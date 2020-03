Corona in NRW: Firma aus Hamm mit Gesichtsmasken-Durchbruch? ++ Warn-App mit irritierender Nachricht

NRW ist das am stärksten von der Corona-Krise betroffene Bundesland

Die Zahl der Infizierten steigt rasant

Mehr als 100 Menschen sind bereits verstorben

Mehr denn je wütet Corona in NRW. Mit mehr als 12.000 Infizierten ist Nordrhein-Westfalen das am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffene deutsche Bundesland. Mehr als 100 Menschen sind bereits an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Ein Ende der Krise durch Corona in NRW ist nicht in Sicht. Die Fallzahlen steigen weiter, die Landesregierung versucht mit drastischen Maßnahmen wie einer Kontaktsperre, die Ausbreitung einzudämmen. Überall wird eindringlich gewarnt: BLEIBT ZUHAUSE!

Corona in NRW: Die neusten Infos im Newsblog

Wie verbreitet ist Corona in NRW und in meiner Stadt? Was sind die neusten Verhaltensregeln? Was tun besonders betroffene Menschen, Wirtschaftszweige und Städte?

Mit unserem Newsblog zu Corona in NRW bist du immer auf dem neusten Stand.

Hier gibt es alle neusten Informationen rund um Corona in NRW.

+++ Newsblog aktualisieren +++

Sonntag, 29 März

17 Uhr: Real verlangt unfassbaren Preis für Klopapier

Einfach dreist! Klopapier ist in vielen Läden ur noch selten zu bekommen. Kaum rollen die Mitarbeiter eine Palette in das Geschäft, ist nach wenigen Minuten bereits alles vergriffen. Ein Real in NRW sorgt nun mit einer dreisten Klopapier-Aktion für Ärger bei vielen Kunden.

Mehr dazu gibt es hier: Real in NRW: Klopapier-Skandal! So frech reagiert ein Markt auf die riesige Nachfrage

16.30 Uhr: Coronavirus-Patienten aus Frankreich am Flughafen Essen-Mülheim angekommen

Am Sonntagnachmittag ist ein Militärhubschrauber mit zwei am Coronavirus erkrankten Menschen aus Frankreich in Essen gelandet. Spezialfahrzeuge der Feuerwehr brachten die Patienten zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum in Essen. Dort sollen insgesamt sechs Personen aus dem Ausland behandelt werden.

In anderen europäischen Ländern sind die Krankenhäuser teil schlicht überlastet. Deswegen greift Deutschland ihnen bei der Versorgung einiger Patienten unter die Arme.

In Essen sind am Sonntag zwei Coronavirus Patienten aus Frankreich gelandet. Foto: Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

16 Uhr: Irritierender Hinweis von Nina-Warn-App in Duisburg

Am Sonntag wurde über die Warn-App NINA in Duisburg auf einmal Corona-Entwarnung gegeben. Macht das Virus auf einmal einen großen Bogen um die Stadt? Nein!

Dann bei dem Hinweis handelt es sich um eine Meldung, die fälschlicherweise verschickt wurde. So hatte sich die Stadt Duisburg entschieden, die lokale Warnung der weiten Teilen gleichlautenden Gefahreninformation über Deutschland zu entfernen. Daraufhin gab Die App eine systembedingte Entwarnung aus. Doch die Stadt betont: „Eine tatsächliche Entwarnung kann aufgrund der unveränderten Lage derzeit noch nicht gegeben werden. Die ausgegebenen Verhaltensregeln sowie Maßnahmen gilt es unbedingt auch weiterhin zu befolgen“

15.30 Uhr: Expertin aus Essen mit dringender Warnung

Steigt für Frauen und Kinder durch die Coronavirus-Krise die häuslichen Gewalt? Martina Schmitz vom NRW-Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen hat sich zu dieser Frage ausführlich im Interview bei DER WESTEN geäußert. Das Gespräch kannst du >>>hier lesen.

