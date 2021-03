Corona in NRW: Wirtschaftsminister fordert Lockerungen im März ++ AfD-Chef hat Sohn (16) vorzeitig impfen lassen

Bis zum 7. März besteht in NRW vorerst der Lockdown. Bislang dürfen nur Kitas und Schulen schrittweise wieder öffnen. Doch vor dem nächsten Corona-Gipfel ist es noch offen, ob es zu weiteren Öffnungen kommen wird. Immerhin gibt es Hoffnung.

Corona in NRW – alle Infos zum Lockdown und den Beschlüssen hier

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Montag, 1. März

7.45 Uhr: Über 800 Neuinfektionen – Inzidenz steigt

Laut Zahlen des Robert Koch Institut am Montagmorgen ist die Corona-Inzidenz über das Wochen gestiegen und liegt aktuell bei 64,4 (Vortag: 64,1).

Insgesamt gibt es am Montagmorgen 804 Corona-Neuinfektionen, sodass seit Beginn der Pandemie 533.136 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert waren – aktuell sind 26.800 davon noch infiziert.

Die Zahl der Todesfälle stieg am Montag ebenfalls um 15 Personen an, damit sind in NRW 13.059 Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. 493.200 Menschen mit einer Corona-Infektion gelten als genesen.

6.41 Uhr: NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart fordert Öffnungen für Handel und Gastronomie

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat sich für eine schrittweise Öffnung von Handel und Gastronomie im März ausgesprochen.

Bis Ostern solle das dann auch für Ferienwohnungen und Hotels möglich sein, erklärte er gegenüber dem „Handelsblatt“. Es gebe inzwischen viele Werkzeuge der Pandemiebekämpfung, die „intelligentere Lösungen als pauschale Schließungen“ erlauben.

In Hinblick auf die Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch forderte Pinkwart einen bundesweit verlässlichen Öffnungsrahmen – wegen des monatelangen Lockdowns drohten „erhebliche Schieflagen in Wirtschaft und Gesellschaft“.

Auch NRW-Arbeitergeberpräsident Arndt Kirchhoff sagte der „Rheinischen Post“, ein Verharren im Lockdown sei nicht mehr darstellbar – unter anderen wegen den massiven wirtschaftlichen, sozialen und bildungspolitischen Schäden sowie der nachlassenden Akzeptanz in der Bevölkerung. Mit „einseitigen Schließungen“ werde man nicht weiterkommen.

Sonntag, 28. Februar

21.44 Uhr: Köln will Kita-Kids regelmäßig testen

Die Stadt Köln plant ein Pilotprojekt. Kindergarten-Kinder und Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen sollen regeläßig auf Covid-19 getestet werden. Das projekt erfolgt mit der Uniklinik Köln- Damit sollen wichtige Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen gewonnen werden. Mit welcher Methode Kinder getestet werden, erfährtst du hier.

13.28 Uhr: AfD-Fraktionschef hat seinen Sohn vorzeitig impfen lassen

In der „Impf-Vordrängler“-Debatte ist AfD-Fraktionschef Markus Wagner nach Impfungen von Familienangehörigen erneut in den Fokus gerückt. Der NRW-Fraktionsvorsitzende (56) hatte dem WDR bereits mitgeteilt, er und seine Frau seien geimpft worden. Wagner ist geschäftsführender Gesellschafter einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für psychisch Erkrankte im Kreis Minden-Lübbecke. Nach Angaben des WDR-Politmagazins „Westpol“ vom Sonntag bestätigte Wagner nun auch eine Impfung seines 16 Jahre alten Sohnes und seiner Schwiegermutter (81) in seiner Sozialeinrichtung.

Markus Wagner, AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag NRW. (Archivbild) Foto: dpa

Sein Sohn arbeite immer wieder in der Einrichtung mit, habe etwa mit Bewohnern gebastelt oder den Hausmeister unterstützt, zitierte „Westpol“ den AfD-Politiker via Twitter. Kein anderer Bewohner oder Mitarbeiter habe dadurch auf eine Impfung verzichten müssen. Nach festgelegter Impfpriorität gehören 16-Jährige erst in die Gruppe vier, der Jugendliche wäre demnach noch längst nicht an der Reihe.

Am Donnerstag hatte der FDP-Abgeordnete Ralph Bombis mitgeteilt, er lege alle politischen Ämter mit sofortiger Wirkung nieder und werde bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr kandidieren. Er und seine Frau waren wegen ihrer Arbeit bereits geimpft worden. Bombis führt drei Senioren- und Pflegeheime. Die aktuelle Impfverordnung sieht weder Strafen noch Bußgelder für „Vordrängler“ vor.

