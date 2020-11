Corona in NRW: Erste Großstadt wieder unter Inzidenz von 50! ++ Skisaison im Sauerland vor dem Aus?

Das Coronavirus bestimmt das Alltagsleben in NRW. Nun wurde der Teil-Lockdown verlängert, um die Neuinfektionen weiter einzudämmen und ein halbwegs normales Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Am Donnerstag erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dann die Beschlüsse und die Corona-Politik seiner Landesregierung.

---------------

Coronavirus in NRW: Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschenen (Stand 27. November 2020)

Neue Corona-Infektionen in NRW: 5.013

5.013 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 96 (Insgesamt: 3.306)

96 (Insgesamt: 3.306) Covid-19-Patienten aktuell auf NRW-Intensivstationen : 967 (davon invasiv beatmet: 608)

: 967 (davon invasiv beatmet: 608) Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen: 149,9

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

---------------

News-Ticker: Coronavirus in NRW

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken ++

Sonntag, 29. November

16.45 Uhr: Erste Großstadt wieder mit Inzidenz unter 50

Erfolgserlebnis in NRW! Ein erster orangefarbener Fleck auf der sonst roten NRW-Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI): Münster hat am Sonntag erstmals seit Ende Oktober mit 41,5 wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Grenzwert von 50 ausgewiesen. Den höchsten Wert erreichte am Sonntag laut RKI Solingen mit 261,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der NRW-weite Wert lag am Sonntag bei 146,0. In Münster fällt der gesunkene Wert mit einem gerichtlichen Streit um die Maskenpflicht für Lehrer zusammen.

Münster hatte eine generelle Maskenpflicht für Lehrer verhängt, die vergangene Woche vom Verwaltungsgericht gekippt wurde. Die Stadt kündigte am Freitag an, vor dem Oberverwaltungsgericht gegen die Entscheidung Beschwerde einzulegen.

Das Verwaltungsgericht hatte festgestellt, dass Münster bereits am 27. November 2020 den niedrigsten Inzidenz-Wert für einen Landkreis beziehungsweise eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen hatte. Krisenstabs-Leiter Wolfgang Heuer hatte am Freitag dagegen gesagt: „Der relative Erfolg, den die Stadt Münster mit ihren teilweise über die Vorgaben des Landes hinausgehenden Schutzmaßnahmen erreicht hat, sollte nicht als Argument gegen die Fortsetzung dieser Strategie verwendet werden.

16.30 Uhr: Skisaison im Sauerland vor dem Aus?

Keine guten Aussichten für den Wintersport im Sauerland: Ministerpräsident Laschet will auf die Skilift-Betreiber zugehen - und sie wohl von einer Schließung wie in Frankreich überzeugen. Der Ski-Tourismus im Sauerland wird möglicherweise ebenfalls in den Weihnachtsferien ausgesetzt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Sonntag im Deutschlandfunk, dass man dies zurzeit prüfe. Man wolle auf die Betreiber in den dortigen Ski-Gebieten zugehen und „da auch vorbildlich handeln“.

Der Bürgermeister des sauerländischen Wintersportorts Winterberg, Michael Beckmann (CDU), sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur: „Ich freue mich über den Anruf von Herrn Laschet, um über die von ihm angesprochenen vorbildlichen Lösungen zu sprechen - wir stehen dafür bereit.“ Den Beteiligten des Winter-Tourismus inklusive des Einzelhandels in der Region gehe es um Planbarkeit und finanzielle Hilfen - falls es wirklich keine Ski-Saison geben sollte. Bereits am Freitag hatten sich unter anderem Vertreter von Handel, Handwerk, Gastronomie, Hotellerie und Skiliftbetreibern in Winterberg zu einem „Winter-Gipfel“ getroffen. Gemeinsam beschloss man, einen Brief an Ministerpräsident Laschet aufzusetzen.

„Wir setzen jetzt Zeichen und senden ein eindeutiges Signal: Ohne eine verlässliche und zukunftsorientierte Corona-Politik für eine Tourismusstadt wie Winterberg werden Existenzen massiv gefährdet, Arbeitsplätze vernichtet, Infrastruktur und auch kommunale Investitionen gefährdet. Unsere Stadt braucht eine Perspektive – jetzt!“, schrieb Beckmann nach dem Gipfel bei Facebook. Unklar blieb zunächst, ob der Ski-Tourismus bereits in der neuen Coronaschutz-Verordnung für NRW thematisiert wird, die ab Dienstag in Kraft tritt. Sie soll am Montag vorgelegt werden.

