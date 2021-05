Corona in NRW: Essen kratzt an wichtiger Inzidenz ++ nur in DIESER Ruhrgebiets-Stadt fällt der Wert NICHT

5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Auch NRW kriegt die Corona-Lage langsam unter Kontrolle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei unter 50! In unserem Ticker findest du eine Übersicht über die Inzidenzen in den Revierstädten.

Alles deutet auf einen recht normalen Sommer in NRW hin. Dementsprechend wurden nun umfassende Lockerungen bei niedrigen Inzidenzwerten beschlossen.

Corona-Lockerungen in NRW. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

News-Blog: Corona in NRW

Corona in NRW:

7-Tage-Inzidenz: 46,2

Neuinfektionen in NRW: 1754

Todesfälle insgesamt: 16.684

Freitag, 28. Mai

6.45 Uhr: Essen kratzt an 35er-Marke!

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 44,8 - nach einem Wert von 46,2 am Donnerstag. Bundesweit fiel die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche auf 39,8. Insgesamt gab es in den vergangenen 24 Stunden 1754 Neuinfektionen in NRW.

In NRW lagen alle 53 Kreisen und kreisfreien Städten unter der 100er Schwelle, immer mehr auch unter dem Wert von 50.

Das RKI weist darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der Pfingstfeiertage schwieriger zu interpretieren sind. An Feiertagen wie Pfingstmontag lassen sich weniger Menschen testen, es kommt zu weniger Laborergebnissen und weniger Meldungen.

Die Revier-Städte im Überblick, die Zahlen vom Vortag in Klammern:

Bochum: 52,8 (61,5)

Duisburg: 49,1 (54,7)

Dortmund: 54,9 (53,5)

Essen: 38,1 (47,2)

Gelsenkirchen: 46,6 (58,2)

Herne: 43,5 (53,1)

Mülheim: 55,1 (50,4)

Oberhausen: 32,7 (33,2)

Essen kratzt also bereits an der 35er-Marke für Lockerungen. Bemerkenswert auch der gewaltige Inzidenz-Sprung in Gelsenkirchen: Hier war der Inzidenzwert vor zwei Tagen noch bei über 70. Einzig in Mülheim ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag nicht gefallen.

Donnerstag, 27. Mai

17 Uhr: Beliebte Attraktion in NRW feiert Lockerung – „Maskenpflicht fällt weg!“

Auf Grund der neuen Corona-Schutzverordnung der NRW-Landesregierung, die ab Freitag in Kraft tritt, gibt es auch eine große Änderung für den Tierpark im Stadtgarten von Recklinghausen: Die Maskenpflicht fällt in großen Teilen weg.

Besucher des kleinen Zoos mussten bisher auf dem gesamten Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese Pflicht fällt nun weg. Lediglich in geschlossenen Räumen, also auf den Toiletten, und auf dem Spielplatz für Kinder über sechs Jahre gilt sie weiterhin.

Die Terminvereinbarung ist weiterhin ausschließlich über ein eigenes elektronisches Buchungssystem möglich und muss mindestens einen Tag vorab gebucht werden. Ein negativer Coronaschnelltest ist nicht erforderlich. Die Besuchszeit beträgt pro Gast maximal 60 Minuten, es gilt eine Einbahnstraßenregelung. Das Vogelhaus bleibt weiterhin geschlossen.

11.50 Uhr: Düsseldorf mit Knallhart-Regel für die Altstadt

Die Außengastronomie darf in vielen Städten in NRW wieder öffnen, fällt die Inzidenz weiter, ist auch ein Betrieb im Innenbereich absehbar. Damit wird auch wieder mehr Leben in die Kneipen-Meilen kommen. Die Stadt Düsseldorf hat nun eine knallharte Maßnahme getroffen, damit es nicht zu unkontrollierten Partyszenen kommt.

In der Altstadt von Düsseldorf gilt künftig Alkohol- und Verweilverbot. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Wie der "WDR" berichtet, gilt ab dem Wochenende abends und nachts ein Verweil- und Alkoholkonsumverbot in der Düsseldorfer Altstadt und an der Rheinuferpromenade. Die Regelung gilt demnach zwischen Freitag und Sonntag und am Tag vor Feiertagen von 20 Uhr abends bis 5 Uhr des Folgetages, an den übrigen Wochentagen zwischen 20 abends und 1 Uhr. Die Einschränkungen sollen zunächst für zwei Wochen bestehen.

