Corona in NRW: Ausbruch in Neusser Flüchtlingsunterkunft – fast 100 Infizierte

Der zweite harte Corona-Lockdown ist beschlossene Sache. Erst verkündete NRW-Ministerpräsident Armin Laschet strenge Maßnahmen in NRW.

Danach einigten sich Bund und Länder in einem Krisengipfel auf einen bundesweiten Corona-Lockdown noch vor Weihnachten.

Corona in NRW: Armin Laschet fordert „schnellstmöglichen Lockdown“

Beschlossen ist etwa, dass die Präsenzpflicht Schulen in NRW ab Montag ausgesetzt ist. Auch der Einzelhandel muss Mitte der Woche schließen. Alle Informationen zu den Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

Corona in NRW: Alle Informationen in unserem News-Ticker

Donnerstag, 17. Dezember

07.35 Uhr: Ausbruch in Neusser Flüchtlingsunterkunft mit zahlreichen Infizierten

In einem Neusser Flüchtlingsheim haben sich fast 100 Bewohner mit Corona infiziert, wie der „WDR“ meldet. Demnach hatten die Gesundheitsbehörden die rund 500 Bewohner am Sonntag auf das Virus getestet, woraufhin 96 Tests positiv ausfielen. Alle Bewohner befinden sich nun mindestens bis zum 24. Dezember in Quarantäne. Zwei Tage vorher will die Stadt Neuss eine weitere Reihentestung durchführen. Dann soll beraten werden, wie es weitergeht, so Kreisdirektor Dirk Brügge.

Da die Einrichtung nicht voll ausgelastet ist, könne man die Bewohner dort voneinander trennen und müsse nicht auf Hotels zurückgreifen. Wo sich die Bewohner infiziert haben, ist unklar.

Mittwoch, 16 Dezember

22.00 Uhr: NRW-Gesundheitsminister ist froh über „Licht am Ende des Tunnels“

In einem Interview mit t-online hat NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zugegeben, er sei froh „über das Licht am Ende des dunklen und langen Tunnels“.

Allerdings gebe er zu bedenken, dass immer noch nicht klar sei, ob geimpfte Menschen das Virus nicht doch noch weiterverbreiten. Das ganze Interview liest du bei t-online.

Die NRW-Landesregierung berät am Donnerstag bei einem Spitzengespräch mit Kommunen und Ärzteverbänden über den Fahrplan der Corona-Schutzimpfungen. Anschließend wollen Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) über den Stand der Vorbereitungen informieren.

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte es in Deutschland schon nächste Woche mit den Impfungen losgehen. Noch vor Heiligabend könnte der erste Impfstoff in der EU zugelassen werden. In NRW sind 53 Corona-Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten aufgebaut worden.

16.13 Uhr: SPD attackiert Armin Laschet

Die SPD-Opposition hat Armin Laschet (CDU) rechtswidriges Vorgehen bei Aufträgen an die Modefirma van Laack vorgeworfen. Sie sieht nach Kritik an der Qualität von Schutzkitteln „45 Millionen Euro in den Sand gesetzt“. Die Mönchengladbacher Modefirma wies dagegen Kritik an ihren im Sommer an das Land gelieferten Produkten zurück: Es habe insgesamt nur eine Kundenbeschwerde über die gelieferten Kittel gegeben, sagte Van Laack-Chef Christian von Daniels der dpa. Eine Pflegeeinrichtung habe die Kittel zu leicht gefunden, sie seien daraufhin gegen schwerere ausgetauscht worden.

Die Uni-Klinik Essen hatte rund 40.000 der van-Laack-Schutzkittel ausgemustert. Die Kittel würden „beim Anziehen schnell reißen“, hatte die Klinik am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Unternehmenschef von Daniels betonte, dass bewusst und auftragsgemäß ein besonders leichtes Material verwendet worden sei.

Die Einmal-Kittel seien für den Gebrauch in der Pflege oder auch für Besucher gedacht - und nicht zum Beispiel für Ärzte im OP. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Uni-Klinik Essen auch bei uns meldet“, sagte der Firmenchef.

