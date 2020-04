Corona in NRW: Tausende pfeifen aufs Kontaktverbot ++ Uniklinik muss geräumt werden ++ 5 Tote in Seniorenheim

Das Coronavirus erfasst die ganze Welt – auch Deutschland und dort speziell Nordrhein-Westfalen ist betroffen. Die Infektions-Zahlen von Corona in NRW steigen immer weiter – aktuell sind mehr als 15.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 145 Menschen sind bereits an den Folgen von Covid-19 verstorben (Stand Mittwoch).

Ein Ende der Corona-Krise ist nicht in Sicht. Die Landesregierung hat eine Kontaktsperre bis zum 19. April verhängt, die die Ausbreitung eindämmen soll.

Donnerstag, 2. April

10 Uhr: Coronafall in Mettmanner Flüchtlingsheim

Nach einem bestätigten Corona-Fall in einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann bei Düsseldorf sind die mehr als 80 Bewohner in Quarantäne. „Jeder bleibt in seinem Wohnumfeld“, sagte eine Sprecherin der Stadt Mettmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die 14-tägige häusliche Quarantäne ist den Angaben zufolge am Vortag verfügt worden - aufgrund der Gegebenheiten vor Ort mit Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsbädern. Bei dem Corona-Fall handele es sich um eine erwachsene Person. Der Betroffene sowie drei Kontaktpersonen seien am Mittwoch isoliert worden und befänden sich nicht mehr in dem Gebäude.

9.30 Uhr: VfL Gummersbach beschließt Kurzarbeit

Der nordrhein-westfälische Handball-Traditionsklub VfL Gummersbach hat für seine Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt. Der Schritt sei unumgänglich gewesen, um dem wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Krise und die Aussetzung des Spielbetriebs entgegenzuwirken, teilte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler am Donnerstag mit. „Die Art und Weise, wie jedoch Mitarbeiter und Spieler ihre Solidarität gezeigt haben, ist mit Sicherheit beispielhaft.“ In Absprache mit den Spielern werde ein nach dem Einkommen gestaffeltes Modell zum Gehaltsverzicht angewandt. Spieler mit einem höheren Gehalt unterstützten so diejenigen, die weniger verdienten. Der Spielbetrieb der Zweiten Handball-Bundesliga ist wegen der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt. Ob die verbleibenden Spieltage danach ausgespielt werden können, ist unklar.

8.30 Uhr: Riesen-Andrang bei Hilfetelefonen

Betreiber von Hilfetelefonen in NRW berichten von deutlich mehr Anrufen in der Corona-Krise. „Was wir jetzt gerade erleben, ist wirklich einmalig“, sagt Stefan Schumacher, Leiter der Telefonseelsorge in Hagen. Pausen gebe es für die vielen ehrenamtlichen Telefonseelsorger derzeit kaum. Auf der anderen Seite höre er von seinem Team, dass die Menschen sehr dankbar seien, weil das Reden wirklich helfe.

Elisabeth Hartmann, Leiterin der Essener Telefonseelsorge, beobachtet bei ihrer Arbeit unterschiedliche Motive, zum Hörer zu greifen: „Für die Menschen zwischen 50 und 75 Jahren stehen oft Fragen zu Ängsten rund um die eigene Gesundheit im Mittelpunkt – während Anrufer über 80, aber auch unter 40 Jahren, vor allem das Thema Einsamkeit ansprechen.“

7.30 Uhr: Uniklinik Bonn muss teilweise geräumt werden

Auch das noch! Während der Wirbel um die Coronavirus-Pandemie Ärzte und Pfleger an die Belastungsgrenzen bringt, muss die Uniklinik Bonn nun auch noch teilweise geräumt werden. Wegen eines Bombenfunds müssen laut „General Anzeiger“ ab 9 Uhr 380 Patienten, darunter 68 Intensivpatienten und auch elf mit Coronavirus infizierte Personen in andere Krankenhäuser verlegt werden. Darüber hinaus müssen auch knapp 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, so ein Sprecher der Stadt Bonn.

7 Uhr: Polizei meldet 6500 Kontaktverbot-Verstöße

Unglaublich, aber traurige Wahrheit: Seitdem in NRW das Kontaktverbot gilt, hat die Polizei 6500 Menschen bei Verstößen erwischt. Dabei wurden zwischen dem 25. und 31. März insgesamt 2116 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 119 Strafanzeigen erstellt worden. Es gab laut Ministerium zwar kaum größere „Corona-Partys“, dafür aber fast 1200 kleinere verbotene Zusammenkünfte.

Besonders erwähnenswert: Entgegen allgemeiner Behauptungen waren die allermeisten Erwachsene. Jugendliche und Kinder fielen dagegen weit weniger auf, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in den ersten Tagen der neuen Vorschriften 4242 Erwachsene auffällig. Dagegen nur 1968 Jugendliche und 294 Kinder. Bisheriger Höhepunkt sei der vergangene Samstag gewesen, an dem alleine 1031 Erwachsene der Polizei auffielen. Zum Vergleich: am vergangenen Montag waren es nur 305.

Mittwoch. 1. April

23.00 Uhr: 5 Tote in Kölner Seniorenheim!

Auch ein Kölner Seniorenheim ist schwer Corona-gebeutelt: Schon fünf Bewohner des Maternus-Seniorencentrums in -Rodenkirchen sind an Covid-19 gestorben, weitere Bewohner und Mitarbeiter sind krank. Das berichtet „Bild“.

20.45 Uhr: Essen für Bedürftige in NRW knapp? Coronakrise zwingt Tafeln zu traurigem Schritt

Eigentlich wollen die Tafeln Menschen in schwierigen Situationen helfen. Inmitten der Corona-Krise kommen sie nun jedoch selber in Not. Sie werden zu einem traurigen Schritt gezwungen. >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN

18.00 Uhr: Mysteriöser Brief vom Gesundheitsamt! Mutter soll in Quarantäne – dann wird es richtig dubios!

Als Natalie P. (30) am Samstag in den Briefkasten schaute, staunte die alleinerziehende Mutter aus Duisburg nicht schlecht. Ein Brief des Gesundheitsamtes Duisburg forderte sie auf, sich in eine 14-tägige Corona-Quarantäne zu begeben. Es sollte der Beginn einer kuriosen Geschichte sein. >> HIER GEHT ES ZUR GANZEN STORY

16.55 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof beantragt Schutzschirmverfahren

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat angesichts der Umsatzausfälle beim Amtsgericht Essen ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das teilte der Konzern am Mittwoch in Essen mit.

