Coronavirus in NRW: Zwei Menschen sterben in Essen ++ Beliebtes Festival abgesagt ++ Laschet: "Für heute gilt..."

Das Coronavirus hat NRW fest im Griff: Jeden Tag sterben mehr Menschen an den Folgen des Coronavirus, auch die Infektionszahlen steigen weiter an. Noch ist ein Ende der Krise nicht in Sicht.

Durch die Kontaktsperre wegen Coronavirus in NRW steht das öffentliche Leben still. Die Schulen und Kitas sind geschlossen, auch die meisten Geschäfte (abgesehen von Versorgungsmöglichkeiten) und Restaurants sind dicht.

Freitag, 3. April

21.25 Uhr: Laschet: "Für heute gilt..."

Ministerpräsident Armin laschet hat in einer Ansprache per Video die Menschen dazu aufgefordert, das Kontaktverbot weiter einzuhalten. „Lassen Sie jetzt nicht nach. Lassen Sie uns gemeinsam weiter durchhalten. Nur so können wir Leben retten und schützen“, appellierte der CDU-Politiker bei Twitter veröffentlichten Video.

Er verstehe den Wunsch, an dem bevorstehenden Frühlingswochenende in die Natur zu gehen. Bei dem zu erwartenden „Traumwetter“ sei das eine „Riesen-Versuchung“. „Aber das wollen viele. Zu viele. So viele, dass das Abstandhalten auch auf Waldwegen, in Parks, an Seen, an Flüssen nicht klappt“, sagte Laschet.

Zudem, so versicherte der Ministerpräsident, werde „intensiv“ darüber nachgedacht, wie „die Rückkehr ins soziale Leben wieder möglich wird“. „Aber für heute gilt Kontaktverbot. Abstand halten. Und vor allem: Zusammenhalten.“

20.02 Uhr: Essen meldet zwei weitere Todesfälle

In Essen sind zwei Männer an Covid-19 gestorben. Im Evangelischen Krankenhaus Essen-Werden starb am Freitag ein 86-jähriger Essener. Der Mann hatte sich in einer häuslichen Quarantäne befunden, weil er Kontaktperson zu einer weiteren an dem Coronavirus erkrankten Person war.

Da sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hatte, wurde der Patient vor wenigen Tagen in die COVID-Station des Krankenhauses eingeliefert. Dort wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Der Gesundheitszustand hat sich innerhalb kurzer Zeit weiter verschlechtert, so dass der Patient heute verstarb.

Einen weiteren Todesfall gab es im Caritas-Stift Lambertus in Rellinghausen. Eine 82-jährige Bewohnerin war ebenfalls an dem Virus erkrankt und aufgrund ihrer Vorerkrankungen heute in dem Heim verstorben. Neun Menschen sind in Verbindung mit einer Corona-Infizierung in Essen verstorben.

19.07: Reul warnt: „Es sollten nicht alle...“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bevölkerung appelliert, am bevorstehenden milden Wochenende besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. „Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren“, sagte er am Freitagmorgen dem WDR. Sonst gebe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt.

Bis zum 2. April habe es landesweit 7775 registrierte Verstöße gegeben – bei 18 Millionen Einwohnern. Es sei nicht verboten, für Spaziergänge in andere Städte zu fahren, stellte der Innenminister klar. Aber er wolle auch nicht dafür werben. „Am besten ist es, Sie bleiben im häuslichen Umfeld.“

18.02 Uhr: 224 Tote – über 18.000 Infizierte

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Das NRW-Gesundheitsministerium zählte am Freitag 18 557 bestätigte Infektionen (16.00 Uhr) und damit 943 Fälle mehr als am Donnerstagnachmittag.

Die Zahl der Todesfälle lag am Freitagnachmittag bei insgesamt 224 - einen Tag zuvor waren es noch 202 Verstorbene. Nach Angaben des Ministeriums befanden sich 1659 der Corona-Patienten am Freitag (10.00 Uhr) in stationärer Behandlung. 599 von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut und 480 waren auf Beatmungsgeräte angewiesen.

16.25 Uhr: 2020 ohne Osterfeuer in NRW

Traditionelle Oster- und Brauchtumsfeuer dürfen an den Osterfeiertagen nicht stattfinden, erklärte das Umweltministerium am Freitag in Düsseldorf. In vielen Orten werden zu Ostern die Feuer als Teil des Brauchtums entzündet, sie sind ein traditioneller Treffpunkt. „Aber zu unser aller Schutz und zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist ein Aussetzen derzeit zwingend geboten“, sagte Heinrich Bottermann, Staatssekretär im Ministerium.