10.40 Uhr: Lockdown-Effekt: Weniger Stau in NRW

Aufgrund des Lockdowns hat es am Mittwoch wesentlich weniger Stau in NRW gegeben als üblich. Um 8.30 Uhr war eine Gesamtstaulänge von etwa 20 Kilometern zu verzeichnen, wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zur gleichen Zeit am vergangenen Mittwoch sei es etwa fünf Mal so viel gewesen. Da der Wert auch im Vergleich zu den anderen Tagen hervorsteche, könne diese Veränderungen auf den Beginn der verschärften Corona-Maßnahmen zurückgeführt werden, sagte ein Sprecher.

07.10 Uhr: Vermisste Seniorin mit Corona wiedergefunden

Die Polizei Oberhausen hat eine vermisste Seniorin mit Corona-Infektion wiedergefunden. Der 87-Jährigen gehe es gut, sie sei am späten Dienstagabend aufgegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau war tagsüber aus ihrem Pflegeheim verschwunden. Die Polizei suchte auch mit einem veröffentlichen Foto nach ihr, wies ausdrücklich auf Infektionsgefahr durch Dritte hin.

06.00 Uhr: Laschet lehnt Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ab

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lehnt trotz des erneuten Lockdowns eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ab. In einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) verneinte er die Frage nach einer Fortsetzung. „Die Kunst wird sein, den kritischen Punkt nach Auflösen der verschiedenen Programme von Kurzarbeit und Insolvenzverschiebung abzufangen“, sagt er. Die kurz- und mittelfristigen Folgen des jetzigen Lockdowns kämen ja noch hinzu.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / Ralph Sondermann

Dienstag, 15. Dezember

18:50 Uhr: Nächtliche Ausgangsbeschränkung auch in Solingen

Nach den Kreisen Düren und Lippe hat auch die Stadt Solingen wegen hoher Corona-Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verfügt. Sie gelte ab Mittwoch zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr im gesamten Stadtgebiet, teilte die Verwaltung am Dienstagabend mit. In dieser Zeit sei Bürgern der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung nur in Ausnahmefällen wie einem ehrenamtlichen Einsatz bei Hilfsorganisationen, medizinischen Notwendigkeiten oder der notwendigen Versorgung von Tieren erlaubt. Wer dennoch ohne gewichtigen Grund in dem Zeitraum auf der Straße angetroffen werde, dem droht den Angaben zufolge ein Bußgeld von bis zu 300 Euro.

17.35 Uhr: Duisburg fährt strengeren Kurs als der Rest des Landes

In Duisburg gibt es noch schärfere Regeln als im restlichen NRW. Während sich hier ab Mittwoch nur noch 5 Personen (über 14 Jahren) aus zwei Haushalten treffen dürfen, wurden die Maßnahmen in Duisburg jetzt folgendermaßen verschärft:

Wörtlich heißt es: „Mit der neuen Allgemeinverfügung sind in Duisburg ab morgen, 16. Dezember um 0 Uhr, abweichend von der Coronaschutzverordnung, Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen – oder von Personen eines Hausstandes mit mehr als einer weiteren Person – untersagt. Kinder bis einschließlich 14 Jahren und unterstützungsbedürftige Personen bleiben von dieser Regelung ausgenommen.“ Grund dafür ist die extreme hohe 7-Tage-Inzidenz in Duisburg, die bei über 200 liegt.

In Duisburg dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr als zwei Menschen treffen. Foto: Funke Foto Services

14.27 Uhr: Ansturm auf Friseure

Der Friseur- und Kosmetikverband NRW geht davon aus, dass die meisten Friseurbetriebe am Dienstag noch bis kurz vor Mitternacht Kunden bedienen werden. „Um 23.59 Uhr ist Deadline. Bis dahin werden die meisten die Zeit noch nutzen“, sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Ingo Lanowski aus Hamm. Er sprach von einem „Ansturm“ auf die Salons vor dem scharfen Lockdown. „Seit Montag morgen 7.45 Uhr stehen die Telefone nicht mehr still.“ Er schätzt, dass die Betriebe in diesem Jahr nur rund 20 Prozent des sonst üblichen Vorweihnachtsgeschäfts erwirtschaften können.

