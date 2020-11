Corona in NRW: Irre Szene in Kölner Shisha-Bar ++ Zahl der Intensivpatienten steigt rasant ++ Herne trauriger Spitzenreiter

Fast ganz NRW ist momentan ein Coronavirus-Hotspot. Einzig der Landkreis Altenkirchen (Westerwald) liegt derzeit unter der Marke von 50 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner.

In NRW ist die Lage vor allem in den Größstädten wie in Köln und im Ruhrgebiet angespannt. Das macht sich mittlerweile auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Die Covid-19-Fälle auf Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen nehmen rapide zu.

Coronavirus: Die Lage im Ruhrgebiet (7-Tage-Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner)

Herne: 281,9

Hagen: 254,9

Duisburg; 253,5

Recklinghausen Kreis: 237,9

Bottrop: 211,8

Dortmund: 211,6

Mülheim an der Ruhr: 209.8

Gelsenkirchen: 194,5

Essen: 186,4

Bochum: 183,3

Oberhausen: 175,1

Ennepe-Ruhr-Kreis: 171,5

Unna Kreis: 118,0

Weitere hohe Corona-Inzidenzwerte in NRW außerhalb des Ruhrgebiets:

Düren: 235

Minden-Lübbecke Kreis: 211

Remscheid: 204,8

Wuppertal: 204,2

Gütersloh Kreis: 198,1

Städtregion Aachen: 197.8

Köln: 195

News-Blog: Coronavirus in NRW und im Ruhrgebiet

10. November 2020

7.50 Uhr: Corona-Einsatz der Polizei in Shisha-Bar – Gäste stellen sich schlafend

Bei einem Einsatz wegen einer verbotenen Party in einer Shisha-Bar in Köln haben die Beamten von Polizei und Ordnungsamt Gäste aufgefunden, die sich schlafend gestellt hatten.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Leitstelle am späten Samstagabend einen Hinweis auf eine Party in der Shisha-Bar erhalten. Beim Eintreffen der Polizisten gegen 23.50 Uhr sei die Bar „plötzlich verdunkelt und mucksmäuschenstill“ gewesen. Weil keiner aufmachte, rückte ein Schlüsseldienst an.

Die Polizisten ertappten neben dem Betreiber rund ein Dutzend Partygäste. „Zwei Personen, die in den oberen Räumlichkeiten angetroffen wurden, stellten sich schlafend. Im Keller versteckten sich weitere Personen – nicht schlafend“, so der Stadtsprecher. Alle Gäste und der Wirt bekamen Bußgelder vom Ordnungsamt verpasst.

7.15 Uhr: 827 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen – noch 2.642 Betten verfügbar

Derzeit befinden sich bereits 827 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in NRW, davon werden 521 invasiv beatmet. NRW hat momentan 1.465 freie Intensivbetten, weitere 2.642 gelten als Notfallreserve.

Vor einem Monat, am 10. Oktober, waren es laut DIVI-Intensivregister noch 175 Intensivpatienten in Nordrhein-Westfalen. Am 27. Oktober waren es 411, somit hat sich die Zahl innerhalb von 14 Tagen mehr als verdoppelt.

Die Kurve geht steil nach oben: Intensivpatienten in NRW. Foto: intensivregister.de

7 Uhr: 2.395 neue Corona-Fälle in NRW – nur Bayern hat mehr

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen für NRW am Dienstag 2.395 neue Corona-Fälle. Nur in Bayern ist das Infektionsgeschehen mit 2.953 neuen Fällen noch extremer. Ingesamt wurden in Deutschland 15.332 neue Coronavirus-Infektionen registriert.