Samstag, 28. November

22.44 Uhr: Ordnungsämter fordern mehr Geld

Die Ordnungsämter brauchen laut des Städte- und Gemeindebundes NRW dringend mehr Geld und mehr Personal. „Bund und Land müssen die kommunalen Ordnungsämter in gleichem Maße unterstützen wie die Arbeit der kommunalen Gesundheitsämter, umgerechnet 200 Millionen Euro jährlich für NRW“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Bernd Jürgen Schneider, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ordnungsämter würden im Kampf gegen das Coronavirus eine „Schlüsselrolle“ einnehmen und seit Monaten „am Anschlag“ arbeiten.

21.15 Uhr: Handelsverband NRW schlägt Alarm

Der Handelsverband NRW fordert schnelle staatliche Hilfen für die durch den Lockdown hart getroffenen Händler in NRW. Insbesondere im innerstädtischen Mode- und Schuhhandel sei die Lage „wirklich extrem existenzbedrohend“, sagte der Präsident des Handelsverbandes NRW, Michael Radau. Die Geschäfte kämpften nicht selten mit Umsatzrückgängen von 50 oder 60 Prozent. Radau warnte, er sehe die Gefahr, dass manche Innenstädte im nächsten Winter nicht mehr wiederzuerkennen seien und dass sich Discount-Läden oder Leerstände an Stellen breit machten, wo man das nie erwartet hätte.

Freitag, 27. November

21.50 Uhr: Black Friday verursacht Corona-Chaos

Der Black Friday hat die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen in einigen NRW-Städten deutlich erschwert.

So führte zum Beispiel der Kundenansturm in Bielefeld dazu, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Passanten in der Fußgängerzone per Megafon an die Vorschriften erinnerten. Radio Bielefeld veröffentlichte einen Appell der Stadt an die Bürger, aktuell auf Einkaufstrips in die Innenstadt zu verzichten.

In Köln mussten sogar zwei Shoppingcenter zeitweise ihre Türen schließen, gibt die Stadtverwaltung an.

17.10 Uhr: Münsteraner Lehrer gewinnt Rechtsstreit gegen Corona-Maskenpflicht

Ein Lehrer aus Münster hat sich vor dem Verwaltungsgericht mit einem Eilantrag gegen die ausnahmslose Maskenpflicht an Schulen in der Stadt durchgesetzt. In einer Allgemeinverfügung wurde festgelegt, dass die Lehrkräfte auch dann eine Corona-Maske tragen müssten, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen eingehalten wird.

Dies sei jedoch unverhältnismäßig, urteilte das Gericht, auch weil das Infektionsgeschehen in der Stadt Münster, anders als in vielen anderen Landkreisen in NRW, relativ entspannt ist. Für Münster meldet das Robert-Koch-Institut derzeit einen 7-Tage-Inzidenzwert von 56,8. Der Inzidenzwert von ganz NRW ist fast dreimal so hoch.

Maskenpflicht an Schulen (Archivbild). Foto: imago images / Hanno Bode

15.45 Uhr: AfD-Delegierte müssen Corona-Alltagsmasken tragen

Die AfD-Spitze hat ihren umstrittenen Bundesparteitag im nordrhein-westfälischen Kalkar verteidigt. Die Vorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla betonten am Freitag, alle Corona-Auflagen würden eingehalten.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht entschied am Freitag, die Teilnehmer des Parteitags müssten auch bei Einhaltung des Mindestabstands eine Alltagsmaske tragen. Die einzelnen Schutzmaßnahmen ergänzten sich gegenseitig, teilte das Gericht mit. So verhindere etwa allein die Einhaltung des Mindestabstands während des Aufenthalts am Sitzplatz nicht die Abgabe, Ansammlung und Weiterverbreitung virushaltiger Aerosole im geschlossenen Raum. Bei Verstößen müssen Delegierte von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Das OVG #Münster hat die #Maskenpflicht beim @AfD-Parteitag in #Kalkar bestätigt. WDR-Reporter @TimKoeksalan berichtet über die Umstände, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Die #AfD hatte sich bis zuletzt gegen die Auflage zum Maskentragen gewehrt | #AfDBPT20 pic.twitter.com/vzcmi3M6Kz — phoenix (@phoenix_de) November 27, 2020

Meuthen sagte im Deutschlandfunk, für das Treffen seien „alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen“ getroffen worden, die Vorschriften würden „sehr diszipliniert“ eingehalten. Zu den erfolglosen Klagen der AfD gegen die Maskenpflicht und die Auflage, auch an den Sitzplätzen einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sagte Meuthen, auch daran werde sich die Partei „strikt halten“. Auch Chrupalla sagte im ARD-„Morgenmagazin“ die Einhaltung der Auflagen zu.

