Corona in NRW: Expertengruppe von Armin Laschet rät zu Kombi-Pack für Öffnungsschritte

Bis zum 7. März besteht in NRW vorerst der Lockdown. Nun sollen rund 750.000 weitere Menschen in NRW demnächst ein Impfangebot bekommen, darunter das Kita-Personal sowie ein Teil der Lehrer und Polizisten.

Seit dem 1. März dürfen Friseure wieder öffnen, vor dem nächsten Corona-Gipfel ist es bislang noch offen, ob es hierzulande zu weiteren Öffnungen kommen wird.

Corona in NRW – alle Infos zum Lockdown und den Beschlüssen

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

Dienstag, 2. März

„Expertenrat Corona“ empfiehlt Kombi-Pack für Öffnungsschritte

Zeitliche oder branchenspezifische Vorgaben zum Ausstieg aus dem coronabedingten Lockdown sind aus Sicht des nordrhein-westfälischen „Expertenrats Corona“ nicht zielführend. Öffnungsschritte sollten stattdessen an eine neue, umfassende Kombination aus Schutzmaßnahmen vor Ort gekoppelt werden.

Armin Laschet hat eine Corona-Expertengruppe gegründet. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Poolfoto

„Zur Einordnung der epidemischen Lage auf lokaler Ebene sollte eine Kombination an Indikatoren eingeführt werden“, heißt es in der Stellungnahme. Dazu zählten: die Neuinfektionsrate, die Covid-19-Fallzahlen in der Intensivmedizin, die Zahl der freien Betten, die wöchentlichen Einlieferungen über 60-Jähriger, Möglichkeiten der Kontakt-Nachverfolgung, Ansteckungs- und Sterblichkeitsraten sowie Ausbrüche an „Hotspots“.

Zu der von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Anfang April 2020 einberufenen Expertengruppe gehören unter anderem der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der frühere Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther.

09.15 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in NRW stagniert

In der Corona-Pandemie stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 64,3 (Vortag 64,4). Das geht aus Daten auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen hervor. Hierbei geht es um die Zahl der gemeldeten neuen Fälle pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 61,7.

Montag, 1. März

Das aus Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen zusammengesetzte Gremien empfiehlt, Schnell- und Selbsttests zügig und massiv auszuweiten ebenso wie das Impfangebot über die bisherigen Vorrang-Gruppen hinaus. Zur Nachverfolgung der Infektionsketten seien zudem digitale Technologien zu nutzen.

„Ein Appell an Eigenverantwortung reicht nicht aus, wenn den Menschen nicht zugleich die organisatorischen, technischen und ökonomischen Mittel in die Hand gegeben werden, ihre Situation und damit auch ihr Verhalten selbst zu gestalten“, heißt es in der Stellungnahme. „Die in bestimmten Szenarien durchaus nötigen restriktiven Maßnahmen entfalten nur dann ausreichende Wirksamkeit, wenn ihr Ziel klar und deutlich formuliert und ihre Effektivität geprüft und belegt wird.“

17.14 Uhr: „Impfvordrängeln“ von AfD-Politiker Wagner – Bezirksregierung Detmold schaltet sich ein

In die Impfvordrängler-Debatte um den nordrhein-westfälischen AfD-Fraktionschef Markus Wagner hat sich nun die Bezirksregierung Detmold nun eingeschaltet.

„Die Bezirksregierung geht dem Fall nach. Hierzu hat sie den Kreis Minden-Lübbecke um Bericht gebeten. Sobald der Bericht vorliegt, wird die Bezirksregierung den Sachverhalt eingehend prüfen“, sagte ein Sprecher.

14.15 Uhr: Laumann fordert Öffnungsperspektive und kritisiert Vorgehen in Düsseldorf

NRW-Regierungsvize Joachim Stamp fordert vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch „sehr zügig“ Öffnungsschritte für den Handel. Hundertausende Existenzen seien daran geknüpft, mahnte der FDP-Politiker am Montag in Düsseldorf.

Beim nächsten Treffen mit den Ministern und Angela Merkel dürfe keine Neuinfektionsgrenze als Hürde für Lockerungen definiert werden, die kein Land auf absehbare Zeit erreichen könne.

Stattdessen müssen jetzt Schritte beschrieben werden, die Öffnungen im Handel und nachfolgend auch in Kultur, Sport und Gastronomie ermöglichen – zum Beispiel durch Tests, Impfungen und Apps zur Kontaktverfolgung.

Stamp wünscht sich eine bundesweite Richtungsvorgabe mit „Beinfreiheit für die Ausgestaltung“. Es sei klar, dass es kein detailiertes bundesweites Öffnungskonzept geben könne, so der NRW-Familienminister.