14.45 Uhr: Maßnahmen-Lockerung? Laschet macht Hoffnung – als einziger

Parteiübergreifend dämpften Politiker die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Merkel bat in ihrem Podcast um Geduld - niemand könne guten Gewissens sagen, wie lange diese „schwere Zeit“ anhalte. Braun sagte dem „Tagesspiegel“: „Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen.“ SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die Spitze der Infektionswelle steht uns noch bevor.“ Allerdings schrieb Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem Beitrag für die „Welt am Sonntag“: „Jetzt ist die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt.“

14 Uhr: RKI mit neuen Zahlen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 52.547 angegeben - ein Plus von 3965 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 57.695 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 389 Todesfälle, die JHU 433 Tote.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 9794 / +13 / 101 (Daten nicht aktualisiert)

Bayern: 12.881 / +1731 / 107

Berlin: 2360 / +199 / 9

Brandenburg: 721 / +76 / 1

Bremen: 275 / +15 / 2

Hamburg: 1846 / +81 / 4

Hessen: 2605 / +1 / 9 (Daten nicht aktualisiert)

Mecklenburg-Vorpommern: 348 / +40 / 1

Niedersachsen: 3450 / +300 / 21

Nordrhein-Westfalen: 11.400 / +793 / 98

Rheinland-Pfalz: 2396 / +184 / 12

Saarland: 560 / +10 / 2 (Daten nicht aktualisiert)

Sachsen: 1617 / +185 / 9

Sachsen-Anhalt: 592 / +134 / 2 (mit Nachtrag vom Samstag)

Schleswig-Holstein: 1005 / +90 / 6

Thüringen: 697 / +113 / 5

Gesamt: 52.547 / +3965 / 389

13.30 Uhr: Zahlreiche Kontaktsperren-Verstöße in Autos

Auf den Straßen und in Supermärkten achten die meisten Menschen in NRW bereits auf das Kontaktverbot und den einzuhaltenden Abstand von anderthalb Metern. Bei vielen hat sich offenbar aber noch nicht herumgesprochen: Das gilt auch für Autos. Immer wieder meldet die Polizei, dass Beamte Fahrzeuge mit drei oder mehr Insassen anhalten und zurechtweise mussten. In einem Auto, das dürfte klar sein, ist ein solcher Abstand nicht einhaltbar. Und das wird teuer: Die Polizei NRW ist angehalten, in diesen Fällen Anzeigen zu schreiben und Bußgelder von mehreren hundert Euro pro Person zu verhängen

12 Uhr: Sorge bei Festival-Veranstaltern

Keine Veranstaltungen und Konzerte: Das Coronavirus macht den Festivals in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. „Wir sind tatsächlich gerade auf Null heruntergefahren“, sagte Sandro Heinemann vom „Panama Open Air Festival“, das vom 3. bis zum 5. Juli in der Rheinaue in Bonn stattfinden soll. Allerdings werde das Elektro-Festival möglicherweise auf September verschoben: Der Vorverkauf sei seit gut einer Woche „komplett weggebrochen“, so Heinemann.

10 Uhr: Unternehmen aus Hamm „druckt“ Gesichtsschutz-Masken

Ist das ein Durchbruch beim akuten Problem des Atemmasken-Mangels? Die Softwarefirma „SolidLine“ aus Hamm hatte nun die geniale Idee, Gesichtsschutz-Masken mit einem 3D-Drucker zu produzieren. Und nicht nur die – auch viele andere fehlende medizinische Gerätschaften wie Ventile für Beatmungsgeräte oder Testsätze für Abstriche können in Windeseile (2,5 Minuten pro Teil) gedruckt werden.

Hamm

9 Uhr: Schlechtes Wetter hilft Kontroll-Behörden

Am zweiten Wochenende mit massiven Einschränkungen wegen des Coronavirus in NRW sollte den Kontroll-Behörden das WetteR zur Hilfe kommen: Am erwartet nass-kalten Sonntag werden wohl deutlich weniger Leute nach draußen gehen als am schönen Samstag. Polizei und Städte hatten sich bei ihren Kontrollen auf die Hot-Spots konzentriert, aber nach ersten Angaben nur vereinzelt Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt.

