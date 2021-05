Corona in NRW: Betrug bei Bürgertests? Im Ruhrgebiet wird jetzt ermittelt

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Samstag, 29. Mai

9.41 Uhr: Durchsuchungen wegen Verdachts auf Abrechnungsbetrug mit Bürgertests

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hat Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs bei Corona-Bürgertests. Das bestätigte am Samstag ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Ermittelt werde gegen zwei Verantwortliche eines in Bochum ansässigen Unternehmens, das an mehreren Standorten Teststellen betreibe. Anlass der Ermittlungen waren demnach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ (SZ).

Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wurden im Ruhrgebiet bereits Geschäftsräume und Privatwohnungen durchsucht. Dabei seien auch Unterlagen beschlagnahmt worden. Den Namen des verdächtigen Unternehmens wollte die Behörde nicht nennen.

Seit März sieht die Corona-Testverordnung der Bundesregierung Bürgertests vor. Im April hatten die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) erstmals die Kosten beim Bundesamt für Soziale Sicherung abgerechnet. Die Teststellen erhalten 18 Euro pro Test. In den Monaten April und Mai wurden insgesamt 660 Millionen Euro überwiesen.

Nach Recherchen von WDR, NDR und SZ lädt das System zum Abrechnungsbetrug ein, da eine Kontrolle fehle. Stichproben hätten etwa an einer einzigen Teststelle in Köln ergeben, dass statt 70 wirklich genommener Proben fast 1000 abgerechnet worden seien. Ähnliches hätten Stichproben unter anderem in Essen und in Münster zutage gefördert.

7.21 Uhr: Abwärtstrend bei der Corona-Neuinfektionsrate hält an

Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionsrate nährt auch in Nordrhein-Westfalen Vorfreude auf die Rückkehr in ein normales Leben. Das Robert Koch-Institut meldete am Samstag, wie schon in den Tagen zuvor, erneut eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz. Mit 41,6 gerechnet auf 100 000 Einwohner (Freitag: 44,8) lag sie allerdings höher als im Bundesdurchschnitt, den das RKI mit 37,5 bezifferte.

Die Zahl der Kreise und kreisfreien Städte, die unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 lagen, wuchs von Freitag auf Samstag von 15 auf 16. Der Grenzwert 35 markiert die günstigste Kategorie im dreistufigen NRW-Fahrplan für Öffnungen und Lockerungen in der Pandemie. Erleichterungen können in allen Stufen frühestens am übernächsten Tag greifen, nachdem der Wert zuvor fünf Werktage lang in Folge nicht überschritten worden ist.

Weiterhin liegt keine Stadt und kein Kreis in NRW oberhalb der Marke 100. Jenseits dieser Schwelle gilt die Bundes-Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen. Schon am Freitag - der erste Tag, an dem die aktualisierte Corona-Schutzverordnung griff - hatten die allermeisten der 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW mindestens die Stufe 3 erreicht mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50. Sie erlaubt bereits zahlreiche Lockerungen in vielen Bereichen, allerdings mit größeren Einschränkungen zum Beispiel bei Gruppengrößen und Testanforderungen als in den Stufen 1 und 2.

Freitag, 28. Mai

18.26 Uhr: Die ersten digitalen Impfpässe in Deutschland gibt's in NRW

In Nordrhein-Westfalen starten die ersten Feldversuche zum neuen digitalen Impfpass. Beteiligt sind die Impfzentren in Köln, Düsseldorf und im Kreis Borken, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. In Borken wurde nach Angaben eines Kreissprechers schon am Donnerstag das erste Impfzertifikat mit QR-Code für den künftigen digitalen Impfausweis erstellt. Kommende Woche sollen täglich 30 dieser Zertifikate erstellt werden.

In Düsseldorf liefen nach Angaben der Stadt noch die letzten Abstimmungsarbeiten zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Softwarehersteller. „Hier rechnet das Impfzentrum mit einem zeitnahen Abschluss“, hieß es am Freitag. Für den Start des Kölner Feldversuchs konnte die KV Nordrhein am Freitag noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. Man stehe dazu in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium.

Die EU-Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament hatten sich auf ein einheitliches Zertifikat zum Nachweis von Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Der freiwillige Nachweis namens „CovPass“ soll zum 1. Juli - noch vor der Hauptreisezeit eingeführt werden.

Den digitalen Impfnachweis soll man sich künftig direkt in Praxen, Apotheken oder Impfzentren erstellen lassen und dann per Smartphone nutzen können. Auch nachträglich wird das Ausstellen möglich sein. Auch Ärzte und Apotheken können nachträglich bereits Geimpften ein Zertifikat ausstellen.

