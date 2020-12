Corona in NRW: Messe Düsseldorf zieht drastische Konsequenzen – weitere herbe Einschnitte für Mitarbeiter

Corona in NRW bestimmt weiterhin unseren Alltag. Nun wurde der Teil-Lockdown verlängert: Ski-Ferien sollen ausfallen, mit der ganzen Familie um den Baum herumsitzen, wird aber möglich sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will nun, dass Lehrer und Erzieher sich selbst testen können.

Am Montag hat NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann die neue Coronaschutz-Verordnung vorgestellt. Seit dem 1. Dezember gelten in NRW noch strengere Corona-Regeln.

News-Ticker: Coronavirus in NRW

Donnerstag, 3. Dezember

15.44 Uhr: Messe Düsseldorf zieht drastische Konsequenzen auch für Mitarbeiter

Die Messe Düsseldorf hat am Donnerstag drastische Konsequenzen aus der anhaltenden Corona-Krise gezogen: Sie hat alle geplanten Veranstaltungen bis Ende März abgesagt. Das betrifft die Messen boot (23.-31.01.), tasc (19.-20.02.), interpack und components (25.02.-03.03), Energy Storage Europe (16.-18.03.), EuroCIS (16.-18.03.), ProWein (19.- 23.03.) und drupa (20.-28.04).

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, Wolfram N. Diener, erklärte: „Wir haben in den vergangenen Monaten hart daran gearbeitet, für unsere Partner und Kunden, aber auch für die Stadt Düsseldorf und die Region, erfolgreiche Präsenzmessen unter größtmöglichem Gesundheitsschutz für alle Beteiligten zu veranstalten. Insbesondere aufgrund der Bund-Länder-Entscheidung vom 25. November 2020, wonach Messen weiterhin nicht stattfinden können, ist die Entwicklung jedoch kaum absehbar.“ Weiter verdeutlichte Diener, dass die Messe Düsseldorf „aktuell stark von der Pandemie getroffen“ sei.

Somit bedeutet die Entscheidung der Verantwortlichen auch für die Messe-Mitarbeiter drastische Folgen, denn die Kurzarbeit für alle Mitarbeiter wird bis zum 31. März 2021 verlängert. Dennoch gibt sich die Messe Düsseldorf zuversichtlich und will Ende April mit der boot in das Messejahr 2021 starten.

11.53 Uhr: Kein Düsseldorfer Rosenmontagszug im nächsten Jahr

Im nächsten Jahr wird es keinen Rosenmontagszug in Düsseldorf geben. Das teilte das Comitee Düsseldorfer Carneval am Donnerstag mit. „Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen bleibt uns keine andere Wahl“, betonte CC-Präsident Michael Laumen. Auch der alternative Rosenmontagszug im Stadion, der vom WDR aufgezeichnet werden sollte, wird nicht stattfinden. „Eine solche Veranstaltung, die vom fröhlichen Miteinander mehr als 900 kostümierter Besucher geprägt ist, passt einfach nicht in diese Zeit“, erklärte Vizepräsident Stefan Kleinehr. Auch die Kürung des designierten Prinzenpaares wird auf den November kommenden Jahres verschoben.

9.30 Uhr: Hausärztin appelliert: „Nehmen Sie Ihre Arzttermine wahr“

Angesichts der Corona-Pandemie bleiben viele Patienten mit anderen Leiden lieber fern von Arztpraxen dieser Tage. Ein Fehler, vor dem jetzt Anke Richter-Scheer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, warnt. Die appelliert eindringlich: „Nehmen Sie Ihre Arzttermine wahr. Gehen sie zur Vorsorgeuntersuchung. Haben Sie keine Angst vor dem Besuch Ihrer Hausarztpraxis!“ Nach einem Ansturm auf die Praxen, ausgelöst durch eine große Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen im Oktober, sei es mit dem Teil-Lockdown im November zu einem regelrechten Einbruch bei den Patientenzahlen gekommen. „Die Entwicklung ist ähnlich wie im Frühjahr: Die Menschen sind verunsichert und besorgt. Sie fürchten ein erhöhtes Ansteckungsrisiko und vermeiden in der Folge Arzttermine“, weiß Anke Richter-Scheer. Diese Tendenz sei, gerade für chronisch kranke Patienten, gefährlich. „Es ist wichtig, die Routinetermine wahrzunehmen. Nur so kann der Hausarzt die optimale Versorgung seiner Patienten sicherstellen und mögliche Folgeerkrankungen und Verschlechterungen des Gesundheitszustandes vermeiden“, betont Anke Richter-Scheer.

Die Befürchtungen der Patientinnen und Patienten vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus in Arztpraxen seien unbegründet. „Die Hausarztpraxen sind gut vorbereitet. Sie haben strenge Hygienekonzepte installiert, Infektionssprechstunden eingerichtet und mögliche Infektpatienten von den übrigen Patienten getrennt. Sie können die bestmögliche Versorgung ihrer Patienten bei größtmöglicher Sicherheit gewährleisten, auch in diesen Zeiten!“

7.15 Uhr: Spahn teilt mit: Lehrer und Erzieher können sich bald selbst auf Coronavirus testen

Lehrer und Erzieher sollen sich in Zukunft nach einer entsprechenden Schulung selbst auf das Coronavirus testen dürfen. „Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger können von Freitag an eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Lehrerinnen und Lehrer werden sich regelmäßig selbst testen dürfen.“ Antigen-Schnelltests könnten dabei helfen, Lehrer und Erzieher und damit auch Kinder besser zu schützen. Bislang dürfen Antigen-Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

Mit einer neuen Verordnung, die an diesem Freitag in Kraft tritt, will Spahn einerseits regeln, dass Pädagogen nach vorheriger Schulung selbst testen dürfen. Daneben sollen auch die Schulträger bei Bedarf mit geschultem Personal Tests vor Ort durchführen dürfen. „Das ist eine weitere alltagstaugliche Option, um Kindern auch in Pandemiezeiten den Kita- oder Schulbesuch zu ermöglichen“, sagte Spahn den Zeitungen.

Mittwoch, 2. Dezember

22.44 Uhr: Laschet freut sich über Verlängerung des Teil-Lockdowns

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar entschieden, hat sich Laschet gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zufrieden gezeigt. Die Verlängerung gebe „Klarheit und Planungssicherheit“. „Die Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen sinken, aber sie sind noch zu hoch. Wenn wir alle vorsichtig bleiben, besteht die gute Chance auf ein besseres neues Jahr 2021“, so der Ministerpräsident. Demnach sei „die Geschlossenheit von Bund und Ländern ein wichtiges Signal.“ Zuvor hatte sich Laschet bereits gegen einen Skiurlaub ausgesprochen.

19.56 Uhr: Laschet ist gegen Skiurlaub

Armin Laschet hat sich am Mittwoch gegen einen Skiurlaub im Dezember ausgesprochen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte er: „Zu diesem Weihnachten und zum Jahreswechsel passen keine Skiferien. Die Sorge, dass das Virus einen weiteren Schub bekommen könnte, ist berechtigt.“ Der NRW-Ministerpräsident appellierte zugleich an die Bürger: „Bitte verzichten Sie in diesem Jahr auf unnötiges Reisen.“

Die Ankündigung Österreichs, den Skitourismus nicht hochzufahren, begrüße er ausdrücklich. Die Regierungen in Europa mit ihren vielfältigen Ski-Gebieten seien gemeinsam gefordert. „Als europäische Partner tragen wir Verantwortung für unsere Bevölkerung, aber auch für unsere Gäste. Deshalb ist es wichtig, eine einheitliche Regelung in allen großen Ski-Gebieten zu finden“, so Laschet. Das Verbot des Skilift-Betriebs in NRW gilt zunächst bis zum 20. Dezember.