Lanowski betreibt in Hamm zwei Friseursalons mit insgesamt 15 Mitarbeitern. Der 56-Jährige ist auch Obermeister der Friseurinnung Hamm. In seinen Betrieben seien am Dienstag alle Mitarbeiter im Einsatz, sagte Lanowski weiter. „Wir arbeiten durch, bis der letzte Kunde raus ist.“ Freie Termine gebe es keine mehr.

13.25 Uhr: Ministerium verteidigt zögerlichen Corona-Weg

„Den Königsweg gibt es nicht“, sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zu den verschärften Corona-Maßnahmen. „NRW und Deutschland sind mit Maß und Mitte - den Umständen entsprechend - gut durch diese Krise gekommen.“ Im bundesweiten Vergleich liege NRW im Mittelfeld, Deutschland stehe im europäischen Vergleich noch immer relativ gut da.

„Viele Erfolge sind auf die Stärke des Föderalismus zurückzuführen, also darauf, mit dem Blick für die Lage vor Ort zu entscheiden, sich eng abzustimmen und ganzheitlich als Bund und Länder zu handeln“, betonte Laschet. Die Zahl der Corona-Toten sei in Österreich, Schweden, Spanien oder Belgien viel höher als in Deutschland.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty warf Laschet dagegen einen Zick-Zack-Kurs vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe deutlich früher und konsequenter gehandelt. FDP-Fraktionschef Christof Rasche hielt dagegen, er wundere sich, warum Söder ständig so hoch gehandelt werde. Tatsächlich habe der bayerische Regierungschef viele seiner Ankündigungen gar nicht umsetzen können.

11.30 Uhr: Laschet attackiert Leugner der Corona-Gefahr: „Nicht erträglich“

Armin Laschet hat Protest-Aktionen von Corona-Leugnern scharf kritisiert. In einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zu den verschärften Corona-Maßnahmen rief er am Dienstag Zwischenrufern aus Reihen der AfD-Opposition zu: „Ich weiß, dass sie das ganze Virus bestreiten. Ich weiß, dass sie mit komischen Leuten draußen demonstrieren. Es geht nicht, dass sie in der Mitte von Düsseldorf demonstrieren, während wenige Meter weiter in der Universitätsklinik Menschen um ihr Leben kämpfen! Das geht nicht, das ist nicht erträglich!“

Armin Laschet fordert die Menschen zu Distanz an Weihnachten auf. Foto: dpa

An den vergangenen Wochenende hatten Gegner der Corona-Maßnahmen wiederholt in der Landeshauptstadt demonstriert - mit Kundgebungen sogenannter Querdenker gegen die „Masken-Lüge“ und zuletzt mit einem Autokorso.

Desweiteren hat sich Laschet entschieden gegen eine Isolierung von Alten und Kranken im bevorstehenden harten Lockdown ausgesprochen. „Wir dürfen nicht den Fehler von März wiederholen, Menschen über Wochen einsam sterben zu lassen, weil sie keiner besucht“, sagte Laschet am Dienstag in einer Unterrichtung des Landtags in Düsseldorf. In der Pandemie dürfe man nicht die Menschlichkeit verlieren. Es werde keiner im Stich gelassen, versicherte Laschet. Bund und Länder hätten sich auf Regeln für Heime geeinigt, um Besuche zu ermöglichen.

10.44 Uhr: Schulen sollen so schnell wie möglich wieder öffnen

Nordrhein-Westfalen will so schnell wie möglich zurück zum Präsenzunterricht für alle Schüler. „Wenn die Infektionszahlen es zulassen, werden die Schulen die ersten sein, die wieder vollständig öffnen“, sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Pandemie.