Galeria Karstadt Kaufhof. Foto: imago images / Revierfoto

16.01 Uhr: Duisburg und Herne geben Coronavirus-Zahlen bekannt

Die Stadt Duisburg hat mitgeteilt, dass 338 Personen mit dem Coronavirus infiziert sind. Es gibt bislang ein Todesopfer. 72 sind wieder genesen, 37 sind in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Derzeit befinden sich 911 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Die Stadt Herne hat am Mittwoch 64 Coronavirus-Infektionen bestätigt. 27 von ihnen sind inzwischen wieder gesund.

15 Uhr: Merkel diskutiert mit Ländern über Maskenpflicht

Kommt die Gesichtsmasken-Pflicht in NRW? Zur Stunde berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Chefs der 16 Bundesländer, darunter auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, über eine Verpflichtung für Bürger, im Freien einen Mundschutz zu tragen. Anfang der Woche hatte Österreich eine solche angekündigt und damit auch in Deutschland eine Debatte über das Thema ausgelöst. Nun sind erste Kommunen in Thüringen vorgeprescht und haben Verfügungen für eine Maskenpflicht in Supermärkten, Bussen und Bahnen angekündigt.

Der Virologe Alexander Kekulé hält auch einfache Masken, wie sie in Operationssälen genutzt werden, für „absolut sinnvoll“. „Das funktioniert auch, wenn man sich ein Stück von einem alten T-Shirt um Nase und Mund bindet“, sagte er der „Zeit“. „Ich finde es ganz fürchterlich, dass das Robert Koch-Institut immer noch daran festhält, dass diese Masken nichts brächten. Das stimmt nicht: Erst einmal schützt man andere. Zum anderen schützt man sich selbst: nicht zu 100 Prozent, aber zu einem gewissen Grad. Wenn Sie eine Brille haben, ist es noch besser.“

Außerdem wird bei der Konferenz aller Voraussicht nach eine Verlängerung des strengen Kontaktverbots beschlossen, das seit dem 22. März gilt.

14 Uhr: Luftwaffe fliegt weitere schwerkranke Italiener nach NRW

Die Luftwaffe ist am Mittwoch zu einem weiteren Flug nach Bergamo gestartet, um schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach NRW zu fliegen. Mit dem Flug des „Airbus A310 MedEvac“ sollten sechs Intensiv-Patienten nach Köln gebracht werden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Mittwoch. Sie sollen in zivile Krankenhäuser behandelt werden.

13 Uhr: Erster Corona-Fall in NRW-Gefängnis

Erstmals ist ein Gefangener des Strafvollzugs in Nordrhein-Westfalen positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Es handele sich um einen Häftling des Offenen Vollzugs, der in der JVA Euskirchen eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren wegen Finanzdelikten verbüße, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums in Düsseldorf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann mittleren Alters stehe nun in seiner Privatwohnung unter Quarantäne. Vier weitere Gefangene, zu denen er im Gefängnis Kontakt hatte, seien dort in einem Quarantäne-Bereich untergebracht worden.

12.10 Uhr: Umstrittenes Pandemie-Gesetz: Laschet hat es eilig

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zu Eile bei der Verabschiedung des geplanten umstrittenen Epidemie-Gesetzes für Nordrhein-Westfalen gemahnt. Das einzige Ziel sei, am „Tag X“, wenn es „zum Katastrophenfall“ komme, genug Handlungsmöglichkeiten zu haben, sagte Laschet am Mittwoch im Landtag. „Wir müssen vor Ostern Klarheit haben.“ Die öffentlichen Stellen bräuchten schnellen Zugriff auf medizinisches Material, wenn es nötig werde. Das Gesetz könne aber nicht durch parteipolitische Kämpfe und nur mit der hauchdünnen Mehrheit der CDU/FDP-Regierungskoalition durch den Landtag gebracht werden, sagte Laschet. Daher werde die Regierung die Bedenken der Opposition einbeziehen.

11.30 Uhr: BVB-Stars helfen Großkreutz

BVB-Legende und Weltmeister Kevin Großkreutz will sein Lokal „Mit Schmackes“ mit einem Gewinnspiel durch die Corona-Krise führen. Jeder Unterstützer, der online einen Gutschein ab 20 Euro für die Restaurant-Kneipe in Dortmund erwirbt, nimmt an einer Verlosung teil. Wie die „Bild“ berichtet, sind dabei unter anderem Original-Trikots der BVB-Stars Erling Haaland, Marco Reus, Mario Götze und Marcel Schmelzer sowie Fußballschuhe von Jadon Sancho, Reus und Schmelzer zu gewinnen. Auch Kölns Torjäger Simon Terodde steuerte ein FC-Shirt und Schuhe bei.

„Profi-Kollegen und Freunde waren sofort zur Unterstützung bereit. Dafür bin ich dankbar und hoffe, so die Durststrecke zu überstehen“, sagte der ehemalige BVB-Profi Großkreutz, der derzeit beim Drittligisten KFC Uerdingen unter Vertrag steht. Trotz der vorübergehenden Schließung seines Lokals gab der 31-Jährige den 25 fest angestellten Mitarbeitern eine Arbeitsplatz-Garantie für mindestens zwei Monate.

11 Uhr: Infektionsrate wieder stärker gestiegen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen etwas stärker als in den Tagen zuvor um gut 1000 gestiegen. Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, lag die Zahl der Infizierten am Mittwoch (10.00 Uhr) bei 15 999. Am Dienstag (10.00 Uhr), 24 Stunden zuvor, wies die Statistik noch 14 975 Fälle auf. Somit erhöhte sich die Zahl der Infektionen jüngst um 1024. Bisher starben mit Stand Mittwoch 168 infizierte Menschen in NRW. Das sind 23 mehr als am Tag zuvor.

10.30 Uhr: Corona-Hilfe für Alleinerziehende

Kinder betreuen, Geld verdienen - Alleinerziehende leiden besonders unter der Corona-Krise. „Alleinerziehende können die Doppelbelastung aus Existenzsicherung und Kinderbetreuung mit niemandem teilen. Sie brauchen jetzt eine zentrale Anlaufstelle für ihre Fragen und Sorgen“, forderte Nicola Stroop vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter NRW.

„In so einer Zeit der sozialen Isolation kommt noch das Gefühl dazu, alles alleine schultern zu müssen, und die ganze Unsicherheit mit sich selbst ausmachen zu müssen“, sagte Stroop. Um dieses Problem ein Stück weit aufzufangen, hat der Verband die Rufnummer 0201 82774799 für überforderte Alleinerziehende eingerichtet. Die psycho-soziale Beratungsstelle wird laut Mitteilung vom Familienministerium Nordrhein-Westfalen unterstützt.

