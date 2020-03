Corona-Karte: Detaillierte Zahlen – DIESE Ruhrgebietsstadt ist am härtesten betroffen

Erschreckende Zahlen: Mehr als 39.000 Menschen in Deutschland haben sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Auch in NRW verbreitet sich Covid-19 immer weiter. Am Donnerstagmorgen stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Bundesland auf über 10.000 an. Auch aus dem Ruhrgebiet werden fast täglich neue Erkrankte gemeldet.

Coronavirus in NRW: In diesen Städten gibt es die meisten Covid-19-Patienten

Manche Städte im Revier sind dabei deutlich stärker betroffen als andere.

In diesen Ruhrgebietsstädten ist die Zahl der Infizierten derzeit besonders hoch:

Essen (266)

Recklinghausen (195)

Dortmund (183)

Duisburg (174)

Bochum (173)

In Essen sind bereits fünf Menschen an dem Virus verstorben, in Bochum sind es bislang drei Menschen. Recklinghausen, Dortmund und Duisburg beklagen keine Corona-Toten.

Zwei Ruhrgebietsstädte bilden das Schlusslicht der Statistik

Es gibt auch erfreuliche Nachrichten aus dem Ruhrgebiet. Denn zwei Städte aus dem Revier liegen ganz am Ende der Statistik: Bottrop mit 23 und Herne mit 27 Infizierten haben derzeit den niedrigsten Stand in ganz NRW.

Coronavirus in NRW: Die Anzahl der Infizierten ist in Bottrop derzeit NRW-weit am niedrigsten. Foto: imago images / Hans Blossey

Auch in Oberhausen (39), Mülheim (52), Hagen (55) und Gelsenkirchen (55) liegt die Zahl der Corona-Patienten deutlich niedriger als in anderen Städten in NRW. Ein Patient verstarb in Hagen an der Krankheit, die anderen Städte beklagen bisher keine Toten.

Eine Zahl aus NRW macht Hoffnung

Eine Zahl aus NRW macht aber auch Hoffnung: Schon mehr als 750 Menschen in NRW haben Covid-19 offiziell besiegt. Das sind deutlich mehr Menschen als in den anderen Bundesländern. Auf Rang zwei folgt Baden-Württemberg mit 186 Geheilten. (vh)