16.25 Uhr: Festnahme in Essen nach Millionen-Schaden

Polizei und Zoll haben am Mittwochmorgen Razzien in mehreren NRW-Städten durchgeführt und vier Verdächtige unter anderem in Essen festgenommen. Ihnen wird Betrug mit Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe vorgeworfen. Außerdem werden die Tatverdächtigen der Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung beschuldigt, wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte. Insgesamt belaufe sich die Schadenssumme auf rund 1,5 Millionen Euro.

Insgesamt durchsuchten die Beamten 15 Wohnungen in Köln, Bergheim, Krefeld und Essen sowie auch in den österreichischen Städten Linz und Frankenmarkt. Eine weitere Razzia fand in einer Lagerhalle in Pulheim statt. In der Wohnung eines Beschuldigten entdeckten die Beamten laut Polizeibericht eine „Fälscherwerkstatt“, in der falsche Führerscheine und Personalausweise hergestellt worden sein sollen. Bei den Durchsuchungen seien Laptops, Handys und Speichermedien beschlagnahmt worden. 52 Polizisten aus Köln und 62 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren im Einsatz. Insgesamt werde gegen 13 Beschuldigte ermittelt.

Laut Staatsanwaltschaft sollen mehrere Beschuldigte rumänischer Staatsangehörigkeit seit April 2020 Coronahilfen von der Bezirksregierung Düsseldorf bezogen haben. Dazu hätten die Tatverdächtigen falsche Angaben im Onlineverfahren gemacht. Zusätzlich sollen sie aus Rumänien stammende Familienmitglieder dazu bewegt haben, ebenfalls Soforthilfen über das Internet zu beantragen.

Das „Gesamtsubventionsvolumen“ der beantragten Coronahilfen liegt der Staatsanwaltschaft zufolge bei 2,3 Millionen Euro, von denen etwa 800.000 Euro ausgezahlt worden sein sollen. Zusätzlich sollen mehrere Beschuldigte seit Mai 2013 unberechtigt Kindergeld bezogen haben. Die entsprechenden Anträge hätten sie mit gefälschten Ausweisen und Meldebescheinigungen gestellt.

14.26 Uhr: Pinkwart appelliert an Menschen, Gedränge zu vermeiden

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert, im Weihnachtsgeschäft dichtes Gedränge in den Innenstädten zu meiden. „Wir wollen, dass die Menschen in die Innenstädte gehen und die Angebote wahrnehmen“, sagte Pinkwart am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Sie sollten sich dabei aber verantwortungsvoll verhalten.

Der FDP-Politiker widersprach der Darstellung der Grünen, wonach es am vergangenen Wochenende zu „chaotischen Zuständen“ in Innenstädten gekommen sei. „Ich kann das so nicht bestätigen. Dazu liegen uns keine Informationen vor“, sagte er. Die Polizei sei nirgends von den Ordnungsbehörden um Unterstützung gebeten worden. Offenbar hätten die Kommunen die Lage im Griff gehabt.

Pinkwart äußerte sich auch zum gerichtlichen Verbot der verkaufsoffenen Sonntage: „Der Sonntag hätte uns helfen können, die Besucherströme zu entzerren. Das Gericht hat das anders gesehen“, sagte er. „Ich teile die Enttäuschung der Einzelhändler.“

11.43 Uhr: Zahl der Neuinfektionen sinkt - dennoch keine Entwarnung

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Für Mittwoch meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) beim zentralen Wert der Sieben-Tage-Inzidenz einen Rückgang auf 137,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Dienstag hatte die Kennzahl noch bei 142,8 gelegen.

Die Hotspots Solingen (252,4) Duisburg (212,2) und Hagen (206,2) überschritten allerdings weiterhin die extreme 200er-Schwelle. Aber auch Wuppertal und Hagen lagen nur ganz knapp unter diesem Wert, ab dem es nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern zusätzliche Einschnitte zur Eindämmung geben soll.

Mit 3354 registrierten Neuinfektionen an einem Tag blieb die Lage weiter angespannt. Seit Beginn der Pandemie wurden 267.061 Fälle bekannt, 3621 Personen sind verstorben. Aktuell geht das LZG von rund 64.000 Infizierten aus.

10.20 Uhr: Impfungen sollen kostenlos sein

Impfungen gegen das Coronavirus werden nach Angaben von NRW-Regierungschef Armin Laschet kostenlos sei. Auf die Frage eines WDR-Hörers, ob die Bürger zuzahlen müssten, sagte der CDU-Politiker im „Morgenmagazin“: „Nach meinem Wissen zu 99,9 Prozent nicht, nein.“

Der Bund werde den Impfstoff besorgen, der voraussichtlich zum Jahreswechsel zur Verfügung stehe. Die Länder seien dann an der Durchführung der Impfungen beteiligt. Eine Million Dosen sollten an Nordrhein-Westfalen gehen. Er rechne damit, dass ein Großteil der 18-Millionen-Bevölkerung in NRW die Chance habe, im kommenden Jahr geimpft zu werden. „Und diese Impfung ist kostenlos.“

07.05 Uhr: Gelsenkirchen plant Impfzentrum in Emscher-Lippe-Halle

Die Stadt Gelsenkirchen will aus der Emscher-Lippe-Halle ein kommunales Impfzentrum machen. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber der WAZ.

„Wir bereiten uns darauf vor, dass die Infrastruktur ab dem 15. Dezember dort einsatzbereit ist“, so Luidger Wolterhoff, Gesundheitsdezernent und Leiter des Krisenstabes der Stadt. „Wann dort aber dann tatsächlich zum ersten Mal geimpft wird, das kann heute noch niemand realistisch sagen. Fest steht nur: Sobald wir Impfstoff bekommen, werden wir anfangen können zu impfen“, so Wolterhoff weiter.

06.25 Uhr: Laschet warnt vor Partys an Weihnachten

Armin Laschet hat die Bevölkerung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den angekündigten Corona-Lockerungen an Weihnachten aufgerufen. „Vorsichtig sein, selbst wenn zehn erlaubt sind, muss man das nicht alles ausreizen“, sagte er am Dienstag im WDR-Fernsehen in einem Doppelinterview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Und Abstand halten, auch an diesen Festen.“ Partys würden nicht geduldet, betonte der Regierungschef. „Auch nicht in Garagen oder was man alles an Umgehungen erfinden könnte.“

Der Hintergrund: Bund und Länder haben eine Verlängerung und Verschärfung der Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab dem 23. Dezember und höchstens bis zum 1. Januar soll es aber Lockerungen geben. In dieser Zeit können zehn Menschen im Familien- und Freundeskreis zusammenkommen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt.

