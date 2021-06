Corona in NRW: Maskenpflicht, Zoos und Sport – diese neuen Lockerungen gelten ab morgen in NRW

Auch in NRW entspannt sich die Corona-Lage. mittlerweile. In den meisten Ruhrgebietsstädten zum Beispiel ist der Inzidenz-Wert gefallen.

Der Sommer kommt und mit ihm geht das Leben in NRW langsam wieder zurück in Richtung Normalität. Bald soll es auch wieder

Ab Montag gelten in NRW neue Lockerungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / photosteinmaurer.com

Die Inzidenzen der Revier-Städte in der Übersicht (Stand 20. Juni):

Bochum: 8,2

Dortmund: 17,2

Duisburg: 12,0

Essen: 11,5

Gelsenkirchen: 9,6

Herne: 8,3

Mülheim: 10,5

Oberhausen: 12,8

Sonntag, 20. Juni

17.55 Uhr: Neue Lockerungen ab morgen!

Angesichts der weiter sinkenden Corona-Zahlen wird die Maskenpflicht im Freien in Nordrhein-Westfalen ab Montag weitgehend aufgehoben. Eine Ausnahme ist die Millionenstadt Köln. Dort hat der Krisenstab die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in festgelegten öffentlichen Bereichen bis einschließlich 28. Juni verlängert. Ab Montag muss auch auf Schul- und Pausenhöfen und im Außenbereich von Schulen keine Maske mehr getragen werden. Im Innenbereich, also auch in Klassenräumen, bleibt die Maskenpflicht aber bestehen.

Die stabilen Werte unter 35 auf kommunaler und landesweiter Ebene bedeuten auch, das nun in allen Regionen keine Test- oder Impfnachweise mehr für den Besuch der Innengastronomie erforderlich sind. In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen ist bei Anreise ein Negativtest weiter nötig. Der Branchenverband Dehoga hat bereits den generellen Wegfall der Testpflicht für Gäste in Hotels und Gaststätten als eine mögliche große Erleichterung gefordert.

Die Maskenpflicht gilt im Freien weiter in Warteschlangen und bei Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern außerhalb des Sitz- oder Stehplatzes und dort, wo Kommunen sie anordnen.

In geschlossenen Räumen bleibt die Maskenpflicht zwar grundsätzlich bestehen. Bei ausreichender Lüftung darf die Maske an festen Sitz- oder Stehplätzen bei Bildungs-, Kultur-, Sport- und anderen Veranstaltungen abgenommen werden. Tests, Abstand und Rückverfolgbarkeit sind dafür nötig.

Auch im Freizeit- und Sportbereich gibt es ab Montag weitere Lockerungen. Zoos können ohne Terminbuchung und Kontaktdatenerfassung besucht werden. Bei kontaktfreien Sportangeboten in geschlossenen Räumen können Mindestabstände aufgehoben werden, wenn ein negativer Test vorliegt. Somit sind auch Gruppenangebote wie Aerobic oder Pilates wieder mit mehr Personen und geringeren Abständen zulässig.

09.45 Uhr: Inzidenz liegt erstmals seit Monaten wieder unter diesem Wert

Erstmals seit September ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in NRW wieder einstellig. Nach Angaben des RKI lag die wichtige Kennziffer am Sonntagmorgen im bevölkerungsreichsten Bundesland bei 9,6 nach 10,0 am Samstag. 220 Neuinfektionen und drei Todesfälle kamen seit Samstag hinzu.

Alle kreisfreien Städte und Kreise in NRW liegen nun stabil unter der Inzidenz von 35, ab der die Stufe 1 mit den großzügigsten Lockerungen gilt. Auch für Hagen und Wuppertal wird diese Stufe ab Montag eingeführt.

Die Maskenpflicht im Freien wird am Montag in NRW laut neuer Corona-Schutzverordnung landesweit weitgehend aufgehoben. Ausnahme ist die Millionenstadt Köln. Dort hatte der Krisenstab die Maskenpflicht im öffentlichen Raum verlängert. Eine entsprechende Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich 28. Juni.

Den höchsten Inzidenzwert wies am Sonntag erneut Hagen mit 27,0 auf. Mit einer Inzidenz von nur noch 1,2 lag Herford am unteren Ende der Tabelle.

