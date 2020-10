Corona in NRW: Nachbarland Holland jetzt im „Teil-Lockdown“ +++ Ausbruch in NRW-Bibel-Schule +++

Corona-Alarm in vielen Städten und Kreisen in NRW!

Die Zahlen der Corona-Infektionen in NRW sind in den letzten Tagen deutlich angestiegen.

Großstädte wie Duisburg, Düsseldorf oder Köln sind inzwischen Corona-Risikogebiet. Mit weitreichenden Folgen. Das Land NRW hat reagiert. Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen sind verboten, Feiern von mehr als 25 Personen ebenso.

Corona in NRW: Duisburg führt Sperrstunde ein

Dienstag, 13. Oktober:

21.48 Uhr: Gastro-Verband schlägt Alarm

Die geplante Sperrstunde in einigen Corona-Hotspots in NRW bedroht die Existenz vieler Gastronomen. Die Maßnahme stößt beim Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in NRW auf Unverständnis - auch wegen dieser Statistik. Mehr dazu hier >>>

20.07 Uhr: Niederlande jetzt im „Teil-Lockdown“

Die Niederlande haben die Corona-Maßnahmen drastisch verschärft. Ministerpräsident Mark Rutte kündigte am Dienstag in Den Haag einen „Teil-Lockdown“ an.

Von nun an werden geschlossen:

Kneipen

Cafés

Restaurants

Der Verkauf von Alkohol wird ab 20 Uhr verboten. Außerdem dürfen die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen. Premier Rutte kündigte auch eine allgemeine Maskenpflicht an für alle öffentlichen Räume wie Geschäfte, Museen oder Bibliotheken, bisher war dies nur eine dringende Empfehlung.

Corona in NRW: Nachbarland Holland greift zu drastischen Maßnahmen. (Symbolbild) Foto: imago images / Ritzau Scanpix

Die Regierung reagiert damit auf die dramatisch steigenden Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen waren 252 Infektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden.

18.02 Uhr: 50. Todesfall in Essen

Wie die Stadt Essen mitteilte, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mann (†87) verstorben, der im Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Das Mitgefühl gilt den Angehörigen und der Familie“, heißt es in einer Erklärung der Stadt. Der 87-Jährige war der 50. Essener, der an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben ist.

17.23 Uhr: Corona-Ausbruch in Bibel-Schule

Massiver Corona-Ausbruch in einer Bibelschule mit angeschlossenem Internat in Lemgo. Dort hat sich mehr als die Hälfte der Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Lippe seien 60 von 117 Getesteten positiv. Die Schule habe den Betrieb eingestellt, der Großteil der Internats-Schüler sei abgereist. Die Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt sei noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Schule waren die ersten beiden Fälle am 6. Oktober bekannt geworden.

16.01 Uhr: Wirte wehren sich gegen Sperrstunde in Düsseldorf

Neben Duisburg gilt auch für Düsseldorf ab Mittwoch eine Sperrstunde von 1 bis 6 Uhr. Dagegen kam am Dienstag umgehend Widerstand aus der Gastrobranche: Beim Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt solle ein Eilantrag gegen die neue Regel eingereicht werden, kündigte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga Nordrhein, Thomas Kolaric, an. Solche Schritte könne es auch in anderen NRW-Kommunen geben, sollten dort Sperrstunden kommen.

14.35 Uhr: Sperrstunde in Duisburg

Sperrstunde für Duisburg! Ab Mittwoch gilt, dass die Gastronomie nur noch bis maximal ein Uhr nachts geöffnet haben darf. Das gilt auch für Trinkhallen.

Außerdem müssen in Duisburg bei Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossen Räumlichkeiten auch am Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das gilt auch für Sportveranstaltungen an Sitz- oder Stehplätzen.

Solange der Inzidenzwert von 50 überschritten ist, wird bei Veranstaltungen und Versammlungen die Teilnehmerzahl auf 20 Prozent der normalen Kapazität des jeweiligen Veranstaltungsortes festgesetzt. Dabei gilt eine absolute Obergrenze von 250 Personen in geschlossenen Räumen und 500 Personen im Außenbereich. Private Feiern aus besonderen Anlässen in gastronomischen Betrieben bleiben weiter auf 25 Teilnehmer begrenzt.

Wie die Stadt mitteilt, sind weitere Vorgaben seitens des Landes NRW nicht ausgeschlossen, da der Gesamtinzidenzwert für NRW inzwischen bei fast 40 liegt.