Auch Spahn appellierte an die Vernunft der Bürger. „In der engeren Familie Weihnachten feiern, das gehört dazu an diesem christlichen Tag“, sagte er. Aber er kenne das ja aus dem Münsterland: Am ersten oder zweiten Weihnachtstag sei immer die ganze Familie gekommen - Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten. Schnell seien es 40 oder 50 Leute gewesen. „Das geht dieses Jahr eben nicht.“

Dienstag, 1. Dezember

17.30 Uhr: Laschet: Corona-Impfkampagne „logistische Herausforderung historischer Dimension“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein künftiges Impfzentrum in Düsseldorf besucht – und die anstehende Impfkampagne als eine „logistische Herausforderung historischer Dimension“ bezeichnet. Laschet: „Es darf keine Sekunde Verzug sein, wenn der Impfstoff kommt.“ Es sei aber besser, zuerst einsatzbereite Zentren und dann den Impfstoff zu haben, als umgekehrt. Für NRW seien laut Spahn eine Million Impfdosen vorgesehen. Das Land plant aktuell die Errichtung von mindestens 53 Impfzentren.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Fußball-Arena in Düsseldorf, die bald als Impfzentrum fungieren wird. Foto: Federico Gambarini/dpa

13.13 Uhr: Neue Verordnung vereinfacht Quarantäne in NRW

Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr grundsätzlich für 14 Tage in Quarantäne. Stattdessen können sie sich nach zehn Tagen „frei testen“ lassen. Das sieht eine am Dienstag vorgestellte neue Quarantäne-Verordnung mit landesweit einheitlichen Vorgaben vor.

Sie ersetzten in der Regel individuelle Anordnungen durch örtliche Behörden, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Allerdings könnten darüber hinausgehende Verordnungen nach wie vor vor Ort erlassen werden, die dann Vorrang hätten. Ansonsten ziehen künftig automatisch die landesweiten Regeln, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:

Wer sich einem PCR-Test unterzogen hat, weil er Erkältungssymptome aufweist oder mit einem positiven Schnelltest konfrontiert ist, muss in Quarantäne bleiben bis ein negatives Ergebnis vorliegt

Liegt dann ein positiver PCR-Test vor, stehen automatisch zehn Tage Quarantäne an. Auf einen gesonderten Bescheid muss niemand mehr warten. Voraussetzung für das automatische Ende der Quarantäne ist aber, dass seit mindestens 48 Stunden keine Krankheitssymptome mehr erkennbar sind.

Personen in Quarantäne dürfen keinen Besuch empfangen und sollten auch Kontakte mit Hilfspersonen auf ein Minimum reduzieren. Wo das nicht möglich ist, ist eine Alltagsmaske zu tragen. Infizierte sind verpflichtet, enge Kontaktpersonen zu informieren.

09.35 Uhr: Weniger Corona-Hotspots - doch in diesem Kreis ist die Lage außer Kontrolle

Die Zahl der extremen Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen ist zurückgegangen. Nur noch in Duisburg, Hagen und Solingen wurden 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen. Ab diesem Wochenwert hatten Bund und Länder zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verabredet. Vergangene Woche hatten in NRW noch 9 von 53 Kreisen und Städten über der Wocheninzidenz von 200 gelegen. Den höchsten Wert hatte am Dienstag Solingen mit 263,7.

Auf kleinerer Ebene sieht die Lage teilweise deutlich dramatischer aus. Den höchsten Wert in NRW verzeichnet derzeit Espelkamp. Am Wochenende lag der Inzidenzwert dort bei über 500. Ein Kreissprecher machte gegenüber dem „WDR“ große Familienverbände dafür verantwortlich. Schulen und Kitas seien nicht das Problem. Der Kreis Minden-Lübbecke Konsequenzen gezogen: In Gottesdiensten darf nicht mehr gesungen werden. Die Zahl der Kunden in Geschäften wurde reduziert (1 Person pro 20 Quadratmeter). Die Maskenpflicht wurde erweitert - etwa in Dienstfahrzeugen ab zwei Insassen. Am Montag sank der Wert auf 472,2.

08.01 Uhr: Umstrittener NRW-Auftrag - Laschet unter Druck

Armin Laschet muss sich wegen einer Millionen-Bestellung von Schutzmasken vor dem Landtag verantworten. Im April fädelte der NRW-Ministerpräsident offenbar einen mit einer Modefirma ein, die in Verbindung zu seinem Sohn steht. Die Opposition wittert einen Skandal. Alle Infos dazu hier >>>

Montag, 30. November

22.26 Uhr: Offiziell! Skilifte bleiben in NRW 2020 geschlossen

Jetzt ist es offiziell: Im Dezember soll im Sauerland kein Skilift fahren. Skilifte müssen entsprechend der neuen Corona-Schutzverordnung in NRW vorerst geschlossen bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag mit. Skilifte seien Freizeit-Einrichtungen und damit verboten. Das Verbot durch die neue Verordnung gelte zunächst bis zum 20. Dezember. Er gehe aber nicht davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen und damit das Verbot über Weihnachten ändere, so Laumann. Die Liftbetreiber im Sauerland zeigten sich enttäuscht und wollen die Hoffnung nicht aufgeben.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Sonntag davon gesprochen, auf die Betreiber zuzugehen - gleichzeitig aber klar gemacht, dass es eine europäische Lösung für die Skigebiete brauche. NRW wird nun keine Ausnahme machen und den Betrieb von Liften untersagen - so wie es bereits Italien und Frankreich angekündigt hatten. Laumann sagte, dass er auch auf die „Macht des Faktischen“ baue - nämlich, dass es ohnehin im Dezember keinen Schnee oder Weiße Weihnacht im Sauerland geben werde.

22.00 Uhr: Duisburger Polizistin berichtet Kanzlerin von ihrem Alltag in Marxloh

Wie sieht die Polizei-Arbeit in Corona-Zeiten im Duisburger Norden aus, wollte Kanzlerin Angela Merkel am Montag von der 26-jährigen Kommissaranwärterin Patricia Scicolone wissen. Merkel hatte beim 3. Bürgerdialog in ihrer Videokonferenz zwölf Polizisten und Polizistinnen eingeladen, um sich mit ihren Problemen und Sorgen auszutauschen.

„Wie soll ich einem Mitbürger, der unsere Sprache nicht spricht, die Coronaschutzverordnung erklären?“, fragte die Polizistin unaufgeregt Richtung Kanzlerin. Merkel zeigte Interesse an der Situation in Marxloh, schließlich war sie 2015 selbst dort gewesen.

Regelmäßig hätten sie Partys und Hochzeitsfeiern auflösen müssen, seien dabei immer wieder auf Uneinsicht gestoßen, erzählt die Polizistin. „Da fragt man sich schon oft, warum da noch so ein großes Defizit an Informationen ist.“

„Ich kenne die Problemlage in Marxloh“, erklärte die Kanzlerin und wollte wissen: „Glauben Sie, dass wir Sie besser ausstatten könnten?“ Merkel schlug vor, dass Polizisten sich gesprochene Texte auf ihr Smartphone laden könnten, um den Menschen etwa die Coronaschutzverordnung auf Rumänisch vorzuspielen. „Das würde uns ungemein helfen“, antwortete Scicolone.

18.28 Uhr: Weihnachtsbaumverkauf ist safe

Die neue Corona-Schutzverordnung in NRW erlaubt ausdrücklich den Verkauf von Weihnachtsbäumen. So verbietet Paragraf 11 unter anderem Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte und Spezialmärkte. Am Schluss wurde aber der Satz ergänzt: „Der Verkauf von Weihnachtsbäumen durch gewerbliche oder soziale Anbieter ist zulässig.“ Sucht man sich eine Tanne aus, gilt hier auch wieder die Maskenpflicht

17.02 Uhr: Recklinghausen baut Impfzentrum

In Recklinghausen wird seit Montag eine Leichtbauhalle auf dem Konrad-Adenauer-Platz gebaut. Dort soll das Corona-Impfzentrum untergebracht werden, berichtet „Bild“. Am 15. Dezember soll es fertig sein. Die Stadt richtet das Impfenzentrum wie viele andere Städte nicht in ein bereits bestehendes Gebäude ein, sondern baut neu. Eine halbe Million soll der Bau kosten.

