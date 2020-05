Coronavirus in NRW: Kita-Öffnung? Familienminister droht mit Alleingang ++ Besuche in Pflegeheimen bald wieder möglich?

Corona in NRW – das Virus grassiert massiv weiter

1.287 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Mehr als 33.000 Personen sind bereits mit dem Virus infiziert

Alle aktuellen News und Entwicklungen hier

Neue Lockerungen sind beschlossen: Zoos dürfen jetzt wieder öffnen, die Schule beginnt, Kitas bleiben vorerst dicht und der Nahverkehr kehrt zum Alltag zurück: Das Coronavirus beherrscht aber immer noch ganz Deutschland und auch NRW. Kontaktverbot, Maskenpflicht, Bars und Restaurants geschlossen, der Alltag hat sich massiv verändert.

Auch die Zahl der Toten, die am Coronavirus in NRW gestorben sind, steigt weiter an. Doch die Zahl der Neuinfektionen sinkt langsam - vorerst.

Coronavirus in NRW: Alle neuen Entwicklungen und Nachrichten zu Covid-19 im Newsblog

In unserem Newsblog zu Corona in NRW bringen wir dich stets auf den neuesten Stand.

-----------------

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

-----------------

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

+++ Newsblog aktualisieren +++

Montag, 4. Mai

08.51 Uhr: Bau der Rheinbrücke verzögert sich wegen Corona

Die Schwierigkeiten beim Neubau der Rheinbrücke bei Leverkusen könnten durch die Corona-Pandemie noch größer werden. Der Landesbetrieb "Straßen.NRW" hat die Ausschreibung für die Fertigstellung des Neubaus der Leverkusener Rheinbrücke veröffentlicht. Der Vertrag soll über gut zweieinhalb Jahre laufen - wenn die Corona-Pandemie es zulässt.

08.12 Uhr: Friseure öffnen wieder – DAS musst du wissen

Ab heute dürfen nicht nur Zoos und Museen wieder öffnen, sondern auch Friseure. Der Andrang auf einen Haarschnitt wird wohl erst einmal groß sein. Doch unter normalen Bedingungen können auch Friseure noch nicht arbeiten. Hier erfährst du alles, was du vor deinem ersten Friseur-Besuch wissen musst >>>

07.36 Uhr: IKEA will Konzept überprüfen

Wer am Wochenende in NRW zum IKEA gefahren ist, musste mit einer langen Wartezeit rechnen. Bei dem Möbelhaus bildeten sich riesige Schlangen. Deshalb will der schwedische Möbel-Riese jetzt sein Konzept überprüfen. „Obwohl gestern weniger Kunden als an einem normalen Samstag in unsere Einrichtungshäuser gekommen waren, hatten wir tatsächlich zeitweise Warteschlangen vor einigen unseren Häusern in NRW. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass wir strenge Zugangsbeschränkungen haben und umsetzen“, sagte eine Ikea-Sprecherin der „Rheinischen Post“: „Wir werden selbstverständlich prüfen, ob wir Anpassungen am Sicherheitskonzept für die Situation außerhalb der Häuser vornehmen können.“

06.41 Uhr: NRW-Minister droht mit Alleingang bei Kita-Öffnung

NRW-Familienminister Jochen Stamp von der FDP hat mit einem Alleingang bei der Kitaöffnung gedroht, sollte am Mittwoch keine deutschlandweite Öffnung beschloss werden. „Ich möchte jetzt gerne unseren Weg gehen. Wir lassen uns nicht noch eine Woche vertrösten“, sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident im Podcast „Morning Briefing“ von Gabor Steingart.

„Wir müssen organisieren, dass Tagespflegepersonen und Erzieher sich sicher fühlen auch in Zeiten der Pandemie“, sagte Stamp. „Aber auf der anderen Seite müssen wir den Kindern möglichst zügig wieder den Zugang verschaffen.“ Dies sei mit einem „improvisierten Betrieb“ der Kitas möglich.

Zudem kritisierte er die Vorgehensweise von Angela Merkel und der Bundesregierung. Er forderte, dass die einzelnen Bundesländer freier entscheiden dürfen. Schließlich verlaufe die Pandemie überall unterschiedlich. Die regelmäßigen Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten über die Corona-Maßnahmen kritisierte der FDP-Politiker. Es sei „kein Dauerzustand“, dass alleine die Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten bestimme, „was geht und was nicht geht“. „Man könnte den Eindruck bekommen, wir sind bei Hofe“, kritisierte Stamp.

