Corona in NRW: Mitarbeiter eines Impfzentrums haben sich verdächtig verhalten. Als die Polizei näher hinsah, konnten die Beamten Impf-Unterlagen sicherstellen. (Symbolbild)

Corona in NRW: Mitarbeiter in Impfzentrum fliegen auf – unfassbar, was sie vorhatten

NRW. Was sich wegen der Impfung gegen Corona in NRW abgespielt hat, ist einfach kaum zu glauben.

Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei zwei Mitarbeiter fest, die Unterlagen zur Impfung gegen Corona in NRW in ihren Rucksäcken mitnehmen wollten.

Corona in NRW: Verdächtige Personen nahe Impfzentrum

Gegen 15 Uhr erhielt die Nachricht, dass sich zwei verdächtig aufführende Personen in der Nähe des Impfzentrums in Aachen aufhalten würden. Die beiden Personen hielten sich laut Aussage von Zeugen mit einem Rucksack an einem Pkw auf.

++++ Corona in NRW: Große Panne bei Impfungen! 74 Menschen bekamen abgelaufenen Stoff ++++

Corona in NRW: Verdächtige hatten unerlaubt Impf-Unterlagen im Rucksack

Als die Beamten die Personalien der beiden Verdächtigen kontrollierten, stellte sich heraus, dass es sich dabei um Mitarbeiter des Impfzentrums handelte. Ebenso wurde bei der Personenkontrolle festgestellt, dass die beiden unerlaubt offizielle Unterlagen in ihren Rucksäcken mit sich trugen.

Corona in NRW: Bei Wohnungsdurchsuchungen konnten die Beamten weitere Unterlagen und Bargeld sicherstellen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

„Umfangreiche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden sowie zwei weitere Angestellte (drei Frauen und ein Mann) in dringendem Tatverdacht stehen, offizielle Schriftstücke und Zubehör, welche zur Ausstellung von Impfzertifikaten genutzt werden, entwendet zu haben“, äußerte die Polizei zu dem Vorfall.

------------------------------------------------------------------

Mehr Corona in NRW-Themen:

Corona in NRW: Duisburger OB schreibt Brief an Laschet – er hat eine drastische Forderung

Corona in NRW: Neue Regeln zur Quarantäne – das solltest du jetzt wissen

Corona in NRW: Kölner Kult-Bordell öffnet wieder seine Pforten – mit kreischendem neuen Design

------------------------------------------------------------------

Corona in NRW: Weitere Unterlagen bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt

Nach dem Rucksack-Fund wurde bei richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen weitere Unterlagen sowie Bargeld von den Beamten gefunden.

Nach Festhalten der Personalien und der Durchsuchungsmaßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder freigelassen.

++++ Corona in NRW: Keine Quarantäne für Schulklassen! Landesregierung hat neue Strategie ++++

Gegen die mutmaßlichen Täter, die drei Frauen im Alter von 19 bis 26 Jahren und der 32-Jährige, ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des „Verdachts des Diebstahls und der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz“, so die Polizei. (ali)