Corona in NRW: Mehr Tote und Neuinfektionen – Inzidenz in vielen Städten steigt wieder an

Längerer Lockdown wegen der Corona-Mutationen, doch NRW öffnet zumindest schrittweise bereits Kitas und Schulen. Doch die britische Mutation macht Sorgen.

Armin Laschet hat sich kritisch über die neu gesetzte 35er-Marke geäußert und dafür herbe Kritik einstecken müssen.

Eine Lockdown-Verlängerung ist eingetreten. Bis zum 7. März wird er zunächst andauern. Am 3. März soll neu beraten werden.

Corona in NRW – alle Infos zum Lockdown und den Beschlüssen hier

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Mittwoch, 17. Februar

07.20 Uhr: Inzidenz unverändert, doch in den Kreisen steigt sie

Die 7-Tages-Inzidenz von NRW liegt unverändert bei 56,0 im ganzen Land. Doch in manchen Kreisen ist sie im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen.

130 neu dazugekommene Todesfälle und 1648 Neuinfektionen sind vom RKI gemeldet worden.

Waren es am Dienstag noch fünf Städte unter der neuen 35er-Marke, ist Düsseldorf wieder auf 40,4 gestiegen. Und auch die anderen vier niedrigsten Inzidenzen sind leicht gestiegen, liegen aber dennoch noch unter 35.

Den geringsten Wert erreicht weiterhin Münster mit 17,4, danach folgen Mönchengladbach mit 23,4 und Bielefeld mit 24,8.

Die höchsten Werte werden aus Hagen (118,2) und Solingen (112,4) gemeldet. Städte wie Essen ( 59,4), Köln (64,9) und Bochum (55,5) liegen kurz vor der 50er-Marke.

06.30 Uhr: Dieses Produkt hat in der Pandemie einen Boom erlebt

Weil öffentliche Saunen coronabedingt geschlossen sind, haben sich viele Menschen zum Kauf eines eigenen Schwitzraums für daheim entschieden. Die Nachfrage von Privatleuten sei seit Ausbruch der Pandemie nach oben geschnellt, sagte Rolf Pieper vom Deutschen Sauna-Bund in Bielefeld. Zugleich sei das Geschäft mit Geschäftskunden - Fitnessstudios, Bäder und Hotels - eingebrochen, weil solche Firmen unter den Folgen der Pandemie besonders litten.

Insgesamt sei der Umsatz der deutschen Saunabauer 2020 um etwa 10 Prozent gestiegen, sagte das Präsidiumsmitglied des Sauna-Bundes mit Verweis auf eine Branchenumfrage. „Der Branche geht es gut.“

Dienstag, 16. Februar

21.18 Uhr: Impfstoff von Astrazeneca mit Imageproblemen

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca stößt offenbar auch in NRW auf gewisse Akzeptanzprobleme. „Der zugelassene Impfstoff von Astrazeneca ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Der Impfstoff zeigt eine gute Wirksamkeit und eine gute Verträglichkeit, um schwere Erkrankungen mit SARS-CoV 2 zu verhindern“, betonte ein Ministeriumssprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Aufgrund der derzeit begrenzten Impfmengen bestehe zurzeit leider noch nicht die Möglichkeit, sich den Impfstoff auszusuchen, betonte das Ministerium. Grundsätzlich stehe es aber jedem frei, auf einen eventuell zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Impfstoff zu warten. „Wann dies der Fall sein wird, kann derzeit nicht gesagt werden“, betonte der Sprecher.

„Grundsätzlich sind die auftretenden Nebenwirkungen bekannt und ein Zeichen für die gewünschte Gegenreaktion des Körpers“, erläuterte eine Ministeriumssprecherin der „Rheinischen Post“ am Dienstag. Sie entsprächen als relativ häufig vorkommende, aber mild verlaufende und schnell vorübergehende Symptome den Hinweisen in der Fachinformation.

19.30 Uhr: Heftige Kritik an Laschet: „überfordert“

CDU-Chef Armin Laschet hat mit skeptischen Äußerungen über den Inzidenzwert 35 als Messlatte für Corona-Lockerungen für Irritationen gesorgt. Scharfe Kritik kam von SPD und Grünen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezeichnete die Aussagen am Dienstag als „unwürdig“ für einen Parteivorsitzenden.

Foto: IMAGO / Bernd Elmenthaler

Laschet hatte am Montag gesagt: „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet.“ Damit distanzierte sich Laschet offensichtlich von der Regierungsentscheidung, statt des bisherigen Inzidenzwerts von 50 den Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zur Messlatte für weitere Lockerungen zu machen.

