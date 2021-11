Corona in NRW: Oppositionschef wirft Wüst Zögerlichkeit bei 2G vor

In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz in NRW liegt zwar mit 176,6 zwar auf einem hohen Niveau, noch aber deutlich unter den Werten in Sachsen, Thüringen, Bayern oder auch Baden-Württemberg. Dennoch ist die Sorge groß, dass die massive vierte Corona-Welle auch das Bundesland an Rhein und Ruhr erfassen wird.

Wie wird die NRW-Landesregierung auf die neue Corona-Lage reagieren? Welche Maßnahmen werden nun wieder verschärft? Was bedeutet die vierte Welle für die Weihnachtsmärkte? Über all dies und mehr informiert dieser News-Blog.

Hendrik Wüst, neuer Ministerpräsident von NRW, muss die vierte Corona-Welle bewältigen. Foto: picture alliance/dpa | Marius Becker

Corona in NRW (Stand: 16. November):

7-Tage-Inzidenz: 176,6

Neue Covid-19-Fälle: 4.230

Corona-Todesfälle insgesamt: 18.539

News-Blog: Corona in NRW

14.20 Uhr: Pressekonferenz von Wüst und Stamp zur Corona-Lage erwartet

Am Dienstagnachmittag werden Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein Stellvertreter Dr. Joachim Stamp (FDP) über die aktuelle Corona-Lage in NRW informieren.

14.10 Uhr: Oppositionschef wirft Wüst Zögerlichkeit bei 2G vor

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen gibt dem neuen Ministerpräsidenten keine Schonfrist. Massiv kritisiert sie, dass Hendrik Wüst zwar für eine 2G-Regel ist, sich aber nicht gegen seinen Koalitionspartner FDP durchsetze.

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat Wüst Zögerlichkeit in der Corona-Pandemiebekämpfung vorgeworfen. „Zwingend geboten“ sei jetzt eine 2G-Regel im Veranstaltungs- und Gastronomiebereich, die nur noch Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben würde.

Wüst aber zeige mit dem Finger Richtung Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin sowie auf die geplante Bund-Länder-Runde am Donnerstag und drücke sich vor der Verantwortung, sagte der SPD-Partei- und Landtagsfraktionschef. „Alles, was jetzt zu tun wäre, kann Herr Wüst nach der geltenden Rechtslage auch heute schon tun. 2G ist möglich in Nordrhein-Westfalen.“ Dazu sei kein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz und keine Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes notwendig.

Wüsts zögerliche Haltung sei nur damit zu begründen, dass der Koalitionspartner FDP nicht mitspiele, sagte Kutschaty. „Er kann sich hier nicht gegen seinen kleineren Koalitionspartner durchsetzen.“ Dabei habe Wüst als Ministerpräsident die Richtlinienkompetenz. In dieser „bedrohlichen Situation“ müsse er sich durchsetzen. Sogar FDP-Bundeschef Christian Lindner habe auf Bundesebene eingeräumt, dass 2G-Regeln sinnvoll sein könnten.

Kutschaty erwartet ein „klares Bekenntnis“ von Wüst zu 2G am Mittwoch in der Sondersitzung des Landtags zur Corona-Pandemie. In der FDP-Fraktion hatten mehrere Abgeordnete Wüsts Plan kritisiert, in NRW eine 2G-Regel im Freizeitbereich einzuführen.