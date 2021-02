Corona in NRW: Mutanten-Ausbruch in Duisburg ++ HIER verbreitet sich die britische Variante besonders schnell

Der Lockdown in NRW wurde verlängert. Nur Kitas und Schulen dürfen schrittweise wieder öffnen. Doch die Corona-Mutationen bereiten Sorge, insbesondere die britische Variante.

Armin Laschet hat sich kritisch über die neu gesetzte 35er-Marke geäußert und dafür herbe Kritik einstecken müssen.

Eine Lockdown-Verlängerung ist eingetreten. Bis zum 7. März wird er zunächst andauern. Am 3. März soll neu beraten werden.

Corona in NRW: Die britische Mutante verbreitet sich immer schneller. (Symbolbild) Foto: dpa/EUROPA PRESS / Juan Manuel Serrano Arce

Corona in NRW – alle Infos zum Lockdown und den Beschlüssen hier

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Donnerstag, 18. Februar

07.29: Corona-Ausbruch in Duisburger Einrichtung

In einer Betriebsstelle der Duisburger Werkstatt ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Das bestätigte die Stadt Duisburg der WAZ. Demnach seien 20 Mitarbeiter in Neumühl positiv getestet worden.

In der Duisburger Werkstatt arbeiten Menschen mit Behinderungen. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

In den ersten Proben habe sich die südafrikanische Variante B.1.351 nachweisen lassen. Die Infektionen seien bei routinemäßigen Reihentests aufgefallen, noch bevor einer der Betroffenen Symptome gezeigt hätte. Mehr liest du hier bei der WAZ.

Mittwoch, 17. Februar

20.44 Uhr: Trickbetrüger in Dortmund nutzen Coronavirus für ihre perfide Masche

Achtung, Trickbetrüger in Dortmund geben sich derzeit als Mitarbeiter des Gesundheitsamts der Stadt aus. In einem Fall hat ein Unbekannter mit dieser Masche in die Wohnung einer 69-Jährigen eindringen und Bargeld stehlen können, während seine Komplizin die Frau durch Fragen zum Coronavirus abgelenkt hatte. Vor dieser Masche warnt jetzt die Polizei Dortmund. Das Gesundheitsamt Dortmund ziehe nicht von Tür zu Tür, um Bewohner zu befragen.

Wenn Menschen vor deiner Tür stehen, auf die diese Beschreibung passt, solltest du besonders vorsichtig sein: Die Betrüger waren zwischen 35 und 40 Jahre alt. Die Frau war etwa 1,70 Meter gr0ß, schlank und trug lange schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine Jeans und eine Jacke. Der Mann trug dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Kappe. Er ist etwa 1,75 Meter groß.

19.46 Uhr: Reker fordert No-Covid-Strategie – und erntet scharfe Kritik von Land und Laschet

Die Düsseldorfer Staatskanzlei hat den Vorschlag der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, eine No-Covid-Strategie im Kampf gegen die Pandemie einzuführen, scharf kritisiert. „Das Corona-Virus, auch das mutierte Virus, ist sehr ernst zu nehmen“, sagte ein Sprecher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Um die Infektionszahlen dauerhaft zu senken, müssten „möglichst alle Beteiligten an einem Strang“ ziehen und „klare Orientierungsgrößen“ zu behalten.

Daher sei im November 2020 im Infektionsschutzgesetz des Landes NRW die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und von 35 festgelegt worden. „Diskussionen über ständig neue, noch tiefere Inzidenzwerte schwächen die Akzeptanz und gerade jetzt ist Verlässlichkeit wichtig“

So sieht es NRW-Ministerpräsident und Bundesvorsitzende der CDU, Armin Laschet: „Wenn die 35 erreicht ist, dann wird es auch wieder Öffnungen geben, die dringend nötig sind.“ Wenn Werte verabredet seien, „dann muss das auch mal gelten“. Man könne nicht alle paar Wochen sagen, vielleicht wäre doch 25 ein besserer Wert oder 10 oder 0.

16.59 Uhr: Mutiertes Virus verbreitet sich mancherorts schneller

Laut einer Studie der Uniklinik Münster verbreiten sich die als ansteckender geltenden Corona-Mutanten in den Ballungsräumen in NRW deutlich stärker als auf dem Land. Auch die Grenzregion zu den Niederlanden sei weniger betroffen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Mittwoch über das Ergebnis mit.

Für die Studie wurde 933 Proben (Stichtag 27. Januar 2021) ausgewertet, die laut Ministerium weitestgehend als repräsentativ für die 53 Kreise des Landes gelten. „Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Virus-Varianten weniger über die grenznahen Regionen als vielmehr durch überregionale Mobilität hinein in die Ballungsräume getragen werden“, sagt Alexander Mellmann, Direktor des Instituts für Hygiene am Universitätsklinikum Münster und Leiter der Studie.