Sonntag, 3. Mai

22.31 Uhr: Besuche in Pflegeheime sollen bald wieder möglich sein

Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Pflegeheimen in der Corona-Krise wieder erlauben. „Ich bin überzeugt, dass man Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen kann und muss“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Dies müsse unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards geschehen, „wohlwissend, dass wir dabei ein zusätzliches Risiko für Bewohner und Pflegekräfte eingehen“. Wann genau dies geschehen solle, blieb zunächst unklar. Zu seiner Einschätzung sei er in Beratungen mit Pflegeforschern und Fachpolitikern aller Fraktionen gelangt, sagte Laumann.

Zwei Wege könne man den Heimen aufzeigen, erklärte der Minister. „Sie können Besuchsmöglichkeiten außerhalb ihrer Einrichtung schaffen“ - etwa auf einer Terrasse im Garten oder in einem Besucherzimmer im Eingangsbereich, sagte er. Zudem lebe die Mehrheit der Pflegebedürftigen in Einzelzimmern. „Es muss doch möglich sein, dass sie dort ihre Angehörigen empfangen können. Wichtig ist dabei, dass festgehalten wird, wer wann da war“.

21.00 Uhr: NRW hat deutschlandweit geringste R-Zahl

NRW hat deutschlandweit die niedrigste Reproduktionszahl. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet auf Twitter mit und beruft sich damit auf eine Studie der Helmholtz-Gesellschaft. Demnach liege die Zahl in NRW bei 0,43.

Anstrengungen der letzten Wochen mit vorsichtiger Öffnung zu verantwortungsvoller Normalität haben sich gelohnt: #NRW hat heute nach #helmholtz-Zentrum Braunschweig mit 0,43 den niedrigsten R-Faktor der 16 deutschen Länder. Jetzt ist mehr Eigenverantwortung statt Verboten gefragt https://t.co/zFW3QaGqMI — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 3, 2020

18.12 Uhr: Deutschlandlied bei Corona-Demo in Dortmund

Es sollte eine Demo gegen die Corona-Einschränkungen sein, doch plötzlich ertönte das die erste Strophe des Deutschlandliedes bei der Demo in Dortmund. Passanten und die Polizei gingen dazwischen. Nicht der einzige Vorfall, wie du hier lesen kannst.

16.46 Uhr: Weiterer Corona-Todesfall in Bochum

In Bochum ist eine Frau an einer Corona-Infektion gestorben. Die 1934 geborene Frau erlag den Folgen des Virus im Krankenhaus. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Damit steigt die Zahl der am Virus gestorbenen in Bochum auf 17.

Insgesamt wurden 440 Menschen in Bochum positiv getestet, davon sind 382 bereits wieder genesen und 40 noch infiziert. Zwei von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt. Eine weitere positiv getestete Person war in der vergangenen Woche ebenfalls verstorben, allerdings nicht an den Folgen der Corona-Infektion.

14.22 Uhr: Nach Corona-Pause: So lief der erste Gottesdienst im Kölner Dom

Im Kölner Dom hat am Sonntag der erste öffentliche Gottesdienst seit dem 14. März stattgefunden. In den vergangenen Wochen habe man sich mit der Übertragung von Gottesdiensten im Internet beholfen, sagte Kardinal Rainer Maria Woelki zur Begrüßung. „Viele haben einfach als Corona-Engel gearbeitet und alte und gefährdete Menschen im Blick gehabt.“ Es sei schön, jetzt auch wieder gemeinsam die heilige Messe feiern zu können.

Es galten zahlreiche Schutzbestimmungen gegen eine Verbreitung des Coronavirus. Zugelassen waren lediglich 122 Teilnehmer, die im Abstand von zwei Metern in den Kirchenbänken saßen. Aufgeklebte Punkte auf dem Boden wiesen den Gläubigen den Weg durch die Kathedrale. Auf gemeinsamen Gesang wurde verzichtet.

13.03 Uhr: 33.412 Coronavirus-Infektionen und 1287 Tote in NRW

In Nordrhein-Westfalen sind bis Sonntag 33.412 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das waren 212 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Die Zahl der Toten erhöhte sich innerhalb eines Tages um 19 auf 1268 seit Beginn der Pandemie.