Der Bürgermeister von Moers, Christoph Fleischhauer, sucht derzeit nach einer Möglichkeit, das Feuer in diesem Jahr auf Pfingsten zu verschieben. Bis dahin seien es noch einige Wochen und die Versammlungsbeschränkungen hoffentlich aufgehoben. „Und wir haben so einen schönen Anlass, endlich wieder zusammen zu feiern“, sagte der CDU-Politiker.

15.55 Uhr: „c/o pop“-Festival abgesagt

Das Festival und die Convention „c/o pop“ in Köln werden wegen der Corona-Krise abgesagt. Es werde versucht Teile der Veranstaltungen auf den Herbst dieses Jahres zu verschieben, teilte eine Sprecherin an Freitag mit. Ursprünglich sollten das Festival und die Convention vom 22. bis zum 26. April stattfinden. Die Tickets können nun mit voller Erstattung zurückgegeben werden.

Die „c/o pop“ gilt als Bühne für junge, aufstrebende Bands und für außergewöhnliche Auftritte. Die Konzerte finden üblicherweise an unterschiedlichen Orten in der Stadt statt.

15.20 Uhr: Dutzende Infizierte in einem Flüchtlingsheim

Binnen kurzer Zeit haben sich in einem Flüchtlingsheim in Euskirchen fast 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das gesamte Heim steht unter Quarantäne. 39 Bewohner sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag mit. Insgesamt seien in dem Heim 298 Flüchtlinge untergebracht, die alle auf Covid-19 getestet worden seien. 219 der Tests seien negativ ausgefallen, weitere Ergebnisse stünden noch aus.

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, seien eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden. Unter anderem dürften die Bewohner nun nur noch in ihren Zimmern essen, für die Mitarbeiter sei zusätzliche Schutzkleidung beschafft worden.

14.19 Uhr: Polizei beschlagnahmt Schutzmasken - mit irrer Wende

In Gelsenkirchen hat die Polizei 1600 Atemschutzmasken beschlagnahmt. Zivilfahnder hatten zwei Männer beobachtet, die die Kartons von einem Kofferraum in den anderen luden. Darin befanden sich Atemschutzmasken unterschiedlicher Qualität und Hersteller. >>> Doch dann nahm die Geschichte einen unerwarteten Verlauf

13.30 Uhr: Aufnahmestopp in Altenheimen?

Trotz der steigenden Zahl an Corona-Todesfällen in Pflegeheimen will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) keinen Aufnahmestopp. Es werde aber bei Neuaufnahmen eine 14-tägige Isolierung der neuen Bewohner und ausnahmslos Corona-Tests geben, sagte er am Freitag in Düsseldorf.

In 134 Pflegeheimen seien bisher 79 Menschen an Covid-19 gestorben. Das zeige, dass Pflegeheime „der sensibelste Bereich“ in der Corona-Krise seien. Laumann forderte außerdem die Heimaufsichten der Kreise auf, Einrichtungen verstärkt zu beobachten, da es ja ein striktes Besuchsverbot gebe. Er wolle das aber nicht als Kontrolle verstehen.

13.05 Uhr: Verdopplungszeitraum sinkt

Die Corona-Infektionszahlen verdoppeln sich in Nordrhein-Westfalen etwas langsamer. Am Freitag habe der für die Eindämmung des Virus wichtige Zeitraum der Verdoppelung bei 9,4 Tagen gelegen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Am Dienstag seien es noch 8,9 Tage gewesen.

„Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung“, sagte Laumann. Wenn es in dem aktuellen Tempo mit dem Anstieg der Corona-Infektionen weitergehe, gebe es aber Ende April 136 000 Infizierte in NRW. Wenn man aber zum Beispiel auf eine Verdoppelung alle 12 Tage käme, wären es etwa 85 000 Corona-Infizierte. Er hoffe auf Verdoppelungszeitraum von 12 bis 15 Tagen.

Aktuell lägen 599 Corona-Infizierte auf Intensivstationen der NRW-Krankenhäuser. Rund 480 von ihnen müssten beatmet werden. Das Problem sei, dass man genug Beatmungsgeräte haben müsse.

