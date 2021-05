Corona in NRW: Hausärzte fürchten noch mehr Aggressivität durch Patienten

Auch in NRW ist die 7-Tage-Inzidenz unter 100 gefallen. Die Bevölkerung atmet auf, die Corona-Pandemie scheint endlich unter Kontrolle zu kriegen!

Bei den Impfungen rühmt sich die NRW-Landeregierung um Ministerpräsident Armin Laschet damit, dass man im Bundesländer-Vergleich besonders gut im Rennen liegt. Aber stimmt das wirklich? Wir machen den Corona-Ländervergleich. Und was passiert nun, wenn die Impfpriorisierung aufgehoben wird?

In Velbert (NRW) sind indes rund 200 Bewohner eines Hochhauses in Quarantäne, nachdem dort ein Fall der indischen Mutation nachgewiesen worden war.

Hausärzte befürchten einen Patienten-Ansturm wegen der völligen Impf-Freigabe ab 7. Juni. Foto: IMAGO / Wilhelm Mierendorf

News-Blog: Corona in NRW

Corona in NRW (Stand 18. Mai):

7-Tage-Inzidenz: 86

Neue Covid-19-Fälle: 1.047

1.047 Todesfälle insgesamt: 16.313

>> Quelle: RKI

Dienstag, 18. Mai 2021

16.21 Uhr: Hausärzte fürchten Impf-Ansturm noch mehr Aggressivität durch Patienten

Der WDR berichtet, dass Hausärzte die Entscheidung der NRW-Landesregierung, alle Impfstoffe ab dem 7. Juni freizugeben, kritisieren. Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein, befürchtet einen regelrechten Ansturm auf die Praxen. Das könnte den Frust noch erhöhen, denn es steht nicht mehr Impfstoff zur Verfügung.

Ab dem 7. Juni fällt die #Priorisierung bei der #CoronaImpfung auch in NRW. Viele Hausarztpraxen befürchten deshalb einen großen Ansturm, schon jetzt sei die Stimmung oft aggressiv. https://t.co/fPUAyZwjxI pic.twitter.com/cJZcqnFprS — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) May 18, 2021

Weiter sagt Funken, dass es bereits aktuell schon eine aggressive Stimmung bei der Impf-Nachfrage gebe. Einige Hausarztpraxen würden Probleme bei der regulären Versorgung der Patienten melden, weil so viel Zeit für das Impfen draufgeht.

Die Sicht bestätigt auch Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe. Sie sagt: „Die Stimmung in den Praxen ist nicht gut“. Das Personal müsse bereits nun ungeduldige und verärgerte Patienten vertrösten.

+++ Impfen in NRW: Dilemma bei Priogruppe 3 wegen Freigabe für alle – das plant die Landesregierung jetzt +++

11.50 Uhr: Fall von indischer Mutation in Velbert – rund 200 Hochhaus-Bewohner in Quarantäne

In Velbert sind rund 200 Bewohner eines Hochhauses in Quarantäne - bislang ist bei einem Menschen die indische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Bereits seit Sonntag sind 189 Personen aus zwei Hochhäusern unter Quarantäne gestellt, wie der Gesundheitsdezernent des Kreises Mettmann, Marcus Kowalczyk, am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Alle Bewohner der beiden Häuser im Stadtteil Birth seien bereits getestet worden.

In diesen Wohntürmen in #Velbert @KreisMettmann befinden sich seit Sonntag 189 Menschen in Quarantäne. Bei einem Bewohner wurde die indische Variante des Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt waren 19 Corona-Tests positiv. @roteskreuz_de kümmert sich um die Versorgung. @ZDFheute pic.twitter.com/siJKbH5jkw — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) May 18, 2021

Insgesamt liegen bisher 19 positive Corona-Tests aus vier Familien in den beiden Häusern vor. Die als besonders ansteckend geltende indische Variante wurde aber nur in einem Fall nachgewiesen. Die Ergebnisse der am Sonntag und Montag vorgenommenen Corona-Reihentestung werden laut Kowalczyk noch am Dienstag erwartet. „Bis die dann positiven Corona-Befunde auf die indische Variante untersucht sind, dauert es aber ungefähr sieben Tage“, stellte Kowalczyk klar. Wie lange die Isolation der Bewohner aufrecht erhalten werden muss, konnte er noch nicht sagen. Zuvor hatte mehrere Medien über den Corona-Ausbruch in Velbert berichtet.