11.53 Uhr: Arbeitgeberverband fordert Kurswechsel

Vor den neuen Bund-Länder-Gesprächen zu den Corona-Einschränkungen am Mittwoch hat der Arbeitgeberpräsident von NRW einen Kurswechsel gefordert. Angesichts massiver wirtschaftlicher, sozialer und bildungspolitischer Schäden und nachlassender Akzeptanz in der Bevölkerung sei ein Verharren im Lockdown nicht mehr darstellbar, sagte Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW, der „Rheinischen Post“. Mit Fortschritten bei der Impfung besonders gefährdeter Gruppen und einer Entlastung des Gesundheitssystems sei es Zeit für eine Neubewertung der Inzidenzwerte.

Mit „einseitigen Schließungen“ werde man nicht mehr weiterkommen, sagte Kirchhoff der Zeitung. Es brauche konkrete Schritte und Maßnahmen, um Ansteckungsrisiken zu verringern, die Nachverfolgbarkeit von Infektionen zu verbessern und damit wieder Öffnungen zu ermöglichen.

Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke, warnte die Politik dagegen vor zu starken Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Öffnungen dürfe es „nur mit Vorsicht und Disziplin“ geben. Eine endloser Lockdown sei zwar keine gute Strategie. „Aber ein Kontrollverlust ist noch schlechter“, zitierte die „Rheinische Post“ den Ärztekammer-Präsidenten. Zunächst solle beobachtet werden, wie sich die Öffnungsschritte in Schulen und Kitas auswirkten.

10.41 Uhr: Nur noch zwei Städte unter der 35er Marke

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen wieder eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte am Sonntagmorgen 64,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - nachdem dieser Wert eine Woche zuvor noch bei 61 gelegen hatte. Für den Samstag (27.2.) hatte das RKI eine angestiegene Inzidenz von 64,8 ausgewiesen.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in NRW bis Sonntag 1641 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 16 auf 13 044. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil nicht alle Kommunen am Wochenende die Fallzahlen melden.

Bei einem Wert von unter 35 hatte die Politik Lockerungen der bisherigen Einschränkungen in Aussicht gestellt. Unter dem Inzidenzwert von 35 lagen am Sonntag laut RKI nur Münster (25,7) und der Kreis Coesfeld (30,8). Die höchsten Werte verzeichneten Solingen (127,5), der Märkische Kreis (126), der Kreis Düren (102,8), Hamm (101,2) und Hagen (100,2). Für die größte NRW-Stadt Köln wurde ein Wert von 70,7 gemeldet, für die Landeshauptstadt Düsseldorf 51,8 und für Dortmund 62,6.

Samstag, 27. Februar

17.02 Uhr: Arzthelferin arbeitet trotz Symptomen - Corona-positiv

Weil eine Medizinische Fachangestellte einer Arztpraxis in Düsseldorf-Pempelfort trotz Symptomen weiterarbeitete und anschließend positiv auf das Coronavirus der britischen Mutation B.1.1.7 getestet wurde, muss das Gesundheitsamt bis zu 450 mögliche Kontaktpersonen ausfindig machen. Die Arztpraxis ist inzwischen geschlossen worden.

Mitarbeiter im Gesundheitsamt arbeiten mit Hochdruck daran, alle Kontaktpersonen, darunter vor allem Patienten der Praxis, zeitnah telefonisch zu erreichen. Für alle Kontaktpersonen wird vorsorglich eine Quarantäne angeordnet. Das Ordnungsamt sowie die Kassenärztliche Vereinigung wurden informiert.



14.00 Uhr: Innenministerium feiert mit mehreren Leuten Präsenzveranstaltungen

Trotz Corona-Pandemie hat es im nordrhein-westfälischen Innenministerium noch bis Januar 2021 Beförderungsfeiern als Präsenzveranstaltungen gegeben - darunter zwei größere. Am 23. November seien zunächst 26 Personen befördert worden, nach einstündiger Pause und „gründlicher Lüftung“ dann weitere 18 Personen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf dpa-Anfrage am Samstag.

