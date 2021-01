Die Corona-Impfungen laufen langsam an.

Corona in NRW: Impftermin-Vergabe ab Montag – das solltest Du jetzt tun

NRW. Ab Montag können sich Senioren in NRW für eine Corona-Impfung anmelden. Denn im Februar sollen die landesweiten Impfzentren eröffnen.

Aber wie melde ich mich für die Corona-Impfung an? Und was muss ich dabei beachten? Alle wichtigen Infos dazu liest du hier.

Corona in NRW: Alle wichtigen Infos zu den Impfterminen ab Montag

Ab kommender Woche können die Menschen in NRW einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren, die zu der sogenannten Stufe 1 gehören und damit höchste Priorität haben. Darunter fallen über 80-Jährige, die zu Hause und nicht in einem Heim leben.

Einen Termin in einem der 53 landesweiten Impfzentren, die am 8. Februar eröffnen sollen, kann man telefonisch oder online vereinbaren. Für die Terminvergabe im Internet steht die Adresse www.116117.de zur Verfügung. Die Anmeldung soll am Starttag ab 8 Uhr und von da rund um die Uhr möglich sein. Im Rheinland sollen die Bürger auch unter http://termin.coronaimpfung.de/ einen Termin vereinbaren können.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) empfiehlt die Terminanmeldung übers Internet. Wenn man sich das nicht zutraue, „fragen Sie Ihr Enkelkind oder Ihre Kinder oder Ihre Nachbarn“. Doch Achtung: „Falls Angehörige Ihre Anmeldung übernehmen, bitte unbedingt Doppelbuchungen vermeiden“, warnt das Ministerium.

Corona in NRW: Eine Impfkabine im Impfzentrum des Kreises Recklinghausen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

NRW: Terminvergabe für Corona-Impfung auch telefonisch

Alternativ geht die Terminvereinbarung auch telefonisch. Wer im rheinischen Teil von NRW lebt, soll die kostenfreie Telefonnummer 0800 116 117 01 wählen, Menschen in Westfalen die ebenfalls kostenfreie Telefonnummer 0800 116 117 02. Die Leitungen sind von 8 Uhr bis 22 Uhr besetzt. Alle Anrufe werden in einem einzigen, für ganz NRW zuständigen Callcenter bearbeitet. Dafür stehen 1000 Mitarbeiter bereit.

Wartezeiten sollten daher eingeplant werden. Die für die Impfungen in den Zentren zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen rechnen mit Problemen – sowohl online als auch telefonisch. „Jeder Impfwillige wird drankommen, aber es ist Geduld gefragt“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), Dirk Spelmeyer.

Wer sich unsicher fühlt, selbst einen Termin zu vereinbaren, für den kann das auch ein Angehöriger oder eine Vertrauensperson übernehmen. Grundsätzlich ist es ratsam, am Telefon direkt einen Stift und Papier bereitzuhalten, um die Daten zu notieren. Und Achtung: Es werden zwei Termine im Abstand von etwa drei Wochen vergeben: Für die Erstimpfung sowie die zweite Impfung. Erst die zweite Impfung gewährleistet den Impfschutz.

Corona in NRW: Die Impfung in den Impfzentren ist zunächst für über 80-Jährige, die nicht in einem Heim leben. (Symbolbild) Foto: dpa

Corona-Impfung in NRW nur mit Termin

Alle Impfberechtigten sollten einen Brief zur bevorstehenden Impf-Anmeldung erhalten haben. Wer diesen nicht bekommen hat, muss aber nicht weiter darauf warten. Das Ministerium hat betont, dass auch ohne Brief ein Termin vereinbart werden kann. Zu beachten ist allerdings, dass zunächst nur Menschen ab 80 Jahren, die zu Hause leben, einen Impftermin vereinbaren können. Und wichtig dabei: Eine Impfung in den jeweiligen Zentren ist nur mit Termin möglich, betont das Ministerium. (nk mit dpa)