10 Uhr: Neue Fallzahlen

Das NRW-Gesundheitsministeriums hat nun die neuen Fallzahlen veröffentlicht. Die Zahl der Infizierten ist demnach landesweit gut 1000 auf 15.999 gestiegen, NRW zählt (Stand 10 Uhr) nun 168 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

8.30 Uhr: Fast 300.000 Anträge auf Soforthilfe – fast alle bewilligt

Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen haben bereits den Großteil der Anträge auf Soforthilfen in der Corona-Krise bewilligt. Bis Dienstagnachmittag seien rund 285 000 Anträge eingegangen und mehr als 256 000 bereits bewilligt, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Die Auszahlung soll ab Ende der Woche erfolgen.

7.30 Uhr: Wetter spielt Kontaktverbot in die Karten

Nachdem die Kontrollbehörden in NRW an den vergangenen sonnigen Tagen wieder viele Verstöße gegen das Kontaktverbot feststellen und ahnden mussten, dürfte das nun erst einmal nachlassen. Am Mittwoch und Donnerstag wird es größtenteils bedeckt, teilweise regnet es. Dadurch wird es wohl deutlich weniger Menschen ins Freie ziehen.

6.30 Uhr: NRW-Regierung erntet Heftige Kritik für umstrittenes Pandemie-Gesetz

Die Landesregierung bringt am heute um 10 Uhr ein umstrittenes Vorhaben in den Landtag ein: ein Epidemie-Gesetz, das Grundrechte massiv einschränken würde. Sie möchte verbindliche Durchgriffsrechte für den Fall einer schlimmen Ausbreitung der Corona-Epidemie in NRW. Ihr Gesetzentwurf sieht unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten im Notfall vor. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen.

Dagegen hat die Opposition ebenso wie Rechtswissenschaftler, Ärzte- und Pflegeverbände massive - teils auch verfassungsrechtliche - Bedenken geäußert. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Anja Weber, mahnte: „Das Gesetze der Landesregierung schießt übers Ziel hinaus. Die Demokratie darf nicht auf der Strecke bleiben.“ Der Ärzteverband Marburger Bund kritisierte: „Notstandsgesetze lösen die tatsächlichen Probleme in den Krankenhäusern nicht.“ In nie gekanntem Ausmaß fehlten Schutzmaterial, Beatmungsgeräte und vor allem Fachärzte mit intensivmedizinischer Zusatzqualifikation. Das sei nicht in ein paar Wochenendkursen auszubilden, stellte der Landesvorsitzende Michael Krakau fest.

Kritik kam auch vom früheren Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs, Michael Bertrams. Für „eine solche Beschneidung von Grundrechten, zu denen auch die Freiheit der Berufsausübung gehört, braucht es ein Höchstmaß an inhaltlicher Bestimmtheit der Voraussetzungen, unter denen ein solcher Grundrechtseingriff möglich sein soll.“

Dienstag, 31. März

22.43 Uhr: Essener feiern verbotene Party

Seit über eine Woche gilt nun das Kontaktverbot. Doch anscheinend haben das noch nicht alle verstanden. Die Polizei muss immer wieder ausrücken und das Kontaktverbot durchsetzen. In Essen waren mehrere Bürger besonders dreist. Hier erfährst du mehr über die Story >>>

21.58 Uhr: Ausnahmeregelung: Fußball-Profis in NRW dürfen wieder trainieren

Obwohl alle Sportstätten geschlossen sind und der Ball in der Bundesliga noch bis zum 30. April ruht, dürfen die Fußball-Profis das Training auf dem Rasen wieder aufnehmen. Dies bestätigte Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen am Dienstag dem WDR.

„Wenn Marco Reus, Axel Witsel oder Roman Bürki durch Dortmund joggen, erregt das zu große Aufmerksamkeit“, argumentiert CDU-Politiker Dahmen, der sich bei der Landesregierung in Düsseldorf für eine Lockerung der Regelungen für Berufssportler eingesetzt hat. Für Hobbysportler gilt diese Ausnahmeregelung nicht.

„Das Gesundheitsministerium hat in einem Schreiben klargestellt, dass Profisportler einen Beruf haben und dass sie in ihrer Berufsausübung nicht beschränkt werden dürfen“, erklärte Dahmen. Die Profis müssten allerdings Abstände einhalten und dürften nur in Zweiergruppen trainieren.

Die Regelung gelte nicht nur für Profi-Fußballer in NRW, sondern auch für Leistungssportler in den Olympia-Stützpunkten des Landes.

21.15 Uhr: Düsseldorf: Gerichtsprozesse per Videokonferenz

Die Justiz in Düsseldorf will trotz Corona-Krise weiter ihre Gerichtsprozesse fortführen. In Zukunft sollen die Verhandlungen als Videokonferenzen stattfinden. In Zivilsachen sei dies grundsätzlich möglich, sagte Landgerichtssprecherin Elisabeth Stöve am Dienstag. Aktuell werden nur eilige Strafhaftsachen verhandelt, alle Zivilprozesse sind ausgesetzt worden.

20.31 Uhr: Corona-Krise trifft Läden - das kannst du jetzt tun

Bars, Restaurants und Clubs bleiben seit mehr als einer Woche geschlossen. Die Coronavirus-Krise bedroht die Existenz der kleinen Läden. Um zu Überleben greifen viele Besitzer zu kreativen Lösungen. Wie DU deinem Lieblingsladen aushelfen kannst, erfährst du hier >>>

19.27 Uhr: Herne warnt vor Fake-Anrufen

Wie die Stadt Herne mitteilte sind stand heute 58 Menschen positiv auf Covid-10 getestet worden. 20 davon gelten als geheilt. Der Bürgermeister ruft dazu auf, weiterhin das Kontaktverbot einzuhalten.

Zudem gibt es zurzeit noch ein anderes Problem in Herne. Unbekannte rufen Bürger an und geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. „Die Stadtverwaltung Herne weist darauf hin, dass Mitarbeitende niemals am Telefon nach persönlichen Daten von Bürgerinnen und Bürgern fragen würden, um angebliche Rückerstattungen von Krankenkassen in die Wege zu leiten", heißt es in einer Pressemitteilung.

18.52 Uhr: Gamescom setzt auf digitale Formate

Vom 25. bis 29. August soll eigentlich wie jedes Jahr die „gamescom“ auf dem Messegelände in Köln-Deutz stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Situation ist eine Ausrichtung in Gefahr, deshalb bereitet sich der Veranstalter schon frühzeitig auf einen Ausfall vor. Die größte Spielemesse soll definitiv stattfinden: Wenn nicht vor Ort, dann eben digital. Der Ausrichter arbeitet derzeit mit Hochdruck an weiteren Umsetzungsmöglichkeiten.