Neben den Beförderten seien bei dieser größeren Feier - aus Infektionsschutzgründen auf die zwei separaten Veranstaltungen aufgeteilt - auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und Staatssekretär Jürgen Mathies sowie einige wenige weitere Personen anwesend gewesen. Die Feiern hätten „unter besonders strikten Corona-Schutzvorkehrungen“ und im größten Saal des Ministeriums stattgefunden, betonte der Sprecher. Es habe nach diesem Veranstaltungstag „gesichert keine positiven Fälle, keinerlei Infektionsgeschehen“ gegeben.

Reul war Mitte Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden - er hatte sich mit der besonders ansteckenden britischen Variante infiziert. Auch Mathies war Mitte Februar in Quarantäne gegangen. In einer E-Mail an seine Mitarbeiter hatte Reul zudem vor einigen Tagen von zehn weiteren Kollegen und Personenschützern berichtet, die noch akut infiziert seien.

11.09 Uhr: Inzidenz steigt weiter an

Die 7-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen ist in NRW leicht gestiegen. Am Samstag lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 64,8 - nach 63,9 am Freitag. Eine Woche zuvor hatte die wichtige Kennziffer am Samstag noch 58 betragen. Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner an. Seit Freitag wurden nach RKI-Angaben 2013 neue Infektionen registriert. 70 Menschen starben in NRW an oder mit dem Virus.

Bei einem Wert von unter 35 hatte die Politik Lockerungen der bisherigen Einschränkungen in Aussicht gestellt. Die niedrigsten Neuinfektionen wurden am Samstag nach wie vor für Münster mit einem Wert von 29,2 gemeldet. Unter die Schwelle von 35 kam zudem noch Bielefeld mit einer Inzidenz von 33,2.

Für die größte NRW-Stadt Köln gab das RKI den Wert mit 68 an. In Düsseldorf wurden 54,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen registriert, in Dortmund 62. Am angespanntesten war die Lage gemessen am Inzidenzwert in Solingen (128,7), im Märkischen Kreis (123,3), in Hagen (104,4) und im Kreis Düren (102).

09.08 Uhr: Hochzeitsfeier in Duisburg aufgelöst

Am Freitag löste die Polizei in Duisburg-Marxloh eine Hochzeitsfeier mit über 50 Teilnehmern auf. Dort feierten 43 Erwachsene und 14 Kinder mit Musik und Buffet, aber ohne Einhalten der Abstandsregeln und teilweise ohne Mund-/Nasenschutz.

Das Ordnungsamt und die Polizei nahmen die Personalien auf, viele Gäste waren von weit außerhalb angereist. Das Ordnungamt verhängte Bußgelder bzw. Sicherheitsleistungen gegen alle erwachsenen Teilnehmer u.a. wegen der Teilnahme an der durch die Coronaschutzverordnung untersagten Feier.

Im Anschluss an die Maßnahmen löste das Ordnungsmt die Feierlichkeiten auf.

Freitag, 26. Februar

17.30 Uhr: Eilantrag kurz vor 15 Uhr abgelehnt

Düsseldorf hat ein „Verweilverbot“ für die Altstadt und das nahe Rheinufer an den kommenden Wochenenden bis zum 14. März verhängt. Damit ist es fast den ganzen Tag über verboten, in dem Bereich länger stehen zu bleiben, sich hinzusetzen oder auf eine Wiese zu legen. Außerdem gilt eine Maskenpflicht - sowohl für Spaziergänger als auch Jogger. Der Ordnungsdienst will das kontrollieren.

Einen Eilantrag gegen das „Verweilverbots“ hat das Verwaltungsgericht am Freitag wenige Minuten vor dem Start abgelehnt.

16.41 Uhr: Düsseldorf knallhart: Sogar Jogger müssen an diesem Ort Maske tragen

Die Stadt Düsseldorf hat nach dem Massen-Ansturm am Rhein und in der Altstadt am vergangenen Wochenende bei bestem Frühlingswetter die Reißleine gezogen und die Regeln verschärft. Das trifft nun auch Jogger. Sie müssen am Rheinufer eine Maske beim Sport tragen. Nicht betroffen sind allerdings Radfahrer.

Noch am Donnerstag gab es in Düsseldorf gleich 19 Einsätze des Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Landeshauptstadt im Zusammenhang mit der Einhaltung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung, 46 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

16.30 Uhr: Stadt Bochum öffnet Sportplätze

Die Stadt Bochum öffnet ab sofort die Außensportanlagen der Stadt. Diese können nun wieder für Indivudalsport genutzt werden. Es gibt allerdings einige Einschränkungen: „Nach CoronaschutzVO des Landes ist nur ‚Sport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel einschließlich der sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht zulässig‘“, so Achim Paas, Amts- und Institutsleiter des Referats für Sport und Bewegung.