Gleichzeitig galten 25.354 Menschen als genesen - ein Anstieg um 486 innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen.

11.48 Uhr: Neue Chance in der Corona-Krise - Urlaub vor der eigenen Haustüre

NRW-Tourismusregionen hoffen, dass Urlauber in der Corona-Epidemie die Reiseziele vor der eigenen Haustüre wieder entdecken. NRW sei ein Kurzreiseziel, sagte die Sprecherin von Tourismus NRW, Tonia Haag. „Das heißt die Leute fahren hier eher mal so vier Tage hin, aber nicht für den zweiwöchigen Sommerurlaub in normalen Jahren. Wegen der Corona-Krise könne das aber in diesem Jahr anders sein, so „dass wir noch mal vom Sommer stärker profitieren könnten, als das in einem normalen Jahr der Fall wäre.“ Aber selbst wenn der Tourismus wieder starten könnte, werde es immer noch Einschränkungen geben.

10.28 Uhr: NRW-Opern fordern baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebs

Opernhäuser aus Nordrhein-Westfalen haben eine baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes gefordert. Demnach soll die Politik „einen realistischen und zügigen Zeitplan“ erarbeiten und „dafür in einen direkten und konstruktiven Dialog mit den Kulturschaffenden“ treten. Ziel dieses Dialoges müsse es sein, „den Vorstellungsbetrieb baldmöglichst, jedoch spätestens ab dem 1. September 2020, wiederaufzunehmen“, hieß am Freitag in einer Mitteilung mehrerer Opernhäuser in NRW, die sich auf Initiative des Theaters Dortmunds zusammengeschlossen hatten.

9.58 Uhr: Ab Montag wieder Führerscheinprüfungen in NRW

Nach der wochenlangen Coronapause werden ab Montag wieder Führerscheinprüfungen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das gab der TÜV Rheinland am Freitag bekannt. So können die Prüfungen zunächst nur in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Neuss und Wuppertal abgelegt werden, ab dem 11. Mai auch in weiteren Städten im südlichen Teil des Bundeslandes.

Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, werden bei der theoretischen Prüfung weniger Teilnehmer zugelassen als bisher. Dennoch gilt bei der theoretischen und der praktischen Prüfung eine Maskenpflicht, heißt es weiter.

9.12 Uhr: Seniorenheim in Oberhausen: 19 Infizierte!

In einem Seniorenheim in Oberhausen haben sich 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 14 Bewohnerinnen und Bewohner sowie fünf Pflegekräfte sind betroffen. Die infizierten Bewohner wurden umgehend separiert. Die Wohnbereiche stehen nun unter besonderem Schutz.

8.27 Uhr: Regionaler Bahnverkehr wird wieder ausgeweitet

Nach dem reduzierten Fahrplan wegen der Corona-Krise sollen von Montag an wieder deutlich mehr Nahverkehrszüge in Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Das Angebot auf den Linien von S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress werde weiter erhöht, Einschränkungen werde es noch in einzelnen Regionen sowie beim Nacht- und Freizeitverkehr geben, teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf am Freitag mit. In den kommenden Wochen solle sukzessive zum Regelfahrplan zurückgekehrt werden.

Wegen der schrittweisen Normalisierung des öffentlichen Lebens würden wieder mehr Fahrgäste die Bahn nutzen, hieß es zur Begründung. Mit der Rückkehr zum gewohnten Angebot würden die wichtigen Pendlerstrecken werktags wieder vollständig bedient. Zum Schutz vor Infektionen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bahnhöfen und an Haltestellen vorgeschrieben.

7.31 Uhr: Trotz Corona: Grünes Licht für Landesgartenschau

Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort kann trotz Corona am 5. Mai öffnen. Darauf habe sich die Landesregierung verständigt, teilte das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz in Düsseldorf mit. Ursprünglich war die Öffnung für den 17. April geplant gewesen.

Die Organisation der Landesgartenschau hat dem Land ein Corona-Konzept vorgelegt mit geplanten Abstands-Markierungen, Aushängen, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen in geschlossenen Räumen und Einbahnstraßen-Regelungen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und dargestellt, wie wir unter den gegebenen Umständen eine Gartenschau durchführen können“, sagte Andreas Iland von der Geschäftsführung der Schau.

