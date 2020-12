Corona in NRW: Schulleiter und Eltern wütend +++ Superspreader-Event mit Dutzenden Infizierten

Der Corona-Gipfel am Sonntag zwischen Bund und Ländern wird auch Auswirkungen auf die Corona-Lage in NRW haben. Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Freitag bereits verkündet, dass er bundesweit „schnellstmöglich“ einen Lockdown forciere. Im Alleingang hat er diesen aber noch nicht beschlossen.

Corona in NRW: Armin Laschet fordert „schnellstmöglichen Lockdown“

Sicher ist, dass die Präsenzpflicht an Schulen in NRW ab Montag ausgesetzt ist. Auch der Einzelhandel soll noch vor Weihnachten schließen. Alle Informationen zu den Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

-------------------

Corona in NRW: Alle Informationen in unserem News-Ticker

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Sonntag, 13. Dezember

08.26 Uhr: Schulpflicht ab Montag in NRW ausgesetzt - Schulleiter und Eltern wütend

Schulleiter und Eltern haben die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen kritisiert. „Es wäre schön und einfach nützlich gewesen, wenn wir das nicht wieder zu einem Zeitpunkt erfahren hätten, wo ein Teil der Kollegen bereits auf dem Weg nach Hause ist und die Schüler weitestgehend auf dem Weg nach Hause sind“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung, am Samstag in der Radiosendung „Morgenecho“ auf WDR 5.

Die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW begrüßt zwar die Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen, fragt sich aber, „warum das alles erst jetzt passiert ist und nicht schon vor Wochen, als sich die hohen Infektionszahlen bereits deutlich abgezeichnet haben“.

Für die rund 2,5 Millionen Schüler in NRW endet wegen der Corona-Pandemie die Präsenzpflicht im Klassenraum kurzfristig schon am kommenden Montag. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis Stufe sieben haben die Eltern die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse acht wird das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt. Das hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf angekündigt.

Samstag, 12. Dezember

20.30 Uhr: Gottesdienst in Freikirche endet mit mehr als 60 Infizierten

Riesen-Ausbruch in Lippe: Am 22. November fand dort laut "Westfalen-Blatt" ein freikirchlicher Gottesdienst mit 165 Teilnehmern statt. Der Gottesdienst wurde dabei offenbar zum Superspreader-Event: 65 Personen wurden anschließend positiv getestet. Das berichtete der Landrat Axel Lehmann (SPD) gegenüber dem "Westfalen Blatt".

In Lippe stieg der Inzidenzwert innerhalb einer Woche um 120 auf 312. Die Stadt hatte daraufhin strenge Regeln erlassen.

15.30 Uhr: Handelsverband NRW zu kurzfristigem Lockdown: „Katastrophe“

In der Debatte um verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen und mögliche Geschäftsschließungen vor Weihnachten hofft der Handelsverband Nordrhein-Westfalen auf eine frühzeitige Ankündigung der Maßnahmen. „Es sollte keine Aktion von heute auf morgen wie im ersten Lockdown werden, damit die Kunden nicht in Panik verfallen und sich gut darauf vorbereiten können“, sagte eine Sprecherin des Verbands am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. So könne ein Ansturm mit langen Schlangen vor Geschäften ausbleiben. Den habe der Verband auch für Samstag befürchtet, denn der Tag vor dem dritten Advent sei traditionell der kaufstärkste.

Eine Schließung der Läden vor den Feiertagen wäre „eine Katastrophe“, so die Sprecherin weiter. Das Weihnachtsgeschäft sei die umsatzstärkste Zeit des Jahres, in der die Händler teilweise ein Viertel ihrer Einnahmen verbuchen. Auch ohne harten Lockdown sei aktuell bereits wenig los in den Innenstädten. Laut eigenen Umfragen liege die Frequenz in diesem Jahr lediglich bei 40 Prozent.

Alle älteren Nachrichten kannst du hier nachlesen >>>