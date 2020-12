Corona in NRW: Laschet will den „Jahreswechsel-Lockdown“ – Virologe: „Man sollte nicht bis Weihnachten warten“

Corona in NRW hat den Alltag fest im Griff. Trotz Teil-Lockdown sind die Infektionszahlen nicht gesunken, jetzt soll der „Jahreswechsel-Lockdown" kommen, um dieses Ziel zu erreichen.

Das würde bedeuten: Wegen Corona wird in NRW alles bis auf lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte und Apotheken geschlossen. Ob es soweit kommt, das entscheidet sich wohl noch diese Woche.

Hier liest du die neuesten Entwicklungen zusammengefasst.

---------------

News-Ticker: Coronavirus in NRW

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken ++

Mittwoch, 9. Dezember

10.20 Uhr: Corona-Zahlen steigen weiter an

Die Zahl der Corona-Infektionen in NRW steigt weiter leicht an. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen landesweit bei 147,5. Am Dienstag waren es 146,4, am vergangenen Mittwoch lag der Wert bei 137,7. Innerhalb von 7 Tagen haben sich in NRW nach den Zahlen vom Mittwoch 26 478 Menschen angesteckt.

08.50 Uhr: Virologe äußerst besorgt

Armin Laschet will den „Jahreswechsel-Lockdown“, betont dies auch nochmal im ARD-Morgenmagazin. Doch ein Virologe, den das Magazin befragt hat, sieht das ganz anders.

Er fordert den Lockdown sofort, denn „aus virologischer Sicht sollte man nicht bis Weihnachen warten“. Dafür seien die Zahlen viel zu hoch, auch die Intensivbettenbelegung sei deutlich gewachsen. Allerdings verstehe der Virologe, dass man bei der Entscheidung ganzheitlich denken sollte und viele Faktoren darin einfließen würden.

08.30 Uhr: Laschet will Hektik vermeiden

Während viele Menschen wild darüber diskutieren, wieso denn der harte Lockdown nicht sofort kommt anstatt erst nach Weihnachten, hat NRWs Ministerpräsident Armin Laschet im ARD-Morgenmagazin für Ruhe und Besonnenheit plädiert.

„Es gibt keine Eile, um sich mit den Minsterpräsidenten und dem Bund zusammenzuschließen. Das kann diese oder nächste Woche passieren. Die Tage nach dem Weihnachtsfest sind sowieso entspannter, da richten wir mit einem harten Lockdown weniger Schaden an.“ Viel mehr Schaden würde man im Januar anrichten, wenn dann der harte Lockdown komme.

Im Klartext: Die Wirtschaft beziehungsweise der Einzelhandel würde darunter leiden, wenn das Weihnachtsgeschäft platzen würde. Doch bei dem aktuell höchsten Stand der Todeszahlen von 590 (Stand Mittwochmorgen), ist die Aufschiebung mehr als fraglich. Ein Nachhaken auf genau diese Problematik? Darauf wartet der Zuschauer des Morgenmagazins vergeblich. Die Meinung vieler Leser liest du >>> hier.

6.30 Uhr: Laschet will den „Jahreswechsel-Lockdown“

NRWs Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen für einschneidende Kontaktbeschränkungen in der Zeit nach Weihnachten ausgesprochen. „Wir brauchen nach Weihnachten einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um uns für 2021 wieder eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten“, sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Zahl der Neuinfektionen sei zu hoch und müsse gesenkt werden.

„Deshalb: Wenn nicht jetzt, wann dann. Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr kann das Land am ehesten komplett heruntergefahren und so die Ausbreitung der Pandemie effektiv gestoppt werden“, warb Laschet für seinen Vorschlag. „Zugleich halten wir in diesen Wochen die Schäden für Bildungschancen von Kindern sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres.“

Alle Geschäfte sollen nach Weihnachten wieder dicht gemacht werden. (Archivbild) Foto: imago images/Jochen Tack

Die Akzeptanz bei den Menschen sei für den Erfolg der Anstrengungen entscheidend, sagte Laschet, der sich auch für den CDU-Vorsitz bewirbt. Dafür müssten die politischen Weichenstellungen von Sorgfalt, Verhältnismäßigkeit und Verlässlichkeit geprägt sein. „Wir sind gut beraten, bereits jetzt damit zu beginnen, den Jahreswechsel-Lockdown umfassend vorzubereiten – damit er mitgetragen wird, tatsächlich Wirkung entfaltet und den Weg in ein besseres neues Jahr weisen kann.“

Auch andere Ministerpräsidenten hatten sich für härtere Maßnahmen über die Feiertage ausgesprochen. Aktuell dürfen sich fast überall in Deutschland nur zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen. Zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar soll dies vorübergehend gelockert werden.

