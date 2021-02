Corona in NRW: Lockdown gelockert – DAS ist jetzt alles wieder erlaubt

Bis zum 7. März besteht in NRW vorerst der Lockdown. Bislang dürfen nur Kitas und Schulen schrittweise wieder öffnen.

Doch die Corona-Mutationen bereiten Sorge, insbesondere die britische Variante.

Corona in NRW: Hagen plant eine nächtliche Ausgangsperre. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

Montag, 22. Februar

09.43 Uhr: Friseurin aus Duisburg versteigert ersten Termin

Die Vorfreude bei vielen Menschen wächst: Am 1. März öffnen die Friseursalons in der Corona-Krise in NRW wieder. Sadiye Kisin aus Duisburg hat sich dafür etwas ungewöhnliches einfallen lassen. „Wir versteigern den ersten Termin am 1. März um 00.01 Uhr“, sagte die Betreiberin eines Friseursalons. Bis zum 28. Februar könne noch Geld geboten werden, um 12 Uhr werde sie den Gewinner verkünden.

Die Aktion bewirbt die 48-Jährige auf Facebook und Instagram. Am Wochenende waren auch schon die ersten Gebote eingegangen. Das Geld solle für einen guten Zweck gespendet werden. „Das wird an die Kindernothilfe gehen“, sagt die Friseurin. Sie selbst wolle die Summe aufstocken.

08.05 Uhr: Inzidenz steigt weiter leicht an

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen eines Tages leicht um 0,7 auf 61,7, wie das Robert Koch-Institut am Montagmorgen mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 56,6. Angestrebt wird ein Wert von unter 35. Dann will die Politik bisherige Corona-Einschränkungen lockern.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages lag in NRW bei 918, bis Mitternacht kamen zudem 12 Todesfälle hinzu.

Ein Blick auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte in NRW macht deutlich, dass die Lage in den Regionen unterschiedlich ist: In Solingen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 103 und damit so viel wie sonst nirgends in dem Bundesland. Auch Hagen (98,6) verzeichnete relativ viele Fälle. Die Millionenmetropole Köln lag bei 67,6 und die Landeshauptstadt Düsseldorf bei 59,3. Nur zwei Kreise waren unterhalb der Marke von 35: Coesfeld (32,2) und das benachbarte Münster (26,6).

07.45 Uhr: Künstler sollen besser abgesichert werden

Als Konsequenz aus der Corona-Krise will NRW eine bundesweit bessere soziale Absicherung von Künstlern vorantreiben. Gerade die freischaffenden Künstler hätten keine großen Rücklagen, sagte NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kulturminister der Länder arbeiteten unter Federführung von NRW derzeit an Lösungen. „Das geht nicht von heute auf morgen, deshalb sind die Corona-Hilfsprogramme vorerst unverzichtbar“, sagte die Ministerin.

Es gebe Künstler, die aktuell an der Kasse im Supermarkt oder bei der Infektionsnachverfolgung im Gesundheitsamt arbeiteten, um über die Runden zu kommen und um zu helfen. „Mir haben Künstler berichtet, dass sie deshalb aus der Künstlersozialkasse rausgeflogen sind. Das ist natürlich ein absolutes Unding“, so Pfeiffer-Poensgen.

07.10 Uhr: Kitas und Schulen öffnen, teilweise ist Sport wieder erlaubt

Trotz eines erneuten Anstiegs der Corona-Zahlen öffnet NRW am Montag die Schulen für einen Teil der Kinder und Jugendlichen. Nach sechs Wochen Distanzunterricht kehren mehr als 800.000 Schüler unter verschärften Schutzvorkehrungen in die Klassen zurück. Auch in die Kitas können wieder mehr Kinder kommen, und draußen werden einige Freizeitsportarten wie Tennis unter besonderen Auflagen wieder erlaubt.

Zunächst werden am Montag Grund- und Förderschüler sowie Schüler aus Abschlussklassen und Berufskollegs in den Präsenzunterricht zurückgeholt. Für die Grundschulen ist ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht in halbierten Klassenstärken vorgesehen. Spätestens nach fünf Tagen muss gewechselt werden.

Die Abschlussjahrgänge mit rund 280.000 Schülern an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien können auch in voller Klassen- oder Kursstärke unterrichtet werden. Die Jahrgänge von Klasse 5 bis 9 oder 10 bleiben weiter im Distanzunterricht, lernen also von zu Hause. Elternverbände kritisierten dies als ungerecht.

