Corona in NRW: Diese Änderung bei der Metro dürfte viele freuen.

Corona in NRW: Metro geht drastischen Schritt – jeder ist davon betroffen

Corona hat NRW fest im Griff. Fast alle Kommunen haben den Inzidenzwert von 50 weit überschritten. Auch wenn die Lage in den Supermärkten und Discountern nicht so extrem eskaliert wie im Frühjahr, so stehen die Filialen dennoch vor großen Herausforderungen. Deswegen geht die Metro nun einen drastischen Schritt, der jeden betrifft.

In NRW und ganz Deutschland dürfen die Geschäfte nur noch pro zehn Quadratmeter einen Kunden in den Laden lassen, das besagt die neue Corona-Verordnung, die seit Montag gilt. Für viele kleine Geschäfte heißt das: maximal ein bis zwei Kunden.

Corona in NRW: Ob der Run auf Klopapier in der Metro weitergeht? Foto: imago images / Blaulicht News

Corona in NRW: Metro geht drastischen Schritt

Um die Situation um Lebensmittelbereich etwas zu entschärfen, schreitet der Handelskonzern Metro in NRW ein. Denn der öffnet seit diesem Dienstag bis zum 30. November für alle Verbraucher.

In den insgesamt 18 Großmärkten in NRW können nun auch normale Kunden, die kein Gewebe betreiben und keine Kundenkarte besitzen, dort einkaufen.

-----------

In diesen NRW-Städten gibt es einen Metro-Großmarkt:

Dortmund-Mitte

Dortmund-Oespel

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Krefeld

Leverkusen

Mülheim (Ruhr)

Neuss

Porta Westfalica

Recklinghausen

Sankt Augustin

Schwelm

Siegen

Würselen

-----------

Corona in NRW: Vorweihnachtszeit entzerren

Durch die große Verkaufsfläche und ein großes Sortiment soll das sichere Einkaufen ermöglicht werden. Die Metro will damit bei der Entzerrung des Kundenaufkommens in der Vorweihnachtszeit unterstützen.

------------

Mehr News aus NRW:

Corona in NRW: Experten warnen vor dieser neuen Regel – „Diese Anweisung grenzt an einen Skandal“

NRW: Mädchen steigt in Zug – kurze Zeit später ist sie todunglücklich

Netto in NRW: Kunde mit Wutrede gegen andere Einkäufer – „Egoistische, faule Schweine“

------------

Die Metro dürfte selbst davon profitieren. Denn wegen des teilweisen Lockdowns bleiben die regulären Kunden aus. Denn die kommen meist aus der Gastronomie, die seit Montag schließen musste. Das Land NRW hat dieser befristeten Nutzungsänderung zugestimmt.

Bereits während des ersten Corona-Lockdowns hatte die Metro seine Märkte in NRW und Mecklenburg-Vorpommern zeitweise für Endkunden geöffnet. (ldi/dpa)

+++ NRW: Schreckliche Tragödie! Mann springt auf Zug - und stirbt +++

Ebenfalls interessant: Eine Kundin wurde in Duisburg bei einem Edeka hinausgeworfen, weil sie einen Schlafanzug trug. Jetzt erntet der Filialleiter Spott. Hier liest du mehr <<<