„Angesichts der Corona-Krise bauen wir jetzt alle digitalen Formate mit Hochdruck weiter aus, damit die gamescom 2020 in jedem Fall zumindest digital stattfinden kann. Mit der globalen Show gamescom: Opening Night Live oder dem Portal gamescom now erreichen wir digital bereits heute Millionen gamescom-Fans auf der ganzen Welt. Ein weiterer Ausbau unserer Digital-Strategie ist jetzt genau der richtige Weg“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Sollte die „gamescom“ tatsächlich ausfallen, werden die Kosten für die Karten voll zurückerstattet, teilte der Veranstalter mit.

18.08 Uhr: Keine Familienbesuche in Altersheimen an Ostern

Auf einen Besuch im Altersheim müssen die Menschen an Ostern wohl oder übel verzichten. Das untermauerte Ministerpräsident Armin Laschet. Es sei eine der menschlich schwierigsten Entscheidungen, Enkeln zu verbieten, zu den Großeltern zu gehen, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Dies sei erst recht so, wenn es um Besuche in Krankenhäusern und Pflegesituationen gehe, „wo man vielleicht den meisten Zuspruch braucht“.

Die Landesregierung habe einen „sehr strengen Erlass“ herausgegeben, dessen Notwendigkeit sich jetzt beweise, sagte er. Man werde darauf achten, dass er weiter eingehalten werde, „dass diese Besuche nicht stattfinden sollen“. Das werde rund um die Ostertage schwerfallen, wo Familienbesuche eines der wichtigen Elemente seien. Man werde in diesem Jahr darauf verzichten müssen, dass Ältere und Kranke in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern von Enkeln oder eigenen Kinder besucht würden, sagte Laschet.

17.19 Uhr Kurzarbeit boomt in NRW

Aufgrund des Coronavirus ist die Anzahl der Anzeigen für Kurzarbeit auf ein Rekordniveau gestiegen. Bis zum 27. März zeigten in NRW rund 96.000 Unternehmen Kurzarbeit an. „Jobcenter und Agenturen für Arbeit setzen alles daran, die eingegangenen Anzeigen und Anträge schnell und unbürokratisch zu bearbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur.

„Die Zahl der Anzeigen zur Kurzarbeit sind ein erster, wenn auch bislang noch der einzige Anhaltspunkt, den wir aktuell für die Auswirkungen der Beschränkungen des Alltagslebens auf dem Arbeitsmarkt haben. Für eine genauere Bilanzierung der Folgen für den Arbeitsmarkt ist der Zeitraum hingegen noch zu kurz“, sagte Torsten Withake, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.

Die Anzeigen für Kurzarbeit haben derzeit Priorität. „Wir tun alles dafür, alle Anträge schnell und unbürokratisch aufzunehmen und abzuarbeiten“, sagte Withake. Wie viele Menschen aktuell verkürzt arbeiten, lässt sich statistisch noch nicht darstellen.

16.25 Uhr: Französisches Militär bringt Coronavirus-Patienten ins Ruhrgebiet

Das französische Militär hat schwer erkrankte Coronavirus-Patienten von Frankreich nach Essen gebracht. Der französische Verteidigungsminister Florence Parly teilte am Dienstag mit, dass ein Armee-Hubschrauber von Metz nach Essen geflogen sei.

Durch die Patienten-Transporte sollen die Intensivstationen in der Region Grand Est entlastet werden. Mehrere deutsche Städte haben bereits französische Patienten aufgenommen.

Der Osten Frankreichs ist von der Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffen worden. Nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörde waren bis Montagabend fast 4000 Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion in Krankenhäusern in Grand Est untergebracht. 844 davon waren auf Intensivstationen. Seit Beginn der Pandemie wurden demnach in der gesamten Region mehr als 919 Todesfälle verzeichnet.

15.44 Uhr: Pflegeheime in NRW immer stärker betroffen

In Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen haben die Behörden aktuell 268 Coronavirus-Infizierte registriert, mindestens 29 weitere Menschen starben bereits. Diesen Stand von Montagabend teilte das Gesundheitsministerium NRW auf dpa-Anfrage am Dienstag mit. Infektionen gebe es in insgesamt 53 vollstationären Pflegeheimen, 20 davon mussten Todesfälle verzeichnen. Wie viele Menschen die Krankheit überstanden haben, sei unklar.

Das Heinrich-König-Seniorenzentrum in Bochum meldete etwa fünf Todesfälle, zehn weitere Bewohner seien positiv getestet worden.

Einen Aufnahmestopp in den Pfelgeeinrichtungen wird es dennoch nicht geben. „Einen generellen Aufnahmestopp halten wir aus Versorgungsgründen nicht für zielführend. Niemand geht ohne weiteres in ein vollstationäres Pflegeheim“, hieß es aus dem Ministerium.

14.31 Uhr: Fast die Hälfte der Intensivbetten frei für Corona-Patienten

Rund 45 Prozent der bestehenden Intensivbetten in Deutschland sind nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) derzeit frei für die Behandlung von Coronavirus-Patienten. Diese freien Kapazitäten seien etwa durch die Verschiebung von planbaren Operationen geschaffen worden, sagte Spahn am Dienstag in Düsseldorf. Er hatte dort zusammen mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) das Universitätsklinikum besucht. Spahn sollte anschließend auch an der Sitzung des Landeskabinetts teilnehmen.

„Eines ist klar: Es wird in den nächsten Tagen eine steigende Zahl von Intensiv- und Beatmungspatienten geben“, sagte Spahn. Anders als in anderen europäischen Ländern habe sich Deutschland aber darauf vorbereiten können, weil die Corona-Infektionen „sehr frühzeitig“ und auch durch umfangreiche Tests im Land erkannt worden seien.

Insgesamt gibt es in Deutschland nach offiziellen Angaben rund 28 000 Intensivbetten. Die Krankenhäuser sollen nach einer Einigung von Bund und Ländern diese Kapazitäten verdoppeln, um besser für die Behandlung vieler schwer erkrankter Patienten mit dem Coronavirus gerüstet zu sein.

14.07 Uhr: Corona grassiert in Altersheimen – Senioren gehen dennoch raus

Zwei Bewohner sind bereits verstorben, mehrere Senioren und Pfleger sind infiziert: Die Lage im Maternus-Altersheim in Köln-Rodenkirchen ist ähnlich wie in vielen Einrichtungen in Deutschland. Besonders für ältere Menschen kann das Virus extrem gefährlich werden.

Während der Betreiber, die Cura Unternehmensgruppe, versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, gehen die Senioren jedoch weiter vor die Tür. Wie der Express berichtet, sind Altenheim-Bewohner im direkt angrenzenden Rewe-Markt gesichtet worden.

„Warum dürfen Bewohner zum Einkaufen das Haus verlassen, trotz Besuchsverbots? Das passt doch nicht zusammen“, fragt sich daher ein Facebook-Nutzer auf der Seite des Heims.