Die Aussage, „Politiker würden Grenzwerte erfinden, um das Leben der Menschen bewusst einzuschränken, ist eines Parteivorsitzenden unwürdig“, sagte SPD-Chef Walter-Borjans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Offensichtlich sei Laschet mit seiner Doppelrolle als Ministerpräsident und CDU-Chef „bereits jetzt überfordert“.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Laschet in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland einen “Schlingerkurs„ und “unbeholfenen Populismus„ vor.

Kritik an Laschet kam auch von den Grünen. „Das Virus verhindert, dass Leben normal wieder stattfindet, nicht “erfundene' Inzidenzwerte„, erklärte die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. “Dass Armin Laschet das entweder nicht verstanden hat oder bewusst anders darstellt, ist verantwortungslos„, warf sie dem CDU-Chef vor.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann nahm Laschet in Schutz. Er wandte sich im „Spiegel“ dagegen, „immer nur an Inzidenzzielen herumzuschrauben“.

18.27 Uhr: Reul anscheinend mit mutierter Virusvariante infiziert

Laut Angaben der „Rheinischen Post“ hat sich NRW-Innenminister Reul anscheinend mit der besonders ansteckenden britischen Variante des Coronavirus infiziert.

Ein PCR-Test habe den positiven Corona-Schnelltest bestätigt. Reul zeige „leichte Erkältungssymptome“, sagte ein Sprecher seines Ministeriums am Dienstag der „Rheinischen Post“ aus Düsseldorf. Der 68-Jährige war nach dem positiven Schnelltest am Montag in eine zehntägige Quarantäne gegangen. Seine Amtsgeschäfte führt er von zu Hause aus.

13.20 Uhr: Ab 22. Februar öffnen Kitas wieder für alle

Ab dem 22. Februar können alle Kinder in NRW wieder in die Kitas und die Tagespflege kommen. Das kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf an.

Die Kitas in NRW öffnen ab dem 22. Februar wieder für alle Kinder. (Symbolbild) Foto: dpa

Allerdings bleibt es zunächst bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot und bei festen Gruppen.

Wenn die Corona-Neuinfektionszahlen weiter sinken, dürften Kita-Leitungen und Träger voraussichtlich ab dem 8. März selbst entscheiden, ob sie die Kinder wieder im vollen Umfang betreuen. Wo das für den Infektionsschutz vor Ort weiter nötig sei, dürften Einrichtungen den Betreuungsumfang dann weiterhin um maximal zehn Wochenstunden kürzen. Diese Regelung soll zunächst bis Ostern gelten.

Er mahnte aber auch an: „Kranke Kinder dürfen nicht in die Tagesbetreuung gebracht werden.“ Die meisten Eltern hielten sich daran. Es gebe allerdings auch immer wieder Diskussionen mit Kita-Leitungen. „Das muss aufhören“, sagte er. „Wenn die Leitung sagt, das Kind kann in dem Zustand nicht in die Kita, dann muss es dabei bleiben“, unterstrich er. „Wer einen Erkältungsschnupfen hat, gehört in diesen Tagen nicht in die Kita.“

11.25 Uhr: Dramatische Zahlen bei Tourismus-Branche

Die Corona-Pandemie mit Reisebeschränkungen und zeitweisen Übernachtungsverboten hat dem Tourismus in NRW einen historischen Einbruch beschert. Die Zahl der Gäste und der Übernachtungen in Hotels und Pensionen, auf Campingplätzen und in Jugendherbergen sank 2020 auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien nur 11 Millionen Gäste gezählt worden, fast 55 Prozent weniger als 2019. Die Zahl der Übernachtungen ging um 46,5 Prozent auf 28,5 Millionen zurück.

Selbst in den Sommermonaten Juli und August, als viele Einschränkungen gelockert waren, lag die Zahl der Übernachtungen um rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert. Weil die meisten Messen abgesagt worden waren und der Städtetourismus zum Erliegen gekommen ist, ging die Zahl der Besucher aus dem Ausland besonders stark zurück. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erreichte nicht einmal mehr 10 Prozent des Vorjahreswerts, wie die Statistiker mitteilten.

10.18 Uhr: Inzidenz sinkt wieder

Während am Montag die 7-Tage-Inzidenz leicht gestiegen ist, sinkt sie am Dienstag wieder auf 56,0.

Mittlerweile sind nur noch Hagen (111,8) und Solingen (110,5) über der 100er-Marke.

Dafür sind schon fünf Kreise oder Städte unter die 35er-Marke gerutscht. Münster (16,8), Coesfeld (25,4), Mönchengladbach (27,2), Bielefeld (28,1) und seit neuestem nun auch die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 33,8.

