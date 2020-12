Corona in NRW: In diesem Punkt geht NRW den Lockdown-Sonderweg ++ Der Montag startet mit beunruhigender Nachricht

Der zweite harte Corona-Lockdown ist beschlossene Sache. Erst verkündete NRW-Ministerpräsident Armin Laschet strenge Maßnahmen in NRW.

Danach einigten sich Bund und Länder in einem Krisengipfel auf einen bundesweiten Corona-Lockdown noch vor Weihnachten. In einem Punkt weicht NRW allerdings von den gemeinsamen Beschlüssen ab.

Corona in NRW: Armin Laschet fordert „schnellstmöglichen Lockdown“

Beschlossen ist etwa, dass die Präsenzpflicht Schulen in NRW ab Montag ausgesetzt ist. Auch der Einzelhandel muss Mitte der Woche schließen. Alle Informationen zu den Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

Corona in NRW: Alle Informationen in unserem News-Ticker

Montag, 14 Dezember

07.50 Uhr: Montag startet mit einer beunruhigenden Nachricht

Eigentlich meldet das Robert Koch-Institut montags vergleichsweise niedrige Infektionszahlen, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten weitergeben. Deshalb dürften die Zahlen von diesem Montag besonders beunruhigend sein.

3.029 Neuinfektionen meldet das RKI am Montagmorgen. Zum Vergleich: Vor sieben Tagen waren es noch 2.363 Fälle. Der 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 167,9. Die Zahl der Toten stieg um 34 auf 4.489. Es sind Zahlen, die die Dringlichkeit des harten Lockdowns aufs Neue belegen.

07.37 Uhr: Diese Geschäfte machen jetzt dicht

07.14 Uhr: Polizei Dortmund löst irre Corona-Party auf

Sonntag, 13. Dezember

20.45 Uhr: Solingen prüft nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Wie der "WDR" berichtet", erwägt die Stadt Solingen in NRW die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre. Sie soll zwischen 22 und 6 Uhr gelten und das von Bund und Ländern beschlossene Alkoholverbot durchsetzen. Bislang sei laut "WDR" jedoch nicht klar, ob die Landesregierung den Plänen der Stadt zustimmt.

Solingen ist mit einem Inzidenzwert von über 280 einer der Hotspots in NRW. Zuvor hatte der Kreis Lippe bereits eine Ausgangssperre verhängt.

19.45 Uhr: HIER weicht NRW vom Bundes-Lockdown ab

Die neuen Corona-Regeln bringen endlich einheitliche, deutschlandweite Regeln mit sich. Oder doch nicht? Wer genauer auf die Beschlüsse des Sonntags schaut, bemerkt, dass NRW in einem Punkt nämlich einen Sonderweg geht.

Eigentlich sollen, wenn möglich, Kitas und Schulen ab Mittwoch, 16. Dezember, geschlossen werden. Sachsen setzt diese Regelung schon ab Montag um, Bayern ab Mittwoch. Doch in NRW kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bereits an, lediglich den Präsenzunterricht ab Montag auszusetzen. Es gibt einen NRW-Sonderweg: Es werde an den Schulen aber weiter ein Betreuungsangebot geben. Der CDU-Politiker sprach sogar von einer "Betreuungsgarantie".

15.51 Uhr: Ausgangsbeschränkungen im Kreis Lippe

Im Kreis Lippe gelten seit Samstag verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Der Kreis greift zu den drastischen Maßnahmen, weil die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche seit Tagen über 300 liegt, wie es in einer Mitteilung des Kreises heißt. Am Sonntag lag der Wert bei 305,9.

Treffen im öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen sind verboten, in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr dürfen die Menschen ihr Zuhause nur begründet verlassen.

13.05 Uhr: Laschet fordert Pflegebedürftige nicht wieder alleine zu lassen

Der Lockdown geht diesmal weiter als der im März. Doch Armin Laschet will einen entscheidenden Schritt anders machen: die Pflegebedürftigen nicht mehr alleine lassen. Sie sollen Besuch empfangen dürfen, wenn dieser zuvor einen Schnelltest gemacht hat.

12.58 Uhr: Wird es Kontrollen im Privaten an Weihnachten geben?

Auf die Frage nach den Kontrollen im privaten Bereich an den Weihnachtstagen hadert Laschet etwas mit seiner Antwort. Da, wo es möglich ist, werde auch kontrolliert, aber es werde „keine Stichproben unter Weihnachtsbäumen“ geben.

12.46 Uhr: Armin Laschet bestätigt Maßnahmen des bundesweiten Lockdown

Armin Laschet bestätigt alle getroffenen Maßnahmen des Bundes. Wer schon Silvesterraketen gekauft hat, sollte diese bitte nicht zünden.