Besucher seien grundsätzlich nicht zulässig. Zudem ist zwischen Einzelpersonen und Zweiergruppen ein Abstand von mindestens fünf Metern einzuhalten. Auch die Anzahl der Sportler je Anlage wird begrenzt: „Auf einem klassischen Fußballplatz ohne Laufbahn sind dies 16 Personen, mit Laufbahn 20 Personen“, erklärt Paas.

11.55 Uhr: FDP-Landtagsabgeordneter legt nach Impfskandal Ämter nieder

FDP-Politiker Ralph Bombis (49) tritt von allen Parteiämtern zurück. Er hatte zugegeben, dass andere Personen aus seinem „engen persönlichen Umfeld“ vorzeitig geimpft worden sind. Der NRW-Landtagsabgeordnete aus Erftstadt ist schon gegen Corona geimpft. Möglich ist das, weil Bombis Betreiber einer Pflegeeinrichtung in der Nähe von Köln ist.

In einer Erklärung an den Kreisvorstand schreibt Bombis, dass er die politische Verantwortung für die Vorgänge übernehme. Er will alle Ämter innerhalb der FDP niederlegen, darunter den Bezirksvorsitz im Rhein-Erft-Kreis. Bis zur nächsten Landtagswahl möchte er noch Abgeordneter bleiben, dann aber nicht mehr kandidieren.

FDP-Politiker Ralph Bombis legt seine Parteiämter nieder, will zur nächsten Wahl nicht antreten. Foto: IMAGO / Deutzmann

Betreiber von Pflegeeinrichtungen dürfen frühzeitig geimpft werden

Seine eigene Impfung und die seiner Frau hatte Bombis damit gerechtfertigt, dass sie als Betreiber regelmäßig auch in der Pflegeeinrichtung seien. Damit habe die Impfung auch dem Schutz der Bewohner geholfen. Die Impfverordnung in NRW lässt es zu, dass auch die Verwaltung von Pflegeeinrichtungen frühzeitig geimpft wird.

10.10 Uhr: Eilantrag gegen Düsseldorfer „Verweilverbot“

Düsseldorf hat wegen steigender Corona-Zahlen ein „Verweilverbot“ in der Altstadt und am Rheinufer verhängt. Am Freitag soll er ab 15 Uhr in Kraft treten. Jetzt ist aber am Verwaltungsgericht ein Eilantrag dagegen eingegangen! Die zuständige Kammer will laut einem Gerichtssprecher noch am Freitag darüber entscheiden.

Das Verweilverbot soll Menschen daran hindern, länger an einem Platz zu stehen oder zu bleiben. Die Regelungen gelten auch am Samstag und Sonntag. Die Verwaltung hat bereits damit begonnen, 300 rote Schilder aufstellen, die mit dem Schriftzug „Verweilverbotszone: Bitte gehen Sie weiter“ versehen sind.

Die Rheinufer-Promenade in Düsseldorf ist zuletzt deutlich überfüllt gewesen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

07.00 Uhr: Infektionen in Pflegeheimen gehen zurück

Endlich gute Nachrichten! Seit dem Start der Impfungen in den Altenheimen in NRW ist die Zahl der Corona-Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitern rapide zurückgegangen. Laut Landesgesundheitsministerium waren zuletzt knapp 750 Bewohner und 430 Mitarbeiter stationärer Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus infiziert – ein deutlicher Rückgang, der auf die wachsende Zahl von Geimpften in dieser Gruppe zurückzuführen sei.

Auf dem Höhepunkt der Welle an Weihnachten galten noch weit über 5.000 Heimbewohner als Corona-Patienten. Schon einen Monat später war die Zahl auf unter 4.000 gesunken. Am 9. Februar wurden bereits weniger als 1.000 Infizierte gezählt. Beim Personal ist die Entwicklung ähnlich: Allein im vergangenen Monat ging die Zahl der aktiv infizierten Mitarbeiter in Pflegeheimen um drei Viertel zurück, wie aus den Angaben hervorgeht.

Seit Impfstart in NRW gehen die Neu-Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen deutlich zurück. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Donnerstag, 25. Februar

16.30 Uhr: NRW-Kommunen ziehen die Regeln an!

Gleich mehrere NRW-Städte haben nach vollen Parks und Innenstädten am vergangenen Wochenende die Regeln verschärft, um eine Wiederholung zu verhindern.

