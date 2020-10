Corona in NRW: Bund und Länder haben sich auf neue Regeln verständigt.

am 01.10.2020 um 10:03

Corona in NRW: Ab heute neue Regeln – jetzt drohen saftige Geldstrafen bei diesen Verstößen

Auch nach Monaten ist kein Ende in Sicht: Corona bleibt das alles bestimmende Thema. Auch in NRW gelten weiterhin zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen Leben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern stecken sich im bevölkerungsreichen NRW deutlich mehr Menschen mit Corona an. Jetzt gibt es hier neue saftige Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.

Corona in NRW: Neue Regeln ab Oktober

Die Entwicklung der Infektionszahlen nach dem Lockdown war erfreulich. Doch zahlreiche Faktoren haben die Corona-Zahlen wieder steigen lassen: Urlaube in Risikogebieten und private Feiern gelten seitdem als Katalysator der Pandemie.

Bund und Länder haben sich deshalb auf neue Corona-Regeln geeinigt. In NRW drohen jetzt hohe Bußgelder.

Donnerstag, 01. Oktober

08:25 Uhr: Jetzt drohen saftige Strafen

Heute tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft - und die ist deutlich verschärft worden. Wer falsche Kontaktdaten angibt, der muss künftig tief in die Tasche greifen. Das gleiche gilt für die Missachtung der Anmeldepflicht bei größeren Feiern.

Wer etwa bewusst falsche Kontaktangaben in Restaurants oder Gaststätten angibt, der muss künftig 250 Euro Bußgeld zahlen. Wirte sind angehalten die Angaben zu überprüfen, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Mit einer Strafe müssen sie allerdings nicht rechnen.

Noch höher kann das Bußgeld für Veranstalter privater Feiern im öffentlichen Raum mit mehr als 50 Gästen werden. Solche Veranstaltungen müssen jetzt drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Wer das verpasst oder keine Gästeliste führt, dem droht ein Bußgeld von 500 Euro. Mehr als 150 Gäste sind bei privaten Feiern im öffentlichen Raum weiterhin verboten.

Die Zahl kann jedoch angepasst werden, sollte die regional die Zahl von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner erreicht werden. Dann gilt eine Höchstgrenze von 50 Teilnehmern. Bei 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner dürfen nur 25 Gäste kommen.

