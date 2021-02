Corona in NRW: Großeinsatz in Hamm wegen britischer Mutation – 140 Menschen möglicherweise betroffen

Längerer Lockdown wegen der Corona-Mutationen, doch NRW öffnet zumindest schrittweise bereits Kitas und Schulen. Doch die britische Mutation macht Sorgen.

Armin Laschet hat nach der Beratung mit Kanzlerin Angela Merkel die neuen Maßnahmen und Regeln für NRW erläutert.

Eine Lockdown-Verlängerung ist eingetreten. Bis zum 7. März wird er zunächst andauern. Am 3. März soll neu beraten werden.

Corona in NRW – alle Infos zum Lockdown und den Beschlüssen hier

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Dienstag, 16. Februar

06.35 Uhr: Großeinsatz in Hamm wegen britischer Mutation

In Hamm fand am späten Montagabend ein Großeinsatz gegen die hoch ansteckende britische Corona-Mutation B1.1.7 statt. Ein Mann bulgarischer Herkunft war zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Weil der Montagearbeiter offenbar auch Kontakt zu anderen Personen hatte, wurden noch am Abend groß angelegte Corona-Testungen an verschiedenen Orten angeordnet.

Nach Informationen des Westfälischen Anzeigers sind etwa 140 Menschen betroffen. Zahlreiche Quarantäne-Maßnahmen wurden umgehend angeordnet, sie werden auch über die Nacht polizeilich überwacht. In spezieller Ganzkörper-Vollschutzkleidung waren Rettungsdienstmitarbeiter und Polizisten einer Einsatzhundertschaft im Einsatz.

Montag, 15. Februar

21.20 Uhr: So lief der Corona-Karneval

Die traditionellen Karnevalshochburgen sind am Donnerstag unwirklich still geblieben. In der Kölner Altstadt, wo sonst an Weiberfastnacht Hunderttausende feiern, war aufgrund der Corona-Pandemie kaum jemand zu sehen. „Es waren keine Jecken unterwegs, es waren keine Kostümierten unterwegs“, sagte der Kölner Karnevalsprinz Sven I. „Ein sehr ungewohntes Bild für Weiberfastnacht.“

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) appellierte an alle Jecken, dieses Jahr zu Hause zu bleiben. „Als Fastelovendsjeck blutet mir heute das Herz. Aber: Für die Verwaltung ist heute ein normaler Arbeitstag, für Köln ein Tag wie jeder andere“, schrieb Reker bei Twitter. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bat: „Bitte bleiben Sie in den nächsten Tagen - wie schon am 11.11. - vernünftig.“

Die Appelle fielen offenbar auf fruchtbaren Boden: Die Städte blieben leer wie an einem Sonntagmorgen - und das trotz strahlenden Sonnenscheins. Die Polizei meldete am Mittag weitestgehende Ruhe. Man habe im Zusammenhang mit Karneval „null“ zu berichten, sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Ein Polizeisprecher in Düsseldorf erklärte, es sei einfach nichts los: „Es ist tote Buxe.“

18.24 Uhr: Osterurlaub möglich? So reagiert die Landesregierung

Die Landesregierung sieht keinen Anlass, jetzt schon Osterurlaube coronabedingt für unmöglich zu erklären. „Die Debatte halte ich für verfrüht“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Ob und wie wir in Deutschland Schritte in Richtung Normalität machen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.“

Dazu zähle insbesondere die Frage, wann zertifizierte Selbsttests für jedermann zur Verfügung stünden. „Es müssen klare Perspektiven geschaffen werden, damit endlich Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist.“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich ebenfalls abwartend zur Osterurlaubsfrage. Von Aschermittwoch bis Ostern seien es immerhin noch 40 Tage, sagte er bei einem Besuch der Bayer AG in Wuppertal. Deshalb wolle er jetzt nicht spekulieren, sondern lieber alle Kräfte darauf konzentrieren, die Neuinfektionsrate unter 50, gerechnet auf 100 00 Einwohner binnen sieben Tagen, zu senken. „Das könnte, wenn die Entwicklung so weitergeht, schon in den nächsten Tagen so weit sein.“ Er glaube, „dass wir, wenn wir Schritt für Schritt gehen, besser bedient sind“.