9.30 Uhr: Wird der Bundesparteitag der AfD mit rund 600 Delegierten aufgelöst?

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Rüdiger Lucassen, hat die 600 Delegierten vor dem umstrittenen Präsenz-Bundesparteitag in Kalkar (Kreis Kleve) aufgerufen, die Corona-Auflagen einzuhalten. „Die Auflagen sind hart. Das wird schwierig, sie für volle zwei Tage durchzuhalten“, sagte Lucassen am Freitag im Radiosender Bayern 2. „Aber wir müssen an die Disziplin unserer Parteimitglieder appellieren. Sonst scheitern wir.“

Das Ordnungsamt der niederrheinischen Stadt Kalkar hatte scharfe Kontrollen des Hygienekonzepts angekündigt. Verstöße würden angezeigt und verfolgt. Die AfD klagt derzeit beim Oberverwaltungsgericht NRW gegen die generelle Maskenpflicht beim Bundesparteitag.

Lucassen verteidigte die Entscheidung, den Bundesparteitag trotz der Corona-Pandemie vor Ort in Kalkar abzuhalten. Sollte es zu Verstößen gegen die Hygieneauflagen kommen und der Parteitag aufgelöst werden, dann werde die AfD nach einer anderen Lösung suchen, sagte der Bundestagsabgeordnete. Wenn die Corona-Auflagen noch Monate aufrechterhalten würden, „dann müssen wir eben gegebenenfalls auch digital tagen“.

Bereits der Landesparteitag der NRW-AfD fand 2019 in Kalkar statt. Nun der Bundesparteitag. (Archivbild). Foto: imago images / Revierfoto

Veranstaltungsort des AfD-Parteitags am Samstag und Sonntag ist das weitläufige Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Kalkar mit großen Messehallen, die Platz für Tausende Besucher bieten.

Die Polizei Kleve stellt sich mit einem Großeinsatz auf den AfD-Bundesparteitag in Kalkar an diesem Wochenende und zwei Gegenveranstaltungen ein. Mehrere hundert Beamte würden rund um die Uhr zur Bewältigung der Lage eingesetzt sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Freitagnachmittag sei eine Demonstration und am Samstag ein Aufzug gegen den AfD-Parteitag geplant. Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Dennoch sei man aber auf alle Einsatzsituationen vorbereitet.

Die Polizei kündigte zudem an, die Stadt Kalkar zu unterstützen, die das Einhalten der Auflagen aus der NRW-Corona-Schutzverordnung überwache. Bei den Demonstrationen gelte es, Abstand zu halten und Maske zu tragen, sagte ein Stadtsprecher.

Bei dem AfD-Parteitag am 28. und 29. November geht es vor allem um Sozialpolitik und die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern der Partei.

9 Uhr: Über 5000 Neuinfektionen in NRW

Auch am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut erneut hohe Neuinfektionszahlen für NRW: 5.013 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus angesteckt, fast 100 Menschen verstarben in dem Bundesland.

Donnerstag, 26. November

22:30 Uhr: Laschet stellt klar: Maßnahmen gelten bis Anfang Januar

Ministerpräsident Armin Lascht hat am Donnerstag im Landtag noch einmal betont, dass die strengen Corona-Auflagen bis über den Jahreswechsel hinaus verlängert werden.

„Es wird Weihnachten keine offenen Restaurants geben. Es wird Silvesterabend kein Silvesteressen in irgendeinem Restaurant geben“, stellt der CDU-Politiker klar. „Alle Maßnahmen gelten bis in die ersten Januartage, damit schaffen wir Klarheit für die Restaurants, für die Unternehmer, aber auch für jeden Einzelnen.“

19:44 Uhr: Ex-NRW-Verfassungsrichter kritisiert Corona-Bestimmungen für Weihnachten

Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs für NRW, Michael Bertrams, sieht in den beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen zu Weihnachten einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip.