Corona in NRW: Rund 200 Bewohner eines Hochhauses in Velbert sind in Quarantäne. Foto: Christoph Reichwein (crei)/dpa

Vor Ort kümmert sich den Angaben zufolge das Deutsche Rote Kreuz (DRK) um die Versorgung der Bewohner. Die indische Corona-Variante war zuvor von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft worden. Laut Experten könnte sie bis zu 50 Prozent ansteckender sein als die britische Variante.

10.41 Uhr: Corona-Inzidenz in NRW sinkt

Das Robert-Koch-Institut hat für NRW am Dienstagvormittag verspätet 1.047 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Morgen war das Dashboard des RKI aktualisiert worden. Die Sieben-Tagesinzidenz ist auf 86 gesunken. Die Zahl der Todesfälle steigt auf insgesamt 16.313.

07.02 Uhr: Zahl der Übernachtungen in NRW wegen Corona im März stark gesunken

Die Zahl der Übernachtungen in den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist im März 2021 stark gesunken. Mit 1.224.781 lag sie im Vergleich zum März vor einem Jahr am Beginn der Corona-Pandemie um 37,9 Prozent niedriger, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mitteilte. Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland (114.296) ging sogar um 55,8 Prozent zurück.

Die Zahl der Gästeankünfte sank um 54,3 Prozent auf 334 011 (darunter 37.459 ausländische Gäste), das ist ein Minus von 67,6 Prozent. Im Vergleich zum März 2019 sank die Übernachtungszahl um 71,3 Prozent, die der Gästeankünfte um 83,1 Prozent. Für alle Betriebsarten ermittelten die Statistiker im März 2021 niedrigere Gästezahlen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die prozentual höchsten Rückgänge wurden mit 96,6 Prozent weniger Ankünften und 90,5 Prozent weniger Übernachtungen für Hütten, Jugendherbergen und ähnliche Betriebe ermittelt. Campingplätze waren am zweitstärksten von den Einbußen betroffen. Hier gingen die Ankünfte um 90,2 Prozent zurück, die Übernachtungen um 80,9 Prozent.

Wie IT.NRW weiter mitteilte, besuchten knapp 800.000 Gäste von Januar bis März 2021 die Beherbergungsbetriebe und Campingplätze in NRW. Das waren 80,6 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen war mit 3,1 Millionen um 67,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Montag, 17. Mai 2021

22.55 Uhr: Stau bei Priogruppe 3 – wird Impf-Priorisierung doch erst später aufgehoben?

Am Montag verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass deutschlandweit ab dem 7. Juni die Impf-Priorisierung komplett aufgehoben wird. Dann können sich alle Impfwilligen um Termine bemühen, egal wie alt sie sind oder ob sie Vorerkrankungen haben.

In NRW gibt es bereits eine Freigabe bei den Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson & Johnson, nicht jedoch für die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Nun steht das Bundesland vor einem Problem: Zwar liegt man bei den Erstimpfungen derzeit mit an der Spitze (siehe Update um 16.20 Uhr), doch die Kassenärztlichen Vereinigungen melden, dass sie für den Mai keine freien Termine mehr haben. Auch für Juni können noch keine Termine gebucht werden.

Das bedeutet, dass viele Menschen, die über die Priogruppe 3 ein Anrecht auf einen vorzeitigen Impftermin hätten, etwa auch Angestellte im Einzelhandel mit Kundenkontakt, in die Röhre schauen könnten, wenn ab 7. Juni alle die gleichen Chancen auf Impftermine haben. Mehr Impfstoff steht nämlich nicht zur Verfügung, es bleibt zunächst noch ein zu knappes Gut.

Der WDR berichtet, dass die NRW-Landesregierung daher prüfen will, wie man die Vorgabe von Jens Spahn umsetzt. Befürchtet wird nämlich auch ein Ansturm der Patienten auf niedergelassene Ärzte, wenn es zu einer Aufhebung der Impf-Priorisierung kommt.

