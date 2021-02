Corona in NRW: SPD will Schulen ab Montag wieder öffnen! +++ Innenminister Reul mit dringendem Appell!

Die Entscheidung über einen möglichen längeren Lockdown ist noch nicht gefallen. Am Mittwoch diskutieren die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Angela Merkel über den weiteren Corona-Fahrplan in Deutschland. Armin Laschet wird im Anschluss die neuen Maßnahmen und Regeln für NRW erläutern.

Eine Lockdown-Verlängerung ist wahrscheinlich. Durchgesickert sind im Vorfeld schon mehrere Daten. Wird um weitere zwei Wochen verlängert oder bis zum 7. oder 14. März 2021? Noch ist die Regelung ungewiss. Auch ob Schulen im Distanzunterricht bleiben oder ob Wechselunterricht stattfinden wird, steht im Fokus der Besprechung. Auch die Kita-Frage bleibt ein wichtiger Punkt.

Immerhin: In NRW sind die Infektionszahlen rückläufig. Der Corona-Lockdown an Rhein und Ruhr zeigt endlich Wirkung! Doch die Sorge wegen der Corona-Mutation ist groß.

Mittwoch, 10. Februar

16.20 Uhr: SPD will Schulen ab Montag öffnen

Die SPD-Opposition im Landtag hat sich für einen Wechsel- oder Schichtunterricht an den nordrhein-westfälischen Schulen bereits ab kommenden Montag ausgesprochen. Die CDU/FDP-Landesregierung müsse eine umfassende Öffnungsstrategie für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach dem 14. Februar 2021 und über die Sommerferien hinaus entwickeln, heißt es in einem Antrag der SPD-Opposition für die Sondersitzung des Landtags am Donnerstag. Familien, Kommunen und Schulen brauchten endlich Planungssicherheit.

Die Landesregierung will das Plenum am Donnerstag über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche informieren.

15.03 Uhr: Innenminister Herbert Reul (CDU) mit dringendem Appell

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) leidet an der Karnevalsabsage, bittet aber alle Jecken an Weiberfastnacht zu Hause zu bleiben: „Auch ich bin Karnevalist. Auch ich will gern Karneval feiern - so wie wir ihn kennen und wie er wieder sein wird“, sagte Reul am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Der Jeck in uns lebt ja noch - der feiert diese Session nur eben von Zohus und im Hätz“, ergänzte der Minister in kölscher Mundart. Das meint soviel wie von Zuhause und im Herzen.

NRW-Innenminister Herbert Reul hat in der Coronakrise einen dringenden Appell an die Bevölkerung. Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Reul appellierte: „Bitte bleiben Sie in den nächsten Tagen - wie schon am 11.11. - vernünftig und bleiben trotz allem fröhlich.“ Der Leichlinger ist im Karneval verwurzelt und fuhr in den vergangenen beiden Jahren im Kölner Rosenmontagszug mit.

08.20 Uhr: Mehr Impfungen möglich! NRW erlaubt siebte Ampulle

In NRW könnten bei gleichbleibendem Impfstoff-Einsatz mehr Menschen geimpft werden als zuletzt geplant. Wie das Gesundheitsministerium dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte, dürfen ab sofort sieben statt sechs Impfdosen aus einer Ampulle der Hersteller Biontech/Pfizer gezogen werden. Die Anpassung gelte allerdings unter Einschränkungen: Der Impfstoff aus verschiedenen Ampullen darf nicht vermischt werden. Zudem ist die siebte Dosis nur einzusetzen, sofern noch mindestens 0,3 Milliliter des Vakzins in der jeweiligen Ampulle übrig sind.

Seit Montag haben in NRW alle Impfzentren wie hier in Essen geöffnet. Jetzt können womöglich mehr Menschen als geplant geimpft werden. Foto: IMAGO / Ralph Lueger

Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln: „Wir können nun aus jeder Ampulle sieben statt sechs Dosen gewinnen, das sind 14 Prozent mehr. Die Anpassung war überfällig.“