7.45 Uhr: Hure aus Bielefeld mit Hilferuf

Menschen, deren Berufe Menschenkontakt fordern, stehen derzeit oft vor existenziellen Problemen. Das betrifft natürlich auch Prostituierte – seit zwei Wochen ist ihnen die Arbeit wegen der Coronavirus-Pandemie verboten. „Mir bricht gerade mein ganzes Einkommen weg“, sagt „MadameKali“ aus Bielefeld. „Ich komme noch ein paar Wochen über die Runden, aber danach weiß ich nicht, wie es weitergeht.“

Rund 90 Prozent ihrer Kolleginnen seien wie sie selbstständig. „Die meisten Huren wollen flexibel sein und sich ihre Arbeit selbst einteilen“, so „MadameKali“. Als Kleinunternehmerin sei es schwierig, Geld zurückzulegen. „Wir verstehen das aktuelle Verbot der Prostitution und finden es auch richtig. Aber einige Frauen leben nur von der Hand in den Mund, die konnten keine Rücklagen bilden“, sagt Johanna Weber vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen.

Heike Köttner, Leiterin der Beratungsstelle „Madonna“ in Bochum, bestätigt: „Es sind zur Zeit wahnsinnig viele Frauen, die zu uns kommen.“ Inzwischen setzte das Familienministerium das Übernachtungsverbot in Bordellen für die Zeit der Corona-Krise aus.

Samstag, 28. März

22.31 Uhr: Polizei muss Biker-Treff auflösen

Unfassbarer Vorfall in NRW. Die Polizei musste am Samstagnachmittag ein Biker-Treff in Nordkirchen auflösen. 28 Motorradfahrer hatten sich an einem Biker-Treff verabredet, um dort gemütlich zu trinken. Was ihnen jetzt blüht, liest du hier >>>

20.48 Uhr: Foto aus Bochum zeigt Ausmaß der Krise

Derweil ist die Lage in Italien mittlerweile vollkommen eskaliert. Dieses Foto aus Bochum zeigt das wahre Ausmaß der Krise >>>

20.13 Uhr: Bochum meldet nächsten Toten

Bochum beklagt den nächsten Toten. Das berichtet die „WAZ“. Damit sind mittlerweile bereits fünf Menschen in der Stadt an den Folgen von Covid-19 gestorben.

19.11 Uhr: Laschet spricht Klartext: „Bewegt mich derzeit nicht“

Vor der Corona-Pandemie hatte sich Amrin Laschet für den Parteivorsitz der CDU beworben. Das ist mittlerweile für den NRW-Ministerpräsidenten „erst mal völlig in den Hintergrund geraten“. Dieser Gedanke sei derzeit „sehr weit weg, weil die Corona-Krise mich momentan rund um die Uhr beschäftigt“, sagte Laschet „Aachener Zeitung“. Er müsse jetzt machen, was richtig sei, „egal, ob mir das für die CDU-Kandidatur nutzt oder schadet.“

18.23 Uhr: Extremer Andrang auf NRW-Sofortprogramm

Die NRW-Landesregierung will die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft mit einem Milliarden-Rettungsschirm abfedern. Wie wichtig die Hilfen aus dem NRW-Sofortprogramm für Kleinunternehmer und Selbstständige sind, wurde schon in den ersten 24 Stunden deutlich: Nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums gingen von Freitagnachmittag an über 130.000 Anträge ein, 4.800 davon wurden in der Zeit bewilligt.

700 Menschen arbeiten an diesem Wochenende in den Bezirksregierungen, „um den Betrieben möglichst schnell die Mittel elektronisch zu bewilligen“, teilte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit.

17.53 Uhr: Unfassbares Foto von Edeka aus Mülheim

Ähnlich wie Klopapier und Nudeln hat sich Mehl in der Corona-Krise als begehrtes Produkt von Hamsterern herausgestellt. Ein Edeka-Markt aus Mülheim hat darauf jetzt offenbar eine Antwort. So zeigt das Foto von Twitter-Nutzer „aiznmi“ ein Bild mit Mehl-Packungen der Marke weniger haushaltsüblich. So stapelten die Mitarbeiter einfach mal Dutzende 25-Kilogramm-Pakete Mehl auf Paletten. „Bin gespannt, ob sie nächste Woche die Hefe in 1kg-Blöcken anbieten“, tweetet der Mülheimer scherzhaft:

Ich liebe unseren #Edeka in Mülheim 😂 Ein bisschen passiv-aggressiv.

"Ihr könnt nicht genug vom #Mehl kriegen? DAS WOLLEN WIR DOCH MAL SEHEN!!!"