Es gibt 94 neu dazugekommene Todesfälle wegen des Coronavirus in NRW.

06.35 Uhr: Großeinsatz in Hamm wegen britischer Mutation

In Hamm fand am späten Montagabend ein Großeinsatz gegen die hoch ansteckende britische Corona-Mutation B1.1.7 statt. Ein Mann bulgarischer Herkunft war zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Weil der Montagearbeiter offenbar auch Kontakt zu anderen Personen hatte, wurden noch am Abend groß angelegte Corona-Testungen an verschiedenen Orten angeordnet.

Großaufgebot in Hamm wegen der britischen Mutation. Foto: Markus Wüllner/news4 Video-Line

Nach Informationen des Westfälischen Anzeigers sind etwa 140 Menschen betroffen. Zahlreiche Quarantäne-Maßnahmen wurden umgehend angeordnet, sie werden auch über die Nacht polizeilich überwacht. In spezieller Ganzkörper-Vollschutzkleidung waren Rettungsdienstmitarbeiter und Polizisten einer Einsatzhundertschaft im Einsatz.

Montag, 15. Februar

21.20 Uhr: So lief der Corona-Karneval

Die traditionellen Karnevalshochburgen sind am Donnerstag unwirklich still geblieben. In der Kölner Altstadt, wo sonst an Weiberfastnacht Hunderttausende feiern, war aufgrund der Corona-Pandemie kaum jemand zu sehen. „Es waren keine Jecken unterwegs, es waren keine Kostümierten unterwegs“, sagte der Kölner Karnevalsprinz Sven I. „Ein sehr ungewohntes Bild für Weiberfastnacht.“

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) appellierte an alle Jecken, dieses Jahr zu Hause zu bleiben. „Als Fastelovendsjeck blutet mir heute das Herz. Aber: Für die Verwaltung ist heute ein normaler Arbeitstag, für Köln ein Tag wie jeder andere“, schrieb Reker bei Twitter. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bat: „Bitte bleiben Sie in den nächsten Tagen - wie schon am 11.11. - vernünftig.“

Die Appelle fielen offenbar auf fruchtbaren Boden: Die Städte blieben leer wie an einem Sonntagmorgen - und das trotz strahlenden Sonnenscheins. Die Polizei meldete am Mittag weitestgehende Ruhe. Man habe im Zusammenhang mit Karneval „null“ zu berichten, sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Ein Polizeisprecher in Düsseldorf erklärte, es sei einfach nichts los: „Es ist tote Buxe.“

18.24 Uhr: Osterurlaub möglich? So reagiert die Landesregierung

Die Landesregierung sieht keinen Anlass, jetzt schon Osterurlaube coronabedingt für unmöglich zu erklären. „Die Debatte halte ich für verfrüht“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Ob und wie wir in Deutschland Schritte in Richtung Normalität machen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.“

Dazu zähle insbesondere die Frage, wann zertifizierte Selbsttests für jedermann zur Verfügung stünden. „Es müssen klare Perspektiven geschaffen werden, damit endlich Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist.“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich ebenfalls abwartend zur Osterurlaubsfrage. Von Aschermittwoch bis Ostern seien es immerhin noch 40 Tage, sagte er bei einem Besuch der Bayer AG in Wuppertal. Deshalb wolle er jetzt nicht spekulieren, sondern lieber alle Kräfte darauf konzentrieren, die Neuinfektionsrate unter 50, gerechnet auf 100 00 Einwohner binnen sieben Tagen, zu senken. „Das könnte, wenn die Entwicklung so weitergeht, schon in den nächsten Tagen so weit sein.“ Er glaube, „dass wir, wenn wir Schritt für Schritt gehen, besser bedient sind“.

13.55 Uhr: Innenminister Reul positiv auf das Virus getestet

Innenminister Herbert Reul (CDU) ist als erster Minister der nordrhein-westfälischen Landesregierung bei einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurde positiv auf Corona getestet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Dem Minister geht es den Umständen entsprechend gut, er führt die Amtsgeschäfte von zu Hause aus“, teilte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit.

