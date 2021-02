Corona in NRW: Gleich zwei Politiker lassen sich vorzeitig impfen – Bezirksregierung schaltet sich ein

Der Lockdown in NRW wurde verlängert. Nur Kitas und Schulen dürfen schrittweise wieder öffnen. Doch die Corona-Mutationen bereiten Sorge, insbesondere die britische Variante.

Armin Laschet hat sich kritisch über die neu gesetzte 35er-Marke geäußert und dafür herbe Kritik einstecken müssen.

Eine Lockdown-Verlängerung ist eingetreten. Bis zum 7. März wird er zunächst andauern. Am 3. März soll neu beraten werden.

Corona in NRW: Die Inzidenz steigt wieder. (Symbolbild) Foto: dpa / Laci Perenyi

Freitag, 19. Februar

22.22 Uhr: Landtagsabgeordnete geimpft - Bezirksregierung schaltet sich ein

Die Kölner Bezirksregierung hat sich in den Fall eines bereits geimpften Landtagsabgeordneten eingeschaltet. Nachdem der FDP-Politiker Ralph Bombis (49) dem WDR bestätigt hatte, dass er und seine Frau wegen ihrer Arbeit geimpft wurden, hat die Bezirksregierung nach Angaben einer Sprecherin die Gesundheitsämter in Köln und im Rheinisch-Bergischen Kreis angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. Bombis führt laut WDR drei Senioren- und Pflegeheime in Rösrath, Bergisch Gladbach und Köln.

Der FDP-Politiker Ralph Bombis und der AfD-Fraktionschef Markus Wagner (rechts) haben sich vorzeitig impfen lassen. Foto: imago/dpa

Neben dem FDP-Politiker hatte auch AfD-Fraktionschef Markus Wagner (57) dem WDR auf Anfrage mitgeteilt, dass er und seine Frau bereits geimpft worden seien. Wagner gehört eine Wohneinrichtung für Menschen mit einer chronisch psychischen Erkrankung oder Behinderung in Bad Oeynhausen. Beide Abgeordnete sagten dem Sender, sie hätten Vorbild für die Angestellten sein wollen. Bombis ergänzte auf Twitter: „Und der Vollständigkeit halber: Als jemand, der auch regelmäßig in den Pflegeeinrichtungen ist, ging es vor allem auch um den Schutz der Bewohner und Mitarbeiter, mit denen man in Kontakt kommt.“

Die FDP-Fraktion stellte sich hinter Bombis: Wenn Landtagsabgeordnete durch Tätigkeiten, die sie neben ihrem Mandat ausführten, zur Gruppe höchster Priorität gehörten, „können sie sich selbstverständlich impfen lassen und drängeln sich damit auch nicht vor.“ Dass Bombis parallel zu seinem Landtagsmandat als Einrichtungsleiter tätig sei, stehe auf der Internetseite des Landtags und sei damit transparent, so ein Sprecher der Fraktion.

Laut Bezirksregierung Köln würde ein Verstoß gegen die Impf-Reihenfolge - sollte er sich als solcher heraus stellen - keine größeren Folgen haben. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Aufsichtsbehörde beim Verdacht einer Straftat Anzeige erstatten könne. Tatsächlich sieht die aktuelle Impfverordnung aber weder Strafen noch Bußgelder für „Vordrängler“ vor.

17.38 Uhr: Hier spuckst du auf den Corona-Test

In Mülheim kannst du jetzt auf den Corona-Test spuchen. Im Hanger des Luftschiffes „Theo“ am Flughafen hat die erste Teststation Deutschlands aufgemacht, in der der Spucktest zugelassen ist.

14.23 Uhr: NRW öffnet Sportanlagen und Baumärkte

Neben der Öffnung von Kitas und Schulen gibt es in NRW trotz stagnierender Inzidenz-Zahlen noch weitere Lockerungen. So sind von Montag an wieder Aktivitäten auf Sportanlagen im Freien erlaubt, wenn höchsten zwei Personen oder nur Personen aus einem Hausstand zusammen trainieren - wie etwa beim Tennis.

In Musikschulen werde wieder Einzelunterricht erlaubt, allerdings nur für Kinder bis zum Grundschulalter, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Auch Hundeschulen dürfen ab Montag wieder Veranstaltungen im Freien anbieten. Für Hobbygärtner gilt: Bau- und Gartenmärkten dürfen dann wieder Gemüsepflanzen und Saatgut verkaufen.

13.37 Uhr: Gebauer verschärft Maskenpflicht an Schulen

Am Montag werden die Schulen in NRW wieder geöffnet. Dann kehren Schüler in Grundschulen, Abschlussklassen und Förderschulen zumindest tageweise in einem Wechselmodell zurück in den Präsenzunterricht. Vor dem Startschuss wird aber die Maskenpflicht verschärft.

Laut Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gilt auf dem Gelände grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, die schon in Supermärkten und im ÖPNV Pflicht sind. Schüler bis zur Klasse 8 könnten eine Alltagsmaske tragen, wenn eine medizinische nicht passt.

09.53 Uhr: Querdenker demonstrieren in Bochum

Die Gegner der Corona-Maßnahmen in Bochum kündigen für diesen Samstag erneut Proteste auf dem Dr.-Ruer-Platz an. Der Termin am Samstag um 15 Uhr solle nun auf bis auf Weiteres für die „Querdenken 234 - Bochum“-Bewegung reserviert sein.

07.42 Uhr: Schwere Vorwürfe gegen Essener Ärzte

Der Vorsitzende der Kreisstelle Essen der Kassenärztlichen Vereinigung hat schwere Vorwürfe gegen Ärzte aus Essen erhoben. Sie sollen bei der Impf-Reihenfolge gemogelt haben. Wen sie bevorzugen wollten, liest du hier >>>

07.25 Uhr: Inzidenz in NRW steigt erneut

Wie schon am Vortag ist die 7-Tage-Inzidenz in NRW erneut gestiegen. Das Robert Koch-Instituts (RKI) registrierte bis Freitag 58 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert noch bei 57,1.

Den Daten des RKI zufolge gab es in den letzten 24 Stunden 2.090 Neuinfektionen in NRW. 96 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. (red/dpa)