„Das darin verankerte Gebot eines rationalen, vernunftgeleiteten staatlichen Handelns hätte es nahelegen müssen, die ab dem 1. Dezember vorgesehene Kontaktbeschränkung auf fünf Personen aus zwei Haushalten für den ganzen Monat fortzuschreiben und damit die Gefahr eines weiteren, nicht mehr beherrschbaren Anstiegs der Infektionszahlen deutlich zu begrenzen“, kommentiert Bertrams die Lockerungen im „Kölner-Stadt-Anzeiger“.

Grund für diese Fehlentscheidung sei „ganz offensichtlich auf einem Übermaß an Emotionalität in der Entscheidungsfindung“ zurückzuführen.

Der Jurist kritisiert vor allem, dass die Regelungen bezüglich dem engsten Familien- und Freundeskreis „inhaltlich weitgehend unbestimmt“ sei. Damit sei die Regelung ein „diffuser Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung“.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Menschen die Erlaubnis zu den Feiertagen als „Ausdruck einer großzügigen Öffnung für Begegnungen in der Zeit zwischen den Jahren verstehen.“ Für Bertrams ein „fatales Signal“ angesichts der Corona-Ansteckungsgefahr.

18:00 Uhr: Landtag will „Pandemische Lage“ verlängern

Der Landtag NRW will die sogenannte „Pandemische Lage“ noch einmal um zwei Monate verlängern.

Einen entsprechenden Antrag will die Koalition aus CDU und FDP laut dpa gemeinsam mit SPD und Grünen am Freitag einbringen.

Mit der Feststellung des medizinischen Notstands erhält die Landesregierung besondere Rechte, um die Corona-Pandemie bekämpfen zu können – zum Beispiel können so medizinisches Gerät beschlagnahmt werden.

Das Gesetz hatte bereits im April für viele Debatten gesorgt. Nach einer Pause im Sommer rief der Landtag am 1. November erneut die „Pandemische Lage“ aus – zunächst für vier Wochen.

16:16 Uhr: Hotels in NRW trotz Corona an Weihnachten geöffnet – Land geht Sonderweg

Verwandte sollen die Möglichkeit bekommen, beim Familienbesuch über Weihnachten trotz der neuen Corona-Regeln in einem Hotel übernachten zu können, falls sie bei der Familie keinen Schlafplatz haben. Kanzleramtschef Helge Braun sagte am Morgen etwas Anderes. Hier mehr dazu>>>

11.20 Uhr: Armin Laschet warnt vor nächster Welle in Intensivstationen

In seiner Erklärung vor dem NRW-Landtag lobte Ministerpräsident Armin Laschet die Corona-Krisenpolitik seines Bundeslandes. Es sei eine große Leistung, dass man die Zahlen in einem Ballungsraum wie NRW im Vergleich mit Nachbarländern so niedrig habe halten können.

Armin Laschet im NRW-Landtag (Archivbild). Foto: imago images / Ralph Sondermann

Doch der CDU-Politiker macht sich keine Illusionen: Er geht davon aus, dass die Infektionszahlen durch Weihnachten und Silvester wohl wieder steigen werden. Deshalb werden an den Festtagen auch die Restaurants geschlossen bleiben und es seien keine großen Partys erlaubt.

MP @ArminLaschet unterrichtet den #ltnrw über neue #Corona-Maßnahmen: „Es wird über Weihnachten keine offenen Restaurants, an Silvester keine Partys geben.“ Die Infektionszahlen steigen durch Familienbegegnungen wohl wieder - Ziel ist, dass sie es nicht mehr exponentiell tun. pic.twitter.com/gqAQPfF4lk — CDU-Fraktion NRW (@CDUNRW_Fraktion) November 26, 2020

Kritisch sieht Laschet den Distanzunterricht. Die rechtliche Grundlage dafür sei da, die Entscheidung sollten jedoch die Schulen gezielt treffen, nicht „ganze Städte“.

Dann warnte Laschet noch vor einer neuen Virus-Welle, die auf die NRW-Kliniken zukommen werde. Die Grippezeit komme im Winter und die Influenza-Patienten werden dann die Intensivstationen weiter belasten. Deshalb gelte es, die Corona-Welle als zusätzliche Belastung für die Mediziner weiter einzudämmen, so Laschet.