„Zuerst werden vulnerable Gruppen durch mobile Teams zum Beispiel in den Pflegeheimen geimpft. Dann erst werden hier Massenimpfungen durchgeführt“, erklärt Landrat Bodo Klimpel (CDU).

Mindestens 53 Zentren sollen in NRW entstehen. 2000 Impfungen pro Tag sollen durchgeführt werden. Diese weiteren Impfzentren sind bisher bekannt:

Bochum (Ruhr-Congress)

Hagen (Stadthalle)

Kreis Kleve (Messehalle Kalkar)

Herne (Sporthalle am Gysenberg)

Duisburg (Theater am Marientor)

15.07 Uhr: Wann kommt der Impfstoff nach NRW?

Während der Konferenz kommt die Frage auf, wann der Impfstoff in NRW verfügbar sein wird. Doch ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Laumann: „Wenn Impfstoff kommt, werden wir auch zügig impfen können. Ich hoffe, dass wir ihn möglichst schnell Impfstoff bekommen.“ Alles andere seien laut ihm Spekulationen. Er stellt aber klar: Besonders Gefährdete und Menschen aus dem Gesundheitswesen sollen zuerst geimpft werden.

14.52 Uhr: Corona-Hotspots: Laumann fordert individuelle Lösungen

Für Gebiete mit einem Corona-Inzidenzwert von über 200 pocht Laumann auf „Erörterungstermine“ mit den betroffenen Kommunen. Strengere Maßnahmen müssten individuell getroffenen werden. Gesundheitsminister nennt das Beispiel Herne. Dort könne man natürlich alle Friseure schließen lassen. „Doch dann fahren die Leute drei Straßenbahnhaltestellen weiter nach Bochum, um da zum Friseur zu gehen.“ Damit würde das Ansteckungsrisiko nur verlagert, wenn nicht gar erhöht werden. In Ballungsräumen müssten daher andere Lösungen gesucht werden als auf dem Land.

14.33 Uhr: Wirtschaftsminister Pinkwart verkündet weitere Finanzspritzen

Für die Wirtschaft hat die neue Coronaschutz-Verordnung natürlich weiter erhebliche Auswirkungen. Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart verspricht, dass es auch im Dezember Hilfen für betroffene Unternehmen und Solo-Selbstständige geben. Ob die Dezember-Hilfe an die November-Zahlungen oder die Überbrückungshilfen angekoppelt wird, stehe noch nicht fest.

Nach der Überbrückungshilfe 1 in den Sommermonaten würde nun ab Dezember die Überbrückungshilfe 2 zur Auszahlung kommen. Vor allem auch Schausteller und die Veranstaltungsbranche sei dadurch besser abgebildet. Ab Januar sei die Überbrückungshilfe 3 geplant. Da soll es erstmalig auch eine Regelung für Solo-Selbstständige geben. Betroffene könnten dann eine Betriebskostenpauschale beantragen in Höhe von 25 Prozent des Vorjahresumsatzes (maximal 5.000 Euro monatlich bis Juni).

14.17 Uhr: Gesundheitsminister Laumann verkündet scharfe Corona-Regeln

Die neue Coronaschutz-Verordnung von NRW ist verabschiedet. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann präsentiert die verschärften Regeln zur Stunde gemeinsam mit Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart in einer Pressekonferenz. Die Regeln gelten ab morgen bis zum 20. Dezember. Hier ein Überblick:

Im öffentlichen Raum dürfen nur noch Menschen aus zwei Haushalte zusammenkommen

Insgesamt nicht mehr als fünf Personen (Kinder ausgenommen)

Maskenpflicht erweitert – überall da, wo kein Abstand von 1,5 Metern gehalten werden kann

Maskenpflicht z.B. vor Geschäften, auf Parkplätzen und in geschlossenen öffentlichen Räumen

Kundenbeschränkung im Einzelhandel

Geschäfte unter 800 Quadratmeter: 1 Person pro 10 Quadratmeter

Geschäfte über 800 Quadratmeter: 1 Person pro 20 Quadratmeter

Ab 23. Dezember bis 1. Januar dürfen Familien mit bis zu zehn Menschen treffen (ausgenommen Kinder)

Silvester-Feuerwerke auf vielbelebten Plätzen sollen von den Gemeinden verboten werden

Skilifte in NRW bleiben geschlossen

Liegt der Inzidenzwert einer Kommune über 200 soll es zusätzliche Maßnahmen geben. Das werde mit den betroffenen Kommunen besprochen. Denkbar sind Alkoholverkaufsverbot, weitere Kontaktbeschränkungen oder mögliche vereinzelte Schulschließungen. Die Ergebnis ist die Umsetzung der Besprechung der Bund-Länder-Konferenz. Überraschungen gibt es wenige. Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich allerdings noch nicht konkret zum Ski-Tourismus geäußert. Die Entscheidung dürfte nun ein Dämpfer für die betroffenen Regionen in der Eifel und im Sauerland sein.

14.02 Uhr: Schulfahrten bis Ende März abgesagt

Bis Ende März, also dem Beginn der Osterferien, sollen wegen der Corona-Pandemie keine Schulfahrten stattfinden. Bereits geplante Fahrten seien abzusagen und neue Schulfahrten in dem Zeitraum dürften nicht genehmigt werden, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Davon ausgenommen seien außerschulische Bildungsangebote wie eintägige Exkursionen.

Außerdem können die Schulen den Unterrichtsbeginn in einem größeren Zeitfenster festlegen. Statt dem bisherigen Zeitraum von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr seien jetzt 7 bis 9 Uhr möglich, so Gebauer. Dabei eigne sich der Unterrichtsbeginn ab 7 Uhr mehr für ältere Schüler.

10.21 Uhr: Laschet schlägt Alarm: „Machen den Staat kaputt“

Armin Laschet schlägt Alarm. Angesichts der weiter angespannten Infektionslage hat der NRW-Ministerpräsident neue Konzepte in der Corona-Pandemie gefordert. „Noch ein weiteres Jahr wie dieses halten Gesellschaft und Wirtschaft nicht durch“, sagte Laschet der „Rheinischen Post“. Ab Januar müssten „kluge Konzepte langfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie ermöglichen“, so der Landeschef: „Mit der Zulassung des Impfstoffs sind diese Konzepte auch realistisch.“

Laschet weiter: „Wir können nicht auf Dauer alles schließen, und der Staat bezahlt Monat für Monat Milliarden-Ausfälle. Ab dem neuen Jahr wird ein neues Modell nötig sein. Dauerhafte Schließungen und anschließende Ausgleichszahlungen machen den Staat auf Dauer kaputt.“

8.12 Uhr: Neue Coronaschutz-Verordnung in NRW – „Nicht Teil der Absprache“

Noch bis Mitternacht gilt die Coronaschutz-Verordnung in NRW. Im Verlauf des Tages will die Landesregierung eine neue vorlegen. Darin sollen unter anderem die Beschlüsse von Bund und Ländern inklusive der Lockerungen rund um Weihnachten festgezurrt werden. Doch es steht auch Abweichungen im Raum.

Ministerpräsident Armin Laschet will offenbar zum Beispiel an Weihnachten Übernachtungen in Hotels erlauben, wenn Menschen ihre Familie besuchen. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, betonte am Freitag, dass solche Ausnahmen – wie sie auch andere Länder planen – nicht Teil der Absprachen gewesen seien.