12.35 Uhr: Wann wird getestet und Quarantäne angeordnet?

Die Stadt Essen hat eine Grafik veröffentlicht, unter welchen Kriterien auf Corona getestet wird und wann eine Person in Quarantäne muss. Hier alle Infos:

Wann werde ich getestet? Wird Quarantäne angeordnet? Als Hilfestellung möchten wir euch folgende Grafik an die Hand geben, mit der auch unser Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde arbeitet. #Coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/dEfyM42vsI — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) April 3, 2020

12.23 Uhr: 18.500 Corona-Infektionen und 220 Tote

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag auf 18 534 gestiegen. Demnach erhöhte sich die Zahl von Donnerstag auf Freitag (10.00 Uhr) um 1280 Fälle, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Während der Anstieg der Fallzahlen von Sonntag bis Mittwoch noch unter der Tausender-Marke blieb, lag er seitdem konstant bei über Tausend Fällen pro Tag. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 23 auf nun 220.

11.51 Uhr: Hotel wurde zur Prostitution genutzt

In Düsseldorf wurde ein Hotel geräumt und versiegelt. Das Hotel in Bahnhofsnähe war zu touristischen Zwecken genutzt worden und diente offenbar Prostituierten als Unterkunft und Arbeitsstätte.

11.30 Uhr: Exit aus Corona-Krise? Essen-OB fordert doppelseitige Strategie

„Wir brauchen eine doppelseitige Strategie. Wir müssen eine Exit-Strategie finden, und zugleich eine Strategie finden, wie wir die Alten und chronisch Kranken schützen“, fordert Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen bei einer Videopressekonferenz am Freitag. Es sei gut, dass bis zum 20. April Klarheit herrsche und es keine Spekulationen um einen vorzeitigen Exit aus der derzeitigen Abschottung gebe.

Andrea Demmler von der Agentur für Arbeit zeigt sich optimistisch, dass die Wirtschaft die Auswirkungen der Coronakrise auffangen kann. Ziel müsse es sein, aus der Kurzarbeit die Wirtschaft wieder hochzufahren. So könnten die Auswirkungen der Coronakrise sich möglicherweise in Grenzen halten, hofft sie.

Um möglichst gut durch die Krise zu kommen, bietet die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH digitale Lösungen für den Essener Mittelstand. Hier alle Infos.

11.08 Uhr: "Explosion" bei Kurzarbeit in Essen

Die Coronakrise lässt die Anfrage auf Kurzarbeit förmlich explodieren. Andrea Demmler von der Agentur für Arbeit erklärte am Freitag bei einer Videopressekonferenz, dass sich die Zahl der Betriebe in Kurzarbeit in Essen von 5 im Februar auf über 3000 im März angestiegen ist. "Der Anspruch auf Kurzarbeit ist historisch", so Demmler. Die Agentur für Arbeit habe den Bereich im Personal verfünfacht und arbeite in einem Schichtsystem auch samstags

10.50 Uhr: Warnung vor Fake-Pressemitteilung

Die Bezirksregierung Arnsberg warnt vor einer gefälschten Presseinformation, die in Social Media kursiert. Darin ist die Rede von einem angeblichen Wegfall der Herbstferien. Die Bezirksregierung bittet: "Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger gerade in Zeiten der Corona-Pandemie nur offizielle Nachrichtenquellen zu nutzen und keine Falschinformationen zu verbreiten."

Gefälschte #Presseinformation in #SocialMedia im Umlauf: "Wir appellieren an alle Bürger*innen gerade in Zeiten der #Corona-Pandemie nur offizielle Nachrichtenquellen zu nutzen und keine Falschinformationen zu verbreiten." https://t.co/d7UCm3Pndo #COVID19de pic.twitter.com/t7gj0CmCdS — Bezirksregierung Arnsberg (@BezRegArnsberg) April 2, 2020

09.39 Uhr: Loveparade-Verfahren unterbrochen

Corona bringt auch die Justiz in NRW vor Herausforderungen. Der Loveparade-Prozess ist vorerst auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Ein anderes spektakuläres Verfahren am Essener Landgericht droht sogar wegen Corona zu platzen. >>> hier die Details.

9.05 Uhr: Innenminister Reul mit dringendem Appell

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bevölkerung appelliert, am bevorstehenden milden Wochenende besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. „Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren“, sagte er am Freitagmorgen dem WDR - zum Beispiel in Köln und Düsseldorf an den Rhein. Sonst gebe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt.

