Corona in NRW: Jetzt ist es raus! Diese Regeln werden verschärft – und DAS ist wieder erlaubt

Der Lockdown wurde auch in NRW verschärft. Armin Laschet hatte es schon am Dienstag angekündigt. Welche Regeln nun bis Mitte Februar gelten, erklären wir hier.

Jetzt ist das Datum raus! Viele Menschen haben sich in NRW gefragt, ab wann die verschärften Corona-Maßnahmen in ihrem Bundesland gelten und wann die neue Spezialmaskenpflicht in Kraft tritt. Wir geben dir hier einen Überblick über die neuen Regeln.

Armin Laschet kündigte Dienstagabend schon an, was auf die Bürger in NRW zukommt. Verankert in der Coronaschutzverordnung wurde es zwei Tage später. Seit Donnerstagabend ist also klar: Ab Montag führt kein Weg mehr an der neuen Maskenverschärfung vorbei.

Corona in NRW: Das sind die neuen Regeln ab Montag – ein Überblick

Ab nächster Woche (25. Januar) darfst du nur noch mit FFP2-Maske oder einer medizinischen OP-Maske den Supermarkt oder die Öffentlichen Verkehrsmittel betreten. Wer sich weigert oder wer sich nicht dranhält, muss ein Bußgeld von 150 Euro zahlen. Auch in Gottesdiensten und Arztpraxen gilt die neue Maskenpflicht.

Hier ein schneller Überblick über die verschärften Regeln:

verschärfte Maskenpflicht: FFP2- (KN95) oder OP-Maskenpflicht in Geschäften, Gottesdiensten, Arztpraxen und im Nahverkehr. Wenn Kinder unter 14 Jahren keine medizinische Maske tragen können, ist die Alltagsmaske weiterhin erlaubt. Die generelle Maskenpflicht gilt weiterhin erst ab dem Grundschulalter.

Ab Montag musst du in NRW beim Einkaufen auf deine Alltagsmaske verzichten. Dann dürfen nur noch OP-Masken oder FFP2-Masken getragen werden. (Symbolbild) Foto: imago images

Alkoholverbot: Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wurde gestrichen. Der Verkauf zwischen 23 und 6 Uhr bleibt aber verboten.

Gottesdienst: Auch hier gibt es strengere Regeln. Gemeinden müssen ihre Gottesdienste mit mehr als zehn Personen nun immer beim Ordnungsamt anmelden. Zuletzt hatte es immer wieder Ärger um Gottesdienste freikirchlicher Gemeinden in NRW gegeben. Wie zum Beispiel am Donnerstag in Essen >>>

Inzidenz: Galt zuletzt die Kennzahl 200 bei der sogenannten 7-Tages-Inzidenz als Schallgrenze für rigorose Maßnahmen wie zum Beispiel die 15-Kilometer-Regelung, müssen die Kreise und kreisfreien Städte jetzt auch bei niedrigeren Zahlen individuelle Maßnahmen prüfen – wenn sie nicht ein Absinken unter die Zahl 50 bis zum Ende des Lockdowns am 14. Februar erwarten. De facto betrifft das quasi alle Regionen in NRW. Nur Münster hatte zuletzt bereits bei einem Wert unter 50 gelegen.

Die bisher geltenden Regeln wie zum Beispiel zur Kontaktbeschränkung – nur noch ein Haushalt darf sich mit einer anderen Person treffen – bleiben bestehen. Alle Regeln kannst du beim Land NRW in der Verordnung nachlesen >>>

Laumann rechtfertigt die aktuellen Einschränkungen im Lockdown

„Viele Menschen wünschen sich eine Rückkehr zur Normalität. Das ist verständlich. Die aktuelle Lage aber ist, dass die Infektionszahlen nicht deutlich genug sinken und parallel eine mutierte schneller übertragbare Corona-Variante auftritt, deren Ausbreitung verhindert werden muss“, teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstagabend mit. Die neuen Regeln bleiben bis mindestens 14. Februar bestehen. Dann wollen Bund und Länder erneut beraten. (js mit dpa)

