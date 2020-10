Corona in NRW: Hausärzte mit deutlicher Ansage – „Situation ist zunehmend angespannt“

Wer aktuell zu seinem Hausarzt in NRW will, muss Wartezeit einplanen. Die Herbstferien haben einen regelrechten Ansturm auf die Praxen im Land ausgelöst. Hintergrund: In einigen Bundesländern in Deutschland gilt noch in Teilen das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus inländischen Risikogebieten.

Aufenthalte mit Übernachtungen sind dort nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Der darf maximal 48 Stunden alt sein. Sind die Hausärzte in NRW denn dazu imstande, alle betroffenen Urlauber zeitnah mit frischen Corona-Tests zu versorgen?

Corona in NRW: Hausärztin stellt klar: „Die Behandlung ist nicht das Problem“

Aktuell gilt das Beherbungsverbot noch für Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Teile von Bayern (Stand: 19. Oktober 2020, „Welt“) – doch aufgrund von Eilanträgen aus der Hotel- und Gastronomiebranche ändert sich das fast täglich. Für NRW gilt das Verbot zwar zurzeit nicht, doch es gibt im Bundesland rund 25 Städte und Gemeinde, in denen der Inzidenzwert bei 50 oder deutlich höher liegt.

Wer dort wohnt und in einem Bundesland mit Beherbungsverbot Urlaub machen will, braucht möglichst schnell einen Corona-Test. Die NRW-Regierung hatte angekündigt, dass diese Tests für alle Urlauber kostenlos sein würden. Ausbaden mussten es zum Großteil die Hausärzte.

„Die Situation der Hausärzte ist zunehmend angespannt bedingt durch die sich ständig ändernden Vorgaben“, sagt Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe, auf Anfrage von DER WESTEN. „Die Behandlung unserer Patienten ist nicht das Problem, sondern das Drumherum.“

Patienten mit Symptomen haben Vorrang bei Tests

„Der kranke Mensch hat immer Vorrang dem gesunden Menschen gegenüber“, stellt Richter-Scheer klar. Das heißt: Erst, wenn Patienten Krankheitserscheinungen wie etwa Erkältungssymptome aufweisen, sind Hausärzte verpfichtet, einen Corona-Test durchzuführen. Wenn Menschen ohne Symptome getestet werden, sei dies ein freiwilliges „Entgegenkommen der Hausärzte der Politik und den Gesundheitsämtern gegenüber“. Doch mit dem Herbst kommt die Erkältungswelle – und die Sorge, mit den Testkapazitäten an Grenzen zu stoßen.

Deshalb fordert Richter-Scheer, „dass die Vorgaben von Testungen sich nicht ständig ändern. Optimal wäre auch eine länderübergreifende Vereinheitlichung, denn wir dürfen nicht vergessen, dass viele Kollegen mehrere Bundesländer bedienen. Die Abrechnung und die Diagnosekodierungen müssten vereinfacht werden.“

Die erste Anlaufstelle für Corona-Tests – auch ohne Symptome – ist zwar nach wie vor der eigene Hausarzt. Doch sollten dort die Kapazitäten begrenzt sein, könnten Kollegen sowie das Gesundheitsamt den Betroffenen bestimmt weiterhelfen, so die Verbandsvorsitzende. „Bisher gibt es noch keinen Versorgungsengpass und sollte sich das ankündigen, werden wir Lösungen finden. Diese haben wir auch zu Beginn des Jahres gefunden, wobei die Option von Behandlungszentren als letzte Möglichkeit in Erwägung gezogen werden sollte.“

Hier kannst du dich in NRW auf Corona testen lassen

Zentrale Corona-Teststationen gibt es auch an den Flughäfen in NRW, in Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund und Münster/Osnabrück. Die Stadt Hagen hat inzwischen reagiert und als Risikogebiet eine separate Teststelle eröffnet. Das schafft zumindest etwas Entlastung.

Eine Übersicht aller Hausarztpraxen in NRW, die einen Corona-Test anbieten, findest du in diesem PDF-Dokument. Dort ist zudem angegeben, ob die Mediziner auch ohne Symptome einen Test machen. (at)