Offen ist auch, ob Laschet den Empfehlungen der Bundesregierung folgt und den Skitourismus im Sauerland aussetzen lässt. Laschet hatte am Sonntag gesagt, man prüfe dies. Er hatte sich zuvor bereits dafür ausgesprochen, europaweit den Ski-Tourismus auszusetzen

Zu den neuen Regeln werden voraussichtlich die Erweiterung der Maskenpflicht vor Geschäften und auf Parkplätzen sowie strengere Kontakt-Vorgaben für die Zeit bis Weihnachten gehören. Die neue Coronaschutz-Verordnung wird vier Wochen bis Ende Dezember gültig sein.

Sonntag, 29. November

21.17 Uhr: Erschreckende Polizei-Bilanz zu Masken-Kontrollen im Ruhrgebiet

Mitarbeiter der Bahn sowie Polizisten haben am Wochenende Masken-Kontrollen in mehreren Ruhrgebiets-Städten durchgeführt. Dabei trafen sie auf zahlreiche Maskenmuffel, die Polizei musste gleich mehrmals einschreiten - im Dortmunder Hauptbahnhof kam es sogar zu einem Angriff auf Bahnmitarbeiter. Insgesamt musste die Polizei 18 Bußgeldverfahren einleiten. <<< Mehr dazu liest du hier >>>

18.50 Uhr: Laschet findet deutliche Worte zu Corona-Hilfen

Armin Laschet hat das bisherige finanzielle Engagement der Länder in der Corona-Krise am Sonntag verteidigt. In Bezug auf die Debatte über eine stärkere Kostenbeteiligung der Bundesländer an staatlichen Corona-Ausfallhilfen für die Wirtschaft sagte der NRW-Ministerpräsident im Deutschlandfunk, die Bundesländer hätten „Milliarden ausgegeben, und da ist es nicht ganz fair zu sagen, die Länder tun gar nichts“. Laschet reagierte damit auf Äußerungen von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU). Brinkhaus hatte zuletzt die Bundesländer zu einer Beteiligung an den Kosten für die Wirtschaftshilfen bei einem länger anhaltenden Corona-Lockdown aufgefordert.

Mit Blick auf den Teil-Lockdown in Deutschland sprach sich der NRW-Ministerpräsident dafür aus, am Ziel eines Inzidenzwerts von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche festzuhalten. „Das muss das Ziel bleiben“, sagte der CDU-Politiker. Es müsse weiterhin angestrebt werden, dass die Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder nachvollziehen könnten.

Laschet verteidigte zudem die beschlossenen Sonderregelungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen an Weihnachten im Familien- und Bekanntenkreis. Bei „entsprechender Vorsicht“ solle das bei Millionen Menschen als Familienfest geltende Weihnachtsfest auch gefeiert werden können, sagte der NRW-Regierungschef und CDU-Vorsitzkandidat.

16.45 Uhr: Erste Großstadt wieder mit Inzidenz unter 50

Erfolgserlebnis in NRW! Ein erster orangefarbener Fleck auf der sonst roten NRW-Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI): Münster hat am Sonntag erstmals seit Ende Oktober mit 41,5 wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Grenzwert von 50 ausgewiesen. Den höchsten Wert erreichte am Sonntag laut RKI Solingen mit 261,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der NRW-weite Wert lag am Sonntag bei 146,0. In Münster fällt der gesunkene Wert mit einem gerichtlichen Streit um die Maskenpflicht für Lehrer zusammen.

Münster hatte eine generelle Maskenpflicht für Lehrer verhängt, die vergangene Woche vom Verwaltungsgericht gekippt wurde. Die Stadt kündigte am Freitag an, vor dem Oberverwaltungsgericht gegen die Entscheidung Beschwerde einzulegen.

Das Verwaltungsgericht hatte festgestellt, dass Münster bereits am 27. November 2020 den niedrigsten Inzidenz-Wert für einen Landkreis beziehungsweise eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen hatte. Krisenstabs-Leiter Wolfgang Heuer hatte am Freitag dagegen gesagt: „Der relative Erfolg, den die Stadt Münster mit ihren teilweise über die Vorgaben des Landes hinausgehenden Schutzmaßnahmen erreicht hat, sollte nicht als Argument gegen die Fortsetzung dieser Strategie verwendet werden.

16.30 Uhr: Skisaison im Sauerland vor dem Aus?

Keine guten Aussichten für den Wintersport im Sauerland: Ministerpräsident Laschet will auf die Skilift-Betreiber zugehen - und sie wohl von einer Schließung wie in Frankreich überzeugen. Der Ski-Tourismus im Sauerland wird möglicherweise ebenfalls in den Weihnachtsferien ausgesetzt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Sonntag im Deutschlandfunk, dass man dies zurzeit prüfe. Man wolle auf die Betreiber in den dortigen Ski-Gebieten zugehen und „da auch vorbildlich handeln“.

Der Bürgermeister des sauerländischen Wintersportorts Winterberg, Michael Beckmann (CDU), sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur: „Ich freue mich über den Anruf von Herrn Laschet, um über die von ihm angesprochenen vorbildlichen Lösungen zu sprechen - wir stehen dafür bereit.“ Den Beteiligten des Winter-Tourismus inklusive des Einzelhandels in der Region gehe es um Planbarkeit und finanzielle Hilfen - falls es wirklich keine Ski-Saison geben sollte. Bereits am Freitag hatten sich unter anderem Vertreter von Handel, Handwerk, Gastronomie, Hotellerie und Skiliftbetreibern in Winterberg zu einem „Winter-Gipfel“ getroffen. Gemeinsam beschloss man, einen Brief an Ministerpräsident Laschet aufzusetzen.

„Wir setzen jetzt Zeichen und senden ein eindeutiges Signal: Ohne eine verlässliche und zukunftsorientierte Corona-Politik für eine Tourismusstadt wie Winterberg werden Existenzen massiv gefährdet, Arbeitsplätze vernichtet, Infrastruktur und auch kommunale Investitionen gefährdet. Unsere Stadt braucht eine Perspektive – jetzt!“, schrieb Beckmann nach dem Gipfel bei Facebook. Unklar blieb zunächst, ob der Ski-Tourismus bereits in der neuen Coronaschutz-Verordnung für NRW thematisiert wird, die ab Dienstag in Kraft tritt. Sie soll am Montag vorgelegt werden.

Samstag, 28. November

22.44 Uhr: Ordnungsämter fordern mehr Geld

Die Ordnungsämter brauchen laut des Städte- und Gemeindebundes NRW dringend mehr Geld und mehr Personal. „Bund und Land müssen die kommunalen Ordnungsämter in gleichem Maße unterstützen wie die Arbeit der kommunalen Gesundheitsämter, umgerechnet 200 Millionen Euro jährlich für NRW“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Bernd Jürgen Schneider, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ordnungsämter würden im Kampf gegen das Coronavirus eine „Schlüsselrolle“ einnehmen und seit Monaten „am Anschlag“ arbeiten.

21.15 Uhr: Handelsverband NRW schlägt Alarm

Der Handelsverband NRW fordert schnelle staatliche Hilfen für die durch den Lockdown hart getroffenen Händler in NRW. Insbesondere im innerstädtischen Mode- und Schuhhandel sei die Lage „wirklich extrem existenzbedrohend“, sagte der Präsident des Handelsverbandes NRW, Michael Radau. Die Geschäfte kämpften nicht selten mit Umsatzrückgängen von 50 oder 60 Prozent. Radau warnte, er sehe die Gefahr, dass manche Innenstädte im nächsten Winter nicht mehr wiederzuerkennen seien und dass sich Discount-Läden oder Leerstände an Stellen breit machten, wo man das nie erwartet hätte.