Darüber hinaus gehen die Maßnahmen in NRW etwas weiter: Schulen schaffen schon ab Montag die Präsenzpflicht ab. Kitas bleiben geöffnet. Eltern sollen aber - wenn sie nicht darauf angewiesen sind - ihre Kinder wenn möglich zuhause betreuen.

Auch können Ausgangssperren lokal verhängt werden, wenn die Inzidenzwerte über 200 in einzelnen Regionen steigen, wie es schon im Kreis Lippe und Düren der Fall ist.

12.40 Uhr: Armin Laschet steht weiter hinter „schnellstmöglichem Lockdown“

Armin Laschet pocht weiter auf den „schnellstmöglichen gemeinsamen Lockdown“ ab Mittwoch. „Es ist eine sehr ernste Lage. Wir mussten entscheiden und wir haben entschieden“ Der Ministerpräsident macht deutlich, dass seit Samstag die Zahl der Corona-Intensivpatienten in NRW vierstellig sei - so hoch wie noch nie. 15 Prozent der Intesivbetten stünden derzeit nur noch zur Verfügung. Laschet weiter: „Es braucht jetzt nicht nur Ruhe, sondern Stillstand!“ Es käme zur „größten Bewährungsprobe“. Er hat die Menschen auf eine harte Zeit und Tage der Entbehrung eingeschworen.

„Wir haben heute eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Weihnachten und Silvester sollen nicht zu Superspreading-Eventen werden“, so der CDU-Politiker weiter.

12.30 Uhr: Armin Laschet live zu den neuen Corona-Maßnahmen

Jetzt gleich wird Armin Laschet in einer Pressekonferenz die Maßnahmen, die für NRW gelten werden, verkünden.

08.26 Uhr: Schulpflicht ab Montag in NRW ausgesetzt - Schulleiter und Eltern wütend

Schulleiter und Eltern haben die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen kritisiert. „Es wäre schön und einfach nützlich gewesen, wenn wir das nicht wieder zu einem Zeitpunkt erfahren hätten, wo ein Teil der Kollegen bereits auf dem Weg nach Hause ist und die Schüler weitestgehend auf dem Weg nach Hause sind“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung, am Samstag in der Radiosendung „Morgenecho“ auf WDR 5.

Die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW begrüßt zwar die Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen, fragt sich aber, „warum das alles erst jetzt passiert ist und nicht schon vor Wochen, als sich die hohen Infektionszahlen bereits deutlich abgezeichnet haben“.

Corona in NRW: Wegen der neuen Lockdown-Maßnahmen müssen Schüler ab Montag nicht mehr zur Schule gehen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Matthias Balk

Für die rund 2,5 Millionen Schüler in NRW endet wegen der Corona-Pandemie die Präsenzpflicht im Klassenraum kurzfristig schon am kommenden Montag. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis Stufe sieben haben die Eltern die Wahl, ob die Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse acht wird das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt. Das hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf angekündigt.

Samstag, 12. Dezember

20.30 Uhr: Gottesdienst in Freikirche endet mit mehr als 60 Infizierten

Riesen-Ausbruch in Lippe: Am 22. November fand dort laut "Westfalen-Blatt" ein freikirchlicher Gottesdienst mit 165 Teilnehmern statt. Der Gottesdienst wurde dabei offenbar zum Superspreader-Event: 65 Personen wurden anschließend positiv getestet. Das berichtete der Landrat Axel Lehmann (SPD) gegenüber dem "Westfalen Blatt".

In Lippe stieg der Inzidenzwert innerhalb einer Woche um 120 auf 312. Die Stadt hatte daraufhin strenge Regeln erlassen.

15.30 Uhr: Handelsverband NRW zu kurzfristigem Lockdown: „Katastrophe“

In der Debatte um verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen und mögliche Geschäftsschließungen vor Weihnachten hofft der Handelsverband Nordrhein-Westfalen auf eine frühzeitige Ankündigung der Maßnahmen. „Es sollte keine Aktion von heute auf morgen wie im ersten Lockdown werden, damit die Kunden nicht in Panik verfallen und sich gut darauf vorbereiten können“, sagte eine Sprecherin des Verbands am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. So könne ein Ansturm mit langen Schlangen vor Geschäften ausbleiben. Den habe der Verband auch für Samstag befürchtet, denn der Tag vor dem dritten Advent sei traditionell der kaufstärkste.

Eine Schließung der Läden vor den Feiertagen wäre „eine Katastrophe“, so die Sprecherin weiter. Das Weihnachtsgeschäft sei die umsatzstärkste Zeit des Jahres, in der die Händler teilweise ein Viertel ihrer Einnahmen verbuchen. Auch ohne harten Lockdown sei aktuell bereits wenig los in den Innenstädten. Laut eigenen Umfragen liege die Frequenz in diesem Jahr lediglich bei 40 Prozent.

