt. Das hat auch Folgen für die Organisation des Wechsel-Unterrichts.

Foto: dpa

Im Gegensatz zu Schnelltests werden die „Lolli-Tests“, bei denen die Kinder einen Tupfer durch den Mund rollen, im Labor untersucht und sind genauer. Allerdings werden die Tests als Pool vorgenommen: Die Tests einer Gruppe werden zusammen untersucht - ist das Ergebnis positiv, müssen alle Betroffenen noch mal getestet werden, um den oder die Infizierten zu finden. An fast 3800 Schulstandorten sollen täglich rund 35 000 Pooltestungen stattfinden.

Wie aus der Schulmail hervor geht, dürfen Schüler aus dem jeweiligen Pool erst mit negativem PCR-Test zurück in die Schule. Vorher sind sie in Quarantäne. Der Wechsel-Unterricht muss laut Ministerium überall so stattfinden, dass die Kinder jeweils einen Tag zu Hause und dann wieder in der Schule sind. Binnen zwei Wochen kommt so jeder Schüler auf fünf Präsenztage.

10.44 Uhr: Inzidenz in NRW weiter gesunken

Nach einem Anstieg am Vortag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen wieder leicht gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen bei 153,7. Am Montag hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche angibt, bei 158,5 gelegen. Binnen 24 Stunden kamen 96 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hinzu. Allerdings fehlten in der Berechnung der Inzidenz-Werte laut Übersichtstabelle des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Dienstag die Corona-Zahlen für Bielefeld und Mülheim/Ruhr.

In Hamm sank die Wocheninzidenz wieder unter 300 auf den Wert 280,1. Immer noch lagen aber 23 der 53 Kreise und kreisfreien Städte über der Sieben-Tage-Inzidenz von 165, ab der Schulen in Distanzunterricht gehen und Kitas in den Notbetrieb. Fünf Kommunen in NRW unterschritten die für die Bundes-Notbremse entscheidende Schwelle von 100. Die niedrigste Inzidenz hatte der Kreis Soest mit 72,9.

08.00 Uhr: Nach Massen-Ansturm auf Venlo - Experte mit deutlichem Appell

Nordrhein-Westfalens Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) hat an die Bürger appelliert, nicht notwendige Reisen in die Niederlande zu unterlassen. „Die Corona-Infektionszahlen in den Niederlanden sind mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von immer noch 280 nach wie vor hoch – und auch deutlich höher als in Nordrhein-Westfalen“, sagte Holthoff-Pförtner der „Rheinischen Post“ (Dienstag) in Düsseldorf.

Nach seinen Worten sind beide Länder in einem guten Austausch. Holthoff-Pförtner verwies auf die von NRW, Belgien und den Niederlanden getragene „Cross-Border-Taskforce Corona“, die sich seit über einem Jahr als Instrument des Krisen-Managements bewährt habe. „Dazu gehören mindestens einmal in der Woche der Informationsaustausch und die gemeinsame Suche nach Lösungen für grenzüberschreitende Probleme“, sagte er.

Seit knapp einer Woche dürfen in den Niederlanden Geschäfte wieder Kunden empfangen sowie in Cafés und Restaurants die Außenbereiche öffnen. Die niederländische Grenzstadt Venlo hatte am Sonntag die Innenstadt wegen Überfüllung geschlossen. Parkplätze wurden gesperrt und der ankommende Verkehr aus dem Zentrum wieder hinausgeleitet.

(red/dpa)