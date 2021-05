Im Kreis Coesfeld (NRW) hat ein Modellprojekt in der Corona-Krise gestartet.

Corona in NRW: Erste Modellregion öffnet – aber die Sache hat einen Haken

Während deutschlandweit die 7-Tage-Inzidenz schon unter 150 gefallen ist, liegt sie in NRW noch bei 157,5. Dennoch entspannt sich auch an Rhein und Ruhr die Corona-Lage in der 3. Welle leicht.

Nun sollen für Corona-Geimpfte in NRW ab Montag Erleichterungen gelten und in Coesfeld öffnet die erste Modellregion in NRW.

Corona in NRW (Stand 3. Mai)

7-Tages-Inzidenz: 158,5

Neue Corona-Fälle: 2.331

Neue Corona-Todesfälle: 18

Todesfälle insgesamt: 15.593

Corona-Fälle auf Intensivstationen in NRW: 1.161

>> Quellen: RKI, Intensivregister.de

News-Blog: Die Corona-Lage in NRW

3. Mai

06.43 Uhr: Erste Modellregion öffnet in NRW – aber die Sache hat einen Haken

Mit einem Appell an die Bürger ist der Kreis Coesfeld als erster Kreis oder Stadt in das NRW-Projekt Modellregion in der Corona-Krise gestartet. „Die Dauer des Projektes hängt von jedem von uns ab“, hatten Landrat Christian Schulze Pellengahr (CDU) und die elf Bürgermeister des Kreises gemeinsam im Vorfeld gesagt und dazu aufgerufen, die Hygienemaßnahmen noch strenger einzuhalten.

Am Montag (8.30 Uhr) beginnt in Havixbeck kreisweit ein erstes Projekt mit der Öffnung eines Fitness- und Rehastudios. Maximal 35 Mitglieder dürfen sich gleichzeitig mit Ausweis und Luca-App zu Kursen anmelden. Voraussetzung ist ein aktueller negativer Corona-Test. In den kommenden Tagen und Wochen sollen außerdem Kulturveranstaltungen, vereinzelt geöffnete Freibäder und Reitsport ermöglicht werden.

Zahlreiche Kommunen hatten sich beim Land beworben, um bei den Modellprojekten mitzumachen, 14 wurden ausgesucht. Doch durch das starke Infektionsgeschehen verzögert sich der Start fast überall. Über einer Inzidenz von 100 dürfen die Modellkommunen nicht beginnen. In Coesfeld lag der Wert am Freitag bei 84,8.

2. Mai 2021

8.45 Uhr: Laschet mit Alleingang – Lauterbach geht auf ihn los: „Das ist zermürbend“

Im Interview mit dem WDR kritisiert SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach den Alleingang der NRW-Landesregierung von Armin Laschet. Ab Montag gibt es Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene (siehe Update 1. Mai unten). Damit greift NRW einer bundesweiten Verordnung vor, ebenso wie zuvor schon einige andere Bundesländer.

Lauterbach hat dafür kein Verständnis: „Ich finde es falsch, dass sich hier erneut eine Landesregierung versucht, im Alleingang zu profilieren. Das ist zermürbend – die Menschen wollen einheitliche Regeln.“

Karl Lauterbach kritisiert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für die vorzeitigen Lockerungen für Geimpfte. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler, picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Weiter ließ Lauterbach gegenüber dem WDR weitere Lockerungen für Durchgeimpfte durchblicken – etwa bei Ausgangsbeschränkungen, „weil von ihnen ja keine Gefahr in großem Umfang mehr ausgeht“.

Der SPD-Politiker fordert mobile Impfteams für bestimmte Stadtteile mit hohen Inzidenzwerten: „Mit dem Standardvorgehen bekommen wir die Brennpunkte sonst nicht in den Griff, dort würden die Lage noch lange problematisch bleiben.“ Hier solle vor allem der Impfstoff Johnson&Johnson eingesetzt werden, der nur einmal verimpft werden müsse.

8.30 Uhr: Pflegepersonal in Lüdenscheid zeigt Patienten so Gesicht

Das Intensivpersonal der Märkischen Kliniken in Lüdenscheid kam auf eine Idee, um ihren Patienten trotz Maske ein Lächeln zu schenken und Gesicht zu zeigen. Sie kleben sich Fotos auf die Kittel. So kann trotz der Corona-Schutzkleidung eine persönlichere Begegnung ermöglicht werden.

1. Mai 2021

11.30 Uhr: Laschet-Hammer! Land geht ab Montag Sonderweg für Geimpfte

In NRW gelten von Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Wer geimpft oder bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei, müsse dann etwa im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen, teilte die Landesregierung am Samstag mit. Auch die Quarantäne für Reisende, die aus Corona-Risikogebieten in das Bundesland kommen, kann demnach für Geimpfte und bereits Infizierte entfallen.

Armin Laschet will, dass Corona-Geimpfte mehr Rechte bekommen in NRW. Foto: picture alliance/dpa/dpa-POOL | Marcel Kusch

Vorteile haben Geimpfte und Genesene etwa im Einzelhandel, bei Besuchen in Zoos und Botanischen Gärten oder beim Friseurbesuch. Dort bekommen Kunden im Moment eigentlich nur Zutritt, wenn sie einen höchsten 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen können.

Diese Testpflicht entfällt nun ab Montag für diejenigen, die seit 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben oder durch einen mindestens 28 Tage alten positiven PCR-Test nachweisen können, dass sie bereits eine Corona-Infektion überstanden haben. Auch die Testpflicht in Schulen entfällt für diese Personengruppe - allerdings werden Schüler bislang kaum geimpft.

In Nordrhein-Westfalen gelten somit ab Montag ähnlich wie in zahlreichen anderen Bundesländern schon Erleichterungen, noch bevor über die bundeseinheitliche Regelung für die Rechte von Geimpften entschieden ist. Weitergehende Erleichterungen für Geimpfte müssten nun aber „im Geleit mit dem Bund und den anderen Ländern“ erfolgen, betonte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

