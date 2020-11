Corona in NRW: Psychologe spricht über furchtbaren Fall im Lockdown – „Raubt einem den Atem“

Bielefeld. Corona ist für uns alle eine herausfordernde Zeit. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, emotionaler Stress. Seit Montag befinden wir uns im zweiten Lockdown, wenn es auch dieses Mal ein „Lockdown light“ ist.

Schon zu Beginn der Corona-Krise warnten Experten davor, dass vor allem Opfer häuslicher Gewalt unter dem Lockdown noch mehr leiden könnten, die Gefahr aufgrund der besonders schwierigen Situation steigen könnte.

Corona in NRW: Mehr Fälle von häuslicher Gewalt?

Im Juli veröffentlichte die dpa eine Zwischenbilanz zu häuslicher Gewalt. Die Nachrichtenagentur hatte die zuständigen Ministerien der einzelnen Länder abgefragt. In einigen Bundesländern gab es einen starken Anstieg, unter anderem in NRW gingen die Zahlen überraschenderweise aber um 21 Prozent zurück. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass es weniger Fälle gegeben hat – die statistische Erfassung von Fällen häuslicher Gewalt ist nur bedingt möglich.

„Ob es wegen Corona mehr Fälle gibt, kann man derzeit noch nicht erkennen. Ich fürchte, dass man das nie sagen können wird, weil die Dunkelziffer enorm hoch ist“, sagt auch Björn Süfke von der Männerberatungsstelle „man-o-mann“ in Bielefeld im Gespräch mit DER WESTEN. Der Psychologe ist Berater beim Männerhilfetelefon, einer Kooperation einer Beratungsstelle in Bayern und „man-o-mann“ in NRW. Im April 2020 wurde die Hotline ins Leben gerufen.

Statistiken zum Jahresende hin werden einen Einblick geben. Doch Björn Süfke erklärt: „Selbst wenn die polizeilichen Statistiken gleichbleiben, könnte man dennoch annehmen, dass Gewalt zugenommen hat, aber gerade wegen Corona vieles nicht zur Anzeige kommt, weil man dem Täter mehr ausgesetzt ist.“

Psychotherapeut Björn Süfke aus NRW. Foto: Björn Süfke

Krisensituationen wie Corona gehen oft mit Gewalt einher

Die Sorge um Betroffene von häuslicher Gewalt war von Anfang an groß. Nun sind wir im zweiten Lockdown angekommen. Für viele ist er emotional herausfordernder als die Maßnahmen im Frühling. Dennoch geht der Therapeut nicht davon aus, dass er eine größere Gefahr mit sich bringt. Eher im Gegenteil. Schulen sind weiter geöffnet, die Menschen routinierter, die Zeit absehbarer: „Ich würde fast sagen, dass es emotional leichter zu bewältigen sein wird.“

Häusliche Gewalt in NRW:

Statistiken zufolge sind über 80 Prozent der Opfer Frauen

18,7 Prozent der Betroffenen im Jahr 2018 waren Männer

in 80 Prozent der Fälle erleben Männer psychische Gewalt

die Statistiken sind nur bedingt vollständig - es gibt eine äußerst hohe Dunkelziffer

Doch weshalb vermuteten Experten von Beginn an eine erhöhte Gefahr? Der Experte erklärt, Krisensituationen wie Corona gehen oft einher mit Gewalt. „Bei häuslicher Gewalt sprechen wir nur bei einem wirklich kleinen Prozentsatz von Gewaltsystemen, wo jemand den anderen wirklich Jahre komplett unterdrückt und schlägt. Ein großer Prozentsatz von Gewalt entsteht in eskalativen Streitigkeiten. Das heißt, die meisten sind keine Männer oder Frauen, die Gewalt ständig und als Mittel der Wahl bewusst einsetzen, sondern in der eskalativen Dynamik verliert jemand die Kontrolle. Wirft einen Aschenbecher, schlägt, schubst. Das ist ein Großteil der Fälle.“

Männerhilfetelefon ist großer Erfolg

Und weiter: „Unter Krisensituationen – sei es die räumliche Enge, die erhöhte Stresssituation, sei es eine konkrete Bedrohung der finanziellen Situation durch Arbeitslosigkeit oder was auch immer jetzt dazu kommt – erhöht sich die Häufigkeit von Streitigkeiten generell und damit auch die Häufigkeit von Streitigkeiten, die nicht gewaltfrei ablaufen.“ Dann käme es zu Szenarien wie den von Björn Süfke geschilderten.

Das Männerhilfetelefon in Bielefeld und Bayern nahm während der Anfangsphase von Corona den Betrieb auf – mit großem Erfolg. Selbst die erfahrenen Mitarbeiter waren überrascht, wie viele Männer das Angebot in Anspruch nahmen. Nach Angaben der NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) riefen rund 2400 Männer in den ersten sechs Monaten an. Björn Süfke kann die Zahl bestätigen. „Mittlerweile bekommen wir täglich etwa acht bis neun Anrufe, E-Mails sind noch nicht eingerechnet“, sagt er.

Psychologe aus NRW erzählt von besonders schlimmem Fall

Im Gespräch mit DER WESTEN erzählt der Diplom-Psychologe von einem besonders schlimmen Fall, an den er sich noch gut erinnert:

„Der Mann wird in einem instrumentellen Gewaltsystem gefangen gehalten. Für ihn war es nur schwer möglich, sich überhaupt bei der Hotline zu melden. Erst ging es nur über Mail, die er von der Arbeit schicken konnte, telefonieren war schon schwierig. Er erzählte, dass er wegen Corona gerade im Home Office ist und seine Frau quasi dem ganzen Tag hinter ihm steht und nichts anderes macht. Sie überwacht ihn nicht nur die ganze Zeit, dass er seine Arbeit und sonst nichts anderes macht, sondern beleidigt und demütigt ihn auch noch dabei. Er muss das aushalten, seine Arbeit machen, sich um die Kinder kümmern, wenn sie nach Hause kommen. Auf dem Heimweg von der Arbeit in Nicht-Coronazeiten wird er telefonisch begleitet, muss seine Frau anrufen, damit er keine Abstecher macht und Ähnliches. Es raubt einem den Atem, wie jemand in so einem System über Jahre ohne Kontakt zur Außenwelt leben muss.“

Der Fall sei aber ein Extrem, so der Männer-Therapeut. Viel häufiger komme es vor, dass Frauen und Männer nicht permanent, sondern immer wieder in größeren Abständen Opfer häuslicher Gewalt werden.