Corona in NRW: Gastronom hat einzigartige Idee, dann die Enttäuschung – „Würde ich für jedes Bild zwei Euro nehmen, bräuchte ich die Finanzhilfe nicht“

NRW. Ein Gastronom aus Rheinberg (NRW) überlegte, wie er nach monatelangen Rückschlägen durch Corona endlich wieder seine Einnahmen steigern kann. Er wollte seinen Kunden trotz der Ansteckungsgefahr einen möglichst sicheren Besuch in seinem Restaurant bieten, wodurch ihm eine einzigartige Idee kam. Aber wenig später folgte die große Enttäuschung.

Im Gespräch mit DER WESTEN sagt er: „Würde ich für jedes Bild zwei Euro nehmen, bräuchte ich die Finanzhilfe nicht.“ Doch jetzt steht der Gastronom erneut vor schwierigen Zeiten.

Die Enttäuschung von Michael Böhm (57) ist groß. Als Betreiber des Hotels/Ratskellers am Fischmarkt in Rheinberg (NRW) hat ihn Corona in eine schwierige Zeit gestürzt. Doch dann kam ihm eine einzigartige Idee: Iglus im Außenbereich.

So sitzen die Restaurantgäste fernab von anderen Gästen isoliert in einem durchsichtigen Iglu. Die Kunststoff-Kugeln mit einem Durchmesser von 3,60 Meter bieten Platz für acht Personen und werden dazu mit einem Heizlüfter beheizt. Obendrein sind sie auch noch mit Lichterketten beschmückt. Drei Stück stellte Michael Böhm auf und investierte für Kauf, Aufbau und Deko insgesamt 10.000 Euro – seine Hoffnung, das verlorene Gehalt durch Corona wieder reinzuholen.

Corona in NRW: Die Kunststoff-Kugeln waren seine große Hoffnung. Foto: Michael Böhm

Der Winter hätte also kommen und der Gastronom hätte seinen Kunden einen Platz im Außenbereich anbieten können. Denn eine Sondergenehmigung hatte er endlich erhalten. „Aber eine Woche nach der Genehmigung kam dann die Sperre“, so der 57-Jährige enttäuscht. Der beschlossene Lockdown für November macht ihm also einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, denn er hatte gehofft, dass zumindest die Außengastronomie erlaubt bleibe.

Und schließlich seien seine Iglus ein absoluter „Hingucker“. Viele Menschen würden mit ihrem Auto anhalten und Fotos machen. „Würde ich für jedes Bild zwei Euro nehmen, bräuchte ich die Finanzhilfe nicht“, sagt Michael Böhm. Stattdessen bleibt der Gastronom jetzt aber erstmal auf seinen Kosten sitzen. Was ihm bleibt, ist die Hoffnung auf eine erlaubte Wiedereröffnung im Dezember. (nk)