Wichtig sei auch, die Verhältnismäßigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren, „gerade weil jetzt eine hoch nervöse und gereizte Stimmung in der Bevölkerung ist.“ Auch für Stamp ist nicht nachvollziehbar, warum ein Jogger draußen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse – auch das „Verweilgebot“ für Spaziergänger in der Altstadt von Düsseldorf und am Rhein sieht er „extrem kritisch“.

NRW habe auf „überzogene Maßnahmen“ wie Ausgangssperren oder Bewegungsbeschränkungen stets verzichtet: „Diesen Geist müssen wir uns jetzt bewahren. Das gilt gerade auch für eine weltoffene Stadt wie Düsseldorf.“

13.53 Uhr: Zweite Astrazeneca-Impfung künftig erst nach drei Monaten

In NRW soll künftig die zweite Impfung mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca erst nach drei Monaten statt wie bisher nach neun Wochen erfolgen, heißt es in einem Impferlass des Gesundheitsministeriums.

„Bereits vereinbarte Termine für die Zweitimpfung nach 9 Wochen können beibehalten werden“, heißt es darin.

13.00 Uhr: Impfkapazitäten sollen deutlich erhöht werden

Ab 1. April sollen die Impfkapazitäten in NRW erhöht werden. Dazu sollen die Kreise und kreisfreien Städte jeweils mit bis zu fünf Schwerpunktpraxen kooperieren können, heißt es in einem Erlass des Landesgesundheitsministeriums.

In dem Erlass heißt es, dass angesichts der „zu erwartenden steigenden Impfstoffmengen“ statt 7000 Impfungen im Monat pro 70 000 Einwohner dann 8000 Impfungen im Monat pro 70 000 Einwohner möglich sein müssen. Dafür könne pro Kreis oder kreisfreier Stadt ein weiteres Impfzentrum eröffnet werden. „Ebenfalls ermöglicht wird die Kooperation mit Schwerpunktpraxen“, heißt es im Erlass.

12.25 Uhr: Stamp teilt Impf-Start für Kitas und Schulen mit – 750 000 weitere Menschen erhalten Impfangebot

Wie Familienminister Joachim Stamp am Montag in Düsseldorf mitteilte, starten die Impfungen für das Personal in Kitas und Schulen in NRW am 8. März. FDP-Politiker Stamp sprach von einem „Befreiungsschlag für Beschäftigte und Familien“.

Etwa 168 000 Kita-Erzieher sowie 89 000 Lehrer sollen ab dem 8. März geimpft werden – sowohl in den Impfstellen der Impfzentren als über mobile Teams in den Einrichtungen selbst.

Auch Polizisten sollen ab dem 8. März geimpft werden, geht aus einem Impferlass des Gesundheitsministeriums NRW hervor. Es handelt sich dabei um 36 000 Polizisten mit direktem Personenkontakt.

„Wir wollen Meter machen“, sagt auch NRW-Gesundheitsminister Laumann. „Impfen, was das Zeug hält“, sei die Devise.

7.45 Uhr: Über 800 Neuinfektionen – Inzidenz steigt

Laut Zahlen des Robert Koch Institut am Montagmorgen ist die Corona-Inzidenz über das Wochen gestiegen und liegt aktuell bei 64,4 (Vortag: 64,1).

Insgesamt gibt es am Montagmorgen 804 Corona-Neuinfektionen, sodass seit Beginn der Pandemie 533.136 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert waren – aktuell sind 26.800 davon noch infiziert.

Die Zahl der Todesfälle stieg am Montag ebenfalls um 15 Personen an, damit sind in NRW 13.059 Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. 493.200 Menschen mit einer Corona-Infektion gelten als genesen.

6.41 Uhr: NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart fordert Öffnungen für Handel und Gastronomie

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat sich für eine schrittweise Öffnung von Handel und Gastronomie im März ausgesprochen.

Bis Ostern solle das dann auch für Ferienwohnungen und Hotels möglich sein, erklärte er gegenüber dem „Handelsblatt“. Es gebe inzwischen viele Werkzeuge der Pandemiebekämpfung, die „intelligentere Lösungen als pauschale Schließungen“ erlauben.

In Hinblick auf die Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch forderte Pinkwart einen bundesweit verlässlichen Öffnungsrahmen – wegen des monatelangen Lockdowns drohten „erhebliche Schieflagen in Wirtschaft und Gesellschaft“.

Auch NRW-Arbeitergeberpräsident Arndt Kirchhoff sagte der „Rheinischen Post“, ein Verharren im Lockdown sei nicht mehr darstellbar – unter anderen wegen den massiven wirtschaftlichen, sozialen und bildungspolitischen Schäden sowie der nachlassenden Akzeptanz in der Bevölkerung. Mit „einseitigen Schließungen“ werde man nicht weiterkommen.