Zahlreiche Menschen gehen an schönem Wetter an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade spazieren. Die Stadt verschärft jetzt die Regeln. Foto: Jonas Güttler/dpa

Köln:

Verbot von Straßenmusik in allen Fußgängerzonen im Stadtbezirk Innenstadt, im Rheingarten, auf der Hohenzollernbrücke und am Rheinboulevard von montags bis bis donnerstags zwischen 15 und 22 Uhr, freitags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr ab sofort verboten

Maskenpflicht am Freitag, am Wochenende und an Feiertagen (10-22 Uhr) in mehreren Parks: im Stadtgarten, am Aachener Weiher, im Volksgarten und im Jugendpark

Düsseldorf:

Maskenpflichtgebiet ,Altstadt‘ wird am Rheinufer von der Dreieckswiese bis zur Rheinterrasse ausgeweitet und die Maskenpflicht täglich von 10 bis 1 Uhr verlängert

Im Maskenpflichtgebiet ,Altstadt‘ sowie der Erweiterung entlang des Rheins gilt zudem freitags zwischen 15 bis 1 Uhr und am Wochenende zwischen 10 bis 1 Uhr ein Verweilverbot

Verweilverbot: Menschen dürfen sich „im öffentlichen Raum aufhalten, so lange sie sich fortbewegen, jedoch nicht verweilen, im Sinne von länger stehen bleiben, sich hinsetzen oder zum Beispiel auf eine Wiese legen.“

Dortmund:

Ausweitung der Maskenpflicht in Grünanlagen und Parks

Ab Samstag gilt samstags, sonntags und feiertags zwischen 12 und 18 Uhr eine Maskenpflicht am Phoenix See (Wege rund um den See),Fredenbaumpark, Westpark, Rombergpark, Revierpark Wischlingen, Hoeschpark, Westfalenpark

Abseits der Wegflächen darf die Maske unter Einhaltung des Mindestabtstands abgenommen werden

15.27 Uhr: Weniger Unfalltote wegen Corona

Es sind die positiven Seiten der Pandemie: 2020 gab es ein Rekordtief bei den Verkehrstoten in Nordrhein-Westfalen und im Bund. Nach vorläufigen Zahlen starben im vergangenen Jahr auf NRW-Straßen 430 Menschen - 26 weniger als im Vorjahr. Das sei der niedrigste Stand von Verkehrstoten im Bundesland der gesamten vorliegenden Zahlenreihe seit 1980, berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag. 1980 waren in NRW im Straßenverkehr noch 2885 Menschen gestorben. Bundesweit sank die Zahl auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1953.

„Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf deutschen Straßen deutlich weniger Kilometer zurückgelegt wurden als im Vorjahr“, erklärten die Statistiker. Auch die Zahl der Schwerverletzten ging 2020 im Vorjahresvergleich in NRW um gut ein Zehntel auf 12 110 zurück. Insgesamt verunglückten im bevölkerungsreichsten Bundesland gut 67 000 Menschen im Straßenverkehr - 14,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit liegt der Rückgang in NRW fast genau im Bundesschnitt (-14,6 Prozent).

14 Uhr: Reisebürokette schließt 40 Filialen

„DER Touristik“ setzt bei den Reisebüros den Rotstift an. Die Kette „DER Reisebüro“ schließt 40 ihrer rund 500 Filialen, wie das Unternehmen mit Sitz in Köln am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Vollzeitstellen soll um sechs Prozent verringert werden. Der Abbau soll sozialverträglich und durch ein Freiwilligenprogramm erfolgen. Zudem würden betroffenen Beschäftigten freie Stellen in anderen Filialen angeboten. Die Entscheidung sei aufgrund des Corona-bedingten Buchungseinbruches unumgänglich. Zuvor hatte das Fachblatt „Touristik Aktuell“ berichtet.

„DER Touristik“ will wegen der Corona-Einbußen 40 Filialen schließen und auch Stellen abbauen. Foto: IMAGO / Revierfoto

08.50 Uhr: Mehrere Corona-Fälle auf Polizei-Wache

Schock für die Polizei Lippstadt! Fünf Polizisten sind mit Corona infiziert. Das hat der Polizeisprecher Holger Rehbock bestätigt. Das Gesundheitsamt hat jetzt für 125 Polizeibeschäftigte einen PCR-Test angeordnet. Die Wache soll aber vorerst nicht geschlossen werden. Bei einer Schließung einer Wache wären Bürger mit Recht um ihre Sicherheit besorgt, heißt es. (red/dpa/afp)