Bin gespannt, ob sie nächste Woche die #Hefe in 1kg-Blöcken anbieten. pic.twitter.com/P00CWXN1Z2 — aizenmi (@aizenmi2) March 27, 2020

17.16 Uhr: NRW-Klinik sucht dringend nach besonderen Blutspendern

Die Uniklinik in Münster bittet dringend um Unterstützung. Gesucht werden Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und mittlerweile geheilt sind. Ihr Blut könnte Leben retten, hoffen Mediziner. Aus Blutspenden der geheilten Patienten wollen sie Abwehrstoffe gewinnen, die das Coronavirus bekämpfen können.

Grundsäzlich sind Blutspenden in der aktuellen Situation mehr gefragt denn je. Wegen der Corona-Krise trauen sich immer weniger Menschen zur Spende. Zu Unrecht versichern die Blutspendedienste. Schließlich sei das Personal hygienisch geschult. Die Spende sei unbedenklich.

16.42 Uhr: Angela Merkel meldet sich aus der Quarantäne

Angela Merkel hat sich aus der häuslichen Quarantäne an alle Bürger gewandt. In ihrem wöchentlichen Podcast bedankte sich die Kanzlerin bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen, die sich an die strengen Regeln in der Corona-Krise halten. Für alle Ungeduldigen hatte sie eine bittere Botschaft. Mehr dazu erfährst du hier >>>

16.01 Uhr: Blinde Klopapier-Wut bei Aldi

Wegen des Klopapier-Mangels verlieren viele Supermarkt-Kunden langsam aber sicher die Geduld. Immer wieder appellieren die Händler an ihre Kunden, nicht zu hamstern. Aldi Süd hat nun erneut für Solidarität „besonders mit Älteren und Erkrankten“ geworben. Doch der Discounter kassierte darauf hin deutliche Kommentare. Mehr dazu liest du hier >>>

15 Uhr: Einsame Menschen mit seltsamen Anfragen ans Tierheim Essen

Das Kontaktverbot in NRW macht viele Menschen einsam. Das führt zu seltsamen Anfragen beim Tierheim Essen. Worum es geht, kannst du hier nachlesen >>

14 Uhr: Auch Corona-Patienten aus Frankreich in NRW gelandet

Nicht nur Italien, auch Frankreich hilft NRW mit der Aufnahme von an Covid-19 erkrankten Menschen. Zwei Franzosen sind, wie die Staatskanzlei NRW bestätigt, am Mittag mit dem Helikopter zur Uniklinik Essen gebracht worden.

In Essen sind mittlerweile zwei #Corona-Patienten aus #Frankreich gelandet. Ein großer Dank an die #NRW-Kliniken und all ihre Mitarbeiter, die in diesen Tagen unermüdlich im Einsatz sind und zeigen: #Europa steht zusammen! 🇪🇺#gemeinsamgegencorona #covid19

„Ein großer Dank an die NRW-Kliniken und all ihre Mitarbeiter, die in diesen Tagen unermüdlich im Einsatz sind und zeigen: Europa steht zusammen“, so die Staatskanzlei via Twitter

13 Uhr: NRW-Gesundheitsministerium präsentiert erschreckende Todeszahlen

Die Zahl der landesweit nachgewiesenen Corona-Infektionen ist nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums von Freitag (10 Uhr) auf Samstag (11.30 Uhr) auf gut 12.700 gestiegen. Das war ein Anstieg um 1200 Fälle. Den Angaben zufolge gab einen starken Anstieg bei den Todesfällen: von 85 am Freitagmorgen auf 105 am Samstag. Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren nach Ministeriumsangaben gut 1200 Menschen infiziert. Am Vortag (10 Uhr) waren es dort noch 1150 Menschen.

Bundesweit waren bis Samstagvormittag mehr als 48 800 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Todesfälle gibt es nun in allen Bundesländern.

12 Uhr: Essen setzt Elternbeiträge für Kita-Plätze aus

Wie vom NRW-Familienminsterium angekündigt, werden die Kita-Beiträge ausgesetzt. Auch in Essen gibt es, zur Entlastung der Menschen mit Kindern, keine Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Kitas oder Kosten für Mittagsverpflegung. „Essener Eltern, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, bitten wir den Dauerauftrag für den Monat April auszusetzen", sagt Ulrich Engelen, Fachbereichsleiter des Jugendamtes.