Samstag, 2. Mai

22.50 Uhr: Arbeitslosenzahl in Duisburg explodiert

Die Corona-Krise trifft die Arbeitnehmer in Duisburg wie kaum eine andere Stadt. Die Arbeitslosenzahl explodiert. Innerhalb eines Monats ist sie um 7,4 Prozent gestiegen, wie rp-online (Bezahlinhalt) berichtet.

Über 3000 Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet, Tausende Menschen verlieren ihren Job.

22.30 Uhr: Aktuelle Zahlen in NRW

In NRW gibt es (Stand Samstagabend) 1268 Tote, mehr als 33.000 Infizierte und fast 25.000 Genese des Coronavirus. Grundsätzlich geht die Zahl der Neuinfektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts runter: Die Zahl verdoppele sich innerhalb von 80 Tagen.

21.40 Uhr: Erster Gottesdienst im Kölner Dom

Gerade mal 122 Menschen sind bei dem ersten Gottesdienst im Kölner Dom seit der Corona-Krise zugelassen. Dieser findet am Sonntag um 10 Uhr statt. Und damit nicht genug: Diese Anzahl wird alleine durch Messdiener, Sänger und Mitarbeiter besetzt, es darf kein Publikum dabei sein.

Dies wird damit begründet, dass zunächst Erfahrungen mit den neuen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit gesammelt werden sollten. Ab Mittwoch ist die Teilnahme dann jedermann möglich - allerdings nur nach vorheriger Anmeldung über eine Website. Auch dann gilt noch die Anzahl von maximal 122 Menschen im Gottesdienst.

19.45 Uhr: Mehr Züge wieder auf der Strecke unterwegs

Nach dem reduzierten Fahrplan wegen der Corona-Krise sollen von Montag an wieder deutlich mehr Nahverkehrszüge in Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Das Angebot auf den Linien von S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress werde weiter erhöht, Einschränkungen werde es noch in einzelnen Regionen sowie beim Nacht- und Freizeitverkehr geben, teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf am Freitag mit. In den kommenden Wochen solle sukzessive zum Regelfahrplan zurückgekehrt werden.

Wegen der schrittweisen Normalisierung des öffentlichen Lebens würden wieder mehr Fahrgäste die Bahn nutzen, hieß es zur Begründung. Zum Schutz vor Infektionen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, in Bahnhöfen und an Haltestellen vorgeschrieben.

18.05 Uhr: Ansturm auf Ikea in Dortmund mit kilometerlangen Staus

Ikea hat in NRW bereits seit über einer Woche seine Filialen wieder geöffnet, doch einen Ansturm wie an diesem Samstag hat es seitdem noch nicht gegeben. Die Anfahrt für viele Kunden zum Ikea in Dortmund gestaltete sich als absolute Geduldsprobe: Kilometerlange Staus bildeten sich bereits auf der Autobahn und sie zogen sich bis zum Geschäft.

Vor der Ikea-Filiale in Dortmund sorgten Ordner für einen normalen Ablauf. Foto: vn24.nrw

Der schwedische Möbelriese weist auf seiner Homepage auf die geltenden Hygiene-Maßnahmen hin. Auf der Facebook-Seitre von Ikea schreiben einige User, dass in Dortmund „nichts mehr ging, es staute sich bis auf die Autobahn.“ Aber die meisten Kunden zeigen sich begeistert über die Umsetzung der Hygienemaßnahmen und finden, dass der Möbelriese es sehr gut im Griff habe.

17.07 Uhr: Linke Demonstranten verletzen Polizisten bei 1. Mai - Demos

Demonstranten aus der linken Szene haben sich am Abend des 1. Mai-Feiertags in Wuppertal Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Die rund 40 bis 50 Personen hatten sich auf einem Platz im Stadtgebiet versammelt und damit gegen die Coronschutz-Verordnung verstoßen.

Zwei Teilnehmer leisteten Widerstand gegen Kontrollen und Polizeimaßnahmen, es gab Provokationen und Beleidigungen gegen die Beamten, wie es in einer Mitteilung von Samstag hieß. Im Laufe der Nacht sei es weiter zu Unruhen durch Beteiligte aus dem autonomen Spektrum gekommen. Insgesamt sprachen die Behörden 60 Platzverweise aus, fünf Personen kamen in polizeilichen Gewahrsam, fünf Strafanzeigen wurden gefertigt.