Samstag, 19. Juni

17.11 Uhr: Weniger Massenpartys als am vergangenen Wochenende

Nach Randaleakten und Attacken gegen Ordnungskräfte bei ausufernden Partys am vergangenen Wochenende in Münster hat die Polizei das seit Freitag geltende Verweilverbot am Aa-See-Ufer konsequent durchgesetzt. Zu Beginn des Verweilverbotes um 21.00 Uhr hätten sich etwa 70 Personen auf der Feierwiese aufgehalten, die dann aber friedlich abgezogen seien, sagte ein Polizeisprecher.

Bei Kontrolleinsätzen bis etwa 3.00 Uhr morgens habe sich die Lage unkompliziert gestaltet, hieß es weiter. Das Verweilverbot gilt in nächster Zeit an Wochenenden von 21.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr am nächsten Morgen. Auch die Raser- und Poserszene, die den Bereich häufig ansteuere, habe sich abschrecken lassen, hieß es. Nur sehr vereinzelt seien Fahrzeuge aufgekreuzt.

In Köln verhinderten Polizei und Ordnungskräfte ebenfalls mit verstärkten Einsätzen, dass sich Menschen an beliebten Treffpunkten häufen und versammeln. Auch dort hatte es am vorigen Wochenende illegale Partys mit Hunderten von Feiernden gegeben, von denen viele die noch geltenden Coronaschutzmaßnahmen missachteten.

16.22 Uhr: Impf-Hammer in NRW: Schon nächste Woche gibt es wieder Termine für Erstimpfungen

Die nordrhein-westfälischen Impfzentren bieten ab Mittwoch (23. Juni) wieder Erstimpfungen an. Für die kommende Woche würden rund 80 000 Dosen Biontech für Erstimpfungen in den Impfzentren zur Verfügung stehen, teilte das Landesgesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. In der Folgewoche seien es noch einmal 150 000 Dosen. Zuletzt waren in den Impfzentren fast ausschließlich Zweitimpfungen möglich gewesen, weil zu wenig Impfstoff vorhanden war. Ab kommendem Mittwoch ab 8.00 Uhr könnten zunächst über 60-Jährige sowie Personen ab 16 Jahren mit Vorerkrankungen Impftermine in den Zentren vereinbaren, teilte das Ministerium mit. Ebenso könnten Beschäftigte von Krankenhäusern und aus Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung einen Impftermin vereinbaren. „Ich bin froh, dass wir jetzt auch bei den Erstimpfungen in den Impfzentren wieder Tempo machen können“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Die Impfzentren laufen weiterhin auf Hochbetrieb und haben alleine in den letzten vier Wochen insgesamt über 1,7 Millionen Zweitimpfungen durchgeführt.“ Parallel dazu liefen die Impfungen in Arztpraxen und Betrieben. Mittlerweile sei knapp ein Drittel der nordrhein-westfälischen Bevölkerung vollständig geimpft.

„Es gibt aber noch genug Menschen, die auf einen Impftermin warten. Insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen sollen nicht länger warten müssen“, sagte Laumann. „Ich gehe davon aus, dass alle Menschen über 12 Jahren, die einen Impftermin haben wollen, bis Ende Juli auch schon ein erstes Mal geimpft sein können. Damit hätten wir dann einen weiteren Meilenstein in der Impfkampagne des Landes und auf dem Weg zur Herdenimmunität erreicht.“

08.53 Uhr: Deutschland-Spiel: Hohe Nachfrage im Essener Grugapark

Bereits zum ersten Deutschland-Spiel dieser EM haben sich viele Fußballfans in NRW zum Public Viewing getroffen. Am Samstag wollen sie den ersten Sieg der Mannschaft feiern - und wieder gemeinsam vor der Leinwand schauen.

Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Im Essener Grugapark werden am Samstag wieder bis zu 1000 Menschen erwartet. „Ein paar Tische gibt es noch“, sagte Martin Spicker, Sprecher des Veranstalters. „Aber wir rechnen wieder mit so vielen Leuten wie beim ersten Spiel.“ Da waren rund 900 Fußballfans in den Grugapark gekommen, um gemeinsam die deutsche Mannschaft anzufeuern. Tests seien keine nötig, aber: „Wir werden noch mal verstärkt auf die Maskenpflicht hinweisen.“

In Köln kann man das Spiel auch in einem Open-Air-Kino am Jachthafen verfolgen. „Alle Vorrundenspiele der Deutschen sind ausverkauft“, sagte Micki Pick, Betreiber des Kinos. Jeweils etwa 350 Menschen könnten in das Kino kommen. „Aber wenn es donnert und blitzt, wird es nicht stattfinden.“ In Düsseldorf übertragen einzelne Gaststätten das Match. Je nach Ort, Veranstaltung und Inzidenzwert gelten dabei unterschiedliche Regeln zu Tests und Personenzahl.

Freitag 18. Juni

13.20 Uhr: NRW-Inzidenz fällt auf 11,2 – dieser Kreis ist Spitzenreiter in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen auf 11,2 gesunken. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag für das bevölkerungsreichste Bundesland. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 14,4 und am Montag bei 17,7. Die Zahl der Neuinfektionen wurde auf 268 beziffert.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages acht neue Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg auf 17 030. Erneut lagen am Freitag alle kreisfreien Städte und Kreise in NRW unter der Schwelle von 35. Den höchsten Wert wies erneut Hagen mit 29,1 auf.

6.30 Uhr: Kaum noch Bürgertests in NRW

Die Zahl sogenannter Corona-Bürgertests in NRW geht stark zurück und hat sich im Juni mehr als halbiert. Das berichtet die „Neue Westfälische“ (Freitagausgabe) mit Bezug auf Angaben des Gesundheitsministeriums. Demnach seien in der letzten Mai-Woche in NRW noch gut 4,4 Millionen Bürgertests durchgeführt worden. Zwei Wochen später seien es nur 1,95 Millionen Tests gewesen. In dieser Woche wurden bis Donnerstag laut dem Blatt nur noch 920 000 Tests durchgeführt - 880 davon waren positiv.

Die für den Bürger kostenlosen Tests, die vom Staat bezahlt werden, hatte man zunächst zum Beispiel für Zoo-Besuche, Geschäfte oder die Außengastronomie gebraucht. Inzwischen sind Corona-Tests durch die stark gesunkenen Zahlen an Neuinfektionen für solche Aktivitäten nicht mehr nötig. Das Gesundheitsministerium appelliert aber, sich dennoch regelmäßig testen zu lassen oder selbst zu testen.

6.00 Uhr: HIER gilt ab Montag keine Maskenpflicht mehr

Angesichts sinkender Corona-Ansteckungszahlen wird die Maskenpflicht im Freien in Nordrhein-Westfalen ab Montag weitgehend aufgehoben. Auch auf Schul- und Pausenhöfen und im Außenbereich von Schulen muss dann kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Im Innenbereich, also auch in Klassenräumen, bleibt die Maskenpflicht aber bestehen.

„Ab Montag gilt die Grundregel: Draußen muss in der Regel keine Maske getragen werden, es sei denn, man kann die Abstände nicht einhalten“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag. „Da wo viele Menschen zusammenkommen, ist die Maskenpflicht aber weiterhin das Gebot der Stunde.“ Die Zweitimpfungsquote steige zwar rasant, aber noch sei keine Herdenimmunität erreicht. „Solange heißt es: Wachsam sein.“

Donnerstag, 17. Juni

15.00 Uhr: Ganze Abschlussklasse wegen Delta-Variante in Quarantäne

In Werl hat das Gesundheitsamt Abschlussklassen einer Sekundarschule in Quarantäne geschickt. Im familiären Umfeld und Freundeskreis zweier Schüler seien vier Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden sind, teilte der Kreis Soest am Donnerstag mit. Man habe für alle 123 Schüler des Abschlussjahrgangs vorsorglich Isolation angeordnet. Anfang der kommenden Woche sollten die Klassen 5 bis 9 - gut 500 Kinder und Jugendliche - getestet werden.