Das Ergebnis des präziseren PCR-Tests stehe noch aus, sagte die Sprecherin. „Minister Reul befindet sich seit dem Vormittag für zehn Tage in häuslicher Quarantäne.“ Wegen aller weiteren Details stehe er in engem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

Bislang hatten sich drei Minister aus dem NRW-Kabinett wegen Kontakts zu einem Corona-Patienten in häusliche Quarantäne begeben, sie hatten sich aber nicht selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Als erste Ministerin war Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) im Oktober betroffen. Nach einem positiven Corona-Test in ihrem Umfeld begab sie sich vorsichtshalber in häusliche Quarantäne. Wenig später ging auch Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in häusliche Quarantäne, nachdem bei einem engen Mitarbeiter das Coronavirus festgestellt worden war. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) war im November ins Homeoffice gewechselt, nachdem er kurzen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

13.43 Uhr: Telefonbetrüger in Paderborn unterwegs

Am Montagvormittag haben Telefonbetrüger mehreren Menschen aus Paderborn einen tiefen Schock versetzt, um möglichst viel Geld zu erbeuten.

Die perfide Masche: Ein Täter gibt sich am Telefon als Arzt vom Paderborner Brüderkrankenhaus aus. Er behauptet, der Sohn des jeweils angerufenen Opfers läge dort auf der Intensivstation. Die Schwiegertocher sei auch schon da. Der Sohn brauche dringend Medikamente. Dafür wäre sofort eine Summe von über 40.000 Euro fällig. Teilweise behauptet der Anrufer, der Sohn liege mit Corona im Sterben.

Bei der Polizei haben sich schon sechs vermeintliche Opfer aus Paderborn und Altenbeken gemeldet. Durch Nachfragen hatten sie rechtzeitig bemerkt, dass es sich um betrügerische Anrufe handelte und legten auf.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und betont: Weder Krankenhäuser noch Ärzte oder Polizisten verlangen am Telefon Geld. Und auch nicht, wenn ein vermeintlicher Polizist oder Arzt vor der Tür steht. Dann solle man sofort die 110 wählen, da es sich um Betrüger handele.

12.30 Uhr: Innenministerium muss wegen „Jerusalema“-Challenge nachzahlen

Die sogenannte „Jerusalema-Challenge“, bei der zum gleichnamigen Song Belegschaften von Krankenhäusern, Firmen oder Feuerwachen getanzt haben, hat ein teures Nachspiel: Der Konzern Warner Music hat nachträglich Lizenzgebühren gefordert. Man habe für die betroffenen Polizeidienststellen bereits bezahlt, wie eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. „Focus Online“ hatte zuvor berichtet. Eine Antwort von Warner Music auf die dpa-Anfrage stand zunächst noch aus.

Das Portal zitierte am Wochenende einen Warner-Sprecher mit den Worten: „Wir lieben die Tatsache, dass die Fans hinter 'Jerusalema' stehen. Aber wenn Organisationen in Deutschland den Song nutzen, um sich selbst zu promoten, sollten sie sich unserer Meinung nach eine Synchronisationslizenz sichern.“ In diesen „schwierigen Zeiten“ sei es „wichtiger denn je, dass Künstler und Künstlerinnen für ihre Musik bezahlt werden, wenn sie von Dritten genutzt wird, um ihre Reputation zu steigern.“

Unter anderem die Polizei im Märkischen Kreis hatte Mitte November ein aufwändig gemachtes Video veröffentlicht, in dem Streifenpolizisten und die Spurensicherung zu dem Pop-Song aus Südafrika tanzten. „Es trifft zu, dass das nordrhein-westfälische Innenministerium die Forderungen von Warner Music für mehrere Polizeidienststellen im Zusammenhang mit der Jerusalema Challenge beglichen hat“, sagte die Ministeriums-Sprecherin am Montag der dpa.

Sonntag, 14. Februar

19.34 Uhr: Diskussion um ausfallende Osterferien – Experten sauer: „Schallende Ohrfeige“

Diskussionen über einen Ausfall des Osterurlaubs in Deutschland sind beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Nordrhein-Westfalen auf Kritik gestoßen. „Das Philosophieren über ausfallende Osterferien oder erst im Sommer geöffnete Biergärten sind das Gegenteil von einem Gesamtplan. Viele in der Branche empfinden das als schallende Ohrfeige“, sagte ein Dehoga-Sprecher der „WAZ“ (Montag).

Am Wochenende war eine Debatte über den Osterurlaub in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie entstanden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach etwa erklärten, keine Chancen für Urlaubsreisen zu Ostern zu sehen - auch nicht innerhalb Deutschlands.

Foto: imago images

Daran gab es aber auch Kritik. Der Fraktionschef der NRW-SPD, Thomas Kutschaty, sagte der „WAZ“: „Ich halte solche Festlegungen für falsch. Im Augenblick entwickeln sich die Zahlen in die richtige Richtung. Warum sollen wir schon jetzt jede Hoffnung nehmen?“

(red/dpa)