Ab Montag können in NRW alle Kinder wieder in die Kitas und die Tagespflege kommen. Allerdings bleibt es zunächst bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot und festen Gruppen. Die Landesregierung spricht von einem „eingeschränkten Regelbetrieb“. Bisher hatte die Landesregierung die Eltern aufgerufen, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

Aktivitäten auf Sportanlagen im Freien sind wieder erlaubt, wenn höchstens zwei Personen zusammen trainieren - wie etwa beim Tennis. Sind nur Personen aus einem Hausstand gemeinsam aktiv, dürfen auch mehr als zwei Menschen gemeinsam Sport treiben. Sporthallen und Schwimmbäder bleiben hingegen geschlossen.

In Musikschulen darf wieder Einzelunterricht erteilt werden - allerdings nur für Kinder bis ins Grundschulalter. Bau- und Gartenmärkte dürfen wieder Gemüsepflanzen und Saatgut sowie nötiges Zubehör verkaufen. Das übrige Sortiment der Märkte darf für die Kunden aber nicht angeboten werden.

Sonntag, 21. Februar:

12.33 Uhr: Elternverbände kritisieren Schulöffnungs-Regelung

Elternverbände haben die Schulöffnungsstrategie der NRW-Landesregierung als unberechenbar und ungerecht kritisiert. In Abschlussklassen vollständige Präsenz der Schüler ohne Abstand zuzulassen, anderen Klassen aber zum Schutz der Gesundheit den Präsenzunterricht gänzlich zu verwehren, „ist nicht vermittelbar“, schrieben mehrere Verbände am Sonntag in einem offenen Brief an Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). „Sich um den Schutz der Lehrer aber nicht der Schüler zu kümmern, ist nicht akzeptabel.“

Auch sei es nicht vertretbar, dass Schulen Freiheiten in der Organisation des Pandemiebetriebs bekämen, dabei aber weder unterstützt noch kontrolliert würden. Die Verbände fordern die Einsetzung einer Arbeitsgruppe unter Führung Gebauers, die ein „grundsätzliches Konzept für eine verlässliche Schule in der Pandemie“ erarbeiten solle.

Im Zentrum müsse stehen, wie die Kinder unter Einhaltung des Gesundheitsschutzes „regelmäßig und gerecht in Präsenz beschult werden können“ und wie die ergänzende Hausarbeit dazu aussehen solle. „Unsere Geduld und Belastbarkeit sind am Ende. Nicht nur Ihr Haus hat die Pandemie unterschätzt.“

11.50 Uhr: Inzidenzwert steigt auf 61

Der Inzidenzwert in NRW ist erneut gestiegen. Am Sonntagmorgen lag der bei 61 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete. Am Samstag lag der Wert noch bei 58. Von Samstag auf Sonntag gab es 1880 Neuinfektionen (Vortag 1722). Die Zahl der Todesfälle stieg um 26 auf 12.621 Am Sonntag sind die gemeldeten Zahlen vom RKI meist niedriger. Nicht alle Kommunen melden am Wochenende ihre Fallzahlen.

Unter dem Inzidenzwert von 35 lag am Sonntag nur noch Münster mit 23,2. Die höchsten Werte verzeichneten Solingen mit 113 und Hagen 103,3. Wegen der hohen Infektionszahlen gelten in Hagen ab Montag schärfere Auflagen. So hat der Krisenstab eine Maskenpflicht in weiten Teilen des Stadtgebietes beschlossen. Auch die Hagener Kitas kehren nicht in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Das bedeutet, Eltern sollten ihre Kinder weiter möglichst zuhause betreuen. Als mögliche nächste Maßnahme erwägt der Krisenstab eine nächtliche Ausgangssperre, um private Zusammenkünfte zu vermeiden.

11.32 Uhr: Japan-Tag fällt erneut aus

Der beliebte Japan-Tag in Düsseldorf mit seinem großen Feuerwerk über dem Rhein fällt wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr erneut aus. Die Veranstalter planen aber ein Ersatzprogramm, wie Düsseldorf Tourismus mitteilte. Zuletzt fand der Japan-Tag 2019 mit rund 600.000 Menschen statt. Bereits vergangenes Jahr mussten die Organisatoren das Fest aufgrund der Pandemie absagen.

Wegen der hohen Corona-Zahlen in NRW fällt der Japan-Tag erneut aus. Hundert Tausende Menschen feierten ihn jedes Jahr. Foto: IMAGO / Bettina Strenske

In diesem Jahr sind nun „Japan-Tage“ geplant, die im Mai beginnen sollen. Die Veranstalter prüfen, ob sich das beliebte Feuerwerk im Herbst nachholen lässt. Ausstellungen, Konzerte und Filmvorführungen sollen unter besonderen Schutzauflagen räumlich entzerrt, teilweise virtuell abgehalten und über mehrere Monate verteilt werden. Für den 7. und 8. August ist die Anime- und Japan-Convention Dokomi geplant.

