Corona in NRW: Schulen in Bochum am Dienstag geschlossen ++ Niederländische Grenzprovinzen zum Risikogebiet erklärt

Auch nach Monaten ist kein Ende in Sicht. Corona bleibt das alles bestimmende Thema. Auch in NRW gelten weiterhin zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen Leben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern stecken sich im bevölkerungsreichen NRW deutlich mehr Menschen mit Corona an. Jetzt gibt es hier neue saftige Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.

Corona in NRW: Neue Regeln ab Oktober

Die Entwicklung der Infektionszahlen nach dem Lockdown war erfreulich. Doch zahlreiche Faktoren haben die Corona-Zahlen wieder steigen lassen: Urlaube in Risikogebieten und private Feiern gelten seitdem als Katalysator der Pandemie.

Bund und Länder haben sich deshalb auf neue Corona-Regeln geeinigt. In NRW drohen jetzt hohe Bußgelder.

Freitag, 2. Oktober

19.49 Uhr: Schulen in Bochum am Dienstag dicht

Die Stadt Bochum hat entschieden, die Schulen in ganz Bochum am Dienstag geschlossen zu halten. Grund dafür sind die Warnstreiks von Reinigungskräften und Hausmeister – dadurch kann das Corona-Hygeniekonzept in den Schulen nicht aufrecht erhalten werden.

18.40 Uhr: Niederländische Grenzprovinzen sind Risikogebiete

Wer am morgigen Feiertag in NRW einen Shoppingtrip in das Nachbarland Niederlande plant, sollte das noch einmal überdenken. Das RKI hat am Freitag die gesamte Niederlande zum Risikogebiet erklärt – darunter die NRW-Grenzprovinzen Groningen, Overijssel und Gelderland.

Nur die Provinz Limburg, mit den bekannten Touristenstädten Venlo und Roermond bildet die Ausnahme der Grenzprovinzen und gilt nicht als Risikogebiet. Trotzdem bitten die Bürgermeister vor Ort deutsche Touristen darum, am Wochenende von einem Besuch abzusehen, wie du >>> hier lesen kannst.

13.11 Uhr: Duisburg macht es offiziell

Die Stadt Duisburg hat in einer Erklärung am Freitag nun offiziell mitgeteilt, dass der Corona-7-Tage-Inzidenzwert über die Marke von 35 gestiegen ist. Er liegt aktuell bei 40,1. Daher dürfen in Duisburg private Feiern im öffentlichen Raum vorerst in den nächsten zwei Wochen nur noch mit maximal 50 Personen gefeiert werden.

06.56 Uhr: In diesen Städten sind große Feiern ab SOFORT untersagt

Die neuen Corona-Regeln haben unmittelbar Auswirkungen für einige Städte in NRW. So liegen mehrere Städte und ein Kreis laut Robert Koch-Institut (RKI) über dem ersten Corona-Schwellenwert für Einschränkungen von Feiern in Gaststätten und Publikum bei Fußballspielen. Werte oberhalb der Marke von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wies das RKI am Donnerstag für Köln (36,4), Duisburg (36,9), Gelsenkirchen (40,7) und den Oberbergischen Kreis (35,6) aus.

Remscheid (59,5) und Hamm (95,5) liegen nach der Übersicht mit Stand Mitternacht (Donnerstag) weiter über der Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Bei den RKI-Zahlen kann es allerdings eine Zeitverzögerung durch den Meldeweg geben. Die Kommunen verfügen über aktuelle Daten als erste, sie können damit möglicherweise schon wieder neuere Werte ausweisen als das RKI.

Nach der neuen Corona-Schutzverordnung sind ab einem Wert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen Feiern in Gaststätten nur noch mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt. Bei einer Zahl von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner dürfen nur noch 25 Gäste feiern.

Donnerstag, 1. Oktober

14.54 Uhr: Neue Reisewarnung für NRW-Grenzregion

Die Bundesregierung hat wegen hoher Infektionszahlen neue Reisewarnungen ausgesprochen. Davon ist NRW unmittelbar betroffen. Denn die unmittelbare Grenzregion ist betroffen. So besteht aktuell eine Reisewarnung für ganz Belgien. Dort war zuletzt nur die Hauptstadt Brüssel als Risikogebiet geführt.

08:25 Uhr: Jetzt drohen saftige Strafen

Heute tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft - und die ist deutlich verschärft worden. Wer falsche Kontaktdaten angibt, der muss künftig tief in die Tasche greifen. Das gleiche gilt für die Missachtung der Anmeldepflicht bei größeren Feiern.

Wer etwa bewusst falsche Kontaktangaben in Restaurants oder Gaststätten angibt, der muss künftig 250 Euro Bußgeld zahlen. Wirte sind angehalten die Angaben zu überprüfen, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Mit einer Strafe müssen sie allerdings nicht rechnen.

Noch höher kann das Bußgeld für Veranstalter privater Feiern im öffentlichen Raum mit mehr als 50 Gästen werden. Solche Veranstaltungen müssen jetzt drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Wer das verpasst oder keine Gästeliste führt, dem droht ein Bußgeld von 500 Euro. Mehr als 150 Gäste sind bei privaten Feiern im öffentlichen Raum weiterhin verboten.

Die Zahl kann jedoch angepasst werden, sollte die regional die Zahl von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner erreicht werden. Dann gilt eine Höchstgrenze von 50 Teilnehmern. Bei 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner dürfen nur 25 Gäste kommen.