11 Uhr: Mehr als 100.000 NRW-Betriebe beantragen Soforthilfe

Kurz nach dem Start des NRW-Sofortprogramms für von Corona stark betroffene kleine Betriebe und Selbstständige sind über 100.000 Anträge auf finanzielle Hilfe eingegangen. Das teilte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Samstagvormittag mit und sprach von einem „Rekordwert“. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden bisher 8000 Anträge bewilligt, teilte das Ministerium mit. Nach dem Beginn am Freitag um 15 Uhr waren bis 18.30 Uhr 36.000 Anträge eingegangen.

10 Uhr: Auch Essen und Bochum nehmen kranke Italiener auf

Auch Kliniken in Essen und Bochum werden zeitnah an corona erkrankte Italiener aufnehmen. Wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag erklärte, werden sechs schwer an Covid-19 erkrankte Menschen von der Luftwaffe von Italien nach Köln geflogen. Je zwei werden von Kliniken in Köln, Bonn und Bochum aufgenommen. In den kommenden Tagen sollen vier weitere Patienten gebracht werden, die von den Unikliniken Essen und Bochum (Herz- und Diabeteszentrum der RUB-Klinik in Bad Oeynhausen) behandelt werden.

9.30 Uhr: Polizei Dortmund greift gnadenlos durch

Die Dortmunder Polizei kontrollierte bereits am Freitagabend mit einer Straßensperre die Einhaltung des Kontaktverbots in Autos. Das traurige Resümee: „Es sind reichlich Fahrzeuge unterwegs. Teilweise mit vier Personen besetzt.“

Noch trauriger: Die Ausrede einer vierköpfigen Gruppe. Die Polizei zitiert: „Wir kommen aus Recklinghausen und hatten Hunger!“ Das macht ein Bußgeld von 200 Euro pro Person. „Teures Essen“, stellt die Polizei Dortmund fest.

Es sind reichlich Fahrzeuge unterwegs. Teilweise mit vier Personen besetzt. Ausrede: "Wir kommen aus Recklinghausen und hatten Hunger!" Kostet 200 Euro pro Person. Teures Essen! #Dortmund

9 Uhr: NRW-Kommunen kündigen massive Kontrollen an

Wochenende, Sonnenschein – Kontaktverbot! Aus Sorge, dass sich am anstehenden schönen Wochenende viele Menschen nicht an die Coronavirus-Regeln halten, kündigen zahlreiche NRW-Kommunen massive Kontrollen an. Das Ordnungsamt läuft vor allem an Hotspots wie Parks und Spielplätzen Kontrolle, in einigen Städten wie in Münster wird das Personal sogar durch Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten aufgestockt. Wer das Kontaktverbot missachtet, dem drohen hohe Strafen von bis zu mehreren tausend Euro Bußgeld und sogar Freiheitsentzug.

8.30 Uhr: Tausende freiwillige Helfer für Spargelernte

Nach dem Aufruf mehrerer Verbände haben sich in Nordrhein-Westfalen bereits mehrere tausend freiwillige Helfer für die Spargelernte gemeldet. „Manchen geht es gar nicht ums Geld, andere sind in Kurzarbeit und brauchen einen zusätzlichen Job“, sagte Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur.

7.30 Uhr: Luftwaffe fliegt coronakranke Italiener nach NRW

Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise fliegt die Luftwaffe Patienten nach Deutschland aus.

Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr, sollte am Samstag sechs schwer erkrankte Italiener in Intensivbehandlung von Bergamo nach Köln bringen.

Der Airbus A310 MedEvac der Luftwaffe. Foto: imago/Horst Galuschka

Freitag, 27. März

22.30 Uhr: Essen: Coronakrise trifft Obdachlose besonders hart – Bettler verzweifelt: „Weiß nicht mehr, was ich machen soll“

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind seit dem Ausbruch des Coronavirus ein heiß begehrtes Gut. Davon kann Markus (35) nur träumen. Seit er seinen Job verloren hat, bettelt er in der Innenstadt von Essen, um sich und seine Freundin mit dem Nötigsten zu versorgen. Die Coronakrise spitzt seine Situation nochmal besonders zu, erzählt der 35-Jährige ernüchtert. >> HIER KANNST DU LESEN; WAS ER ERZÄHLT!