Laschet dankte ausdrücklich Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) für ihren Kampf für den Präsenzunterricht. Die SPD-Opposition hatte Gebauer hingegen in der vergangenen Woche vorgeworfen, seit Monaten für Chaos und Verwirrung gesorgt zu haben und hatte daher ihren Rücktritt gefordert. Laschet stärkte seiner Schulministerin den Rücken. Sei sei bundesweit die Stimme gewesen, Schulen so lange wie möglich offen zu halten, um Bildungsgerechtigkeit für alle zu wahren.

9.30 Uhr: Laschet ruft zum Distanzhalten an Weihnachten auf

Kurz vor dem bundesweiten harten Corona-Lockdown hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bevölkerung zum Distanzhalten auch an Weihnachten aufgerufen. „Das Weihnachtsfest wird anders sein müssen als alle anderen Weihnachtsfeste, die wir vielleicht in unserer Generation erlebt haben“, sagte Laschet am Dienstag in einer Unterrichtung des Landtags in Düsseldorf. Die Rede des Ministerpräsidenten wurde unterbrochen von Zwischenrufen der AfD.

Das Coronavirus nehme keine Rücksicht auf die Feiertage. Das Bösartige an dem Virus sei nicht nur die „zerstörerische Wirkung im Krankheitsfall im Inneren unseres Körpers“, sondern „das Ausnutzen unserer menschlichen Qualitäten“, sagte Laschet. „Dass es ausgerechnet zuschlägt, wenn wir einander nah sind und uns umarmen.“ Gerade an Weihnachten müssten die Menschen nun darauf verzichten.

07. 20 Uhr: Corona-Impfzentren theoretisch startklar

- Die Corona-Impfzentren in NRW sind ab Dienstag laut dem Gesundheitsministerium im „Stand-by-Modus“ - sie halten sich also ab jetzt bereit. Der Betriebsstart werde jedem Impfzentrum mit einem Vorlauf von drei Tagen durch das Ministerium mitgeteilt, kündigte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. „Die Betriebsaufnahme erfolgt mit der Bereitstellung von ersten Impfstoffdosen durch das Land.“ Ab wann in Deutschland ein Corona-Impfstoff zugelassen wird, ist noch offen - Anfang Januar gilt derzeit als möglich.

Das Land hatte die Kreise und Städte angewiesen, die 53 Zentren bis zum Dienstag betriebsbereit aufzubauen. Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW hatten sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass sie für die Impfzentren genügend Ärzte und medizinisches Fachpersonal zur Verfügung stellen können.

06.50 Uhr: Zehntausende Weihnachtsbäume wegen Lockdown vor Vernichtung

Die Weihnachtsbaum-Anbieter in Nordrhein-Westfalen haben sich erleichtert über die Ausnahmeregelung für Christbäume in den Shutdown-Beschlüssen des Bundes und der Länder geäußert. „Das ist eine gute Botschaft für die Käufer“, sagte der Vorsitzende des Fachbereichs im NRW-Landesverband Gartenbau, Eberhard Hennecke, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Sie müssen jetzt nicht hektisch bis Dienstagabend einen Baum finden, sondern können sich etwas mehr Zeit lassen.“ Der Handel muss ab Mittwoch mit Ausnahme von Geschäften für den alltäglichen Bedarf (Lebensmittel, Apotheken, Drogerien) schließen. Der Weihnachtsbaumverkauf ist davon ausgenommen.

Allerdings gebe es für Christbaum-Anbieter an Baumärkten noch Probleme, beklagte Hennecke. Baumärkte müssen nämlich nach den Beschlüssen ab Mittwoch schließen, Weihnachtsbaumverkäufe seien oft auf dem Gelände der Märkte oder sogar in den Gartenfreiflächen im Gebäude selbst untergebracht und müssten deshalb trotz der grundsätzlichen Genehmigung auch den Verkauf einstellen.