Bisher seien die Auflagen wegen des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen gut eingehalten worden, bilanzierte Reul. Bis zum 1. April habe es landesweit 7300 Verstöße gegeben - bei 18 Millionen Einwohnern. Es sei nicht verboten, für Spaziergänge in andere Städte zu fahren, stellte der Innenminister klar. Aber er wolle auch nicht dafür werben. „Am besten ist es, Sie bleiben im häuslichen Umfeld.“

7.55 Uhr: Duisburger Testzentrum bleibt zu

Aufgrund der Bombenentschärfung am Donnerstag in Duisburg mussten sehr viele ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsdienste bis spät in die Nacht im Einsatz bleiben. Das Testzentrum Nord muss deswegen am Freitag, 3. April, geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt am Morgen mit.





Das Testzentrum im Süden bleibt ebenso geöffnet, wie die Sichtungsstellen Nord, Süd und West. Oberbürgermeister Sören Link dankte allen Haupt- und Ehrenamtlichen Kräften, die im Einsatz waren: „Eine Bombenentschärfung ist immer eine Herausforderung. In diesem Fall kann man kann die Leistung all derer, die nun schon seit Wochen im Dauereinsatz sind, allerdings gar nicht hoch genug bewerten. Ich bin jedem Einzelnen dafür sehr dankbar!“

7.13 Uhr: Lehrerverband glaubt an längere Ausnahmesituation

„Die Schulen werden auf absehbare Zeit nicht mehr so sein wie vor Corona“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger (65) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Schulkonzerte, Ausflüge, Klassenfahrten - das alles wird es erstmal nicht mehr geben.“

Meidinger glaubt an eine längere Ausnahmesituation für deutsche Schulen. Fall Schulen nach den Osterferien wieder öffnen können, könnten zunächst die Abschlussklassen wieder zurückkommen.

6.49 Uhr: 48 Corona-Tote in Pflegeheimen

Die Zahl der Verstorbenen mit Corona-Infektion in Pflegeheimen in NRW ist mit 48 nach oben korrigiert worden. Grund für den deutlichen Anstieg: einige Todesfälle aus den vergangenen Tagen wurden nachgemeldet, weil ihnen kein konkretes Datum zugeordnet werden konnte, teile das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mit.

In 57 stationären Pflegeheimen wurden insgesamt 354 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden (Vortag: 316). Wie hoch die Zahl derer ist, die eine Infektion überstanden haben, ist unbekannt. Die Zahl der registrierten Corona-infizierten Mitarbeiterinnen von insgesamt inzwischen 110 Einrichtungen ist leicht auf 284 gestiegen (Vortag: 266).

Besonders betroffen ist ein Pflegeheim in Köln. Hier starben bereit sechs Menschen an Corona. Fünf Infizierte befinden sich im Krankenhaus. In Bochum gab es in einer Awo-Einrichtung fünf Todesfälle. In Lünen (Kreis Unna) wurde ein gesamtes Altenzentrum mit 120 Bewohnern und 100 Pflegekräften unter Quarantäne gestellt.

Donnerstag, 2. April

20.30 Uhr: Ruhrgebiet soll „Steigerlied“ singen

Die Essener Philharmoniker haben alle Musiker im Ruhrgebiet aufgerufen, an diesem Sonntag um 18 Uhr das „Steigerlied“ anzustimmen. „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen sollte das Ruhrgebiet zusammenstehen“, teilten die Philharmoniker am Donnerstag mit. Aufgerufen sind Hobby-Instrumentalisten ebenso wie Profis. Gespielt werden soll auf dem Balkon, aus dem Fenster oder auf der Straße. „Damit es nicht allzu durcheinander klingt, wäre es ideal, wenn alle in der Tonart G-Dur einsteigen.“

19.45 Uhr: Stadt Bochum meldet drei weitere Tote

Die Stadt Bochum hat am Donnerstag mitgeteilt, dass drei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind. Damit zählt Bochum inzwischen zehn Tote. Aktuell sind 241 Menschen infiziert, 23 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung, wiederum zwölf von ihnen auf der Intensivstation.