Dienstag, 8. Dezember

22.07 Uhr: Mehr Corona-Tote pro Woche als Verkehrstote pro Jahr? Professor mit krasser Aussage

Michael Hallek, Professor für Innere Medizin, schätzt die aktuelle Corona-Situation in Deutschland als „dramatisch“ ein. Im Interview mit der „Aktuellen Stunde“ (WDR) sagte der Internist: „Wir haben in einer Woche mehr Covid-Sterbefälle als Verkehrstote im ganzen Jahr.“

Die aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts belegen diese Aussage bisher jedoch nicht. Die aktuellsten Zahlen zu den Corona-Todesfällen beziehen sich auf die 45. Kalenderwoche (2. bis 8 November) – in diesem Zeitraum starben laut RKI 1.067 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2019 war mit 3.059 Todesfällen dagegen rund dreimal so hoch.

„Wir müssen eine gute Sprache sprechen und nicht in jedem kleinen Bezirk noch eine kleine andere Regel. Weil das für den Bürger völlig unverständlich ist“, appellierte Internist Michael Hallek mit.

14.13 Uhr: Familienminister Stamp spricht über Corona-Maßnahmen und Verbleib der Kitas

NRWs Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat davor gewarnt, die bundesweiten Absprachen zu den Corona-Schutzmaßnahmen schon nach wenigen Tagen wieder „über den Haufen“ zu werfen. Die Politik müsse eine gewisse Verlässlichkeit ausstrahlen, sagte Stamp am Dienstag in Düsseldorf auf die Frage nach einem schärferen Lockdown und möglichen erneuten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angel Merkel (CDU).

Er würde es sehr begrüßen, die nächsten Tage abzuwarten und genau zu analysieren, was mit welchen Maßnahmen zu gewinnen wäre. Es gebe Beschlüsse, die bis zum 20. Dezember gefasst worden seien. In NRW gebe es beim Infektionsgeschehen eine Seitwärtsbewegung. Sollten weitere Maßnahmen erforderlich werden, könnte in der Tendenz die Winterpause ein Zeitraum dafür sein. Zur Frage nach möglichen Einschränkungen im Einzelhandel sagte Stamp, man müsse sehr sorgsam abwägen. Es gelte, die Mittel so zu wählen, dass sie den möglichst geringsten Schaden für Bürger in anderen Bereichen schafften. Wenn die Analyse ergebe, dass Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen noch einmal deutlich verschärft werden müssten, dann wäre die Winterpause allerdings eine gute Zeit dafür, sagte Stamp. Es könne aber nicht darum gehen, jetzt schnelle Schlagzeilen zu produzieren.

Nachdem der erhoffte deutliche Rückgang der Infektionszahlen bislang ausgeblieben sei, seien außerdem neue Konzepte für die nächsten Monate nötig, erklärte Stamp. Als letzte Möglichkeit könne bis auf Weiteres die Betreuung in Kitas mit angespannter Personal- und Infektionslage für eine begrenzte Zeit um bis zu sechs Wochenstunden reduziert werden. Zudem könnten Gruppen räumlich getrennt, Bring- und Abholzeiten gestaffelt, Öffnungszeiten angepasst und die Betreuung in Randzeiten eingeschränkt werden.

Stamp erneuerte sein Versprechen, dass es „keine landesweiten Schließungen von Kindertagesbetreuungsangeboten geben“ werde. Die Lage sei landesweit sehr unterschiedlich.

8.37 Uhr: Besorgniserregende Zahlen über Corona-Hotspots

Sieben Kreise und kreisfreie Städte sind aktuell extreme Corona-Hotspots in NRW. Nach den jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag hat der Kreis Lippe mit einem Wert von 273,4 die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aber auch Hagen (249,6), Wuppertal (212,6), Duisburg (205,1), Bielefeld (204,7), Mülheim/Ruhr (203,9) und Solingen (202,8) liegen über der Schwelle von 200. Ab diesem Wochenwert hatten Bund und Länder zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus' verabredet. Im Landesdurchschnitt liegt die Infektionskennziffer, also der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, aktuell bei 146,4.