Eine Ausgangssperre könne rein rechtlich nicht verhängt werden, betont die Cura Unternehmensgruppe. Daher wird an die Vernunft der Bewohner appeliert. Sie haben alternativ die Möglichkeit einen Einkaufsdienst in Anspruch zu nehmen.

13.41 Uhr: Uniklinik Essen startet wöchentlichen Podcast

Montags bis freitags ab 17 Uhr informiert das Uniklinikum Essen ab heute in einem eigenen Podcast. „Diagnose Zukunft. Das Corona-Special“ wird geleitet von Prof. Dr. Jochen A. Werner, Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor der Klinik. Der Mediziner möchte aus erster Hand und aktuelle über die Corona-Pandemie berichten: „Ich möchte die Zuhörerschaft aus erster Hand über die aktuelle Situation vor Ort, neueste Entwicklungen zum Coronavirus und meine täglichen Erfahrungen und Erlebnisse mitten aus der Metropole Ruhr informieren. Hierzu spreche ich mit namhaften Experten, die Zusammenhänge erklären und einordnen.“ In verständlicher Sprache sollen Informationen weiter getragen werden.

Nach der Sonderstrecke „Corona“ soll der Podcast weiterhin Themen aus der Gesundheitsbranche behandeln. Cura sind hingegen die Hände gebunden.

12.52 Uhr: 15 000 Corona-Infizierte in NRW - 145 Tote

Das Coronavirus breitet sich in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Am Dienstag (10.00 Uhr) vermeldete das NRW-Gesundheitsministerium 14 975 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden. Das war im Vergleich zu Montag (10.00 Uhr) ein Anstieg um 756. Am Montagnachmittag (16.00 Uhr) hatte es bereits bestätigte 14 442 Fälle gegeben. In NRW starben zudem bislang 145 mit dem Virus infizierte Menschen - 20 mehr als Stand Montagvormittag.

In Nordrhein-Westfalen hat Köln nun die meisten nachgewiesenen Corona-Infektionen und überholte somit den stark betroffenen Kreis Heinsberg. In der größten Stadt des Bundeslandes stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen am Dienstag (10.00 Uhr) auf 1343. Einen Tag zuvor waren es 1290. Schon am Montag zählte die Millionenstadt mehr Fälle als Heinsberg. Die Zahl der Toten stieg in Köln um 2 auf 11.

In Heinsberg kamen binnen eines Tages lediglich 8 neue Infektionen dazu - am Dienstag waren es demnach 1266. Drei Menschen starben - der Kreis Heinsberg verzeichnete somit 35 Todesfälle von Infizierten.

Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags. Die Landeszahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Gesundheitsministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.

11.33 Uhr: Rasender Pizza-Bäcker begründet Tempoverstoß mit Corona-Krise

Ein rasender Pizza-Bäcker hat der Polizei in Nordrhein-Westfalen eine angebliche Notlage für seine exorbitante Geschwindigkeitsüberschreitung aufgetischt. Der Mann war am Montag in Lüdenscheid mit 95 Stundenkilometern geblitzt worden - wo sonst 50 erlaubt sind, wie die Polizei mitteilte.

Der Pizza-Bäcker schob demnach alles auf die Corona-Krise: Er müsse noch schnell zu einem Großhändler, weil ihm sein Mehl ausgegangen sei. Und der Großhändler schließe gleich, sagte er den Beamten. Normalerweise halte er sich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Dem Pizza-Bäcker droht jetzt für einen Monat ein Fahrverbot und ein Bußgeld von 200 Euro. „Er wird voraussichtlich einen Monat lang einen anderen zum Mehl-Kaufen schicken müssen“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

11.11 Uhr: Schalker Harit erhält vom Club saftige Geldstrafe

Fußball-Profi Amine Harit ist von seinem Verein FC Schalke 04 mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt worden. Das bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstag auf Anfrage. „Ja, das stimmt. Aber es gibt jetzt wichtigere Themen als die Geldstrafe für den Jungen“, sagte Schneider der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem Start der Videokonferenz der 36 deutschen Profivereine mit der DFL-Spitze um Geschäftsführer Christian Seifert.

Als es in Nordrhein-Westfalen schon erhebliche Kontaktbeschränkungen gab, war der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler in einer Shisha-Bar in Essen gemeinsam mit zehn weiteren Personen nach dem damals gültigen Ladenschluss (18.00 Uhr) von der Polizei bei einer Corona-Party erwischt worden. Die herbeigerufenen Beamten hatten die unerlaubte Versammlung weit nach Mitternacht aufgelöst.

Für sein Fehlverhalten bekam der Marokkaner, der sich später einsichtig zeigte, von den Königsblauen eine „saftige Geldstrafe“. „Amine tut es sehr leid, und es wird nicht wieder vorkommen“, hatte Schneider schon nach dem Vorfall vor rund zehn Tagen erklärt.

Harit muss sich zudem mit einer Spende an einem gemeinsam Hilfsprojekt der Ultras Gelsenkirchen, des Revierclubs und der vereinseigenen Stiftung „Schalke hilft!“ beteiligen. Die Fans helfen, sogenannte Kumpelkisten unter Wahrung der Hygienevorschriften mit Lebensmitteln zu packen und an Hilfsbedürftige oder Risikogruppen in Gelsenkirchen auszuliefern.

10.29 Uhr: Laschet und Gesundheitsminister Spahn besuchen Uniklinik Düsseldorf

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informieren sich am Dienstagmittag im Universitätsklinikum Düsseldorf über die aktuelle Situation in der Corona-Krise. Die CDU-Politiker treffen Beschäftigte der Uniklinik und Studierende, die die sich freiwillig zur Unterstützung gemeldet haben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bei den Gesprächen gehe es um die „besonderen Herausforderungen“ in der Corona-Krise. Am Nachmittag wollen Spahn und Laschet im Anschluss an die Sitzung des Landeskabinetts über die aktuelle Lage und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie informieren.

Spahn hatte am Montag eine Verordnung unterzeichnet, die den Einsatz von Medizinstudenten als Helfer während der Corona-Pandemie erleichtern soll.

Thema der Gespräche dürfte auch das von der nordrhein-westfälischen Landesregierung geplante Epidemie-Gesetz zum Schutz gegen weitere Corona-Infektionswellen sein. Das Gesetz sieht unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten im Notfall vor. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen. Die Opposition, aber auch Rechtswissenschaftler hatten massive Bedenken gegen den Gesetzentwurf geäußert.

09.35 Uhr: Bestatter berichtet – Beerdigungen in Corona-Krise „unglaublich schwierig“

Die strengen Corona-Regeln auch für Beerdigungen stellen nach Einschätzung des Bestatters Christoph Kuckelkorn eine schwere Prüfung für die Angehörigen dar. „Hier in Köln finden Trauerfeiern eigentlich gar nicht mehr statt, weil wir die Trauerhallen nicht mehr nutzen dürfen“, sagte Kuckelkorn, der durch seine Funktion als Präsident des Festkomitees Kölner Karneval überregional bekannt ist.