09.26 Uhr: 4909 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages in NRW

Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona in NRW ist um 4909 gestiegen. Die Tendenz nimmt weiter leicht ab. Die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstagmorgen (Stand: 0.00 Uhr) laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) bei 154,2 und damit leicht unter dem Vortageswert (157,8). Die bisher höchste Inzidenz hatte das LZG mit 168,5 vor gut zwei Wochen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet.

Die meisten Neuinfektionen in NRW meldete Hagen, die Wocheninzidenz liegt dort bei 249,6 Neuinfketionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Hohe Werte meldeten auch der Kreis Lippe (247,5), Duisburg (227,6) und der Kreis Düren (226,7).

Insgesamt sind in NRW 3210 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Mittwoch, 25. November

22.30 Uhr: Überblick verloren?

Du hast die Übersicht verloren, welche neuen Maßnahmen ab Dezember nun gelten und was nur Empfehlungen sind? >> Hier findest du alle neuen Regeln zusammengefasst.

21.35 Uhr: Armin Laschet nach den Beschlüssen – „Da soll jeder drauf verzichten“

Nach den Verhandlungen zu den Corona-Maßnahmen zwischen dem Bund und den Ländern hat sich NRW-Ministerpräsident zu den Beschlüssen geäußert.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Marcel Kusch/dpa

Besonders im Fokus standen die Regeln rund im Weihnachten. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar werden deswegen besondere Regeln gelten. So dürfen sich dann beispielsweise bis zu zehn – anstelle von fünf – Personen treffen. Dabei solle es sich aber nur um den engsten Familienkreis handeln. Damit soll den Deutschen ermöglicht werden, trotz der Pandemie Weihnachten zu feiern. Armin Laschet appellierte auch an die Bevölkerung sich an die Regeln zu halten. „Es wird ein Weihnachten wie wir es in den letzten Jahren noch nicht erlebt haben“, sagte der Ministerpräsident.

Neben Weihnachten stand auch Silvester im Fokus. An Silvester solle es überhaupt keine Partys geben, so Laschet. „Da soll jeder drauf verzichten“, sagte der CDU Politiker.

16.13 Uhr: Arbeitsminister Laumann platzt der Kragen: „Verbandsfuzzi“

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist nach Vorwürfen, bei den geplanten strengeren Vorschriften für die Fleischindustrie einzuknicken, der Kragen geplatzt. „Ich glaube, ohne meinen Brief an das Corona-Kabinett wäre gar nichts in Gang gekommen, gar nichts in Gang gekommen!“, sagte Laumann am Mittwoch in einer sehr emotionalen Rede im Landtag in Düsseldorf. Zudem enthalte der dem Bundestag von Bundesminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf in der Begründung eins zu eins das, was er an das Corona-Kabinett geschrieben habe. Deshalb frage er sich, warum er jetzt kritisiert werde, „wo ich das Thema zum Thema gemacht“ habe.

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Die SPD hatte ihren Antrag zur Aktuellen Stunde mit den Worten überschrieben: „Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Fleischindustrie muss jetzt kommen – Warum rudert Arbeitsminister Karl-Josef Laumann zurück?“ „Es scheint so, als würde Arbeitsminister Laumann nun doch vor der Fleischlobby einknicken“, legte der SPD-Abgeordnete Josef Neumann nach der Debatte nach.

Laumann schilderte seine langwierigen Bemühungen zur Beseitigung von Missständen in der Fleischindustrie und für mehr Transparenz. Dabei verwies er auch auf ein Treffen mit 30 Unternehmern, die es abgelehnt hätten, mit ihm und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zu reden. Sie hätten nur ihren „Verbandsfuzzi“ reden lassen. „Deshalb gibt es jetzt eine klare Ansage, aber ich muss das Dingen durch den Bundestag haben“, betonte Laumann. Sein Bestreben sei, dass das Gesetz vor Weihnachten durch den Bundestag geht. Laumann sorgte auch auf Twitter mit seiner emotionalen Rede für eine Debatte.

15.37 Uhr: Erste Informationen von Corona-Gipfel durchgesickert?

Die Bild berichtet über eine Quadratmeter-Regel. Was es damit auf sich hat, liest du hier!