Freitag, 27. November

21.50 Uhr: Black Friday verursacht Corona-Chaos

Der Black Friday hat die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen in einigen NRW-Städten deutlich erschwert.

So führte zum Beispiel der Kundenansturm in Bielefeld dazu, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Passanten in der Fußgängerzone per Megafon an die Vorschriften erinnerten. Radio Bielefeld veröffentlichte einen Appell der Stadt an die Bürger, aktuell auf Einkaufstrips in die Innenstadt zu verzichten.

In Köln mussten sogar zwei Shoppingcenter zeitweise ihre Türen schließen, gibt die Stadtverwaltung an.

17.10 Uhr: Münsteraner Lehrer gewinnt Rechtsstreit gegen Corona-Maskenpflicht

Ein Lehrer aus Münster hat sich vor dem Verwaltungsgericht mit einem Eilantrag gegen die ausnahmslose Maskenpflicht an Schulen in der Stadt durchgesetzt. In einer Allgemeinverfügung wurde festgelegt, dass die Lehrkräfte auch dann eine Corona-Maske tragen müssten, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen eingehalten wird.

Dies sei jedoch unverhältnismäßig, urteilte das Gericht, auch weil das Infektionsgeschehen in der Stadt Münster, anders als in vielen anderen Landkreisen in NRW, relativ entspannt ist. Für Münster meldet das Robert-Koch-Institut derzeit einen 7-Tage-Inzidenzwert von 56,8. Der Inzidenzwert von ganz NRW ist fast dreimal so hoch.

15.45 Uhr: AfD-Delegierte müssen Corona-Alltagsmasken tragen

Die AfD-Spitze hat ihren umstrittenen Bundesparteitag im nordrhein-westfälischen Kalkar verteidigt. Die Vorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla betonten am Freitag, alle Corona-Auflagen würden eingehalten.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht entschied am Freitag, die Teilnehmer des Parteitags müssten auch bei Einhaltung des Mindestabstands eine Alltagsmaske tragen. Die einzelnen Schutzmaßnahmen ergänzten sich gegenseitig, teilte das Gericht mit. So verhindere etwa allein die Einhaltung des Mindestabstands während des Aufenthalts am Sitzplatz nicht die Abgabe, Ansammlung und Weiterverbreitung virushaltiger Aerosole im geschlossenen Raum. Bei Verstößen müssen Delegierte von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Meuthen sagte im Deutschlandfunk, für das Treffen seien „alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen“ getroffen worden, die Vorschriften würden „sehr diszipliniert“ eingehalten. Zu den erfolglosen Klagen der AfD gegen die Maskenpflicht und die Auflage, auch an den Sitzplätzen einen Mund-Nasenschutz zu tragen, sagte Meuthen, auch daran werde sich die Partei „strikt halten“. Auch Chrupalla sagte im ARD-„Morgenmagazin“ die Einhaltung der Auflagen zu.

9.30 Uhr: Wird der Bundesparteitag der AfD mit rund 600 Delegierten aufgelöst?

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Rüdiger Lucassen, hat die 600 Delegierten vor dem umstrittenen Präsenz-Bundesparteitag in Kalkar (Kreis Kleve) aufgerufen, die Corona-Auflagen einzuhalten. „Die Auflagen sind hart. Das wird schwierig, sie für volle zwei Tage durchzuhalten“, sagte Lucassen am Freitag im Radiosender Bayern 2. „Aber wir müssen an die Disziplin unserer Parteimitglieder appellieren. Sonst scheitern wir.“

Das Ordnungsamt der niederrheinischen Stadt Kalkar hatte scharfe Kontrollen des Hygienekonzepts angekündigt. Verstöße würden angezeigt und verfolgt. Die AfD klagt derzeit beim Oberverwaltungsgericht NRW gegen die generelle Maskenpflicht beim Bundesparteitag.

Lucassen verteidigte die Entscheidung, den Bundesparteitag trotz der Corona-Pandemie vor Ort in Kalkar abzuhalten. Sollte es zu Verstößen gegen die Hygieneauflagen kommen und der Parteitag aufgelöst werden, dann werde die AfD nach einer anderen Lösung suchen, sagte der Bundestagsabgeordnete. Wenn die Corona-Auflagen noch Monate aufrechterhalten würden, „dann müssen wir eben gegebenenfalls auch digital tagen“.

Veranstaltungsort des AfD-Parteitags am Samstag und Sonntag ist das weitläufige Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Kalkar mit großen Messehallen, die Platz für Tausende Besucher bieten.

Die Polizei Kleve stellt sich mit einem Großeinsatz auf den AfD-Bundesparteitag in Kalkar an diesem Wochenende und zwei Gegenveranstaltungen ein. Mehrere hundert Beamte würden rund um die Uhr zur Bewältigung der Lage eingesetzt sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Freitagnachmittag sei eine Demonstration und am Samstag ein Aufzug gegen den AfD-Parteitag geplant. Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Dennoch sei man aber auf alle Einsatzsituationen vorbereitet.

Die Polizei kündigte zudem an, die Stadt Kalkar zu unterstützen, die das Einhalten der Auflagen aus der NRW-Corona-Schutzverordnung überwache. Bei den Demonstrationen gelte es, Abstand zu halten und Maske zu tragen, sagte ein Stadtsprecher.

Bei dem AfD-Parteitag am 28. und 29. November geht es vor allem um Sozialpolitik und die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern der Partei.

9 Uhr: Über 5000 Neuinfektionen in NRW

Auch am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut erneut hohe Neuinfektionszahlen für NRW: 5.013 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus angesteckt, fast 100 Menschen verstarben in dem Bundesland.

Donnerstag, 26. November

22:30 Uhr: Laschet stellt klar: Maßnahmen gelten bis Anfang Januar

Ministerpräsident Armin Lascht hat am Donnerstag im Landtag noch einmal betont, dass die strengen Corona-Auflagen bis über den Jahreswechsel hinaus verlängert werden.

„Es wird Weihnachten keine offenen Restaurants geben. Es wird Silvesterabend kein Silvesteressen in irgendeinem Restaurant geben“, stellt der CDU-Politiker klar. „Alle Maßnahmen gelten bis in die ersten Januartage, damit schaffen wir Klarheit für die Restaurants, für die Unternehmer, aber auch für jeden Einzelnen.“

19:44 Uhr: Ex-NRW-Verfassungsrichter kritisiert Corona-Bestimmungen für Weihnachten

Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs für NRW, Michael Bertrams, sieht in den beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen zu Weihnachten einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip.

„Das darin verankerte Gebot eines rationalen, vernunftgeleiteten staatlichen Handelns hätte es nahelegen müssen, die ab dem 1. Dezember vorgesehene Kontaktbeschränkung auf fünf Personen aus zwei Haushalten für den ganzen Monat fortzuschreiben und damit die Gefahr eines weiteren, nicht mehr beherrschbaren Anstiegs der Infektionszahlen deutlich zu begrenzen“, kommentiert Bertrams die Lockerungen im „Kölner-Stadt-Anzeiger“.

Grund für diese Fehlentscheidung sei „ganz offensichtlich auf einem Übermaß an Emotionalität in der Entscheidungsfindung“ zurückzuführen.

Der Jurist kritisiert vor allem, dass die Regelungen bezüglich dem engsten Familien- und Freundeskreis „inhaltlich weitgehend unbestimmt“ sei. Damit sei die Regelung ein „diffuser Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung“.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Menschen die Erlaubnis zu den Feiertagen als „Ausdruck einer großzügigen Öffnung für Begegnungen in der Zeit zwischen den Jahren verstehen.“ Für Bertrams ein „fatales Signal“ angesichts der Corona-Ansteckungsgefahr.