Ab Freitag gilt der neue Stufenplan in NRW. Foto: IMAGO / Political-Moments

11.00 Uhr: Neuer Stufenplan tritt heute in Kraft – das gilt in deiner Stadt

Shoppen ohne Test, Trainieren im Fitnessstudio, Theater, Kino und bald auch wieder Partys: Nach monatelangen Corona-Einschränkungen können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Öffnungen in Sport, Freizeit und Kultur freuen. Am Freitag tritt die neue Corona-Schutzverordnung des Landes mit einem Stufenplan in Kraft.

Der Drei-Stufenplan richtet sich nach den Sieben-Tage-Inzidenzen im jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt. Stufe drei gilt für stabile Inzidenzen zwischen 100 und über 50 gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Stufe zwei tritt bei einer Inzidenz von über 35, aber höchstens 50 in Kraft und Stufe eins mit den weitreichendsten Öffnungen bei einem Neuinfektionswert von höchstens 35.

In NRW lagen am Donnerstag schon 13 Kreise und kreisfreie Städte unter der sehnlich erwarteten Marke 35. Erst wenn dieser Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen nicht über 35 liegt, dürfen sich ab dem übernächsten Tag im öffentlichen Raum zum Beispiel Angehörige aus fünf Haushalten ohne Begrenzung wieder treffen - oder bis zu 100 negativ Getestete aus beliebigen Haushalten. In allen drei Stufen dürfen Immunisierte - also Genesene und Geimpfte - zusätzlich teilnehmen.

Theater, Oper oder Kino dürfen bei einer stabilen Inzidenz von höchstens 35 bis zu 1000 Personen zulassen. Beim Sport sind draußen mehr als 1000 Zuschauer erlaubt und drinnen bis zu 1000 Zuschauer (jeweils maximal ein Drittel der Kapazität).

Für den Restaurantbesuch drinnen ist kein Test mehr notwendig. Clubs und Diskotheken dürfen im Außenbereich bis zu 100 getestete Personen empfangen. Für Partys sind draußen bis zu 100 Gäste und drinnen bis zu 50 Gäste erlaubt - jeweils mit Test und Abstand.

19 Kreise und Städte in NRW lagen am Donnerstag zwischen höchstens 50 und über 35. Dort dürfen sich bei einer stabilen Inzidenz im öffentlichen Raum Angehörige aus drei Haushalten treffen oder zehn getestete Personen aus beliebigen Haushalten. In Theatern, Opern und Kinos sind 500 Personen erlaubt. Fitnessstudios und die Innengastronomie sowie auch Kantinen dürfen öffnen, ebenso Bäder, Saunen und Indoorspielplätze.

Städte und Kreise mit einer Inzidenz zwischen 100 und über 50 (Stufe 3) müssen sich noch einschränken. Treffen im öffentlichen Raum sind etwa für Angehörige aus nur zwei Haushalten erlaubt. Für Theater, Oper, Kino ist die Personenzahl auf 250 begrenzt. Kleinere Außeneinrichtungen wie Minigolf oder Kletterparks und Hochseilgärten dürfen aber wieder öffnen. Und Einkaufen im Einzelhandel ist wieder ohne Test möglich. Auch die Außengastronomie darf öffnen.

Schon ab Stufe 3 dürfen auch Hotels wieder ohne Kapazitätsbegrenzung für Übernachtungen mit Frühstück öffnen, aber ohne weitere Innengastronomie.

6.45 Uhr: Essen kratzt an 35er-Marke!

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 44,8 - nach einem Wert von 46,2 am Donnerstag. Bundesweit fiel die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche auf 39,8. Insgesamt gab es in den vergangenen 24 Stunden 1754 Neuinfektionen in NRW.

In NRW lagen alle 53 Kreisen und kreisfreien Städten unter der 100er Schwelle, immer mehr auch unter dem Wert von 50.

Das RKI weist darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der Pfingstfeiertage schwieriger zu interpretieren sind. An Feiertagen wie Pfingstmontag lassen sich weniger Menschen testen, es kommt zu weniger Laborergebnissen und weniger Meldungen.

Die Revier-Städte im Überblick, die Zahlen vom Vortag in Klammern:

Bochum: 52,8 (61,5)

Duisburg: 49,1 (54,7)

Dortmund: 54,9 (53,5)

Essen: 38,1 (47,2)

Gelsenkirchen: 46,6 (58,2)

Herne: 43,5 (53,1)

Mülheim: 55,1 (50,4)

Oberhausen: 32,7 (33,2)

Essen kratzt also bereits an der 35er-Marke für Lockerungen. Bemerkenswert auch der gewaltige Inzidenz-Sprung in Gelsenkirchen: Hier war der Inzidenzwert vor zwei Tagen noch bei über 70. Einzig in Mülheim ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag nicht gefallen.