15.15 Uhr: Armin Laschet richtet klare Bedingungen an Angela Merkel

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält die Zahlen bei den Neuinfektionen und den Corona-Patienten auf den Intensivstationen noch für zu hoch, um jetzt Lockerungen vorzunehmen. „Wir müssen die umfangreichen Schutzvorkehrungen deshalb über den November hinaus auf hohem Niveau halten“, sagte Laschet im Landtag in Düsseldorf mit Blick auf die unmittelbar darauf folgende Beratung der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Opposition übte scharfe Kritik am Kurs der Regierung.

NRW werde der Verlängerung aber nur zustimmen, wenn die sogenannte November-Hilfe zu einer Dezember-Hilfe ausgedehnt werde, betonte Laschet. Die Einschränkungen bedeuteten für die betroffenen Branchen Opfer. Der Bund plant Finanzhilfen im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro, wie im Vorfeld der Beratungen aus Berliner Regierungskreisen verlautete. Laschet stellte Lockerungen in Aussicht, wenn es die Entwicklung wieder zulasse: „Wir versprechen auch den Menschen, bei sinkenden Infektionszahlen werden wir die Einschränkungen auch zurücknehmen“, unterstrich er. Zuerst sollten Lockerungen in den Bereichen Jugendsport und Kultur erfolgen.

Laschet warb erneut für den Präsenzunterricht. „Der Küchentisch zu Hause in einer 2- oder 3-Zimmerwohnung ist nicht der bessere Lernort. Der beste Lernort ist die Schule“, betonte er. Darüber seien sich alle Ministerpräsidenten einig. Die vorgezogenen Weihnachtsferien in NRW seien inzwischen ein Modell für ganz Deutschland geworden.

Kritik gab es von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty: Laschets Ausführungen seien so unverbindlich, so abstrakt und so gewunden gewesen, als müsste er durch rote Laserschranken klettern.

14.57 Uhr: Polizisten sollen zur ersten Impfgruppe gehören

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW hält es für „zwingend erforderlich“, dass der gesamte Polizei-Apparat zur ersten Corona-Impfgruppe gehört. GdP-Landeschef Michael Mertens sagte der „Rheinischen Post“: „Wer berufsbedingt in den Nahkörperkontakt muss, sollte sich darauf verlassen können, dass der Dienstherr ihn auch ausreichend schützt.“ Die Polizei sei dabei in Gänze systemrelevant: „Es darf keine Unterscheidung zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten bei der Impfung geben.“

Eine interne Priorisierung - zum Beispiel für Streifenpolizisten - sei möglich, „sollte aber in den Dienststellen vorgenommen werden“, sagte Mertens. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Montag als wichtigste Berufsgruppen für erste Impfungen das medizinische Personal sowie Pflegepersonal genannt. Die Polizei zählte er ebenfalls als „Struktur“ auf, die sich zumindest in Teilen mit eigenem Personal impfen könnte.

12.12 Uhr: Fitnessstudios in NRW bleiben zu

Auch nach einer weiteren Gerichtsentscheidung bleibt es dabei: Fitnesstudios in Nordrhein-Westfalen müssen bis mindestens Ende des Monats geschlossen bleiben. Mit der Ablehnung des Eilantrags eines Fitnessstudiobetreibers aus Essen bestätigte das Landesverfassungsgericht vorerst die coronabedingte Schließung der Sportstudios als Teil der Pandemieeindämmung im November. Die Gefahren der Covid-19-Pandemie seien weiterhin sehr ernst zu nehmen, teilte das Gericht zu seiner Entscheidung am Mittwoch mit. Durch die weiterhin hohe Zahl der Neuinfektionen, deren Quelle in den meisten Fällen nicht bekannt sei, müsse mit erheblichen Belastungen des Gesundheitssystems gerechnet werden. Dem Fitnessstudiobetreiber seien daher Einschränkungen bei der Berufsausübung zuzumuten. Das Verbot sei zudem bis 30. November befristet. Wirtschaftliche Nachteile würden durch erhebliche Corona-Hilfen ausgeglichen.

Das oberste Verwaltungsgericht hatte diese Frage kürzlich bereits geklärt und war zur selben Auffassung gelangt. Nach der Entscheidung im Eilverfahren bleibt die Verfassungsbeschwerde des Sportstudiobetreibers wegen Einschränkungen bei seiner Berufsfreiheit anhängig. Die Richter werden darüber zu einem späteren Zeitpunkt grundsätzlich entscheiden.

