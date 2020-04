Corona in NRW: Der harte Kampf gegen die Pandemie geht weiter. (Symbolfoto)

Corona in NRW: Erste Stadt führt Maskenpflicht ein ++ Paukenschlag um Pandemie-Gesetz ++ fast 30.000 Infizierte

Fast 30.000 Infizierte, 882 Tote – noch immer grassiert Corona in NRW und macht eine Rückkehr zur Normalität unmöglich.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Die Maßnahmen zur Eindämmung der weltweiten Pandemie greifen. Seit Montag sind sind die strikten Regeln zur Bekämpfung von Corona in NRW etwas gelockert.

Corona in NRW: Alle News, Entwicklungen und Zahlen hier im Liveblog

Wie geht es weiter? Können die Infektionszahlen trotz offener Geschäfte weiter gebremst werden? Wo kann ich einkaufen? Kommt doch noch eine Mundschutz-Pflicht?

Viele Fragen zum gefährlichen Virus sind noch unbeantwortet. Hier im Liveblog halten wir dich über alle Entwicklungen zu Corona in NRW auf dem Laufenden. Fallzahlen, News, Hintergründe – hier verpasst du nichts.

______________________

Alles, was du zu Corona in NRW und Deutschland wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet das Kontaktverbot für mich? Was ist erlaubt, was verboten?

______________________

Aktuelle Nachrichten zu Corona in NRW im Liveblog

+++ Liveblog hier aktualisieren +++

Montag, 20. April

12.45 Uhr: Neues Pandemie-Gesetz ungültig?

Das vor wenigen Tagen verabschiedete Pandemie-Gesetz für NRW ist nach Ansicht der SPD ungültig. Im verkündeten Gesetzestext sei ein Passus entfallen, der im Landtag so noch von CDU, FDP, SPD und Grünen beschlossen worden sei. „Folglich sind alle behördlichen Anordnungen und Maßnahmen, die im Vertrauen auf dieses Gesetz in der letzten Woche veranlasst wurden, ohne Rechtsgrund erfolgt“, heißt es in einem Schreiben von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty an den Landtagspräsidenten.

„Die Folgen kann ich nicht absehen. Sie können jedoch gravierend sein“, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Kutschatys Schreiben vom Montag. Er habe Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag „dringend gebeten, das Gesetz schnellstmöglich komplett neu auszufertigen und zu verkünden“.

10.45 Uhr: Stadt Dorsten führt Maskenpflicht ein

Dorsten führt als erste NRW-Stadt eine Maskenpflicht ein! Die gilt zunächst in städtischen Verwaltungsgebäuden und auf dem Wertstoffhof, ab Donnerstag dann auch in allen Kitas der Stadt, allerdings nur für Erwachsene. Ab Dienstag würden die rund 1200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Gebäude bis auf Weiteres grundsätzlich nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz (MNS) betreten, teilte die Stadt mit. Die Regelung gelte auch für Bürger. Bürger ohne eigenen Mund-Nasen-Schutz können einen Einweg-MNS zum Preis von einem Euro am Eingang des jeweiligen Verwaltungsgebäudes kaufen.

„Uns muss klar sein, dass die Corona-Krise noch nicht beendet ist. Daher gilt weiterhin, gemeinsam alles dafür tun, mögliche Infektionsketten zu durchbrechen. Und dafür ist der Mund-Nasen-Schutz ein geeignetes Mittel“, begründete der Bürgermeister die Maßnahmen.

10.00 Uhr: Laschet verteidigt Lockerungen nach Merkel-Kritik

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland nach der scharfen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel verteidigt. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums am Montag. Von anderen Teilnehmern hieß es zudem aber auch, Laschet habe Merkel grundsätzlich unterstützt.

Die NRW-Landesregierung hatte unter anderem angekündigt, man wolle bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen. Merkel hatte die Diskussionen über weitergehende Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus zuvor im CDU-Präsidium außergewöhnlich scharf kritisiert. Nach DPA-Informationen aus Teilnehmerkreisen machte Merkel deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“ geführt habe. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark.