18.00 Uhr: Über 200 Tote in NRW

Die Zahlen bestätigter Corona-Infektionen und auch Todesfälle steigt in NRW weiter. Aktuell gibt es über 17.600 positiv getestete Patienten in NRW. Die Zahl der Todesfälle ist laut Landesstatistik auf 202 gestiegen.

17.00 Uhr: Hunderte Ärzte und Krankenpfleger in NRW infiziert

Nach Informationen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ haben sich in Deutschland mehr als 2.300 Ärzte und Krankenpfleger mit dem Coronavirus infiziert! Das hat das Robert-Koch-Institut auf Anfrage mitgeteilt – mit dem Hinweis, dass die tatsächliche Zahl vermutlich sogar noch höher liege.

In NRW seien laut Landesgesundheitsministerium zudem 322 Mitarbeiter von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen infiziert. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich zum allergrößten Teil um Altenpflegeheime. 1.485 Mitarbeiter befänden sich zudem in Quarantäne.

16.15 Uhr: Termine für Abi- und zentrale Prüfungen stehen fest

Das NRW-Schulministerium hat am Donnerstag die Termine für die Abi- und zentralen Bildungsprüfungen bekanntgegeben. Grundvoraussetzung sei natürlich, wenn der reguläre Unterrichtsbetrieb bis dahin geregelt sei. Hier geht es direkt zu den Terminen.

14 Uhr: Fallzahlen erneut stark angestiegen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder stärker gestiegen. Sie wuchs von Mittwoch auf Donnerstag um 1255, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Am Donnerstag (10.00 Uhr) waren demnach insgesamt 17 254 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch waren es noch knapp 15 999 gewesen. Die Zahl der Toten erhöhte sich am Donnerstag um 29 auf 197.

Die Zahl der Neuinfektionen schwankt sehr stark. Während vergangenen Freitag auf Samstag der Anstieg noch bei etwa 1200 lag, blieb der Anstieg der Fallzahlen Anfang dieser Woche unter der Tausender-Marke pro Tag. Jetzt legte das Wachstumstempo wieder zu.

10 Uhr: Coronafall in Mettmanner Flüchtlingsheim

Nach einem bestätigten Corona-Fall in einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann bei Düsseldorf sind die mehr als 80 Bewohner in Quarantäne. „Jeder bleibt in seinem Wohnumfeld“, sagte eine Sprecherin der Stadt Mettmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die 14-tägige häusliche Quarantäne ist den Angaben zufolge am Vortag verfügt worden - aufgrund der Gegebenheiten vor Ort mit Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsbädern. Bei dem Corona-Fall handele es sich um eine erwachsene Person. Der Betroffene sowie drei Kontaktpersonen seien am Mittwoch isoliert worden und befänden sich nicht mehr in dem Gebäude.

9.30 Uhr: VfL Gummersbach beschließt Kurzarbeit

Der nordrhein-westfälische Handball-Traditionsklub VfL Gummersbach hat für seine Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt. Der Schritt sei unumgänglich gewesen, um dem wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Krise und die Aussetzung des Spielbetriebs entgegenzuwirken, teilte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler am Donnerstag mit. „Die Art und Weise, wie jedoch Mitarbeiter und Spieler ihre Solidarität gezeigt haben, ist mit Sicherheit beispielhaft.“ In Absprache mit den Spielern werde ein nach dem Einkommen gestaffeltes Modell zum Gehaltsverzicht angewandt. Spieler mit einem höheren Gehalt unterstützten so diejenigen, die weniger verdienten. Der Spielbetrieb der Zweiten Handball-Bundesliga ist wegen der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt. Ob die verbleibenden Spieltage danach ausgespielt werden können, ist unklar.

8.30 Uhr: Riesen-Andrang bei Hilfetelefonen

Betreiber von Hilfetelefonen in NRW berichten von deutlich mehr Anrufen in der Corona-Krise. „Was wir jetzt gerade erleben, ist wirklich einmalig“, sagt Stefan Schumacher, Leiter der Telefonseelsorge in Hagen. Pausen gebe es für die vielen ehrenamtlichen Telefonseelsorger derzeit kaum. Auf der anderen Seite höre er von seinem Team, dass die Menschen sehr dankbar seien, weil das Reden wirklich helfe.