17.21 Uhr: Duisburg mit immer mehr Infizierten

In Duisburg haben sich laut Angaben der Stadt 224 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist verstorben, 31 befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. 766 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne.

16.53 Uhr: „Burger King“ lädt Helfer ein

Helfen macht hungrig! Die Fast-Food-Kette „Burger King“ lädt alle Berufstätige im Gesundheitswesen zu einem Whopper Jr. mit kleinem Getränk an Drive-In-Schalter ein. Damit will sich „Burger King“ für den Einsatz der Helfer während der Corona-Pandemie bedanken.

Na, da kriegt man schon beim Anblick Hunger... Foto: Burger King

16.40 Uhr: Mülheim geht rigorosen Schritt – und verbietet Brautpaaren jetzt sogar DAS

Die eigene Hochzeit soll einer der schönsten Tage im Leben werden. Doch das Coronavirus macht vielen Heiratswilligen aktuell einen Strich durch die Rechnung. Mit dem Kontaktverbot haben sich die Auflagen noch einmal verschärft. Die Stadt Mülheim hat sich deswegen zu einem drastischen Schritt entschieden! >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN!

16.21 Uhr: Überragende Anwohner-Aktion in Köln

Anwohner in Köln-Sülz haben am Donnerstagabend für rührende Szenen gesorgt. Sie hatten am Abend bei Polizei und Feuerwehr angerufen und darum gebeten, dass ein paar Einsatzkräfte stellvertretend für alle Kollegen um 21 Uhr in der Speestraße erscheinen sollten, man wolle sich bei ihnen bedanken.

Als zum erbetenen Zeitpunkt tatsächlich einige Streifenwagen und Feuerwehrautos in die Straße einbogen, empfingen die Anwohner sie mit Applaus, Menschen standen an den Fenstern und schwenkten Wunderkerzen. Aus einer Musikbox ertönte „En unserem Veedel“ von den Bläck Fööss. In gemächlichem Tempo rollten die Einsatzfahrzeuge durch die Straße und bedankten sich mit eingeschaltetem Blaulicht für die Aktion.

15.48 Uhr: Deine Kinder nerven dich? Fünf Experten-Tipps, wie du sie sinnvoll beschäftigst

Natürlich kann es auch schön sein, wenn du mehr Zeit für deine Familie hast und die Kinder öfter siehst. Aber das Kontaktverbot und die Einschränkungen wegen des Coronavirus in NRW können auch schnell zur Belastungsprobe werden. Unter anderem Ulrich Engelen, Leiter des Jugendamtes in Essen, gibt deshalb sinnvolle Tipps, wie Eltern ihre Kinder zuhause sinnvoll beschäftigen können. >> HIER LIEST DU DIE TIPPS DES EXPERTEN!

15.25 Uhr: Gegen häusliche Gewalt! Düsseldorf weitet Unterstützung für Frauen aus

Die Stadt Düsseldorf hat zusätzliche Plätze für Frauen eingerichtet, die Opfer von häuslicher Gewalt werden. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. In der aktuellen Coronavirus-Krise sei die Gefahr für Frauen und Kinder höher, von häuslicher Gewalt betroffen zu sein.

Die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart: „Die gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren hat jetzt zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um sofort reagieren zu können, wenn die vorhandenen Unterbringungskapazitäten nicht mehr ausreichen.“ In Düsseldorf sind bislang 342 Bürger positiv getestet worden.

15.22 Uhr: Duisburg verbietet Hamsterkäufe!

Die Stadt Duisburg hat per Allgemeinverfügung Hamsterkäufe untersagt! Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. So soll sichergestellt werden, dass Kunden alle Produkte finden und kaufen können, die sie für ihren Grundbedarf benötigen. Außerdem MUSS jeder beim Einkaufen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Die Vorgaben gelten zunächst bis einschließlich 19. April. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen.

Die Stadt zudem Eisdielen erlaubt, Bestellungen aufzunehmen und nachhause liefern zu dürfen. Der Verkauf an den Theken ist nach wie vor verboten.