„Wir müssen deshalb dieses Jahr rund 20.000 Bäume verbrennen“, sagte etwa der Forstwirt Claudius Koch aus Eslohe-Bremke im Sauerland. Er biete nur an Baumärkten und großen Möbelhäusern Weihnachtsbäume. „Wenn da die Schranke zu ist, kommen auch für uns keine Kunden mehr.“ Das bedeute für ihn in dieser Saison sechsstellige Verluste.

Montag, 14. Dezember

17.20 Uhr: Zahl der Intensivbetten sinkt unter kritische Marke

Die Zahl der freien Betten auf den Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen ist am Montag unter 15 Prozent gesunken. Laut Intensivregister waren noch 840 Betten frei. Das waren 14,4 Prozent. 4976 Betten waren belegt, davon 1054 mit Covid-19-Patienten, von denen 631 beatmet wurden. Der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen lag damit bei 18,1 Prozent.

Am Montag schlugen die medizinischen Krebsgesellschaften Alarm. Immer mehr onkologische Eingriffe würden verschoben, diagnostische Untersuchungen und Nachsorge teilweise stark zurückgefahren. Die Fachleute appellierten an die Bevölkerung, unbedingt die Schutzmaßnahmen einzuhalten, damit die Zahl der Corona-Neuinfektionen schnell sinkt. Ziel sei es, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren.

Bei einer weiteren Verschärfung der Lage an den Kliniken könne eine Versorgung aller schwerkranken Menschen nicht mehr gewährleistet werden. „Dazu zählen insbesondere die 1400 Patienten, die Tag für Tag neu an Krebs erkranken“, hieß es. Die Situation sei an den Kliniken wesentlich angespannter als während der ersten akuten Phase der Pandemie.

15.55 Uhr: Chef der Uniklinik Essen kritisiert geplante Ausnahmen der Maßnahmen

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, kritisiert die über die Weihnachtstage geplanten Ausnahmen von den verschärften Anti-Corona-Maßnahmen. Diese nennt Werner bei „19 – die DUB Chefvisite“ aus Sicht eines großen Krankenhauses „schlichtweg inakzeptabel“. Der Mediziner fürchtet, dass die Möglichkeit zu größeren Familientreffen an Weihnachten sogar mehrfach am Tag genutzt werden könnte. So droht das Fest zum Superspreader-Event. Das würde nicht nur mehr neue Covid-19-Fälle bedeuten, sondern auch Klinikkapazitäten binden, die dann nicht für andere Patienten zur Verfügung stünden: „Das sind die Leidtragenden“, warnt Werner.

Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen, schlägt Alarm. Foto: Funke Foto Services

Ob die verschärften Maßnahmen greifen, wird sich laut dem Mediziner erst Mitte Januar beurteilen lassen. Am Wochenende gab es bei den Essener Medizinern einen „sehr intensiven Notfallbetrieb“, berichtet Klinikchef Werner: „Das hängt damit zusammen, dass sich manche Krankenhäuser von der Notfall- und Intensivversorgung abgemeldet haben.“ Dies belaste das medizinische Personal „extrem“.

Aktuell werden im Uniklinikum 135 Covid-19-Patienten behandelt, 41 liegen auf der Intensivstation. Dort sind zudem vier weitere Verstorbene im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus zu beklagen. Das RKI meldet bundesweit 188 Tote und 16.362 Neuinfizierte – 4.030 mehr als am Montag der Vorwoche.

14.55 Uhr: Schul-Umstellung "chaotisch" gestartet

Die coronabedingte Umstellung des Schulbetriebs ist am Montag in NRW aus Sicht eines Elternverbands „chaotisch“ angelaufen. Für die Klassen eins bis sieben sei die Wahlmöglichkeit ein „schwieriger Knackpunkt“, sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Staar, der Deutschen Presse-Agentur. Die Regelung sei nicht präzise genug gefasst worden, so dass viele Eltern ihre Kinder aus Sorge vor Nachteilen doch wieder in die Klassenräume geschickt hätten. Zwar habe man dazu noch keine Zahlen, es handele sich aber wohl um „sehr viele“ jüngere Schüler.