Donnerstag, 27. Mai

17 Uhr: Beliebte Attraktion in NRW feiert Lockerung – „Maskenpflicht fällt weg!“

Auf Grund der neuen Corona-Schutzverordnung der NRW-Landesregierung, die ab Freitag in Kraft tritt, gibt es auch eine große Änderung für den Tierpark im Stadtgarten von Recklinghausen: Die Maskenpflicht fällt in großen Teilen weg.

Besucher des kleinen Zoos mussten bisher auf dem gesamten Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese Pflicht fällt nun weg. Lediglich in geschlossenen Räumen, also auf den Toiletten, und auf dem Spielplatz für Kinder über sechs Jahre gilt sie weiterhin.

Die Terminvereinbarung ist weiterhin ausschließlich über ein eigenes elektronisches Buchungssystem möglich und muss mindestens einen Tag vorab gebucht werden. Ein negativer Coronaschnelltest ist nicht erforderlich. Die Besuchszeit beträgt pro Gast maximal 60 Minuten, es gilt eine Einbahnstraßenregelung. Das Vogelhaus bleibt weiterhin geschlossen.

11.50 Uhr: Düsseldorf mit Knallhart-Regel für die Altstadt

Die Außengastronomie darf in vielen Städten in NRW wieder öffnen, fällt die Inzidenz weiter, ist auch ein Betrieb im Innenbereich absehbar. Damit wird auch wieder mehr Leben in die Kneipen-Meilen kommen. Die Stadt Düsseldorf hat nun eine knallharte Maßnahme getroffen, damit es nicht zu unkontrollierten Partyszenen kommt.

In der Altstadt von Düsseldorf gilt künftig Alkohol- und Verweilverbot. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Wie der "WDR" berichtet, gilt ab dem Wochenende abends und nachts ein Verweil- und Alkoholkonsumverbot in der Düsseldorfer Altstadt und an der Rheinuferpromenade. Die Regelung gilt demnach zwischen Freitag und Sonntag und am Tag vor Feiertagen von 20 Uhr abends bis 5 Uhr des Folgetages, an den übrigen Wochentagen zwischen 20 abends und 1 Uhr. Die Einschränkungen sollen zunächst für zwei Wochen bestehen.

Zudem werde die Kö am Wochenende und an den Nächten vor Feiertagen für Autos gesperrt. Hier hatten während der Pandemie immer wieder Treffen der Tuner- und Autoposer-Szene stattgefunden.

9.30 Uhr: NRW-Minister Pinkwart hofft auf Neustart für diese Branche

Nach der Lockerung der Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalens Messegesellschaften sieht Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) die Branche vor einem „Neustart“. Messen seien für die „Wiederbelebung“ der ganzen Wirtschaft von zentraler Bedeutung, sagte Pinkwart in Düsseldorf. „Insbesondere unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen brauchen ihre Branchenplattformen.“

Bisher durften die Messen nur unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 50 öffnen und Besucher empfangen. Weil diese Corona-Kennziffer vielerorts aber deutlich höher ist, finden schon seit langer Zeit keine Messen mit Besuchern vor Ort statt. Stattdessen setzen die Messen notgedrungen auf reine Digitalformate, die aber viel weniger Geld in die Kassen bringen als Besucherformate.

Foto: IMAGO / Future Image

Nun erhöht sich die Inzidenz-Schwelle von 50 auf 100. Das hieße, dass alle Messen in NRW wieder Besuchermessen veranstalten können. Kurzfristig dürfte es dazu allerdings nicht kommen, weil die Branchentreffs eine lange Vorlaufzeit haben. Die Koelnmesse will zum Beispiel erst im September bei der Dentalmesse IDS wieder Besucher in ihre Hallen lassen.

7.20 Uhr: Inzidenz fällt in NRW erneut - die Revier-Städte in der Übersicht

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 46,2 - nach einem Wert von 51,6 am Mittwoch. Bundesweit fiel die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche auf 41. Insgesamt gab es in den vergangenen 24 Stunden 1470 Neuinfektionen in NRW.

In NRW lagen alle 53 Kreisen und kreisfreien Städten unter der 100er Schwelle. 32 sogar unter der Schwelle von 50.

Das RKI weist darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der Pfingstfeiertage schwieriger zu interpretieren sind. An Feiertagen wie Pfingstmontag lassen sich weniger Menschen testen, es kommt zu weniger Laborergebnissen und weniger Meldungen.

Die Revier-Städte im Überblick, die Zahlen vom Vortag in Klammern

Bochum: 61,5 (68,7)

Duisburg: 54,7 (59,8)

Dortmund: 53,5 (54,7)

Essen: 47,2 (49,4)

Gelsenkirchen: 58,2 (73,6)

Herne: 53,1 (60,1)

Mülheim: 50,4 (60,4)

Oberhausen: 33,2 (51,2)