+++ Impfpriorisierung: Mega-Wut im Netz wegen Freigabe – „Spahn hat echt nichts verstanden“ +++

16.20 Uhr: Liegt NRW wirklich so gut im Impf-Rennen?

Die NRW-Landesregierung feiert am Montag, dass bereits sieben Millionen Menschen in NRW eine Corona-Erstimpfung erhalten haben. Das sind 39,1 Prozent der Bevölkerung.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet feiert Impferfolge in NRW. Foto: IMAGO / Political-Moments

Dies sei ein „Meilenstein“, meint die Staatskanzlei auf Twitter. Man sei im Bundesländervergleich ganz vorne dabei.

7 Millionen Menschen (39,1 %) in #NRW haben eine Erstimpfung erhalten. Damit hat NRW am Wochenende beim #Impfen einen neuen Meilenstein erreicht und liegt aktuell bei den Erstimpfungen auf Platz 2 im Bundesländervergleich. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt in #NRW bei 8,86 Mio. pic.twitter.com/nRc6DBBL82 — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 17, 2021

Wie liegt NRW aber wirklich im Impf-Rennen? Wir vergleichen die Zahlen:

Bei der Quote der Erstimpfungen liegt NRW mit 39,1 Prozent derzeit tatsächlich auf Platz 2 im Ländervergleich. Nur im kleinen Saarland gibt es eine noch höhere Quote (41,4 Prozent).

Laschet hat auch Söders Bayern (38 Prozent) abgehängt. Ganz hinten liegen Sachsen und Brandenburg mit jeweils rund 32 Prozent.

Kein anderes Bundesland hat in absoluten Zahlen mehr Impfdosen verspritzt (8,86 Millionen) – allerdings ist Nordrhein-Westfalen auch das einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands!

Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit: Bei der Quote der vollständig Geimpften liegt NRW dafür weit hinten. Hier haben bisher 10,3 Prozent zwei Impfdosen erhalten, in Thüringen und Sachsen dagegen sind es schon jeweils rund 15 Prozent.

>>> Quelle: imfdashboard.de

NRW setzt also darauf, schneller Erstimpfungen zu verteilen, hat aber Nachholbedarf bei den zweiten Impfdosen.

+++ Corona: DIESE Schritte werden jetzt viel diskutiert – darum warnen Ärzte gleich doppelt +++

Doch wie sieht es insgesamt mit der Pandemie-Lage in NRW im Vergleich zu den anderen Bundesländern aus? Auch hier machen wir den Check:

Die 7-Tages-Inzidenz in NRW liegt mit 89,9 leicht über dem Bundesschnitt mit 83,1.

NRW liegt lediglich auf Platz 12 bei den Inzidenzwerten. Nur in Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen gibt es derzeit höhere Werte. In Thüringen liegt der Wert immer noch bei 122,5!

Dagegen atmet Norddeutschland auf: In Schleswig-Holstein (35,1) und Hamburg (45,3) wurde die wichtige Schwelle von 50 sogar schon unterschritten. Mecklenburg-Vorpommern steht mit 58,2 unmittelbar davor – und damit auch kurz vor weiteren Lockerungen, auf die auch die Menschen an Rhein und Ruhr warten!

In NRW muss man sich dagegen vor Augen halten, dass es eine Diskrepanz zwischen der gefühlten und echten Entwicklung gibt, worauf auch die WDR-Sendung Westpol aufmerksam macht.

+++ Corona in NRW: Fans im Stadion am letzten Bundesliga-Spieltag? Jetzt steht es wohl fest +++

In 22 von 54 NRW-Kreisen bzw. kreisfreien Städten gilt die Bundesnotbreme nämlich weiterhin. Besonders in Hagen, Hamm und Krefeld gibt es immer noch hohe Infektionszahlen.

Die #Corona-Zahlen sinken vielerorts und die Rufe nach #Lockerungen werden immer lauter. In vielen #NRW-Kommunen sieht die Realität aber noch anders aus: pic.twitter.com/tLudDfjuzT — Westpol (@Westpol) May 17, 2021

Auch NRW hat somit beim Impfen und bei der Pandemiebekämpfung insgesamt noch einen weiten Weg vor sich.