Zudem werde die Kö am Wochenende und an den Nächten vor Feiertagen für Autos gesperrt. Hier hatten während der Pandemie immer wieder Treffen der Tuner- und Autoposer-Szene stattgefunden.

9.30 Uhr: NRW-Minister Pinkwart hofft auf Neustart für diese Branche

Nach der Lockerung der Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalens Messegesellschaften sieht Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) die Branche vor einem „Neustart“. Messen seien für die „Wiederbelebung“ der ganzen Wirtschaft von zentraler Bedeutung, sagte Pinkwart in Düsseldorf. „Insbesondere unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen brauchen ihre Branchenplattformen.“

Bisher durften die Messen nur unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 50 öffnen und Besucher empfangen. Weil diese Corona-Kennziffer vielerorts aber deutlich höher ist, finden schon seit langer Zeit keine Messen mit Besuchern vor Ort statt. Stattdessen setzen die Messen notgedrungen auf reine Digitalformate, die aber viel weniger Geld in die Kassen bringen als Besucherformate.

Foto: IMAGO / Future Image

Nun erhöht sich die Inzidenz-Schwelle von 50 auf 100. Das hieße, dass alle Messen in NRW wieder Besuchermessen veranstalten können. Kurzfristig dürfte es dazu allerdings nicht kommen, weil die Branchentreffs eine lange Vorlaufzeit haben. Die Koelnmesse will zum Beispiel erst im September bei der Dentalmesse IDS wieder Besucher in ihre Hallen lassen.

7.20 Uhr: Inzidenz fällt in NRW erneut - die Revier-Städte in der Übersicht

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 46,2 - nach einem Wert von 51,6 am Mittwoch. Bundesweit fiel die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche auf 41. Insgesamt gab es in den vergangenen 24 Stunden 1470 Neuinfektionen in NRW.

In NRW lagen alle 53 Kreisen und kreisfreien Städten unter der 100er Schwelle. 32 sogar unter der Schwelle von 50.

Das RKI weist darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der Pfingstfeiertage schwieriger zu interpretieren sind. An Feiertagen wie Pfingstmontag lassen sich weniger Menschen testen, es kommt zu weniger Laborergebnissen und weniger Meldungen.

Die Revier-Städte im Überblick, die Zahlen vom Vortag in Klammern

Bochum: 61,5 (68,7)

Duisburg: 54,7 (59,8)

Dortmund: 53,5 (54,7)

Essen: 47,2 (49,4)

Gelsenkirchen: 58,2 (73,6)

Herne: 53,1 (60,1)

Mülheim: 50,4 (60,4)

Oberhausen: 33,2 (51,2)

Die NRW-Landesregierung unter Armin Laschet verkündete nun einen neuen Stufenplan für Lockerungen. Foto: IMAGO / Political-Moments

Mittwoch, 26. Mai

16.49 Uhr: Große Lockerungen für Kitas, Fitnessstudios und Partys! DAS bedeutet der neue Stufenplan für dich

NRW führt einen neuen Stufen-Fahrplan für Öffnungen in der Corona-Pandemie ein.

Die aktualisierte Corona-Schutzverordnung wird drei Stufen von Inzidenzwerten enthalten, die unterschiedliche Öffnungsschritte für Kommunen vorsehen: eine Neuinfektionsrate unter 35, gerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 40 und die Stufe 50 bis 100. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch an.

Bei einer Inzidenz von unter 35 darf sich demnach etwa eine unbegrenzte Personenzahl aus fünf Haushalten treffen, bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen es dagegen nur Personen aus zwei Haushalten sein.

Die Kindertagesstätten in NRW sollen ab dem 7. Juni in den Regelbetrieb mit voller Betreuuungsstundenzahl zurück kehren. In den Kitas sollen außerdem Lolli-Schnelltests angeboten werden.

Corona in NRW: Kitas sollen bald wieder im Regelbetrieb geöffnet sein. Foto: picture alliance/dpa

Außerdem gilt laut dem neuen Stufenplan in NRW:

Ab dem 28. Mai ist bei einer Inzidenz unter 100 einkaufen ohne Termin möglich.

Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen Fitnessstudios wieder öffnen.

Bei einer Inzident unter 35 und mit negativen Test dürfen draußen private Partys mit bis zu 100 Personen und innen mit bis zu 50 Personen stattfinden.

Bei einer Inzidenz unter 35 darf die Innengastronomie öffnen.

14.26 Uhr: Armin Laschet: Über 10 Millionen Impfungen in NRW! Neue Corona-Verordnung für NRW am Nachmittag

Armin Laschet war im Impfzentrum Düsseldorf zu Gast und gab im Anschluss eine Pressekonferenz. In NRW seien seit Beginn der Impfkampagne nun mehr als 10 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Bei den über 16-Jährigen mache das einen Anteil von 50 Prozent bereits mindestens einmal geimpfter Personen aus. Das Tempo in NRW sei inzwischen mit dem aus den USA vergleichbar. In den nächsten Wochen und Monaten brauche man jedoch weiter Geduld. Nun würden mehr Zweit- als Erstimpfungen anstehen. "Deshalb geht es anders voran, als wenn man nur Erstimpfungen durchführt." Der Bund müsse nun alles daran setzen, dass die Zahl der gelieferten Impfdosen weiter hoch bleibe.

Laschet freute sich zudem über die Rückkehr zum Präsenzunterricht in NRW. Das sorge dafür, dass es "keine verlorene Generation gibt". Nun müsse aufgeholt werden, was in den vergangenen Wochen verpasst worden sei.

Statement von Ministerpräsident Armin Laschet im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche am Donnerstag. https://t.co/JRYJ5Bkljl — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 26, 2021

Zudem kündigte Laschet an, am Nachmittag werde Karl-Josef Laumann die neuen Corona-Regeln für NRW vorstellen. Diese regelt allerdings nur Kreise mit einer Inzidenz von unter 100 - darüber greift ohnehin die Bundes-Notgrenze. Nach den fallenden Corona-Zahlen der vergangenen Tage gibt es in NRW allerdings nur noch einen Kreis, Hagen, der bei einem Wert von über 100 liegt.

11.30 Uhr: Duisburg kündigt nächste Sonderaktion in Corona-Hotspot an

Duisburg will im Kampf gegen das Corona-Virus weiter auf Impftermine in Corona-Hotspots setzen. Am Montag und Dienstag kam es bei der Aktion in Marxloh bereits zu langen Schlangen. Ab dem morgigen Donnerstag werden nun Bürgerinnen und Bürger in Rheinhausen geimpft.

Von 10 bis 18 Uhr werden auf dem Glückaufplatz an der Schwarzenberger Straße Impfungen aus dem vom Land zur Verfügung gestellten Sonderkontingent mit dem Einmalimpfstoff von „Johnson & Johnson“ vorgenommen. Berechtigt zur Impfung vor Ort sind alle Duisburgerinnen und Duisburger, die an einer Adresse mit der Postleitzahl 47226 gemeldet sind, teilte die Stadt mit.

9.35 Uhr: NRW-Kinderärzte fürchten „Impfpflicht durch die Hintertür“ für Kinder und Jugendliche

Kinderärzte haben vor einer Pflicht zur Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche gewarnt. Kinderärzte seien in großer Sorge, dass Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) eine „Impfpflicht durch die Hintertür“ einführen wolle und eine Immunisierung in den Schulen stattfinden solle. Das sagte der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Axel Gerschlauer, der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Auch wenn ein Schock als Impfreaktion sehr selten sei, wolle man einen solchen Vorfall keinesfalls in der Schule erleben. Eine Impfung dürfe nicht zur Voraussetzung für einen Schulbesuch werden.

Karliczek hatte einen Fahrplan für Impfungen von Heranwachsenden ab zwölf Jahren und ein Impfangebot für alle möglichst bis zum Beginn des kommenden Schuljahres verlangt. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE in Nordrhein-Westfalen, Stefan Behlau, sagte der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch): „Schulimpfungen mögen sich gut anhören, aber der Aufwand darf nicht unterschätzt werden.“ Bei Kindern und Jugendlichen müssten Informationen, Beratung und Abläufe besonders verantwortungsvoll und unter Einbeziehung der Eltern organisiert werden. Die Immunisierung könne in den Impfzentren erfolgen.

