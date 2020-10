Corona in NRW: Lockdown beeinflusst öffentlichen Nahverkehr – „Mindestabstand unmöglich“

NRW. Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch gemeinsam mit den Ländern, mit einem Teil-Lockdown den steigenden Corona-Zahlen entgegenzuwirken. Ab kommendem Montag werden unter anderem Restaurants, Bars, Fitnessstudios und Kinos bis Ende November schließen müssen.

Doch wie wirkt sich der zweite Lockdown auf den öffentlichen Nahverkehr in NRW aus? Wie die Verkehrsbetriebe auf die neue Corona-Maßnahme reagieren und, warum sie sich auf den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) berufen, liest du hier.

Corona NRW: Lockdown beeinflusst öffentlichen Nahverkehr

Schon seit Längerem herrscht in Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht. Auch ein Mindestabstand zu anderen sollte eingehalten werden. Die Lage in Deutschland und NRW spitzt sich weiter zu, der bevorstehende Teil-Lockdown ab Montag beeinflusst zunehmend auch den öffentlichen Nahverkehr.

Auf eine Anfrage von DER WESTEN verwiesen die Verkehrsbetriebe im Ruhrgebiet darauf, dass die Maskenpflicht an den Haltestellen wie auch in den Bussen und Bahnen nach wie vor bestehe. In Essen und Mülheim werde die Einhaltung der Maskenpflicht mit Unterstützung des Ordnungsamts kontrolliert, so Sylvia Neumann von der Ruhrbahn. Auch in Bochum, Gelsenkirchen und Duisburg gebe es eine regelmäßige Kontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht.

Übereinstimmend unter den Verkehrsbetrieben im Ruhrgebiet erfolge zudem häufiger die Reinigung und Desinfektion der Busse, Bahnen und Bahnhöfe. Dortmund, Essen und Mülheim reinige seine Busse und Bahnen täglich. Sylvia Neumann von der Ruhrbahn erklärt weiterhin: „Die U-Bahnhöfe werden ebenfalls alle ein- bis zwei Tage gereinigt, ebenso die oberirdischen Haltestellen, die Ticketautomaten, die Handläufe der Fahrtreppen und die Aufzüge.“

Pressesprecher Marc Wiegand von den Dortmunder Stadtwerken verweist darauf, dass die Lüftungen und Klimaanlagen in Bussen und Bahnen frische Luft einziehen und so für „eine gute Durchlüftung“ sorgen würden. Außerdem erfolge alle 90 Sekunden ein Stoßlüften durch das Öffnen der Türen an den Haltestellen. Und die Reisezeiten seien mit meist 10 bis 15 Minuten „relativ kurz“.

„Mindestabstand unmöglich“

Wiegand gesteht aber auch ein, dass der „übliche Mindestabstand im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unmöglich“ sei. Ein Mindestabstand von 1,50 Meter würde nämlich voraussetzen, dass die fünffache Menge an Fahrzeugen zur Verfügung stehen müsste. In Dortmund wären dies 850 in der Zahl; etwa 680 Busse mehr als vorhanden, so der Pressesprecher.

Dennoch hätten die Dortmunder Stadtwerke ihre Fahrten bereits zum Schulstart im August „extrem ausgeweitet“. Statt 200 Fahrten gebe es seitdem 440 Fahrten. Gleiches gilt in Essen und Mülheim. Diese Taktik verfolgen offenbar auch die anderen Ruhrgebiets-Städte. Pressesprecherin, Kathrin Naß, von der Duisburger Verkehrsgesellschaft sagt: „Wir haben die Busse und Bahnen im Blick.“ Sei es besonders voll, würden zusätzliche Busse eingesetzt. Seit dem Schulstart am Montag seien so bereits 81 statt 67 Busse im Einsatz. Auch in Oberhausen seien coronabedingt zusätzliche Busse eingesetzt. Ansonsten gebe es bislang noch keine Reaktion auf den bevorstehenden Teil-Lockdown, erklären die Stadtwerke.

In Bochum und Gelsenkirchen seien zwar nicht mehr Busse im Einsatz, dafür verzeichne die Bogestra aber einen Fahrgastrückgang von 15 bis 20 Prozent seit Beginn der Pandemie. Pressesprecherin, Sandra Bruns, sagte: „(Wir) gehen im Moment davon aus, dass das heutige Angebot auch im Teil-Lockdown Bestand haben wird.“ Die Nachtexpresse seien dagegen mit den Beschränkungen in der Gastronomie vor einigen Tagen aus dem Fahrplan genommen wurden.

Um unnötige Kontakte der Fahrgäste untereinander vorzubeugen und den Kontakt zu Oberflächen zu reduzieren, gebe es in Essen und Mülheim eine App, mit der Fahrgäste während der Fahrt ihren Haltewunsch auslösen können. So „müssen (sie) dafür nicht den bekannten Knopf an der Haltestange drücken“, erklärt Sprecherin Sylvia Neumann.

Laut Umfrage „fast keine Corona-Infektionen“ im Nahverkehr

Die Verkehrsbetriebe verweisen auf die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Umfrage des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Demnach habe es bislang „fast keine Corona-Infektionen“ bei Mitarbeitern des öffentlichen Nahverkehrs gegeben.

Eine Umfrage mit knapp 80.000 Beschäftigten aus 95 Nahverkehrsunternehmen in Deutschland kam zu dem Ergebnis, dass es seit Beginn der Pandemie 233 bestätigte Corona-Infektionen gegeben hat. Das entspreche einer Quote von 0,29 Prozent; der bundesweite Wert in der Gesamtbevölkerung liege hingegen bei 0,54 Prozent.

„Dieses Ergebnis untermauert sehr eindeutig das, was diverse nationale und internationale wissenschaftliche Untersuchungen und unabhängige Experten bereits festgestellt haben: Der ÖPNV ist kein Corona-Hotspot, die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Nahverkehr ist äußerst gering. Es zeigt zudem, dass die im ÖPNV ergriffenen Maßnahmen wie Maskenpflicht, regelmäßiges und umfangreiches Lüften der Fahrzeuge und intensivere Reinigung erfolgreich zur Eindämmung des Coronavirus beitragen“, so VDV-Präsident Ingo Wortmann.

Tatsächlich sollen sich laut Umfrage nur neun der 233 Corona-Infizierten nachweislich im Dienst angesteckt haben. Bei 92 Infizierten sei der Ansteckungsort nicht eindeutig nachzuweisen. Bei den Kontrolleuren und beim Sicherheitspersonal sei sogar bloß ein Corona-Fall gemeldet worden. Beim Servicepersonal mit Kundenkontakt liege die Quote hingegen bei 1,05 Prozent - bei den Bus- und Bahnfahrern wiederum nur bei 0,39 Prozent.

„Wenn man sich im ÖPNV an die geltenden Corona-Regeln hält und sich umsichtig verhält, dann ist das Ansteckungsrisiko sehr gering. Für unsere Fahrgäste nochmal geringer als für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn viele unserer Beschäftigten halten sich berufsbedingt täglich mehrere Stunden in Bussen und Bahnen auf, während die Kundinnen und Kunden eine viel kürzere Zeit mit uns unterwegs sind“, sagt Wortmann abschließend.

Und auch die NRW-Verkehrsbetriebe verweisen auf ein offenbar nachweislich geringes Ansteckungsrisiko in Bussen und Bahnen. Wie viele Fahrgäste sich allerdings seit dem Ausbruch der Pandemie in einem Bus oder einer Bahn angesteckt haben, hat die Umfrage nicht untersucht.