Sonntag, 28. Februar

21.44 Uhr: Köln will Kita-Kids regelmäßig testen

Die Stadt Köln plant ein Pilotprojekt. Kindergarten-Kinder und Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen sollen regeläßig auf Covid-19 getestet werden. Das projekt erfolgt mit der Uniklinik Köln- Damit sollen wichtige Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen gewonnen werden. Mit welcher Methode Kinder getestet werden, erfährtst du hier.

13.28 Uhr: AfD-Fraktionschef hat seinen Sohn vorzeitig impfen lassen

In der „Impf-Vordrängler“-Debatte ist AfD-Fraktionschef Markus Wagner nach Impfungen von Familienangehörigen erneut in den Fokus gerückt. Der NRW-Fraktionsvorsitzende (56) hatte dem WDR bereits mitgeteilt, er und seine Frau seien geimpft worden. Wagner ist geschäftsführender Gesellschafter einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für psychisch Erkrankte im Kreis Minden-Lübbecke. Nach Angaben des WDR-Politmagazins „Westpol“ vom Sonntag bestätigte Wagner nun auch eine Impfung seines 16 Jahre alten Sohnes und seiner Schwiegermutter (81) in seiner Sozialeinrichtung.

Markus Wagner, AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag NRW. (Archivbild) Foto: dpa

Sein Sohn arbeite immer wieder in der Einrichtung mit, habe etwa mit Bewohnern gebastelt oder den Hausmeister unterstützt, zitierte „Westpol“ den AfD-Politiker via Twitter. Kein anderer Bewohner oder Mitarbeiter habe dadurch auf eine Impfung verzichten müssen. Nach festgelegter Impfpriorität gehören 16-Jährige erst in die Gruppe vier, der Jugendliche wäre demnach noch längst nicht an der Reihe.

Am Donnerstag hatte der FDP-Abgeordnete Ralph Bombis mitgeteilt, er lege alle politischen Ämter mit sofortiger Wirkung nieder und werde bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr kandidieren. Er und seine Frau waren wegen ihrer Arbeit bereits geimpft worden. Bombis führt drei Senioren- und Pflegeheime. Die aktuelle Impfverordnung sieht weder Strafen noch Bußgelder für „Vordrängler“ vor.

11.53 Uhr: Arbeitgeberverband fordert Kurswechsel

Vor den neuen Bund-Länder-Gesprächen zu den Corona-Einschränkungen am Mittwoch hat der Arbeitgeberpräsident von NRW einen Kurswechsel gefordert. Angesichts massiver wirtschaftlicher, sozialer und bildungspolitischer Schäden und nachlassender Akzeptanz in der Bevölkerung sei ein Verharren im Lockdown nicht mehr darstellbar, sagte Arndt Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW, der „Rheinischen Post“. Mit Fortschritten bei der Impfung besonders gefährdeter Gruppen und einer Entlastung des Gesundheitssystems sei es Zeit für eine Neubewertung der Inzidenzwerte.

Mit „einseitigen Schließungen“ werde man nicht mehr weiterkommen, sagte Kirchhoff der Zeitung. Es brauche konkrete Schritte und Maßnahmen, um Ansteckungsrisiken zu verringern, die Nachverfolgbarkeit von Infektionen zu verbessern und damit wieder Öffnungen zu ermöglichen.

Der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke, warnte die Politik dagegen vor zu starken Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Öffnungen dürfe es „nur mit Vorsicht und Disziplin“ geben. Eine endloser Lockdown sei zwar keine gute Strategie. „Aber ein Kontrollverlust ist noch schlechter“, zitierte die „Rheinische Post“ den Ärztekammer-Präsidenten. Zunächst solle beobachtet werden, wie sich die Öffnungsschritte in Schulen und Kitas auswirkten.

10.41 Uhr: Nur noch zwei Städte unter der 35er Marke

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen wieder eine leicht steigende Tendenz zu verzeichnen. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte am Sonntagmorgen 64,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - nachdem dieser Wert eine Woche zuvor noch bei 61 gelegen hatte. Für den Samstag (27.2.) hatte das RKI eine angestiegene Inzidenz von 64,8 ausgewiesen.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in NRW bis Sonntag 1641 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 16 auf 13 044. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil nicht alle Kommunen am Wochenende die Fallzahlen melden.

Bei einem Wert von unter 35 hatte die Politik Lockerungen der bisherigen Einschränkungen in Aussicht gestellt. Unter dem Inzidenzwert von 35 lagen am Sonntag laut RKI nur Münster (25,7) und der Kreis Coesfeld (30,8). Die höchsten Werte verzeichneten Solingen (127,5), der Märkische Kreis (126), der Kreis Düren (102,8), Hamm (101,2) und Hagen (100,2). Für die größte NRW-Stadt Köln wurde ein Wert von 70,7 gemeldet, für die Landeshauptstadt Düsseldorf 51,8 und für Dortmund 62,6.