Staar zufolge gab es Verwirrung darüber, ob Klassenarbeiten in den kommenden Tagen ausgesetzt würden oder doch geschrieben werden müssten. Für die Lehrer sei die Lage belastend, weil sie nun parallel ein Angebot im Klassenraum aufrechterhalten müssten und zugleich Kinder zu Hause unterrichten sollten. „Es geht aber nur entweder, oder.“ Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten auch über die Jahrgänge sieben hinaus nach Ansicht der LEK-Vorsitzenden weiter in die Schulen kommen. „Auch die Älteren können wir nicht alleine zu Hause lassen, und viele brauchen auch ihre gezielte Therapie.“

07.50 Uhr: Montag startet mit einer beunruhigenden Nachricht

Eigentlich meldet das Robert Koch-Institut montags vergleichsweise niedrige Infektionszahlen, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten weitergeben. Deshalb dürften die Zahlen von diesem Montag besonders beunruhigend sein.

3.029 Neuinfektionen meldet das RKI am Montagmorgen. Zum Vergleich: Vor sieben Tagen waren es noch 2.363 Fälle. Der 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 167,9. Die Zahl der Toten stieg um 34 auf 4.489. Es sind Zahlen, die die Dringlichkeit des harten Lockdowns aufs Neue belegen.

07.37 Uhr: Diese Geschäfte machen jetzt dicht

Ab Mittwoch tritt der harte Lockdown bundesweit in Kraft. Damit schließen auch die Geschäfte. Doch es gibt auch Ausnahmen. Welche das sind, erfährst du hier >>>

07.14 Uhr: Polizei Dortmund löst irre Corona-Party auf

Am Freitag hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den harten Lockdown vor Weihnachten verkündet. Wenige Stunden später meldeten Anwohner eine Ruhestörung - ausgehend von einer Dortmunder Kita. Was die Polizei in der Einrichtung vorfand, ist nicht zu fassen. Alles dazu hier >>>

Sonntag, 13. Dezember

20.45 Uhr: Solingen prüft nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Wie der "WDR" berichtet", erwägt die Stadt Solingen in NRW die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre. Sie soll zwischen 22 und 6 Uhr gelten und das von Bund und Ländern beschlossene Alkoholverbot durchsetzen. Bislang sei laut "WDR" jedoch nicht klar, ob die Landesregierung den Plänen der Stadt zustimmt.

Solingen ist mit einem Inzidenzwert von über 280 einer der Hotspots in NRW. Zuvor hatte der Kreis Lippe bereits eine Ausgangssperre verhängt.

19.45 Uhr: HIER weicht NRW vom Bundes-Lockdown ab

Die neuen Corona-Regeln bringen endlich einheitliche, deutschlandweite Regeln mit sich. Oder doch nicht? Wer genauer auf die Beschlüsse des Sonntags schaut, bemerkt, dass NRW in einem Punkt nämlich einen Sonderweg geht.

Eigentlich sollen, wenn möglich, Kitas und Schulen ab Mittwoch, 16. Dezember, geschlossen werden. Sachsen setzt diese Regelung schon ab Montag um, Bayern ab Mittwoch. Doch in NRW kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bereits an, lediglich den Präsenzunterricht ab Montag auszusetzen. Es gibt einen NRW-Sonderweg: Es werde an den Schulen aber weiter ein Betreuungsangebot geben. Der CDU-Politiker sprach sogar von einer "Betreuungsgarantie".

15.51 Uhr: Ausgangsbeschränkungen im Kreis Lippe

Im Kreis Lippe gelten seit Samstag verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Der Kreis greift zu den drastischen Maßnahmen, weil die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche seit Tagen über 300 liegt, wie es in einer Mitteilung des Kreises heißt. Am Sonntag lag der Wert bei 305,9.

Treffen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen sind verboten, in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr dürfen die Menschen ihr Zuhause nur begründet verlassen.

