Corona in NRW: Neue Lockdown-Maßnahmen – das kommt in Bus und Bahn jetzt auf dich zu

Die neuen Corona-Regeln in NRW betreffen auch den Nahverkehr im Bundesland. Ministerpräsident Armin Laschet hat am späten Dienstagabend die verschärften Maßnahmen verkündet. In Bus und Bahn dürfen künftig keine Alltagsmasken mehr getragen werden.

Im Öffentlichen Nahverkehr in NRW müssen die Fahrgäste auf medizinische Masken – sogenannte Op-Masken – oder auf FFP2-Masken zurückgreifen. >>> FFP2-Maske, medizinische Maske oder Alltagsmaske: Was ist der Unterschied? Die herkömmlichen Stoffmasken sind dann nicht mehr erlaubt.

Auch wolle der Bund den Nahverkehr entlasten, drängt mit einer neuen Arbeitsschutzverordnung auf mehr Homeoffice, um Menschenansammlungen in den Zügen und Bussen zu reduzieren. Wie reagieren die regionalen Verkehrsbetriebe auf die neuen Regeln? Werden mehr Fahrzeuge eingesetzt? Was wird sich künftig ändern? Wir haben bei einigen Unternehmen nachgefragt.

Die Bochum-Gelsenkirchener Strapenbahnen AG (Bogestra), die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke21 (DSW21), die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) und die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) sind sich weitgehend einig: Noch liegt keine neue Corona-Schutzverordnung vor. Erst anhand dieser könne es neue Handlungsanweisungen geben.

Wie die Stoag aber mitteilt, erwarte das Verkehrsunternehmen, dass die Zahl der Fahrgäste weiter zurückgehen werde. „Insofern ist bedeutend mehr Platz in den Fahrzeugen vorhanden als vor der Pandemie“, heißt es. In den letzten Monaten sei nur rund die Hälfte des üblichen Fahrgastaufkommens registriert worden. Ein Platzproblem und damit einhergehend eine Aufstockung der Taktung wird es wohl nicht geben.

Ähnliche Lage in Bochum, Gelsenkirchen und Dortmund. Die DSW21 verzeichnete sogar nur 40 Prozent der üblichen Fahrgäste in den Bussen und Bahnen – bei der Bogestra sind es noch weniger (25 bis 40 Prozent).Weiter heißt es: „In den Fahrzeugen ist meistens nur ein Viertel der möglichen Steh- und Sitzplätze belegt. Insofern werden die gesteckten Ziele bereits heute vielerorts erreicht“, macht eine Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN klar.

Man wolle dennoch prüfen, ob zu den Stoßzeiten eventuell noch aufgestockt werden müsse. Da Schüler nicht mehr mit den Bahnen fahren müssen, gebe es „ein wenig Spielraum“.

Bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft seien aktuell schon alle Busflotten und Bahnen im Einsatz. „Zusätzliche Kapazitäten über mehr Fahrzeuge und Personal sind nur noch sehr eingeschränkt verfügbar“, erklärt eine Sprecherin. Die Entwicklung werde aber genau beobachtet. Zuletzt fuhren aber nur 30 Prozent der Menschen mit dem Bus, 60 Prozent nutzten die Bahn.

Zur Kontrolle der Maskenpflicht liegen den Verkehrsunternehmen noch keine weiteren Informationen der Landesregierung vor. „Wie bisher werden wir auch zukünftig gemeinsam mit den Ordnungsbehörden die Einhaltung der Tragepflicht kontrollieren, wobei das Ordnungsamt bei Nichteinhaltung ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro verhängt“, so die DVG.

Auch die anderen Verkehrsbetriebe bestätigen diese Richtlinie. Sie weisen auch auf die Befreiung der Maskenpflicht hin, die mittels Attest nachgewiesen werden muss. Andernfalls werden 150 Euro fällig.

Wer keine Maske trägt, muss 150 Euro Strafe zahlen

Zum Schluss wird die DSW21-Sprecherin deutlich: „Klar ist aber auch, dass jeder Fahrgast Verantwortung für sich und seine Mitmenschen trägt.“ Also: Wenn du mit dem Bus oder der Bahn fahren musst, halte genügend Abstand, trage eine Maske und nimm' auf andere Fahrgäste Rücksicht. Nur gemeinsam können wir die Pandemie in den Griff bekommen. (js)