Montag, 7. Dezember

22.48 Uhr: NRW-Regierung nach Söder-Vorstoß verstimmt

Die angekündigten Corona-Verschärfungen haben bei der schwarz-gelben Landesregierung in NRW teilweise für Kopfschütteln gesorgt: „Markus Söder predigt seit Beginn der Pandemie bundesweit einheitliche Regeln, um sie dann in markigen Worten einseitig und unabgestimmt aufzukündigen“, kritisierte FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche gegenüber der „WAZ“. Söders Katalog enthalte einige nicht kontrollierbare Maßnahmen. „Das führt zu Verdruss statt Akzeptanz“, so Rasche. Es sei irritierend, dass Bayern die gemeinsame Priorität aller Bundesländer für Präsenzunterricht an den Schulen aufgekündigt habe.

Etwas zurückhaltender reagiert Joachim Stamp: „Wenn Anpassungen notwendig sind, müssen wir angemessen reagieren. Landesweite Kita- oder Schulschließungen wird es nicht geben“, so Vize-Ministerpräsident und FDP-Landeschef in der „WAZ“. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann schloss derweil eine Verschärfung der Maßnahmen in NRW ausdrücklich nicht aus.

18.36 Uhr: Duisburg plant radikale Maßnahme

Die Stadt Duisburg plant bis zum Ende des Jahres eine radikale Corona-Maßnahme. Alle Hintergründe dazu erfährst du hier >>>

17.55 Uhr: NRW trifft Schul-Entscheidung

Bayern ist vorgeprescht. NRW bleibt zurückhaltend. Das ist der Stand bei der Entscheidung zum Unterricht an den Schulen. Während im Freistaat über eine deutliche Einschränkung des Präsenzunterrichts durch Wechselunterricht entschieden wurde, lehnt NRW diese Maßnahme weiter ab.

Das Infektionsgeschehen mache sich zwar auch an Schulen in NRW bemerkbar, die Entwicklung sei aber „erkennbar positiv“, hieß es aus dem Schulministerium in Düsseldorf. Anfang Dezember nahmen demnach 96,5 Prozent der Schüler am Präsenzunterricht teil. Ebenfalls zum Stichtag am 2. Dezember waren landesweit nur sechs Schulen vollständig geschlossen.

Bayern will ab Mittwoch von Klassenstufe acht an die Klassen überall teilen und in den Wechselunterricht schicken. In Hotspots ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sollen die Schüler ab der achten Klasse komplett in den Distanzunterricht wechseln.

Für solche Hotspots in NRW gilt laut Düsseldorfer Schulministerium: Die Landesregierung werde mit den Kommunen „ein möglichst zielgerichtetes Vorgehen“ vereinbaren. Man werde über die Möglichkeiten zur Einrichtung von Distanzunterricht in einzelnen Schulen reden und über „etwaige weitere Maßnahmen“. Das Schulministerium sei dazu in engem Austausch mit dem Gesundheitsressort.

Das Recht auf Bildung für alle Schüler müsse sichergestellt werden, hieß es. Das gehe am besten mit möglichst viel Präsenzunterricht, hatte das Schulministerium schon seit Wochen immer wieder betont.

14.50 Uhr: Laumann spricht über Verschärfung der Corona-Maßnahmen

NRW schließt eine bundesweite Verschärfung der Corona-Maßnahmen nicht aus. „Sollte sich die Gesamtlage nicht zeitnah verbessern, erscheint auch bundesweit ein noch restriktiveres Vorgehen notwendig, um die Zahl der Neuinfektionen überall deutlicher zu reduzieren“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

„Dass Länder mit einem flächendeckend zusätzlich herausfordernden Infektionsgeschehen weitere Maßnahmen ergreifen, entspricht der Logik des gemeinsamen Beschlusses der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin“, erklärte er. NRW setze weiter auf den engen Schulterschluss von Bund und Ländern. Die Landesregierung beobachte fortlaufend das Infektionsgeschehen und treffe entsprechend ihre Maßnahmen. Das Gesundheitsministerium stehe mit den vier Kommunen, die zurzeit bei einer Wocheninzidenz von über 200 liegen, in Kontakt. In den Gesprächen würden die bestehenden Regelungen und die Infektionslagen in den Kommunen analysiert und unterschiedliche weitere Maßnahmen erörtert und umgesetzt. „Da das Infektionsgeschehen zum Teil sehr unterschiedlich ist, müssen für die Lage vor Ort auch passgenaue Maßnahmen getroffen werden“, so der NRW-Gesundheitsminister.