18:00 Uhr: Landtag will „Pandemische Lage“ verlängern

Der Landtag NRW will die sogenannte „Pandemische Lage“ noch einmal um zwei Monate verlängern.

Einen entsprechenden Antrag will die Koalition aus CDU und FDP laut dpa gemeinsam mit SPD und Grünen am Freitag einbringen.

Mit der Feststellung des medizinischen Notstands erhält die Landesregierung besondere Rechte, um die Corona-Pandemie bekämpfen zu können – zum Beispiel können so medizinisches Gerät beschlagnahmt werden.

Das Gesetz hatte bereits im April für viele Debatten gesorgt. Nach einer Pause im Sommer rief der Landtag am 1. November erneut die „Pandemische Lage“ aus – zunächst für vier Wochen.

16:16 Uhr: Hotels in NRW trotz Corona an Weihnachten geöffnet – Land geht Sonderweg

Verwandte sollen die Möglichkeit bekommen, beim Familienbesuch über Weihnachten trotz der neuen Corona-Regeln in einem Hotel übernachten zu können, falls sie bei der Familie keinen Schlafplatz haben. Kanzleramtschef Helge Braun sagte am Morgen etwas Anderes. Hier mehr dazu>>>

11.20 Uhr: Armin Laschet warnt vor nächster Welle in Intensivstationen

In seiner Erklärung vor dem NRW-Landtag lobte Ministerpräsident Armin Laschet die Corona-Krisenpolitik seines Bundeslandes. Es sei eine große Leistung, dass man die Zahlen in einem Ballungsraum wie NRW im Vergleich mit Nachbarländern so niedrig habe halten können.

Armin Laschet im NRW-Landtag (Archivbild). Foto: imago images / Ralph Sondermann

Doch der CDU-Politiker macht sich keine Illusionen: Er geht davon aus, dass die Infektionszahlen durch Weihnachten und Silvester wohl wieder steigen werden. Deshalb werden an den Festtagen auch die Restaurants geschlossen bleiben und es seien keine großen Partys erlaubt.

Kritisch sieht Laschet den Distanzunterricht. Die rechtliche Grundlage dafür sei da, die Entscheidung sollten jedoch die Schulen gezielt treffen, nicht „ganze Städte“.

Dann warnte Laschet noch vor einer neuen Virus-Welle, die auf die NRW-Kliniken zukommen werde. Die Grippezeit komme im Winter und die Influenza-Patienten werden dann die Intensivstationen weiter belasten. Deshalb gelte es, die Corona-Welle als zusätzliche Belastung für die Mediziner weiter einzudämmen, so Laschet.

09.26 Uhr: 4909 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages in NRW

Die Zahl der Neuinfektionen mit Corona in NRW ist um 4909 gestiegen. Die Tendenz nimmt weiter leicht ab. Die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstagmorgen (Stand: 0.00 Uhr) laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) bei 154,2 und damit leicht unter dem Vortageswert (157,8). Die bisher höchste Inzidenz hatte das LZG mit 168,5 vor gut zwei Wochen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet.

Die meisten Neuinfektionen in NRW meldete Hagen, die Wocheninzidenz liegt dort bei 249,6 Neuinfketionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Hohe Werte meldeten auch der Kreis Lippe (247,5), Duisburg (227,6) und der Kreis Düren (226,7).

Insgesamt sind in NRW 3210 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Mittwoch, 25. November

22.30 Uhr: Überblick verloren?

Du hast die Übersicht verloren, welche neuen Maßnahmen ab Dezember nun gelten und was nur Empfehlungen sind? >> Hier findest du alle neuen Regeln zusammengefasst.

21.35 Uhr: Armin Laschet nach den Beschlüssen – „Da soll jeder drauf verzichten“

Nach den Verhandlungen zu den Corona-Maßnahmen zwischen dem Bund und den Ländern hat sich NRW-Ministerpräsident zu den Beschlüssen geäußert.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Marcel Kusch/dpa

Besonders im Fokus standen die Regeln rund im Weihnachten. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar werden deswegen besondere Regeln gelten. So dürfen sich dann beispielsweise bis zu zehn – anstelle von fünf – Personen treffen. Dabei solle es sich aber nur um den engsten Familienkreis handeln. Damit soll den Deutschen ermöglicht werden, trotz der Pandemie Weihnachten zu feiern. Armin Laschet appellierte auch an die Bevölkerung sich an die Regeln zu halten. „Es wird ein Weihnachten wie wir es in den letzten Jahren noch nicht erlebt haben“, sagte der Ministerpräsident.

Neben Weihnachten stand auch Silvester im Fokus. An Silvester solle es überhaupt keine Partys geben, so Laschet. „Da soll jeder drauf verzichten“, sagte der CDU Politiker.

16.13 Uhr: Arbeitsminister Laumann platzt der Kragen: „Verbandsfuzzi“

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist nach Vorwürfen, bei den geplanten strengeren Vorschriften für die Fleischindustrie einzuknicken, der Kragen geplatzt. „Ich glaube, ohne meinen Brief an das Corona-Kabinett wäre gar nichts in Gang gekommen, gar nichts in Gang gekommen!“, sagte Laumann am Mittwoch in einer sehr emotionalen Rede im Landtag in Düsseldorf. Zudem enthalte der dem Bundestag von Bundesminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf in der Begründung eins zu eins das, was er an das Corona-Kabinett geschrieben habe. Deshalb frage er sich, warum er jetzt kritisiert werde, „wo ich das Thema zum Thema gemacht“ habe.

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Die SPD hatte ihren Antrag zur Aktuellen Stunde mit den Worten überschrieben: „Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Fleischindustrie muss jetzt kommen – Warum rudert Arbeitsminister Karl-Josef Laumann zurück?“ „Es scheint so, als würde Arbeitsminister Laumann nun doch vor der Fleischlobby einknicken“, legte der SPD-Abgeordnete Josef Neumann nach der Debatte nach.

Laumann schilderte seine langwierigen Bemühungen zur Beseitigung von Missständen in der Fleischindustrie und für mehr Transparenz. Dabei verwies er auch auf ein Treffen mit 30 Unternehmern, die es abgelehnt hätten, mit ihm und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) zu reden. Sie hätten nur ihren „Verbandsfuzzi“ reden lassen. „Deshalb gibt es jetzt eine klare Ansage, aber ich muss das Dingen durch den Bundestag haben“, betonte Laumann. Sein Bestreben sei, dass das Gesetz vor Weihnachten durch den Bundestag geht. Laumann sorgte auch auf Twitter mit seiner emotionalen Rede für eine Debatte.

15.37 Uhr: Erste Informationen von Corona-Gipfel durchgesickert?

Die Bild berichtet über eine Quadratmeter-Regel. Was es damit auf sich hat, liest du hier!

15.15 Uhr: Armin Laschet richtet klare Bedingungen an Angela Merkel

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält die Zahlen bei den Neuinfektionen und den Corona-Patienten auf den Intensivstationen noch für zu hoch, um jetzt Lockerungen vorzunehmen. „Wir müssen die umfangreichen Schutzvorkehrungen deshalb über den November hinaus auf hohem Niveau halten“, sagte Laschet im Landtag in Düsseldorf mit Blick auf die unmittelbar darauf folgende Beratung der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Opposition übte scharfe Kritik am Kurs der Regierung.