„Typisch für das Virus: Dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen und die Bevölkerungsdichte hoch ist, verbreitet sich das Virus schneller – egal ob Mutation oder die uns bekannte Variante“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) laut Mitteilung.

13.30 Uhr: Impf-Termine einfach platzen gelassen

Wegen der öffentlichen Debatte um die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca haben einige Impfberechtigte in NRW ihre Termine platzen lassen. Einen landesweiten Überblick dazu gab es nach Auskunft des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwochmittag aber noch nicht. „Ja, bei uns wurden Termine abgesagt, Leute sind nicht gekommen“, sagte etwa eine Sprecherin des Kreises Paderborn. Grund sei offensichtlich Skepsis wegen des Impfstoffes.

Viele Menschen konnten schon geimpft werden, doch die Inzidenz in NRW steigt in vielen Städten leicht an. Foto: Funke Foto Services

Absagen gab es nach einem Bericht der „Siegener Zeitung“ etwa im Impfzentrum Siegen-Wittgenstein, wo Menschen über Impfreaktionen wie Abgeschlagenheit, Fieber oder Gliederschmerzen geklagt hätten.

Die „Westfälischen Nachrichten (Mittwoch) berichteten, dass in Münster etwa 30 Prozent der für die Impfung vorgesehenen Rettungsdienstmitarbeiter und ambulanten Pflegerinnen und Pfleger ihre Termine in der vergangenen Woche nicht wahrgenommen haben.

11.55 Uhr: Kölner Oberbürgermeisterin wirbt für härteren Corona-Kurs

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich für einen härteren Kurs bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ausgesprochen. „In dieser Phase der Pandemie halte ich einen kurzen konsequenteren Lockdown für zielführend, wenn es darum geht, dass wir die coronabedingten Einschränkungen damit möglichst schnell und nachhaltig lockern können“, sagte die parteilose Politikerin dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es habe dem Land geschadet, „dass wir - damit meine ich Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen - oftmals zu zögerlich waren“.

Henriette Reker plädiert für einen noch härteren Lockdown mit gleichzeitiger Belohnungsstrategie. Foto: imago images/Political-Moments

Die Politikerin warb für einen Strategiewechsel hin zu einer „No-Covid-Strategie“, die Lockerungen erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter zehn vorsieht. Es sei entscheidend, „dem Infektionsgeschehen einen Schritt voraus zu sein“. Auch nach zwei Monaten Lockdown sei die Zahl der Neuinfektionen nach wie vor hoch und der Inzidenzwert stagniere mitunter mehrere Tage lang auf hohem Niveau.

Reker plädierte dafür, den Kommunen einen größeren Spielraum bei den Beschränkungen einzuräumen. Die Stadt habe gute Erfahrungen damit gemacht, kurzfristig auf Veränderungen zu reagieren und „nicht erst auf Vorgaben von Bund oder Land zu warten“. Um die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren durchzuhalten, halte sie ein Belohnungssystem für „besonders geeignet“. „Wenn eine niedrige Inzidenz automatisch Lockerungen bedeutet und eine steigende Inzidenz ebenso automatisch zu harten Einschränkungen führt, ist das transparent.“

Dienstag, 16. Februar

19.30 Uhr: Heftige Kritik an Laschet: „überfordert“

CDU-Chef Armin Laschet hat mit skeptischen Äußerungen über den Inzidenzwert 35 als Messlatte für Corona-Lockerungen für Irritationen gesorgt. Scharfe Kritik kam von SPD und Grünen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezeichnete die Aussagen am Dienstag als „unwürdig“ für einen Parteivorsitzenden.

Foto: IMAGO / Bernd Elmenthaler

Laschet hatte am Montag gesagt: „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet.“ Damit distanzierte sich Laschet offensichtlich von der Regierungsentscheidung, statt des bisherigen Inzidenzwerts von 50 den Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zur Messlatte für weitere Lockerungen zu machen.

Die Aussage, „Politiker würden Grenzwerte erfinden, um das Leben der Menschen bewusst einzuschränken, ist eines Parteivorsitzenden unwürdig“, sagte SPD-Chef Walter-Borjans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Offensichtlich sei Laschet mit seiner Doppelrolle als Ministerpräsident und CDU-Chef „bereits jetzt überfordert“.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Laschet in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland einen “Schlingerkurs„ und “unbeholfenen Populismus„ vor.