10.30 Uhr: Grünes Licht für Event

Trotz Corona darf das Sternsingen in NRW Anfang 2021 stattfinden. Damit dürfen Sternsinger unter Einhalten strenger Hygieneregeln von Haus zu Haus ziehen. Burkhard Kämper vom Katholischen Büro NRW sagte der„Rheinischen Post“ am Montag: „Wir haben in enger Abstimmung mit der Staatskanzlei einen entsprechenden Hygieneplan konkret unter Berücksichtigung der Rechtslage in NRW erarbeitet.“ Ein Sprecher der NRW-Staatskanzlei bestätigte: „Aufgrund entsprechender Schutzkonzepte und unter Vorbehalt der Entwicklung des Infektionsgeschehens ist es zulässig, dass Sternsinger mit den von den Kirchen festgelegten Beschränkungen ihren Segen erteilen können.“

Dem Plan zufolge dürfen fünf Personen (inklusive erwachsener Begleitperson) in einer Gruppe laufen, um Spenden und Süßigkeiten zu sammeln. Sollten Autos eingesetzt werden, gilt im Fahrzeug Maskenpflicht. Singen ist nur im Freien erlaubt. Die Sternsinger dürfen keine Wohnungen oder Häuser betreten. Wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, muss sie auch draußen einen Mund-Nase-Schutz tragen.

06.18 Uhr: Bundesweite Maskenkontrollen in Zügen und Bahnen - Bei Verstoß musst du mit DIESER Strafe rechnen

In Bahnhöfen und Zügen in Nordrhein-Westfalen sind an diesem Montag Kontrollen zur Maskenpflicht geplant. Die Aktion ist Teil der ersten bundesweiten Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr auf der Schiene. Bahnbetreiber, Ordnungsämter und Bundespolizei beteiligen sich daran. Wer in NRW in Bussen, Bahnen oder Bahnhöfen und an Bahnsteigen oder Haltestellen Mund und Nase nicht bedeckt hat, muss mit 150 Euro Bußgeld rechnen.

„Dass auch bundesweit auf Fernstrecken Schwerpunktkontrollen durchgeführt werden, ist ein wichtiger Beitrag, an die Maskenpflicht zu erinnern“, hatte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) erklärt. Bei landesweiten Kontrollen in Nordrhein-Westfalen waren am 24. November 805 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden. Drei Monate zuvor, am 24. August 2020, waren es bei der ersten Schwerpunktkontrolle laut Ministerium 1707 Verstöße.

Sonntag, 6. Dezember

19.17 Uhr: NRW-Grüne fordern Verzicht auf Lockerungen im Dezember

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen fordern, im Dezember auf Lockerungen von Corona-Maßnahmen zu verzichten. „Als erstes Signal wäre ein Verzicht auf Silvester-Lockerungen sinnvoll und nötig. Auch über Weihnachten muss im Zweifel noch mal diskutiert werden“, sagte Felix Banaszak, Vorsitzender der NRW-Grünen.

Die Infektionszahlen seien besorgniserregend, so der Oppositionspolitiker. „Durch die aktuellen Maßnahmen ist es ganz offensichtlich bislang nicht gelungen, die zweite Welle zu brechen.“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Sonntag angekündigt, die vereinbarten Lockerungen für Silvester für sein Land zu kippen und den Präsenzunterricht für ältere Schüler ab kommenden Mittwoch deutlich einzuschränken.

Die NRW-Landesregierung verwies am Sonntag auf die gültigen Absprachen. „Bund und Länder haben sich auf umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie verständigt. Die Landesregierung prüft fortlaufend das Infektionsgeschehen und trifft entsprechend ihre Maßnahmen“, sagte eine Regierungssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Samstag, 5. Dezember

9.50 Uhr: Streit um ärztliche Atteste

Im Streit um den Inhalt von Attesten zur Maskenbefreiung in NRW hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium für Klarheit gesorgt. Ein Sprecher sagte dem „Westfalen-Blatt“: „Für den Nachweis genügt ein ärztliches Zeugnis, mit dem bescheinigt wird, dass aus medizinischen Gründen keine Alltagsmaske getragen werden kann. Das ärztliche Zeugnis muss keine Diagnose enthalten.“

Attest gegen Mund-Nasenschutz? In NRW ist darüber ein Streit entfacht. (Symbolbild) Foto: imago images / ITAR-TASS

Zuvor hatten die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe von Ärzten verlangt, Diagnosen in die Atteste zu schreiben.

(DER WESTEN mit dpa)