Elisabeth Hartmann, Leiterin der Essener Telefonseelsorge, beobachtet bei ihrer Arbeit unterschiedliche Motive, zum Hörer zu greifen: „Für die Menschen zwischen 50 und 75 Jahren stehen oft Fragen zu Ängsten rund um die eigene Gesundheit im Mittelpunkt – während Anrufer über 80, aber auch unter 40 Jahren, vor allem das Thema Einsamkeit ansprechen.“

7.30 Uhr: Uniklinik Bonn muss teilweise geräumt werden

Auch das noch! Während der Wirbel um die Coronavirus-Pandemie Ärzte und Pfleger an die Belastungsgrenzen bringt, muss die Uniklinik Bonn nun auch noch teilweise geräumt werden. Wegen eines Bombenfunds müssen laut „General Anzeiger“ ab 9 Uhr 380 Patienten, darunter 68 Intensivpatienten und auch elf mit Coronavirus infizierte Personen in andere Krankenhäuser verlegt werden. Darüber hinaus müssen auch knapp 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, so ein Sprecher der Stadt Bonn.

7 Uhr: Polizei meldet 6500 Kontaktverbot-Verstöße

Unglaublich, aber traurige Wahrheit: Seitdem in NRW das Kontaktverbot gilt, hat die Polizei 6500 Menschen bei Verstößen erwischt. Dabei wurden zwischen dem 25. und 31. März insgesamt 2116 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 119 Strafanzeigen erstellt worden. Es gab laut Ministerium zwar kaum größere „Corona-Partys“, dafür aber fast 1200 kleinere verbotene Zusammenkünfte.

Besonders erwähnenswert: Entgegen allgemeiner Behauptungen waren die allermeisten Erwachsene. Jugendliche und Kinder fielen dagegen weit weniger auf, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in den ersten Tagen der neuen Vorschriften 4242 Erwachsene auffällig. Dagegen nur 1968 Jugendliche und 294 Kinder. Bisheriger Höhepunkt sei der vergangene Samstag gewesen, an dem alleine 1031 Erwachsene der Polizei auffielen. Zum Vergleich: am vergangenen Montag waren es nur 305.

Mittwoch. 1. April

23.00 Uhr: 5 Tote in Kölner Seniorenheim!

Auch ein Kölner Seniorenheim ist schwer Corona-gebeutelt: Schon fünf Bewohner des Maternus-Seniorencentrums in -Rodenkirchen sind an Covid-19 gestorben, weitere Bewohner und Mitarbeiter sind krank. Das berichtet „Bild“.

20.45 Uhr: Essen für Bedürftige in NRW knapp? Coronakrise zwingt Tafeln zu traurigem Schritt

Eigentlich wollen die Tafeln Menschen in schwierigen Situationen helfen. Inmitten der Corona-Krise kommen sie nun jedoch selber in Not. Sie werden zu einem traurigen Schritt gezwungen. >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN

18.00 Uhr: Mysteriöser Brief vom Gesundheitsamt! Mutter soll in Quarantäne – dann wird es richtig dubios!

Als Natalie P. (30) am Samstag in den Briefkasten schaute, staunte die alleinerziehende Mutter aus Duisburg nicht schlecht. Ein Brief des Gesundheitsamtes Duisburg forderte sie auf, sich in eine 14-tägige Corona-Quarantäne zu begeben. Es sollte der Beginn einer kuriosen Geschichte sein. >> HIER GEHT ES ZUR GANZEN STORY

16.55 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof beantragt Schutzschirmverfahren

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat angesichts der Umsatzausfälle beim Amtsgericht Essen ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das teilte der Konzern am Mittwoch in Essen mit.

Galeria Karstadt Kaufhof. Foto: imago images / Revierfoto

16.01 Uhr: Duisburg und Herne geben Coronavirus-Zahlen bekannt

Die Stadt Duisburg hat mitgeteilt, dass 338 Personen mit dem Coronavirus infiziert sind. Es gibt bislang ein Todesopfer. 72 sind wieder genesen, 37 sind in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Derzeit befinden sich 911 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Die Stadt Herne hat am Mittwoch 64 Coronavirus-Infektionen bestätigt. 27 von ihnen sind inzwischen wieder gesund.

15 Uhr: Merkel diskutiert mit Ländern über Maskenpflicht

Kommt die Gesichtsmasken-Pflicht in NRW? Zur Stunde berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefs der 16 Bundesländer, darunter auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, über eine Verpflichtung für Bürger, im Freien einen Mundschutz zu tragen. Anfang der Woche hatte Österreich eine solche angekündigt und damit auch in Deutschland eine Debatte über das Thema ausgelöst. Nun sind erste Kommunen in Thüringen vorgeprescht und haben Verfügungen für eine Maskenpflicht in Supermärkten, Bussen und Bahnen angekündigt.