Kritik an Laschet kam auch von den Grünen. „Das Virus verhindert, dass Leben normal wieder stattfindet, nicht “erfundene' Inzidenzwerte„, erklärte die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. “Dass Armin Laschet das entweder nicht verstanden hat oder bewusst anders darstellt, ist verantwortungslos„, warf sie dem CDU-Chef vor.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann nahm Laschet in Schutz. Er wandte sich im „Spiegel“ dagegen, „immer nur an Inzidenzzielen herumzuschrauben“.

18.27 Uhr: Reul anscheinend mit mutierter Virusvariante infiziert

Laut Angaben der „Rheinischen Post“ hat sich NRW-Innenminister Reul anscheinend mit der besonders ansteckenden britischen Variante des Coronavirus infiziert.

Ein PCR-Test habe den positiven Corona-Schnelltest bestätigt. Reul zeige „leichte Erkältungssymptome“, sagte ein Sprecher seines Ministeriums am Dienstag der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf. Der 68-Jährige war nach dem positiven Schnelltest am Montag in eine zehntägige Quarantäne gegangen. Seine Amtsgeschäfte führt er von zu Hause aus.

13.20 Uhr: Ab 22. Februar öffnen Kitas wieder für alle

Ab dem 22. Februar können alle Kinder in NRW wieder in die Kitas und die Tagespflege kommen. Das kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf an.

Die Kitas in NRW öffnen ab dem 22. Februar wieder für alle Kinder. (Symbolbild) Foto: dpa

Allerdings bleibt es zunächst bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot und bei festen Gruppen.

Wenn die Corona-Neuinfektionszahlen weiter sinken, dürften Kita-Leitungen und Träger voraussichtlich ab dem 8. März selbst entscheiden, ob sie die Kinder wieder im vollen Umfang betreuen. Wo das für den Infektionsschutz vor Ort weiter nötig sei, dürften Einrichtungen den Betreuungsumfang dann weiterhin um maximal zehn Wochenstunden kürzen. Diese Regelung soll zunächst bis Ostern gelten.

Er mahnte aber auch an: „Kranke Kinder dürfen nicht in die Tagesbetreuung gebracht werden.“ Die meisten Eltern hielten sich daran. Es gebe allerdings auch immer wieder Diskussionen mit Kita-Leitungen. „Das muss aufhören“, sagte er. „Wenn die Leitung sagt, das Kind kann in dem Zustand nicht in die Kita, dann muss es dabei bleiben“, unterstrich er. „Wer einen Erkältungsschnupfen hat, gehört in diesen Tagen nicht in die Kita.“

06.35 Uhr: Großeinsatz in Hamm wegen britischer Mutation

In Hamm fand am späten Montagabend ein Großeinsatz gegen die hoch ansteckende britische Corona-Mutation B1.1.7 statt. Ein Mann bulgarischer Herkunft war zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Weil der Montagearbeiter offenbar auch Kontakt zu anderen Personen hatte, wurden noch am Abend groß angelegte Corona-Testungen an verschiedenen Orten angeordnet.

Großaufgebot in Hamm wegen der britischen Mutation. Foto: Markus Wüllner/news4 Video-Line

Nach Informationen des Westfälischen Anzeigers sind etwa 140 Menschen betroffen. Zahlreiche Quarantäne-Maßnahmen wurden umgehend angeordnet, sie werden auch über die Nacht polizeilich überwacht. In spezieller Ganzkörper-Vollschutzkleidung waren Rettungsdienstmitarbeiter und Polizisten einer Einsatzhundertschaft im Einsatz.

Montag, 15. Februar

13.55 Uhr: Innenminister Reul positiv auf das Virus getestet

Innenminister Herbert Reul (CDU) ist als erster Minister der nordrhein-westfälischen Landesregierung bei einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurde positiv auf Corona getestet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Dem Minister geht es den Umständen entsprechend gut, er führt die Amtsgeschäfte von zu Hause aus“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit.

Das Ergebnis des präziseren PCR-Tests stehe noch aus, sagte die Sprecherin. „Minister Reul befindet sich seit dem Vormittag für zehn Tage in häuslicher Quarantäne.“ Wegen aller weiteren Details stehe er in engem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

Bislang hatten sich drei Minister aus dem NRW-Kabinett wegen Kontakts zu einem Corona-Patienten in häusliche Quarantäne begeben, sie hatten sich aber nicht selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Als erste Ministerin war Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) im Oktober betroffen. Nach einem positiven Corona-Test in ihrem Umfeld begab sie sich vorsichtshalber in häusliche Quarantäne. Wenig später ging auch Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in häusliche Quarantäne, nachdem bei einem engen Mitarbeiter das Coronavirus festgestellt worden war. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) war im November ins Homeoffice gewechselt, nachdem er kurzen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.(red/dpa)