Die Familie dürfe den Sarg oder die Urne zum Grab begleiten. Ein Pfarrer, ein Trauerredner oder ein Familienmitglied könne dort dann ein paar Worte sprechen, aber es gebe nicht mehr die eigentliche Trauerfeier. Auch dürften in Köln nur der jeweilige Partner und die Kinder und Enkel teilnehmen. Jemand, der ein reiches Sozialleben gehabt habe, wirke dadurch auf seinem letzten Gang womöglich wie ein Mensch ohne Freundeskreis. „Trauer braucht Raum und Platz und auch eine gewisse Öffentlichkeit“, sagte Kuckelkorn.

„Es ist für die Familien unglaublich schwierig, in diesem Moment der Trauer so alleine zu sein und dann auch noch auf Distanz bleiben zu müssen - gerade in einem Augenblick, wo man körperliche Nähe vielleicht dringend benötigt. Die Familienmitglieder stehen sehr weit auseinander und haben quasi nur Blickkontakt. Das ist schon eine sehr verrückte Situation - so nötig die Regeln auch sind, um das Virus zu bekämpfen.“

Um wenigstens einen kleinen Ersatz zu schaffen, werde der Abschied am Grab mitunter gefilmt und gestreamt, so dass Freunde und Verwandte die Zeremonie zuhause verfolgen könnten. Außerdem empfehle er allen Angehörigen, die Trauerfeier später nachzuholen. Allerdings werde das dann eine Feier mit einem anderen Charakter sein, da man sich Monate nach dem Tod des geliebten Menschen schon in einer anderen Trauerphase befinde.

Wenn der Verstorbene ein Corona-Patient gewesen sein sollte, komme als zusätzliche Einschränkung hinzu, dass kein Abschied am offenen Sarg möglich sei, sagte Kuckelkorn. Für die Bestatter ändere sich nicht viel, da Vorsichtsmaßnahmen zur Routine gehörten: Auch multiresistente Krankenhauskeime im Leichnam stellten etwa eine potenzielle Gefahr für den Bestatter dar.

08.50 Uhr: Armin Laschet kassiert Sprüche

Auch wenn der Name Mundschutz es anders vermuten lässt, muss man ihn für seine Wirkung auch über die Nase ziehen: Dass Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) genau dies bei einem Termin am Montag in Aachen nicht machte, sorgte prompt für Spott im Internet. In Twitter-Beiträgen wunderten sich Benutzer unter anderem darüber, dass die anwesenden Ärzte in der Uniklinik Aachen ihn offenbar nicht auf das falsche Tragen aufmerksam machten.

Armin Laschet bei einem Besuch in einem Aachener Krankenhaus. Foto: Henning Kaiser/dpa

Das WDR-Magazin „Westpol“ twitterte eine Filmszene mit Benedict Cumberbatch als Arzt mit Mundschutz unter dem Hinweis „Servicetweet“ in Richtung Laschet. „Bild.de“ bemerkte, dass der Ministerpräsident auf den offiziellen Fotos der Staatskanzlei den Mundschutz plötzlich korrekt trug. Laschet reagierte am Abend und demonstrierte dann in einem Kurzvideo auf Twitter, wie der Mundschutz richtig über Mund und Nase angelegt wird. Bei dem Termin in Aachen ging es um das Thema „Virtuelles Krankenhaus“.

08.08 Uhr: Land stellt 500 000 Euro für Obdachlosenhilfe in Corona-Krise bereit

Zur Versorgung Obdachloser in der Corona-Krise stellt das Land NRW 500 000 Euro bereit. Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe könnten damit Menschen, die auf der Straße leben, mit dem Lebensnotwendigsten wie Lebensmitteln, Essensgutscheinen, Hygieneartikeln oder Kleidung versorgen, teilte das Sozialministerium mit.

Wohnungslose sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen, weil ihnen ein Rückzugsraum fehlt. Tafeln, Essensausgaben und Beratungsstellen haben teilweise geschlossen oder arbeiten nur eingeschränkt. Dazu kommt, dass Obdachlose oft immungeschwächt sind und deshalb besonders anfällig für eine Infizierung.

Es sei grundsätzlich Aufgabe der Kommunen, wohnungslose Menschen zu versorgen und unterzubringen, hieß es aus dem Sozialministerium. „Wir wissen aber, dass in der Corona-Krise viele Hilfsangebote oftmals nur eingeschränkt geleistet werden können. Deshalb springen wir jetzt ein“, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU). Die Hilfen sollen in einem unbürokratischen Verfahren zügig bewilligt und über die freien Träger der Wohnungslosenhilfe an die Einrichtungen vor Ort ausgeschüttet werden.

06.46 Uhr: Keine Haustiere an Senioren verschenken

Tiere sollte man nicht verschenken - auch nicht an Senioren, die aktuell unter sozialer Isolation in der Corona-Krise leiden. Tierbesitzer müssten die Entscheidung, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, bewusst treffen, sagt Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.

Zudem sei es in dieser Zeit ungewiss, ob ein älterer Mensch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen dem Haustier überhaupt gerecht werden kann, gibt Pommerening zu bedenken. Besser sei es, nach Aufhebung der Auflagen zusammen zu entscheiden, ob ein Tier den Haushalt bereichern soll oder nicht und sich dann gemeinsam in einem Tierheim umzusehen.

Besonders ältere Tiere eigneten sich für Senioren, sagt Pommerening. Denn oft hätten ältere Tiere und ältere Menschen ähnliche Bedürfnisse - das nach viel Ruhe zum Beispiel. Außerdem sollte man ein Tier wählen, das nicht viel Arbeit bereitet, um den Halter nicht zu überfordern.

Montag, 30. März

22.41 Uhr: Erster Corona-Toter im Kreis Recklinghausen

In Dorsten im Kreis Recklinghausen ist der erste Mensch an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben - ein 70-jähriger Mann mit Vorerkrankung. Im Kreis Recklinghausen sind bislang 357 Infektionen bekannt.

21.54 Uhr: Unbekannte klauen Klopapier aus Keller

In Essen-Bergerhausen haben Unbekannte eine Kellerpazelle eines Mehrfamilienhauses ausgeräumt. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendten mehrere Rollen Klopapier und Konservendosen.

Der 70-jährige Besitzer bevorratete nur wenige Lebens- und Gebrauchsmittel. Die Sachen sind aufgrund der aktuellen Lage sehr wertvoll. „Bitte halten Sie in ihrem Haus die Augen und Ohren offen. Es handelt sich hier um keine Kleinigkeit, sondern um eine Straftat des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Kriminalpolizei ist eingeschaltet und ermittelt“, teilte die Polizei mit.