Der Virologe Alexander Kekulé hält auch einfache Masken, wie sie in Operationssälen genutzt werden, für „absolut sinnvoll“. „Das funktioniert auch, wenn man sich ein Stück von einem alten T-Shirt um Nase und Mund bindet“, sagte er der „Zeit“. „Ich finde es ganz fürchterlich, dass das Robert Koch-Institut immer noch daran festhält, dass diese Masken nichts brächten. Das stimmt nicht: Erst einmal schützt man andere. Zum anderen schützt man sich selbst: nicht zu 100 Prozent, aber zu einem gewissen Grad. Wenn Sie eine Brille haben, ist es noch besser.“

Außerdem wird bei der Konferenz aller Voraussicht nach eine Verlängerung des strengen Kontaktverbots beschlossen, das seit dem 22. März gilt.

14 Uhr: Luftwaffe fliegt weitere schwerkranke Italiener nach NRW

Die Luftwaffe ist am Mittwoch zu einem weiteren Flug nach Bergamo gestartet, um schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach NRW zu fliegen. Mit dem Flug des „Airbus A310 MedEvac“ sollten sechs Intensiv-Patienten nach Köln gebracht werden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Mittwoch. Sie sollen in zivile Krankenhäuser behandelt werden.

13 Uhr: Erster Corona-Fall in NRW-Gefängnis

Erstmals ist ein Gefangener des Strafvollzugs in Nordrhein-Westfalen positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Es handele sich um einen Häftling des Offenen Vollzugs, der in der JVA Euskirchen eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren wegen Finanzdelikten verbüße, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums in Düsseldorf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann mittleren Alters stehe nun in seiner Privatwohnung unter Quarantäne. Vier weitere Gefangene, zu denen er im Gefängnis Kontakt hatte, seien dort in einem Quarantäne-Bereich untergebracht worden.

12.10 Uhr: Umstrittenes Pandemie-Gesetz: Laschet hat es eilig

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zu Eile bei der Verabschiedung des geplanten umstrittenen Epidemie-Gesetzes für Nordrhein-Westfalen gemahnt. Das einzige Ziel sei, am „Tag X“, wenn es „zum Katastrophenfall“ komme, genug Handlungsmöglichkeiten zu haben, sagte Laschet am Mittwoch im Landtag. „Wir müssen vor Ostern Klarheit haben.“ Die öffentlichen Stellen bräuchten schnellen Zugriff auf medizinisches Material, wenn es nötig werde. Das Gesetz könne aber nicht durch parteipolitische Kämpfe und nur mit der hauchdünnen Mehrheit der CDU/FDP-Regierungskoalition durch den Landtag gebracht werden, sagte Laschet. Daher werde die Regierung die Bedenken der Opposition einbeziehen.

11.30 Uhr: BVB-Stars helfen Großkreutz

BVB-Legende und Weltmeister Kevin Großkreutz will sein Lokal „Mit Schmackes“ mit einem Gewinnspiel durch die Corona-Krise führen. Jeder Unterstützer, der online einen Gutschein ab 20 Euro für die Restaurant-Kneipe in Dortmund erwirbt, nimmt an einer Verlosung teil. Wie die „Bild“ berichtet, sind dabei unter anderem Original-Trikots der BVB-Stars Erling Haaland, Marco Reus, Mario Götze und Marcel Schmelzer sowie Fußballschuhe von Jadon Sancho, Reus und Schmelzer zu gewinnen. Auch Kölns Torjäger Simon Terodde steuerte ein FC-Shirt und Schuhe bei.

„Profi-Kollegen und Freunde waren sofort zur Unterstützung bereit. Dafür bin ich dankbar und hoffe, so die Durststrecke zu überstehen“, sagte der ehemalige BVB-Profi Großkreutz, der derzeit beim Drittligisten KFC Uerdingen unter Vertrag steht. Trotz der vorübergehenden Schließung seines Lokals gab der 31-Jährige den 25 fest angestellten Mitarbeitern eine Arbeitsplatz-Garantie für mindestens zwei Monate.

