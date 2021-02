Der Corona-Lockdown in NRW wirkt sich auch auf Schönheitssalon-Betreiber, wie Lina Karout aus Dinslaken, aus.

Corona-Lockdown in NRW: Schönheitssalon-Inhaberin in großer Sorge – „Es stehen Existenzen auf dem Spiel“

Verschönern und Verwöhnen ist ihre Leidenschaft – doch die Beautybranche liegt seit Monaten brach.

Während des monatelang andauernden Corona-Lockdowns in NRW vermissen Menschen nicht nur Restaurant- und Friseurbesuche – sondern auch die Termine in Kosmetik- und Schönheitssalons, die ebenfalls geschlossen sind.

Auch für die Inhaber ist es bitter, denn: In dieser Branche sind besonders viele Selbstständige von dem Corona-Lockdown betroffen. Eine davon ist Lina Karout aus Dinslaken. Die 31-Jährige betreibt zwei Schönheitssalons in NRW und darf seit fast vier Monaten nicht mehr arbeiten. Sie kriegt mit, dass Kollegen ihre Studios aktuell für immer schließen müssen – und hat nur eine Bitte an die Politik.

Corona-Lockdown in NRW: Salon-Inhaberin aus Dinslaken leidet unter Lockdown

Als Lina Karout sich vor sechs Jahren dazu entschloss, sich unter anderem als Permanent MakeUp-Artistin (u.a. Microblading) selbstständig zu machen, machte sie ihre Berufung zum Beruf. Doch jetzt sind ihre zwei Studios in Limburg und Dinslaken seit mehreren Wochen wegen des Corona-Lockdowns leer.

---------------------------

Das ist das Coronavirus:

SARS-CoV-2 ist eine Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann die Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------------------

„Ich fühle mich unmotiviert, im Stich gelassen und antriebslos, weil mir nicht nur meine Arbeit genommen worden ist, sondern auch meine Lebensaufgabe“, erzählt sie gegenüber DER WESTEN. Ihre Arbeit „nicht ausführen zu dürfen“, sei etwas anderes, als ihr zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht nachgehen zu können – deshalb sei der Lockdown „sehr deprimierend.“

Am meisten vermisst die 31-Jährige dabei den täglichen Kontakt zu ihren Kunden – und die vermissen sie genauso. Denn neben den zahlenden Kunden behandelt Lina Karout auch ehrenamtlich Menschen, die unter Alopecia (kreisrunder Haarausfall) oder Krebs leiden, und deshalb keine Haare mehr haben.

Die bekommen bei der Dinslakenerin eine Augenbrauen-Pigmentierung umsonst – und „warten alle darauf, dass ich wieder öffnen darf“, so die Beauty-Fachfrau. Eigentlich eine schöne Sache, aber: „Es ist sehr frustrierend, allen zu sagen, dass ich nicht weiß, wann ich wieder öffnen darf. Deswegen mache ich auch keine Termine aus.“

+++ Corona in NRW: Inzidenz-Rückschlag! HIER werden die Regeln wieder verschärft ++ Ausbruch auf Polizei-Wache +++

Corona-Lockdown in NRW: „Ich freue mich für die Friseure, dass sie wieder öffnen dürfen“

Während Friseure bald wieder per Corona-Sonderregel öffnen dürfen, ist für Lina und ihre Branchen-Kollegen noch kein Lockdown-Ende in Sicht. Trotzdem hegt sie keinen Groll, sagt: „Ich freue mich für die Friseure, dass sie wieder öffnen dürfen. Ich gönne es jedem, der wieder arbeiten darf, denn es stehen Existenzen auf dem Spiel und das darf man einfach nicht unterschätzen.“

Schönheitssalon-Inhaberin Lina Karout aus Dinslaken (NRW) fühlt sich von der Politik alleine gelassen. Foto: Privat

Ob das Vorgehen ungerecht ist, möchte die Beauty-Expertin nicht bewerten, denn: „Vieles ist ungerecht, diese ganzen Schließungen sind ungerecht und nicht wirklich gerechtfertigt.“ So gäbe es Plätze, in denen sich viele Menschen auf einmal aufhalten, doch in einem kleinen Salon wie ihrem, ist es verboten, einzelne Kunden nacheinander zu bedienen.

Die Einhaltung der dafür geltenden Corona-Hygienemaßnahmen wäre und war für die Selbstständige kein Problem, „dadurch, dass ich nur eine Kundin in den Salon gelassen habe, grundsätzlich Hand- und Mundschutz trage und Desinfektionsmittel gang und gäbe bei uns ist“ – und das bereits vor der Corona-Pandemie, erklärt sie.

+++ Corona: Österreichs Kanzler Kurz – „Lockdown hat Wirkung verloren“ ++ Europäischer Impfpass im Anmarsch? Konkrete Pläne +++

Corona-Lockdown in NRW: Schönheitssalon-Inhaberin macht Politik einen großen Vorwurf

Vom Staat fühlt sich Lina Karout im Stich gelassen – und zwar „in jeglicher Hinsicht“. Ihr Vorwurf: „Es wurde erlassen, dass wir nicht mehr arbeiten dürfen, aber es wurde kein konkreter Plan entworfen, der auch realistisch ist, welcher uns aufnimmt oder auffängt, wenn wir am Fallen sind. Es ist sehr schwierig, dass wir so auf uns alleine gestellt sind.“

Lina ist selbstständige Permanent MakeUp-Artistin, muss ihre zwei Salons seit November geschlossen halten. Foto: Privat

Sie selbst kenne viele Studios, die jetzt schließen müssen oder Insolvenz anmelden: „Das finde ich unglaublich traurig, Kosmetikerinnen oder Friseure, die das seit 10, 20 Jahren machen, müssen schließen, weil sie das Ganze nicht tragen konnten – finanziell nicht oder psychisch nicht.“

Die 31-Jährige selbst bezeichnet sich als Kämpferin, die auch nach dem „zehnten Lockdown“ ihr Geschäft nicht schließen würde. „Ich schaffe das immer irgendwie“, sagt sie. Aber auch sie plagen Existenzängste: „'Irgendwie schaffen' macht einfach auch keinen Spaß. Jeden Tag mache ich mir Gedanken; 'Wie bezahle ich meine Rechnungen?'“

------------------

Mehr News aus der Region:

-------------------

Staatliche Unterstützung hat die Salon-Inhaberin nicht beantragt, lebt von ihren Ersparnissen – „nachdem es so ein Desaster letztes Jahr im März war, wo viele Hilfen wieder zurück gezahlt werden mussten“.

Mittlerweile hat die Salon-Inhaberin aus Dinslaken nur noch einen Wunsch: „Dass Unternehmen, die Hygienemaßnahmen korrekt anwenden, wieder zeitnah öffnen dürfen. Ich wünsche mir vom Staat ein baldiges Lockdown-Ende, denn es sind sehr, sehr viele Existenzen gefährdet.“