21.15 Uhr: 700 Polizei-Einsätze wegen Corona

Insgesamt 700 Mal musste die Polizei wegen des Kontaktverbots ausrücken. Dies sei sehr wenig, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montagabend im Interview mit dem Hörfunkprogramm WDR 2. „Es ist eindrucksvoll, wie diszipliniert die Menschen sind. 95 Prozent akzeptieren das Kontaktverbot. Das ist doch toll“, sagte Reul.

Die Ordnungshüter mussten vor allem wegen des Kontaktverbots ausrücken. Dabei bestehe aber immer die Gefahr, dass die Polizisten sich selber infizieren. Dies sei in diesen Tagen keine leichte Aufgabe für die Polizisten, sagte Reul.

20.28 Uhr: Weiterer Todesfall in Essen

In Essen hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Ein 84-jähriger Bewohner aus dem Caritas-Stift Lambertus ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Mann wurde am Freitag mit akuter Atemnot ins Universitätsklinikum Essen eingeliefert. Innerhalb kürzester Zeit habe sich sein Zustand enorm verschlechtert, schließlich sei er heute vormittag verstorben.

Stand heute sind 292 Essenerinnen und Essener positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt beprobt wurden in Essen 3.068 Personen. Bei 2.367 Beprobten fiel ein Testergebnis negativ aus. 110 Personen sind nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen, sieben Personen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infizierung verstorben.

20.01 Uhr: Weniger häusliche Gewalt trotz Corona-Krise in NRW

Entgegen den Erwartungen von Experten deuten erste Zahlen auf einen deutlichen Rückgang der häuslichen Gewalt in der Corona-Krise hin. „Wir müssen davon ausgehen, dass die häusliche Gewalt zunehmen wird“, hatte etwa Claudia Fritsche von der Koordinierungsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW gesagt.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Rückgang um 30 Prozent. 2019 sind im März noch 3003 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt registriert wurden, in diesem Jahr lediglich 2112 Einsätze. Das hat das NRW-Innenministerium am Montagabend auf dpa-Anfrage mitgeteilt.

Es seien allerdings nur vorläufige Zahlen. Oft werde ein Verfahren wegen häuslicher Gewalt zunächst als Körperverletzung geführt und erst später auch als häusliche Gewalt ausgewiesen.

19.27 Uhr: Zwei weitere Tote in Bochum

Zwei Menschen aus Bochum sind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Insgesamt kommt die Ruhrgebietsstadt damit auf sieben Corona-Tote. 220 Menschen sind aktuell mit Covid-19 infiziert, 22 davon befinden sich in stationärer Behandlung, darunter zehn, die intensivmedizinisch betreut werden. 42 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass die städtischen Dienstleistungen weiterhin zur Verfügung stehen, auch wenn der Zutritt zum Rathhaus nur in dringenden Fällen möglich ist. Alles andere geht online.

19.01 Uhr: Heftige Kritik der Grünen

Das geplante Epidemie-Gesetz der Landesregierung stößt bei den „Grünen“ auf großes Unverständnis. Teile des Gesetzentwurfs seien „verfassungsrechtlich in hohem Maße bedenklich“, sagte Fraktionschefin Monika Düker.

Große Kritik äußerte Düker daran, dass medizinisches und pflegerisches Personal zur Mitarbeit in Krisenzeiten verpflichtet werden könnte. Damit greife die Landesregierung „tief in Grundrechte wie die Berufsfreiheit ein“.

18.25 Uhr: Düsseldorf geht gegen Hamsterkäufe vor

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat eine neue Allgemeinverfügung zum Schutze der Bevölkerung vor dem Coronavirus erlassen. Neu aufgenommen wurden Bestimmungen zur Eindämmung von Hamsterkäufen.

Demnach dürfen „Waren nur noch in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person abgegeben werden." Einzelhandel werden verpflichtet die Einkäufe der Kunden auf ein übliches Maß zu beschränken, um Hamsterkäufen vorzubeugen.

In der Erklärung der Landeshauptstadt Düsseldorf heißt es: „Irrationale Erwägungen von Kundinnen und Kunden haben in Bezug auf bestimmte Produkte und Produktgruppen zu so genannten Hamsterkäufen geführt". Dies beeinträchtige einen geordneten und hygienisch einwandfreien Betrieb der Läden, auch im Hinblick darauf, dass Schutzabstände unter den Einkaufenden nicht eingehalten würden. "Den daraus resultierenden Gesundheitsgefährdungen haben die Leiterinnen und Leiter dieser Betriebe durch eine Beschränkung auf haushaltsübliche Abgabemengen entgegenzuwirken."

17.38 Uhr: Masked Singer abgesetzt

Bei der Pro-7-Show 'The Masked Singer' sind zwei Mitarbeiter aus dem Team an Coronavirus erkrankt. Wie es jetzt mit der Show weiter geht und alles rund das Thema Corona und TV, erfährst du hier >>>

17.06 Uhr: 20-Jähriger spuckt Polizisten an – „Ich hab Corona“

In Mönchengladbach scheint es ein Jugendlicher noch immer nicht verstanden zu haben. Ein 20-Jährige aus dem Risikogebiet Kreis Heinsberg war zum wiederholten Male auffällig geworden. Als die Polizeibeamten ihn und seine zwei Freunde ihn zu Recht weisen wollten, schrie er sie an und spuckte dabei.

Als er unter Hinweis auf eine mögliche Ansteckungsgefahr aufgefordert wurde, nicht in Richtung der Polizeibeamten zu spucken, machte er weiter, „rotzte“ in Richtung der Beamten und schrie spuckend: „Corona! Ich hab Corona!“

Nach dem er dem Platzverweis nicht folge leisten wollte, nahmen die Polizisten den 20-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwartet aber jetzt nicht nur die Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung, sondern auch eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

16.17 Uhr: Zahl der Infektionen steigt weiter an

Neue Zahlen: 14.442 Menschen sind in NRW mit dem Coronavirus infiziert, 130 Menschen sind bereits daran gestorben. Damit steigt die Zahl der Infizierten in NRW weiter rasant an. Zum Vergleich: Heute morgen (Stand 7 Uhr) waren noch 13.600 Menschen infiziert und 110 Menschen verstorben.

15.54 Uhr: Neue Zahlen aus Duisburg

Aktuell haben sich in Duisburg 231 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist verstorben. 54 Personen sind wieder genesen. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Zudem sind aktuell 840 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. (Stand: 15.45 Uhr, Montag)

15.21 Uhr: 180 000 Anträge auf Soforthilfe

Seit Freitag sind in NRW über 180.000 Anträge auf Soforthilfe von Selbstständigen und Kleinunternehmen eingegangen. Bereits mehr als zweidrittel davon sollen bereits bewilligt worden sein. Dies teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Die Auszahlung der Soforthilfen soll Ende der Woche erfolgen. Im Wirtschaftsministerium habe man dafür am Wochenende Extraschichten eingelegt.