11 Uhr: Infektionsrate wieder stärker gestiegen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen etwas stärker als in den Tagen zuvor um gut 1000 gestiegen. Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, lag die Zahl der Infizierten am Mittwoch (10.00 Uhr) bei 15 999. Am Dienstag (10.00 Uhr), 24 Stunden zuvor, wies die Statistik noch 14 975 Fälle auf. Somit erhöhte sich die Zahl der Infektionen jüngst um 1024. Bisher starben mit Stand Mittwoch 168 infizierte Menschen in NRW. Das sind 23 mehr als am Tag zuvor.

10.30 Uhr: Corona-Hilfe für Alleinerziehende

Kinder betreuen, Geld verdienen - Alleinerziehende leiden besonders unter der Corona-Krise. „Alleinerziehende können die Doppelbelastung aus Existenzsicherung und Kinderbetreuung mit niemandem teilen. Sie brauchen jetzt eine zentrale Anlaufstelle für ihre Fragen und Sorgen“, forderte Nicola Stroop vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter NRW.

„In so einer Zeit der sozialen Isolation kommt noch das Gefühl dazu, alles alleine schultern zu müssen, und die ganze Unsicherheit mit sich selbst ausmachen zu müssen“, sagte Stroop. Um dieses Problem ein Stück weit aufzufangen, hat der Verband die Rufnummer 0201 82774799 für überforderte Alleinerziehende eingerichtet. Die psycho-soziale Beratungsstelle wird laut Mitteilung vom Familienministerium Nordrhein-Westfalen unterstützt.

10 Uhr: Neue Fallzahlen

Das NRW-Gesundheitsministeriums hat nun die neuen Fallzahlen veröffentlicht. Die Zahl der Infizierten ist demnach landesweit gut 1000 auf 15.999 gestiegen, NRW zählt (Stand 10 Uhr) nun 168 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

8.30 Uhr: Fast 300.000 Anträge auf Soforthilfe – fast alle bewilligt

Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen haben bereits den Großteil der Anträge auf Soforthilfen in der Corona-Krise bewilligt. Bis Dienstagnachmittag seien rund 285 000 Anträge eingegangen und mehr als 256 000 bereits bewilligt, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Die Auszahlung soll ab Ende der Woche erfolgen.

7.30 Uhr: Wetter spielt Kontaktverbot in die Karten

Nachdem die Kontrollbehörden in NRW an den vergangenen sonnigen Tagen wieder viele Verstöße gegen das Kontaktverbot feststellen und ahnden mussten, dürfte das nun erst einmal nachlassen. Am Mittwoch und Donnerstag wird es größtenteils bedeckt, teilweise regnet es. Dadurch wird es wohl deutlich weniger Menschen ins Freie ziehen.

6.30 Uhr: NRW-Regierung erntet Heftige Kritik für umstrittenes Pandemie-Gesetz

Die Landesregierung bringt am heute um 10 Uhr ein umstrittenes Vorhaben in den Landtag ein: ein Epidemie-Gesetz, das Grundrechte massiv einschränken würde. Sie möchte verbindliche Durchgriffsrechte für den Fall einer schlimmen Ausbreitung der Corona-Epidemie in NRW. Ihr Gesetzentwurf sieht unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten im Notfall vor. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen.

Dagegen hat die Opposition ebenso wie Rechtswissenschaftler, Ärzte- und Pflegeverbände massive - teils auch verfassungsrechtliche - Bedenken geäußert. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Anja Weber, mahnte: „Das Gesetze der Landesregierung schießt übers Ziel hinaus. Die Demokratie darf nicht auf der Strecke bleiben.“ Der Ärzteverband Marburger Bund kritisierte: „Notstandsgesetze lösen die tatsächlichen Probleme in den Krankenhäusern nicht.“ In nie gekanntem Ausmaß fehlten Schutzmaterial, Beatmungsgeräte und vor allem Fachärzte mit intensivmedizinischer Zusatzqualifikation. Das sei nicht in ein paar Wochenendkursen auszubilden, stellte der Landesvorsitzende Michael Krakau fest.

Kritik kam auch vom früheren Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams. Für „eine solche Beschneidung von Grundrechten, zu denen auch die Freiheit der Berufsausübung gehört, braucht es ein Höchstmaß an inhaltlicher Bestimmtheit der Voraussetzungen, unter denen ein solcher Grundrechtseingriff möglich sein soll.“