16.15 Uhr: Zoos dürfen öffnen, tun es aber nicht

Ab Montag dürfen die Zoos in NRW wieder eröffnen, doch gerade die größeren Zoos wie die Zoom in Gelsenkirchen werden es nicht so schnell können wie erhofft. Denn die Zoos benötigen eine Vorlaufzeit, um die Corona-Regeln umsetzen und auch einhalten zu können.

Wie die Zoom mitteilte, wird der Zoo in Gelsenkirchen wohl erst Mitte der Woche wiederöffnen.

14.35 Uhr: Lehrerverband sauer auf Landesregierung

Der Präsident des NRW-Lehrerverbands, Andreas Bartsch, hat die Landesregierung scharf kritisiert. „Die Irritationen in der Lehrerschaft sind inzwischen gewaltig“, flucht Bartsch gegenüber „Rheinische Post“. „Wir benötigen eine gute, klare Planung und nicht das ewige Hin und Her der vergangenen Tage.“

Ministerin Yvonne Gebauer müsse sich besser mit Ministerpräsident Armin Laschet abstimmen. Laschet hatte zuvor die Ankündigung des Schulministeriums relativiert, dass die Grundschulen in einem rollierenden System für alle vier Jahrgangsstufen öffnen sollten.

12.18 Uhr: Karl Lauterbach mit deutlicher Kritik am 1. FC Köln

Zwei Spieler und ein Mitarbeiter des 1. FC Köln haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Dennoch geht das Training beim Bundesligisten weiter. Das sorgt für massives Unverständnis bei Karl Lauterbach. „Wer mit Covid-19 trainiert riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen. Fussball soll Vorbild sein, nicht „Brot und Spiele““, so der SPD-Politiker.

10.52 Uhr: Landesgartenschau darf trotz Corona starten

Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort kann trotz Corona am 5. Mai öffnen. Darauf habe sich die Landesregierung verständigt, teilte das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz in Düsseldorf mit.

Die Schau habe dem Land ein Corona-Konzept vorgelegt mit geplanten Abstands-Markierungen, Aushängen, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen in geschlossenen Räumen und Einbahnstraßen-Regelungen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und dargestellt, wie wir unter den gegebenen Umständen eine Gartenschau durchführen können“, sagte Andreas Iland von der Geschäftsführung der Schau.

9.50 Uhr: Lerneffekt aus Pandemie? „Ernüchternd“

Corona ist nicht die erste Pandemie und wird auch nicht die letzte sein. Was hat die Menschheit aus früheren Seuchen gelernt? Die Antwort zweier Medizinhistoriker ist ernüchternd.

„Es ist mehr als verwunderlich, dass nach jeder Pandemie in den verschiedensten Gremien gründliche Analysen durchgeführt und vorausgreifend Szenarien entworfen werden - und danach nichts bis wenig geschieht, um die nächste Pandemie im Vorhinein zu verhindern oder zu stoppen“, schreiben die Autoren.

8.00 Uhr: SPD-Vorsitzender warnt vor „Kaputtsparen“ und hat klare Forderungen

Für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise fordert der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, umfassende Konjunkturpakete im Bund und im Land. „Wir reden derzeit über Rettungsschirme, aber wir müssen eine ganz aktive Industriepolitik betreiben, die den Umbau der Energiewirtschaft vorantreibt, Investitionen begünstigt und die Tarifpartner stärkt“, sagt Hartmann. „Wichtig ist, dass man diese Krise jetzt nicht wieder zum Kaputtsparen von öffentlichen Investitionen missbraucht.“

7.15 Uhr: Corona-Krise als Chance: NRW hofft auf mehr Urlauber

NRW-Tourismusregionen hoffen, dass Urlauber in der Corona-Epidemie die Reiseziele vor der eigenen Haustüre wieder entdecken. NRW sei ein Kurzreiseziel, sagte die Sprecherin von Tourismus NRW, Tonia Haag.

„Das heißt die Leute fahren hier eher mal so vier Tage hin, aber nicht für den zweiwöchigen Sommerurlaub in normalen Jahren. Wegen der Corona-Krise könne das aber in diesem Jahr anders sein, so „dass wir noch mal vom Sommer stärker profitieren könnten, als das in einem normalen Jahr der Fall wäre.“ Aber selbst wenn der Tourismus wieder starten könnte, werde es immer noch Einschränkungen geben.

+++ Weitere Blog-Einträge laden +++

(dso/js/jhe/ms/dvg/mg/fs)