14 Uhr: Oberhausen mit wunderbaren Nachrichten

Tolle Nachrichten aus Oberhausen. Die Stadt vermeldet, dass sich in den vergangenen Tagen fast alle Menschen an die auferlegte Kontaktsperre gehalten haben. Dafür gab es von Krisenstabs-Leiter Michael Jehn ein dickes Lob: „Der Krisenstab möchte sich bei allen Oberhausenerinnen und Oberhausenern ausdrücklich bedanken. Ihre Vernunft und das Einhalten des Kontaktverbots sind beeindruckend und helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“

13 Uhr: „Finals Rhein-Ruhr“ verschoben

Die „Finals Rhein-Ruhr 2020“ in Nordrhein-Westfalen werden wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zum geplanten Termin stattfinden. Das Multi-Sportevent, das im August 2019 in Berlin eine erfolgreiche Premiere gefeiert hatte, sollte am ersten Juni-Wochenende (6./7. Juni) in den fünf Städten Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Aachen und Neuss ausgetragen werden. Insgesamt waren Wettkämpfe in 19 Sportarten mit rund 3700 Athletinnen und Athleten geplant. 16 davon sollten als deutsche Meisterschaften ausgetragen werden. In einigen Disziplinen sollten die Wettkämpfe auch als Olympia-Qualifikationen gelten.

12 Uhr: Schulen sollen nach Osterferien wieder öffnen

Ein Ende scheint bei den Schulschließungen in Sicht. Wie Schulministerin Gebauer am Freitagvormittag mitteilte, peilt man an, die Schulen nach den Osterferien am 20. April wieder zu öffnen.

11.30 Uhr: Auch Ausbildungs-Abschlussprüfungen verschoben

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) verschiebt wegen der Corona-Krise die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer 2020. Betroffen sind davon rund 210.000 Auszubildende. Bis einschließlich Mai können auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen stattfinden. Sie sollen zwischen Juni und August nachgeholt werden.

11 Uhr: Abiturprüfungen werden verschoben

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat nun bestätigt: Die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen werden verschoben. Knapp 90.000 Abiturienten werden ihre Prüfungen nicht wie geplant ab dem 20. April, sondern – Stand jetzt – erst ab dem 12. Mai absolvieren können.

10.30 Uhr: Mega-Wohnzimmerkonzert „WIR sagen DANKE“

„WIR sagen DANKE“: FUNKE ist Partner eines der größten Wohnzimmer-Konzerte in Deutschland – live am Freitag ab 18 Uhr. Alle Infos und das Lineup bekommst du hier >>

10 Uhr: Dramatischer Anstieg der Fallzahlen

Die neuste Veröffentlichung der Coronavirus-Fallzahlen des NRW-Gesundheitsministeriums zeigen: Es gab erneut einen dramatischen Anstieg der Infektionen. 11.523 Coronavirus-Fälle (Stand 10 Uhr) zählt NRW inzwischen, ein Anstieg um über 1000 Infektionen in den letzten 24 Stunden. Nach Heinsberg knackte nun auch Köln die Marke von 1000 Infektionen. Die Zahl der Toten steigt auf landesweit 85.

9 Uhr: RKI veröffentlicht neue Zahlen

Das Robert-Koch-Institut hat die neusten Zahlen der gemeldeten Corona-Infektionen veröffentlicht. Die Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums werden für Mittag erwartet.

Fallzahlen des RKI am Freitag, 9 Uhr (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 8161 / +878 / 70

Bayern: 9481 / +1488 / 55

Berlin: 1955 / +299 / 8

Brandenburg: 537 / +60 / 1

Bremen: 241 / +30 / 1

Hamburg: 1693 / +428 / 2

Hessen: 2323 / +166 / 7

Mecklenburg-Vorpommern: 259 / +15 / 0

Niedersachsen: 2810 / +463 / 10

Nordrhein-Westfalen: 9235 / +1311 / 72

Rheinland-Pfalz: 1971 / +155 / 8

Saarland: 505 / +72 / 2

Sachsen: 1305 / +164 / 7

Sachsen-Anhalt: 458 / +40 / 2

Schleswig-Holstein: 812 / +137 / 4

Thüringen: 542 / +74 / 4

Gesamt: 42.288 / +5780 / 253

(dso, mg, ak mit dpa)