13.05 Uhr: Laschet fordert Pflegebedürftige nicht wieder alleine zu lassen

Der Lockdown geht diesmal weiter als der im März. Doch Armin Laschet will einen entscheidenden Schritt anders machen: die Pflegebedürftigen nicht mehr alleine lassen. Sie sollen Besuch empfangen dürfen, wenn dieser zuvor einen Schnelltest gemacht hat.

12.58 Uhr: Wird es Kontrollen im Privaten an Weihnachten geben?

Auf die Frage nach den Kontrollen im privaten Bereich an den Weihnachtstagen hadert Laschet etwas mit seiner Antwort. Da, wo es möglich ist, werde auch kontrolliert, aber es werde „keine Stichproben unter Weihnachtsbäumen“ geben.

12.46 Uhr: Armin Laschet bestätigt Maßnahmen des bundesweiten Lockdown

Armin Laschet bestätigt alle getroffenen Maßnahmen des Bundes. Hier der Überblick >>> Hier geht es gesondert auch noch einmal auf das Böller-Verbot ein. Wer schon Silvesterraketen gekauft hat, sollte diese bitte nicht zünden.

Darüber hinaus gehen die Maßnahmen in NRW etwas weiter: Schulen schaffen schon ab Montag die Präsenzpflicht ab. Kitas bleiben geöffnet. Eltern sollen aber - wenn sie nicht darauf angewiesen sind - ihre Kinder wenn möglich zuhause betreuen.

Auch können Ausgangssperren lokal verhängt werden, wenn die Inzidenzwerte über 200 in einzelnen Regionen steigen, wie es schon im Kreis Lippe und Düren der Fall ist.

12.40 Uhr: Armin Laschet steht weiter hinter „schnellstmöglichem Lockdown“

Armin Laschet pocht weiter auf den „schnellstmöglichen gemeinsamen Lockdown“ ab Mittwoch. „Es ist eine sehr ernste Lage. Wir mussten entscheiden und wir haben entschieden“ Der Ministerpräsident macht deutlich, dass seit Samstag die Zahl der Corona-Intensivpatienten in NRW vierstellig sei - so hoch wie noch nie. 15 Prozent der Intesivbetten stünden derzeit nur noch zur Verfügung. Laschet weiter: „Es braucht jetzt nicht nur Ruhe, sondern Stillstand!“ Es käme zur „größten Bewährungsprobe“. Er hat die Menschen auf eine harte Zeit und Tage der Entbehrung eingeschworen.

„Wir haben heute eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Weihnachten und Silvester sollen nicht zu Superspreading-Eventen werden“, so der CDU-Politiker weiter.

12.30 Uhr: Armin Laschet live zu den neuen Corona-Maßnahmen

Jetzt gleich wird Armin Laschet in einer Pressekonferenz die Maßnahmen, die für NRW gelten werden, verkünden.

08.26 Uhr: Schulpflicht ab Montag in NRW ausgesetzt - Schulleiter und Eltern wütend

Schulleiter und Eltern haben die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen kritisiert. „Es wäre schön und einfach nützlich gewesen, wenn wir das nicht wieder zu einem Zeitpunkt erfahren hätten, wo ein Teil der Kollegen bereits auf dem Weg nach Hause ist und die Schüler weitestgehend auf dem Weg nach Hause sind“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung, am Samstag in der Radiosendung „Morgenecho“ auf WDR 5.

Die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW begrüßt zwar die Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen, fragt sich aber, „warum das alles erst jetzt passiert ist und nicht schon vor Wochen, als sich die hohen Infektionszahlen bereits deutlich abgezeichnet haben“.

Corona in NRW: Wegen der neuen Lockdown-Maßnahmen müssen Schüler ab Montag nicht mehr zur Schule gehen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Matthias Balk

Für die rund 2,5 Millionen Schüler in NRW endet wegen der Corona-Pandemie die Präsenzpflicht im Klassenraum kurzfristig schon am kommenden Montag. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis Stufe sieben haben die Eltern die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse acht wird das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt. Das hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf angekündigt.