10.25 Uhr: Armin Laschet will Dezember-Hilfen für die Wirtschaft

Vor der Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Armin Laschet im als Bedingung für die Zustimmung neue Wirtschaftshilfen des Bundes genannt. Auf Antrag von SPD und Grünen musste sich Laschet vor dem Corona-Gipfel erklären.

Im Landtag sagte er am Mittwochmorgen, dass es nach der sogenannten November-Hilfe nun eine Dezember-Hilfe geben müsse. Die Verlängerung der aktuellen Beschränkungen gefährde viele Selbstständige in ihrer Existenz. Das müsse man kompensieren.

Das Ziel, die neue Corona-Welle zu unterbrechen, sei gelungen, aber die Zahlen seien noch zu hoch. Deswegen werde „nicht über Öffnungsschritte nachgedacht“. Über Weihnachten sagte Laschet: „Das wird jede Familie für sich alleine entscheiden müssen, wie man das mit dem besten Schutz, auch für die Älteren, in diesen Tagen macht.“ Der Präsenzunterricht an Schulen solle aufrechterhalten werden.

Thema #Coronaschulen: Alle 16 Ministerpräsidenten seien sich einig – „Wir wollen Präsenzunterricht beibehalten. Der beste Lernort sind die Schulen – und den wollen wir aufrecht erhalten“. — Westpol (@Westpol) November 25, 2020

7.50 Uhr: WDR interviewt Superspreaderin – „Man hat Schuldgefühle“

Der WDR hat für einen Beitrag die ehemalige Covid-19-Patientin Beate L. interviewt, die als Superspreaderin auf der Geburtstagsfeier zu ihrem 57. Geburtstag 20 Personen ansteckte, fast ihre kompletten Gäste. Sie erinnert sich, dass sie zunächst Schuldgefühle hatte. „Du bist jetzt schuld, dass hier diese Welle losgetreten wird.“

Der WDR führte ein Interview mit einer ehemaligen Covid-19-Patienten, die noch heute unter den Spätfolgen leidet. Foto: WDR Screesnhot

Die Infektion traf sie hart. Sie habe sich „total erschöpft“ gefühlt, habe wenig Luft bekommen, konnte keine ganzen Sätze mehr sprechen. Sie sei zum ersten Mal in ihrem Leben „richtig, richtig krank“ geworden. Noch heute, acht Monate danach, habe sie mit den Langzeitfolgen zu kämpfen. Sie fühle sich zehn Jahre älter als vor der Corona-Infektion. Dass sie noch nicht die Alte sei, daran hadere sie, sagt sie im WDR-Interview.

7.20 Uhr: Angespannte Corona-Lage in NRW-Kliniken

Die Auslastung der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten liegt in NRW bei 84 Prozent. Besonders hoch ist die Auslastung weiterhin in Aachen und Köln (jeweils 93 Prozent). Auch in einigen Ruhrgebietsstädten sind viele Intensivbetten belegt, so beispielsweise in Essen (88 Prozent) und Dortmund und Duisburg (86 Prozent).

Einen besonders hohen Anteil an Covid-19-Intensivpatienten gibt es in Herne. In den Kliniken in Herne werden derzeit 46 Patienten intensivmedizinisch betreut, davon 17 Coronavirus-Patienten. Das ist ein Anteil von fast einem Drittel.

In Mülheim an der Ruhr werden zwar nur sechs Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut, das ist aber fast ein Viertel aller Intensivpatienten dort. In Duisburg beträgt der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Intensivpatienten rund 22 Prozent, in Essen sind es 17 Prozent, in Dortmund 13 Prozent.

7 Uhr: Hohe Zahl an Neuinfektionen laut RKI

Weiterhin hoch ist das Niveau der Corona-Neuinfektionen in NRW. Für den Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut insgesamt 4.157 Neuinfektionen, vor sieben Tagen waren es 4.156, also fast die identische Zahl.

Deutschlandweit gab es einen neuen Tagesrekord an Todesfällen. Es verstarben laut RKI 410 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Allein in NRW waren es binnen 24 Stunden 79 Patienten.

(DER WESTEN mit dpa)