9.15 Uhr: Universitäten starten ins Sommer-Semester

An den Hochschulen in NRW startet für Hunderttausende Studierende heute das Sommersemester – aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausschließlich online. Bis Präsenzveranstaltungen an den 70 nordrhein-westfälischen Hochschulen wieder möglich sind, werden viele Studierenden im Land zum großen Teil vor dem Bildschirm im Videochat statt im Hörsaal sitzen.

8.40 Uhr: Grüne fordern Rettungsschirm für Kommunen

Die Grünen in NRW haben einen Rettungsschirm für krisengebeutelte Städte und Gemeinden gefordert. In einem Gespräch mit der „Neuen Westfälischen“ sagte die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubaur, die Kommunen würden durch die Krise „hart getroffen“ und benötigten „mindestens acht Milliarden Euro an frischem Geld“. Die schwarz-gelbe Landesregierung sollte ihnen „jetzt Sicherheit geben und neben dem Rettungsschirm für die Wirtschaft einen für die Städte und Gemeinden aufspannen“.

Maskenpflicht an Schulen? Bei fast 2 Millionen Schülern in NRW eine Mammutaufgabe. Foto: imago images/ZUMA Wire

7.40 Uhr: Wirbel um Maskenpflicht an NRW-Schule

Ab heute wird der Schulbetrieb in NRW schrittweise reaktiviert, bis zum ersten Unterricht am Donnerstag sollen die Schulen corona-fit gemacht werden. Ausreichend Waschbecken, Desinfektionsmittel und Sitzordnung mit Abstandswahrung reichen einem Rektor in Hürth aber nicht.

Der Leiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums informierte die Eltern nun per Mail über eine Maskenpflicht. Der Mundschutz soll demnach am Eingang verteilt werden, bevor in der Folgewoche waschbare Masken eingesetzt werden sollen. Das berichtet der „Express“.

6.20 Uhr: Erste Lockerungen ab heute

Guten Morgen! Ab heute greifen in Deutschland die ersten Lockerungen der strengen Anti-Corona-Maßnahmen. Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen, die NRW-Landesregierung ist dabei sogar noch einen Schritt weiter gegangen, als die Länder in der Konferenz beschlossen hatten. Wo du ab heute wieder einkaufen kannst, erfährst du hier >>

++ Gibt es neue Corona-Fälle? Wie reagieren die Behörden? HIER den Corona-Newsletter der WAZ abonnieren ++

Das Coronavirus hat NRW weiter fest im Griff. (Symbolbild)

Sonntag, 19. April

22.50 Uhr: Illegale Demonstration in Köln

In Köln sind am Sonntagnachmittag rund 20 Personen zu einer Demonstration zusammengekommen. Diese richtete sich gegen die Außerkraftsetzung von Grundgesetzen in Folge des Infektionsgesetztes, welches der Regierung erlaubt, beispielsweise das Versammlungsrecht einzuschränken.

Wie die „Bild“ berichtete, erhielt die Versammlungsleiterin einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht, 20 weitere erhielten Bußgelder. In den vergangenen Tagen hatte es deutschlandweit Demonstrationen gegen die weitreichenden Einschränkungen gegeben. Den Demonstranten wird dabei von einigen Medien wie beispielsweise „Belltower-News“ Nähe zu Verschwörungstheoretikern unterstellt. Auch fällt der Begriff einer „Querfront“, da sich Personen aus dem linken sowie rechten Spektrum versammelten.

>> Mehr Blogeinträge laden <<

________________________

Benötigst du in dieser außergewöhnlichen Zeit Unterstützung? Dann schreibe eine Mail an wirhelfen@derwesten.de oder schaue in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Coronavirus im Ruhrgebiet vorbei:

________________________

(red/dpa)