13.55 Uhr: Innenminister Reul positiv auf das Virus getestet

Innenminister Herbert Reul (CDU) ist als erster Minister der nordrhein-westfälischen Landesregierung bei einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurde positiv auf Corona getestet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Dem Minister geht es den Umständen entsprechend gut, er führt die Amtsgeschäfte von zu Hause aus“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit.

Das Ergebnis des präziseren PCR-Tests stehe noch aus, sagte die Sprecherin. „Minister Reul befindet sich seit dem Vormittag für zehn Tage in häuslicher Quarantäne.“ Wegen aller weiteren Details stehe er in engem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

Bislang hatten sich drei Minister aus dem NRW-Kabinett wegen Kontakts zu einem Corona-Patienten in häusliche Quarantäne begeben, sie hatten sich aber nicht selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Als erste Ministerin war Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) im Oktober betroffen. Nach einem positiven Corona-Test in ihrem Umfeld begab sie sich vorsichtshalber in häusliche Quarantäne. Wenig später ging auch Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in häusliche Quarantäne, nachdem bei einem engen Mitarbeiter das Coronavirus festgestellt worden war. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) war im November ins Homeoffice gewechselt, nachdem er kurzen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

13.43 Uhr: Telefonbetrüger in Paderborn unterwegs

Am Montagvormittag haben Telefonbetrüger mehreren Menschen aus Paderborn einen tiefen Schock versetzt, um möglichst viel Geld zu erbeuten.

Die perfide Masche: Ein Täter gibt sich am Telefon als Arzt vom Paderborner Brüderkrankenhaus aus. Er behauptet, der Sohn des jeweils angerufenen Opfers läge dort auf der Intensivstation. Die Schwiegertocher sei auch schon da. Der Sohn brauche dringend Medikamente. Dafür wäre sofort eine Summe von über 40.000 Euro fällig. Teilweise behauptet der Anrufer, der Sohn liege mit Corona im Sterben.

Bei der Polizei haben sich schon sechs vermeintliche Opfer aus Paderborn und Altenbeken gemeldet. Durch Nachfragen hatten sie rechtzeitig bemerkt, dass es sich um betrügerische Anrufe handelte und legten auf.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und betont: Weder Krankenhäuser noch Ärzte oder Polizisten verlangen am Telefon Geld. Und auch nicht, wenn ein vermeintlicher Polizist oder Arzt vor der Tür steht. Dann solle man sofort die 110 wählen, da es sich um Betrüger handele.

12.30 Uhr: Innenministerium muss wegen „Jerusalema“-Challenge nachzahlen

Die sogenannte „Jerusalema-Challenge“, bei der zum gleichnamigen Song Belegschaften von Krankenhäusern, Firmen oder Feuerwachen getanzt haben, hat ein teures Nachspiel: Der Konzern Warner Music hat nachträglich Lizenzgebühren gefordert. Man habe für die betroffenen Polizeidienststellen bereits bezahlt, wie eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. „Focus Online“ hatte zuvor berichtet. Eine Antwort von Warner Music auf die dpa-Anfrage stand zunächst noch aus.