NRW werde der Verlängerung aber nur zustimmen, wenn die sogenannte November-Hilfe zu einer Dezember-Hilfe ausgedehnt werde, betonte Laschet. Die Einschränkungen bedeuteten für die betroffenen Branchen Opfer. Der Bund plant Finanzhilfen im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro, wie im Vorfeld der Beratungen aus Berliner Regierungskreisen verlautete. Laschet stellte Lockerungen in Aussicht, wenn es die Entwicklung wieder zulasse: „Wir versprechen auch den Menschen, bei sinkenden Infektionszahlen werden wir die Einschränkungen auch zurücknehmen“, unterstrich er. Zuerst sollten Lockerungen in den Bereichen Jugendsport und Kultur erfolgen.

Laschet warb erneut für den Präsenzunterricht. „Der Küchentisch zu Hause in einer 2- oder 3-Zimmerwohnung ist nicht der bessere Lernort. Der beste Lernort ist die Schule“, betonte er. Darüber seien sich alle Ministerpräsidenten einig. Die vorgezogenen Weihnachtsferien in NRW seien inzwischen ein Modell für ganz Deutschland geworden.

Kritik gab es von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty: Laschets Ausführungen seien so unverbindlich, so abstrakt und so gewunden gewesen, als müsste er durch rote Laserschranken klettern.

14.57 Uhr: Polizisten sollen zur ersten Impfgruppe gehören

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW hält es für „zwingend erforderlich“, dass der gesamte Polizei-Apparat zur ersten Corona-Impfgruppe gehört. GdP-Landeschef Michael Mertens sagte der „Rheinischen Post“: „Wer berufsbedingt in den Nahkörperkontakt muss, sollte sich darauf verlassen können, dass der Dienstherr ihn auch ausreichend schützt.“ Die Polizei sei dabei in Gänze systemrelevant: „Es darf keine Unterscheidung zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten bei der Impfung geben.“

Eine interne Priorisierung - zum Beispiel für Streifenpolizisten - sei möglich, „sollte aber in den Dienststellen vorgenommen werden“, sagte Mertens. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Montag als wichtigste Berufsgruppen für erste Impfungen das medizinische Personal sowie Pflegepersonal genannt. Die Polizei zählte er ebenfalls als „Struktur“ auf, die sich zumindest in Teilen mit eigenem Personal impfen könnte.

12.12 Uhr: Fitnessstudios in NRW bleiben zu

Auch nach einer weiteren Gerichtsentscheidung bleibt es dabei: Fitnesstudios in Nordrhein-Westfalen müssen bis mindestens Ende des Monats geschlossen bleiben. Mit der Ablehnung des Eilantrags eines Fitnessstudiobetreibers aus Essen bestätigte das Landesverfassungsgericht vorerst die coronabedingte Schließung der Sportstudios als Teil der Pandemieeindämmung im November. Die Gefahren der Covid-19-Pandemie seien weiterhin sehr ernst zu nehmen, teilte das Gericht zu seiner Entscheidung am Mittwoch mit. Durch die weiterhin hohe Zahl der Neuinfektionen, deren Quelle in den meisten Fällen nicht bekannt sei, müsse mit erheblichen Belastungen des Gesundheitssystems gerechnet werden. Dem Fitnessstudiobetreiber seien daher Einschränkungen bei der Berufsausübung zuzumuten. Das Verbot sei zudem bis 30. November befristet. Wirtschaftliche Nachteile würden durch erhebliche Corona-Hilfen ausgeglichen.

Das oberste Verwaltungsgericht hatte diese Frage kürzlich bereits geklärt und war zur selben Auffassung gelangt. Nach der Entscheidung im Eilverfahren bleibt die Verfassungsbeschwerde des Sportstudiobetreibers wegen Einschränkungen bei seiner Berufsfreiheit anhängig. Die Richter werden darüber zu einem späteren Zeitpunkt grundsätzlich entscheiden.

10.25 Uhr: Armin Laschet will Dezember-Hilfen für die Wirtschaft

Vor der Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Armin Laschet im als Bedingung für die Zustimmung neue Wirtschaftshilfen des Bundes genannt. Auf Antrag von SPD und Grünen musste sich Laschet vor dem Corona-Gipfel erklären.

Im Landtag sagte er am Mittwochmorgen, dass es nach der sogenannten November-Hilfe nun eine Dezember-Hilfe geben müsse. Die Verlängerung der aktuellen Beschränkungen gefährde viele Selbstständige in ihrer Existenz. Das müsse man kompensieren.

Das Ziel, die neue Corona-Welle zu unterbrechen, sei gelungen, aber die Zahlen seien noch zu hoch. Deswegen werde „nicht über Öffnungsschritte nachgedacht“. Über Weihnachten sagte Laschet: „Das wird jede Familie für sich alleine entscheiden müssen, wie man das mit dem besten Schutz, auch für die Älteren, in diesen Tagen macht.“ Der Präsenzunterricht an Schulen solle aufrechterhalten werden.

7.50 Uhr: WDR interviewt Superspreaderin – „Man hat Schuldgefühle“

Der WDR hat für einen Beitrag die ehemalige Covid-19-Patientin Beate L. interviewt, die als Superspreaderin auf der Geburtstagsfeier zu ihrem 57. Geburtstag 20 Personen ansteckte, fast ihre kompletten Gäste. Sie erinnert sich, dass sie zunächst Schuldgefühle hatte. „Du bist jetzt schuld, dass hier diese Welle losgetreten wird.“

Der WDR führte ein Interview mit einer ehemaligen Covid-19-Patienten, die noch heute unter den Spätfolgen leidet. Foto: WDR Screesnhot

Die Infektion traf sie hart. Sie habe sich „total erschöpft“ gefühlt, habe wenig Luft bekommen, konnte keine ganzen Sätze mehr sprechen. Sie sei zum ersten Mal in ihrem Leben „richtig, richtig krank“ geworden. Noch heute, acht Monate danach, habe sie mit den Langzeitfolgen zu kämpfen. Sie fühle sich zehn Jahre älter als vor der Corona-Infektion. Dass sie noch nicht die Alte sei, daran hadere sie, sagt sie im WDR-Interview.

7.20 Uhr: Angespannte Corona-Lage in NRW-Kliniken

Die Auslastung der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten liegt in NRW bei 84 Prozent. Besonders hoch ist die Auslastung weiterhin in Aachen und Köln (jeweils 93 Prozent). Auch in einigen Ruhrgebietsstädten sind viele Intensivbetten belegt, so beispielsweise in Essen (88 Prozent) und Dortmund und Duisburg (86 Prozent).

Einen besonders hohen Anteil an Covid-19-Intensivpatienten gibt es in Herne. In den Kliniken in Herne werden derzeit 46 Patienten intensivmedizinisch betreut, davon 17 Coronavirus-Patienten. Das ist ein Anteil von fast einem Drittel.

In Mülheim an der Ruhr werden zwar nur sechs Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut, das ist aber fast ein Viertel aller Intensivpatienten dort. In Duisburg beträgt der Anteil der Covid-19-Patienten an allen Intensivpatienten rund 22 Prozent, in Essen sind es 17 Prozent, in Dortmund 13 Prozent.

7 Uhr: Hohe Zahl an Neuinfektionen laut RKI

Weiterhin hoch ist das Niveau der Corona-Neuinfektionen in NRW. Für den Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut insgesamt 4.157 Neuinfektionen, vor sieben Tagen waren es 4.156, also fast die identische Zahl.

Deutschlandweit gab es einen neuen Tagesrekord an Todesfällen. Es verstarben laut RKI 410 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Allein in NRW waren es binnen 24 Stunden 79 Patienten.

(DER WESTEN mit dpa)