Samstag, 20. Februar

08.30 Uhr: Zahlen zur britischen Mutation: Experte warnt vor Zerrbild

Nach der Verbreitung der wohl deutlich ansteckenderen britische Variante des Coronavirus in einigen Städten wie Düsseldorf oder Solingen warnte Experte Alexander Mellmann vor einem Zerrbild bei den Zahlen. „Bei der Einschätzung der aktuellen Zahlen ist wichtig zu wissen, dass bis vor vier, fünf Wochen die gezielten Tests auf die Mutationen noch nicht in großen Mengen verfügbar waren“, sagte Mellmann der dpa. „Die Test-Kits sind erst seit wenigen Wochen kommerziell erhältlich, mit ihnen ist britische Mutante schnell zu identifizieren. Das läuft dann ähnlich ab wie bei einem PCR-Test“, erklärte der Professor.

Er riet dazu, die steigenden Zahlen aus einzelnen Kommunen mit Vorsicht zu betrachten - zumal diese häufig auf Ausbrüchen mit zusammenhängenden 20 oder 30 Fällen an bestimmten Punkten beruhen würden.

08.25 Uhr: Rotes Kreuz bietet Corona-Tests in Luftschiffhangar an

Corona-Test im Schatten eines Luftschiffs: Im Luftschiffhangar des Flughafens Essen/Mülheim hat das Deutsche Rote Kreuz jetzt ein Drive-In-Testzentrum eröffnet. Angeboten werden Schnelltests mit Abstrich oder - etwas teurer - als Spucktests. Die zu testenden Personen müssen ihr Fahrzeug nicht verlassen, wie der DRK-Kreisverband Essen mitteilte. Die Befunde werden den Getesteten innerhalb von 30 Minuten per SMS und E-Mail zugeschickt. Getestet wird dreimal die Woche. Termine können online gebucht werden.

Freitag, 19. Februar

17.38 Uhr: Hier spuckst du auf den Corona-Test

In Mülheim kannst du jetzt auf den Corona-Test spuchen. Im Hanger des Luftschiffes „Theo“ am Flughafen hat die erste Teststation Deutschlands aufgemacht, in der der Spucktest zugelassen ist.

Unsere Reporterin hat getestet, wie das Verfahren abläuft. Mehr dazu hier!

14.23 Uhr: NRW öffnet Sportanlagen und Baumärkte

Neben der Öffnung von Kitas und Schulen gibt es in NRW trotz stagnierender Inzidenz-Zahlen noch weitere Lockerungen. So sind von Montag an wieder Aktivitäten auf Sportanlagen im Freien erlaubt, wenn höchsten zwei Personen oder nur Personen aus einem Hausstand zusammen trainieren - wie etwa beim Tennis.

In Musikschulen werde wieder Einzelunterricht erlaubt, allerdings nur für Kinder bis zum Grundschulalter, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Auch Hundeschulen dürfen ab Montag wieder Veranstaltungen im Freien anbieten. Für Hobbygärtner gilt: Bau- und Gartenmärkten dürfen dann wieder Gemüsepflanzen und Saatgut verkaufen.

13.37 Uhr: Gebauer verschärft Maskenpflicht an Schulen

Am Montag werden die Schulen in NRW wieder geöffnet. Dann kehren Schüler in Grundschulen, Abschlussklassen und Förderschulen zumindest tageweise in einem Wechselmodell zurück in den Präsenzunterricht. Vor dem Startschuss wird aber die Maskenpflicht verschärft.

Laut Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gilt auf dem Gelände grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, die schon in Supermärkten und im ÖPNV Pflicht sind. Schüler bis zur Klasse 8 könnten eine Alltagsmaske tragen, wenn eine medizinische nicht passt.

07.42 Uhr: Schwere Vorwürfe gegen Essener Ärzte

Der Vorsitzende der Kreisstelle Essen der Kassenärztlichen Vereinigung hat schwere Vorwürfe gegen Ärzte aus Essen erhoben. Sie sollen bei der Impf-Reihenfolge gemogelt haben. Wen sie bevorzugen wollten, liest du hier >>>

07.25 Uhr: Inzidenz in NRW steigt erneut

Wie schon am Vortag ist die 7-Tage-Inzidenz in NRW erneut gestiegen. Das Robert Koch-Instituts (RKI) registrierte bis Freitag 58 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert noch bei 57,1.

Corona in NRW: Die Inzidenz steigt wieder. (Symbolbild) Foto: dpa / Laci Perenyi

Den Daten des RKI zufolge gab es in den letzten 24 Stunden 2.090 Neuinfektionen in NRW. 96 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. (red/dpa)