12.19 Uhr: NRW macht bei Beherbungsverbot nicht mit

Nordrhein-Westfalen wird das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten auch weiterhin nicht umsetzen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an. Solche Verbote machten nach seinem Wissen „keinen Sinn, weil sie nicht dazu beitragen, die Ansteckungsketten zu verlangsamen“.

Corona: Karl-Josef Laumann erteilt einem Beherbergungsverbot in NRW eine klare Absage. Foto: dpa

Laumann betonte: „Wir müssen aufpassen, dass wir für das, was wir machen, die Akzeptanz behalten.“ Viele Corona-Maßnahmen seien in den vergangene Monaten zwar akzeptiert worden. „Aber diese Maßnahme hat sehr viel Akzeptanz kaputtgemacht“, sagte er mit Blick auf das Beherbergungsverbot.

Wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch eine Einigung in der Frage gefunden werden solle, wisse er auch nicht, sagte Laumann. Es gebe aber inzwischen auch aus der Medizin Wortmeldungen zum Thema Beherbergungsverbote, die die Position Nordrhein-Westfalens bestärkten. Die meisten Bundesländer haben beschlossen, dass Menschen aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb Deutschlands nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll diese Maßnahme für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

10.30 Uhr: Laschet plant Gespräch mit Oberbürgermeistern und Landräten

Am Mittwoch tauschen sich die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländern gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. Die Ergebnisse will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag bei einem Corona-Gipfel mit allen Oberbürgermeistern und Landräten besprechen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen.

Corona in NRW: Gelsenkirchen ist nun auch Risikogebiet. Foto: dpa

08.05 Uhr: Gelsenkirchen überschreitet kritischen Wert, Essen drunter

In NRW gelten am Dienstagmorgen zwölf Regionen als Risikogebiet. Nach Düsseldorf hat auch Gelsenkirchen den kritischen Inizidenzwert von 50 überschritten und ist nun Risikogebiet. Positiv: Essen liegt mit einem Wert von 49,1 erstmals wieder knapp unter der kritischen Schwelle.

Landesweit liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 39,66 (Stand Dienstag 0 Uhr). Am Montag hatte der Wert noch bei 36,79 gelegen. Trauriger Spitzenreiter: die Stadt Herne (99,1).

Montag, 12. Oktober:

23.01 Uhr: Verschärfte Regeln gelten ab sofort

Bis jetzt war unklar, ab wann die neuen einheitlichen Corona-Regeln in NRW gelten sollen. Jetzt sagte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums der „Rheinischen Post“, dass die Regelungen ab sofort gültig seien. Sie müssten aber noch in den entsprechenden Allgemeinverfügungen der Kommunen umgesetzt werden.

„Über die aufgezählten Maßnahmen hinausgehende Schutzmaßnahmen im Einzelfall können auf kommunaler Ebene weiterhin ergriffen werden, wenn dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist“, erklärt Edmund Staatssekretär Heller.

20.16 Uhr: Neue Corona-Regeln in NRW

Die Zahl der Corona-Infektionen schießen wieder in die Höhe. Die Maßnahmen in den besonders betroffenen Städten und Kreisen sind bislang nicht einheitlich. Damit soll allerdings nach dem Willen von Armin Laschet bald Schluss sein.

Der NRW-Ministerpräsident will einen klaren Fahrplan für alle Kommunen, die den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erreichen. In einem Erlass sollen den Kommunen die verschärften Corona-Regeln am Montag mitgeteilt werden, um nicht auf eine neue Coronaschutz-Verordnung warten zu müssen.

„Damit schaffen wir jetzt Einheitlichkeit und Klarheit in allen Hotspots“, sagte Laschet. Zu den neuen Regeln für Hotpots zählen:

Private Feiern in Gaststätten mit maximal 50 Gästen

Treffen von maximal fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit

Sperrstunden in Kneipen und Restaurants

Weniger Teilnehmer bei öffentlichen Veranstaltungen

Für Privatfeiern aus besonderem Anlass gilt bereits eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen.

Jetzt ist die Landeshauptstadt Düsseldorf zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Foto: imago images / Future Image

18.52 Uhr: Düsseldorf jetzt auch Risikogebiet

Jetzt hat auch Düsseldorf den kritischen Inzidenzwert überschritten. Damit ist auch die NRW-Landeshauptstadt ein Corona-Risikogebiet. Am Montag sei ein Wert von 54,8 erreicht worden, teilte die Stadt mit.