Das Portal zitierte am Wochenende einen Warner-Sprecher mit den Worten: „Wir lieben die Tatsache, dass die Fans hinter 'Jerusalema' stehen. Aber wenn Organisationen in Deutschland den Song nutzen, um sich selbst zu promoten, sollten sie sich unserer Meinung nach eine Synchronisationslizenz sichern.“ In diesen „schwierigen Zeiten“ sei es „wichtiger denn je, dass Künstler und Künstlerinnen für ihre Musik bezahlt werden, wenn sie von Dritten genutzt wird, um ihre Reputation zu steigern.“

Unter anderem die Polizei im Märkischen Kreis hatte Mitte November ein aufwändig gemachtes Video veröffentlicht, in dem Streifenpolizisten und die Spurensicherung zu dem Pop-Song aus Südafrika tanzten. „Es trifft zu, dass das nordrhein-westfälische Innenministerium die Forderungen von Warner Music für mehrere Polizeidienststellen im Zusammenhang mit der Jerusalema Challenge beglichen hat“, sagte die Ministeriums-Sprecherin am Montag der dpa.

07.23 Uhr: Zahlen in NRW leicht gestiegen

Am Montagmorgen hat das RKI erneut die Infektionszahlen von NRW herausgegeben. Im Vergleich zum Sonntag sind die Zahlen leicht gestiegen auf eine 7-Tages-Inzidenz von 56,6 (Sonntag 54,1).

Das liegt aber meistens daran, dass viele Gesundheitsämter ihre Zahlen am Wochenende nicht übermitteln und dies erst am Montag tun.

Fünf Kreise in NRW liegen unter der neuen Grenze von 35: Münster (15,9), Coesfeld (27,2), Bielefeld (27,8), Mönchengladbach (30,3) und Paderborn (34,4).

Die Landeshauptstadt Düsseldorf kratzt mit 35,7 an der Marke. Die höchsten Werte werden aus Solingen (112,4) und Hagen (108,6) gemeldet. Alle anderen Kreise liegen unter der 100er-Marke.

Sonntag, 14. Februar

19.34 Uhr: Diskussion um ausfallende Osterferien – Experten sauer: „Schallende Ohrfeige“

Diskussionen über einen Ausfall des Osterurlaubs in Deutschland sind beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Nordrhein-Westfalen auf Kritik gestoßen. „Das Philosophieren über ausfallende Osterferien oder erst im Sommer geöffnete Biergärten sind das Gegenteil von einem Gesamtplan. Viele in der Branche empfinden das als schallende Ohrfeige“, sagte ein Dehoga-Sprecher der „WAZ“ (Montag).

Am Wochenende war eine Debatte über den Osterurlaub in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie entstanden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach etwa erklärten, keine Chancen für Urlaubsreisen zu Ostern zu sehen - auch nicht innerhalb Deutschlands.

Foto: imago images

Daran gab es aber auch Kritik. Der Fraktionschef der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, sagte der „WAZ“: „Ich halte solche Festlegungen für falsch. Im Augenblick entwickeln sich die Zahlen in die richtige Richtung. Warum sollen wir schon jetzt jede Hoffnung nehmen?“

Samstag, 13. Februar

08.13 Uhr: Sieben Strafanzeigen an Impfzentren in NRW

Nach einer vorläufigen Auswertung des Innenministeriums hat es im Januar sieben Strafanzeigen zu Vorfällen in und an Impfzentren in NRW gegeben - darunter zum Beispiel Hausfriedensbrüche oder Bedrohungen. Das teilte das Ministerium auf dpa-Anfrage mit.

Sieben Strafanzeigen hat es inzwischen schon an den Impfzentren in NRW gegeben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Joerg Boethling

Die Verantwortung für den Schutz der 53 Impfzentren liegt zunächst bei den Kommunen. „Die nordrhein-westfälische Polizei unterstützt die lokalen Ordnungsbehörden bei der Sicherung“, so das Innenministerium. Die Polizei fahre an den Einrichtungen regelmäßig Streife und zeige „offen Präsenz“.

„Die Impfzentren sind derzeit die wertvollsten Hallen des Landes. Deshalb werden sie entsprechend beschützt. Von Anfang an unterstützt die Polizei die Sicherheits- und Ordnungsdienste vor Ort - bis zur letzten Impfdosis. Wir beobachten die Situation aufmerksam und tauschen uns mit allen Behörden regelmäßig aus“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU). (red/dpa)