Corona in NRW: Kneipen-Verband wegen Sperrstunde außer sich – „Aus einer Bar macht man kein Café mit Kaffee und Kuchen!“

NRW. Am Montag entschied das Oberverwaltungsgerichts in Münster, dass die Sperrstunde in NRW rechtmäßig ist. Das bedeutet ein Verbot des Alkoholverkaufs zwischen 23 und 6 Uhr, wenn die Siebentageinzidenz höher als 50 ist.

Die Sperrstunde ist vor allem für Gaststätte relevant, weshalb der Kneipen-Verband außer sich ist. Er stellt klar: „Aus einer Bar macht man kein Café mit Kaffee und Kuchen!“

Corona in NRW: Kneipen-Verband ärgert sich über Sperrstunde

Wer in der heutigen Corona-Zeit abends noch ein Bier oder einen Cocktail trinken gehen möchte, der muss das wegen der Sperrstunde vor 23 Uhr tun - vorausgesetzt, der Siebentageinzidenz in der Gegend ist höher als 50.

Neben den Verbrauchern leiden besonders die Gastwirte unter der Sperrstunde in NRW, welche nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster fortgeführt werden darf. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) ist deshalb außer sich. Für viele Nachtbetriebe sei die Sperrstunde nämlich eine Katastrophe, heißt es in einer Stellungnahme.

Der Verband kritisiert, dass die Wirksamkeit des Verbots des Alkoholverkaufs in den Abendstunden vermutet, aber nicht belegt sei. Somit meint der DEHOGA, dass die Maßnahmen auf Wirksamkeit überprüfbar sein müssen.

„Für uns ist und bleibt die Einführung einer Sperrstunde unverhältnismäßig. Die vage Aussicht, dass sich das Infektionsgeschehen dadurch verbessern könnte, reicht uns weiterhin nicht aus. Maßnahmen müssen auf Fakten basieren. Und die haben uns gefehlt. Für viele Betriebe, die nach 23 Uhr ihr Hauptgeschäft machen, ist das eine weitere Katastrophe. Aus einer Bar macht man nun mal kein Café mit Kaffee und Kuchen“, sagt Bernd Niemeier, Präsident des DEHOGA Nordrhein-Westfalen.

Verband findet Corona-Maßnahmen ungerecht

Schon seit Längerem kritisiert der Verband, dass Maßnahmen im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung getroffen werden, die sich massiv geschäftsschädigend auf das Gastgewerbe auswirken, aber andererseits das Ziel, das Infektionsgeschehen positiv zu beeinflussen, nicht erreichen, heißt es.

„Jede alte und neue Maßnahme muss überprüft werden, welchen Einfluss sie auf das Infektionsgeschehen hat. Wenn Reisen keine negativen Konsequenzen bedeutet, darf es keine Beherbergungsverbote geben. Wenn aufgrund einer Sperrstunde Infektionen nicht ansteigen, darf es keine geben. Wenn Partys eher zuhause stattfinden und nicht in Clubs oder Diskotheken, dann muss man über einen Öffnungsfahrplan nachdenken. Das Gastgewerbe mit seinen hohen Anforderungen an Abstände und Hygiene ist Teil der Lösung und nicht das Problem. Mit Sicherheit kann man am besten bei uns ausgehen“, so Niemeier weiter.

Der DEHOGA macht zudem darauf aufmerksam, dass die Hauptursachen für die steigenden Corona-Zahlen dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge im privaten Bereich liegen würden. Laut einer RKI-Studie seien nur 1,6 Prozent von 55.000 erhobenen Infektionen auf das Gastgewerbe zurückzuführen. „Solange die Zahlen so klar sind, aber sich die Politik nicht traut, den privaten Bereich stärker zu reglementieren, dürfen weitere Beeinträchtigungen nicht über uns abgeladen werden“, fordert Niemeier. (nk)