Damit treten zahlreiche neue Schutzmaßnahmen in Kraft:

Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf Wochenmärkten

Treffen von maximal fünf statt zehn Menschen im öffentlichen Raum

Sperrstunde in der Gastronomie von 1 Uhr nachts bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr

Nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter im Einzelhandel

16.30 Uhr: Land stellt Corona-Plan für Uni-Semester vor

Hunderttausende Studenten starten in diesen Tagen in Nordrhein-Westfalen in ein neues Wintersemester, das weiterhin von Corona-Ausnahmebedingungen geprägt seien wird. Viele werden ihre Hochschulen wegen der Pandemie nur noch selten von innen sehen und die Vorlesungen stattdessen online verfolgen.

NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sprach am Montag in Düsseldorf von einem „Hybridsemester“ mit klassischen Vorlesungen in den Hochschulen plus Online-Angeboten. Vor allem für Erstsemester solle der Campus geöffnet werden, um den Einstieg ins Studium und damit in einen neuen Lebensabschnitt zu unterstützen, betonte sie.

Generell sei das Motto: „So viel Präsenz wie möglich, so viel online wie nötig.“

16.00 Uhr: Notärztin schlägt Alarm

Es sind eindringliche Worte, die Carola Holzner in Facebook wählt. Die Notärztin des Essener Uniklinikums arbeitet täglich mit infizierten Corona-Patienten. Und kann deshalb nicht verstehen, warum Menschen die Gefahr, die von Covid-19 ausgeht, leugnen.

"Ich bin sauer. 24h Notaufnahme, keinen Schlaf, fast stündlich Covid Patienten", schreibt sie und richtet sich direkt an die Corona-Leugner. "Liebe Corona Verschwörungstheoretiker, Maskenverweigerer, Systemkritiker, Nicht-an-die-Auflagen-Halter: Dies könnte bald eure Lunge sein. Und ich werde trotzdem da sein. Mit FFP Maske, Faceshield, Kittel und Handschuhen. Rund um die Uhr. Damit auch ihr behandelt werden könnt, obwohl ihr mit dafür verantwortlich seid, dass meine Arbeitsbedingungen erschwert werden, die Belastung wächst, meine Kinder bald wieder nicht mehr in die Schule kommen, der nächste Lock Down naht. Die 2.Welle kommt nicht. Sie ist da."

Corona in NRW: Eine Notärztin schlägt angesichts von Corona-Leugnern Alarm. Foto: Funke Photo Service; Montage: DER WESTEN

Dann stellt sie die Frage: "Wenn es Corona doch nicht gibt? Was sehe ich dann eigentlich den ganzen Tag in der Notaufnahme?! Und was ist das dann für ein CT?Wenn ihr mir schon nicht glaubt: Bilder lügen nicht. Und die Angst zu ersticken auch nicht."

14.15 Uhr: Corona-Verdacht lässt Mega-Prozess platzen

In Düsseldorf sollte am Montag eigentlich der Prozess gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder starten. Doch Coronabedingt wurde darauf nichts. Warum der Prozess genau platzt, liest du hier.

13.59 Uhr: Mehrere Coronafälle an Herner Schulen

An Schulen in Herne hat es eine Reihe von Coronafällen gegeben. Betroffen sind die Michaelschule, Josefschule, Südschule, Hans-Tilkowski-Schule, Schule an der Börsinghauser Straße, Gymnasium Wanne, Gesamtschule Wanne. Die Schulen seien informiert worden, Betroffene in Quarantäne.

Ansonsten zieht die Stadt Herne ein positives Fazit des Wochenendes. Die 35 angemeldeten Feiern sind von der Ordnungsbehörde kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass bis auf acht alle von den Gastgebern abgesagt worden waren. Bei den durchgeführten Feiern gab es weder in Hinblick auf die Gästezahl - es gilt seit Samstag eine Beschränkung auf 25 Personen - als auch auf Hygienekonzept und Listen der Anwesenden Beanstandungen. Die Stadt Herne kündigt an zudem stichprobenartig bekannte Räume darauf kontrollieren, ob dort unangemeldete Feiern stattfinden.

6.25 Uhr: Duisburg ist jetzt Risiko-Gebiet

Duisburg ist jetzt Risiko-Gebiet! Die Stadt hat die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, liegt der Wert bei 50,1. Seit Beginn der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter in der Stadt 3251 nachweisliche Infektionen gemeldet.

Die Ereignisse der letzten Tage kannst du hier nachverfolgen. (ms/ak mit dpa)