In NRW mussten wegen der Delta-Variante mehr als 100 Schüler einer Schule in Quarantäne Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Am vergangenen Dienstag waren einzelne positive Corona-Fälle an Schulen in Werl registriert worden. Darunter waren die zwei Schüler aus den Abschlussklassen der Sekundarschule. Es sei derzeit noch unklar, ob die beiden positiv Getesteten sich auch selbst mit der Delta-Variante infiziert hätten. Vorsichtshalber bleibe die Schule am Donnerstag geschlossen und habe für einen Tag auf Homeschooling umgestellt. Die Zehner-Jahrgänge hatten in privatem Rahmen ihren Abschluss gefeiert. Eine klare Kontaktpersonenverfolgung sei nicht möglich, weitere Infektionen nicht ausgeschlossen.

11.27 Uhr: Maskenpflicht im Schulunterricht

Die Maskenpflicht im Schulunterricht muss nach Worten von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) vorerst aufrecht erhalten bleiben. Zwar müsse ab Montag auf den Schulhöfen keine Maske mehr getragen werden. „Aber wir halten das Tragen der Maske im Unterricht nach wie vor noch für sinnvoll“, sagte Gebauer am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. Gerade in Klassenräumen kämen viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten über einen längeren Zeitraum zusammen.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hält an der Maskenpflicht im Unterricht fest. Foto: IMAGO / Political-Moments

Gebauer verwies darauf, dass die Corona-Inzidenzen in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen noch höher lägen als die landesweite Durchschnittsinzidenz. Außerdem stünden feierliche Zeugnisübergaben und der Sommerurlaub vor der Tür. Viele Familien hätten Sorge, dass sie nicht in die wohlverdienten Ferien fahren könnten. Es gelte jetzt, besonnen zu sein. Auch viele Schüler und Schülerinnen hätten ihr nach dem Lockdown gesagt: „Lieber mit Maske im Unterricht, als ohne Maske daheim.“

Ab Montag wird die Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen im Freien in Regionen mit einer niedrigen Corona-Inzidenz größtenteils aufgehoben.

6.30 Uhr: Debatte um Maskenpflicht beschäftigt Landtag

Angesichts weiter sinkender Corona-Neuinfektionen debattiert der nordrhein-westfälische Landtag am Donnerstag (10.00 Uhr) über das Ende der Maskenpflicht. Die AfD hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Es sei dringend geboten, dass Nordrhein-Westfalen dem Beispiel anderer Bundesländer folge und die Maskenpflicht für Schüler endlich aufhebe, fordert die AfD.

In NRW wird auf den Schulhöfen die Maskenpflicht bereits ab kommendem Montag aufgehoben. Das hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch angekündigt. Bei den aktuell niedrigen Infektionszahlen und der geringen Ansteckungsgefahr an der frischen Luft sei dieser Schritt verantwortungsvoll und angemessen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Mittwoch ein generelles Ende der Maskenpflicht im Freien in Aussicht gestellt. In Innenräumen sollte an der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aber überall dort festgehalten werden, wo es nötig sei. Auch FDP, SPD und Grüne sprachen sich für die Beibehaltung der Maske in Innenräumen aus.

6.00 Uhr: Endlich! Jetzt machen die Kinos in NRW wieder auf

Mit Familienfilmen, Komödien und Action melden sich einige Kinos nach langer Corona-Zwangspause wieder zurück. Zuschauer können in NRW und auch bundesweit in mehreren Häusern wieder vor großer Leinwand Platz nehmen, wie die UCI als einer der größten Kinobetreiber in Deutschland ankündigte. So laden einige Säle in Köln, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Neuss oder Paderborn Groß und Klein wieder ein.

Kino-Comeback in NRW! Diese Kinos öffnen wieder ihre Pforten. Foto: IMAGO / Reporters

Seit Wochen sinkende Neuinfektionswerte machen die Vorführungen vor Publikum unter Hygieneauflagen möglich. Vorstellungen mit getesteten, geimpften oder genesenen Besuchern lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen regional zu. Die Mehrheit der Kinos wartet mit dem Neustart allerdings bis 1. Juli. In Kinos der UCI können Besucher den Angaben zufolge „Cruella“ mit Emma Stone sehen, in manchen Häusern auch „Der Mauretanier“. Der preisgekrönte Streifen „Nomadland“ folge ab 20. Juni. Auch für Familien gebe es ein breites Programm - etwa „Raya und der letzte Drache“ oder „Jim Knopf und die wilde 13“ sowie „Feuerwehrmann Sam“. (red/dpa/afp)