„Das ist ein toller Erfolg und eine starke Teamleistung der öffentlichen Verwaltung. Als einziges Bundesland hat Nordrhein-Westfalen bislang ein von Anfang bis Ende vollständig digitales und bürgerfreundliches Verfahren, das sich als außerordentlich leistungsfähig erweist“, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Betriebe mit bis zu fünf Angestellten können 9000 Euro beantragen, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15 000 Euro. Mittelgroße Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern haben Anspruch auf 25 000 Euro. Die Unternehmen müssen dabei nachweisen, dass sie auf behördliche Anordnung bis auf Weiteres geschlossen bleiben müssen, ihr Umsatz extrem rückläufig ist oder ihre vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.

14.26 Uhr: Nächster Urlaubs-Hotspot dicht

Nun ist auch an Teilen der niederländischen Küste Schluss mit dem Tourismus. Denn die Küstenprovinz Zeeland hat Übernachtungen von Touristen verboten. Alle Besucher mussten am Montag bis 12 Uhr ihre Unterkünfte verlassen haben, wie die Behörden mitteilten. Sie hatten im Zusammenhang mit der Corona-Krise am Wochenende eine Notverordnung erlassen, die vorerst bis zum 10. Mai gilt. Die Küstenprovinz im Südwesten des Landes ist besonders bei Urlaubern aus Nordrhein-Westfalen beliebt. Von den rund zehn Millionen touristischen Übernachtungen im Jahr werden mehr als vier Millionen von Deutschen gebucht.

14.14 Uhr: Gericht lehnt Eilantrag ab: Eiscafé bleibt wegen Corona geschlossen

Ein Eiscafé-Betreiber aus dem Kreis Lippe darf sein Geschäft nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Minden derzeit nicht öffnen. Der Geschäftsmann hatte sich per Eilantrag gegen die Entscheidung der Behörden zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen gegen die Schließung gewandt, wie das Gericht am Montag in Minden mitteilte.

Nach Meinung der Richter bietet der Antragsteller mit Kaffee und Eis keine lebenswichtigen Güter zur Versorgung der Bevölkerung an. Die Genussmittel seien verzichtbar. Auch ein Außerhaus-Verkauf komme nicht infrage. Durch die Bildung einer Warteschlange vor dem Café würde eine Weiterverbreitung des Virus begünstigt. Die Maßnahmen seien verhältnismäßig, da beim Besuch der Eisdiele nicht lebensnotwendige Sozialkontakte verursacht würden und damit die Gefahren für das Gesundheitssystem stiegen (Az.: 7 L 246/20, Beschluss vom 27. März).

Nach Angaben eines Gerichtssprechers muss das Verwaltungsgericht derzeit nur vereinzelt vergleichbare Streitfragen klären.

13.29 Uhr: Mutmaßlicher Ladendieb bedroht Rentner mit Corona-Ansteckung

Trotz der Drohung mit Corona-Ansteckung hat ein Rentner in Soest einen mutmaßlichen Ladendieb gestellt und festgehalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 76-Jährige einen betrunkenen 28-Jährigen in einem Drogeriemarkt dabei beobachtet, wie er einen Teil seines Einkaufs unter die Jacke steckte. Darauf angesprochen habe er die gesamte Ware abgelegt und versucht, zu fliehen.

Der 76-Jährige hielt ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest - auch als der Verdächtige angeben habe, mit dem Coronavirus infiziert zu sein und damit gedroht habe, ihn anzuspucken. Der junge Mann kam in Gewahrsam. Bei einem Atemalkoholtest wurden fast 1,8 Promille gemessen.

Der Vorfall passierte bereits am Freitag.

12.19 Uhr: Dortmunder Bar-Betreiber verzichtet auf Spenden

Nicht jeder Gastronom ist in Zeiten der Corona-Krise auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Ein Bar-Betreiber lehnte die Angebote seiner treuen Kunden ab und hatte stattdessen ein anderes Anliegen. Was genau hinter seiner noblen Geste steckt, erfährst du hier.

10.10 Uhr: Tausende Tiere drohen zu verhungern

Sie gelten als die „Ratten der Lüfte“ und erfreuen sich keiner großen Beliebtheit: Tauben. Da die Städte wie leergefegt sind, fehlt den Tieren aktuellen die Nahrungsgrundlage, wie der Deutsche Tierschutzbund betont. „Da Tauben sehr standorttreu sind, werden sie die Innenstädte nicht verlassen und verhungern, wenn ihnen nicht bald Nahrung zur Verfügung gestellt wird. Da gerade Brutsaison ist, werden auch viele Jungtiere in den Nestern sterben, wenn ihre Eltern sie nicht mehr füttern können“, betont Leonie Weltgen, Fachreferentin für Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund, gegenüber dem „Express“.

„Uns ist klar, dass die große Zahl an Stadttauben vielerorts ein Problem ist. Dass die Tiere nun qualvoll verenden, dürfen die Städte aber nicht zulassen. Die Vorfahren der Stadttauben wurden einst vom Menschen gezüchtet – wir tragen also eine besondere Verantwortung für diese Tiere.“

Der Vorschlag um das Sterben zu vermeiden: Futter, wie Mais, Körner oder Sämereien sollen durch das Ordnungsamt, Tierschützer oder freiwillige Helfer verteilt werden.

09.37 Uhr: Pflegeheime in NRW unter Beobachtung

Besonders gefährlich ist das Coronavirus für ältere Menschen. Nun bestätigen sich zahlreiche Meldungen, dass die Pandemie sich stetig in Pflegeheimen wie Altersheimen ausbreitet. In Essen hat das Virus bereits drei Einrichtungen befallen. Wie die Stadt am Wochenende mitteilte, sind 15 Senioren in der Kaiser-Otto-Residenz in Steele infiziert.

Pflegepersonal sei bisher nicht betroffen. Atemschutzmasken und Schutzbrillen sollen sie schützen. Die Senioren dürfen seit längerer Zeit schon nicht mehr besucht werden, zusätzlich haben sie jetzt auch Ausgangssperre.

08.23 Uhr: Stadt im Sauerland macht ernst

Wer die Quarantäne verweigert, soll zwangsweise in einer Turnhalle untergebracht werden. Die Stadt Menden im Sauerland greift jetzt durch. Dabei gehe es in erster Linie um Abschreckung, wie Corona-Krisenstabsmanager Sebastian Arlt mitteilt: „Wir haben keinen akuten Fall, wollen aber auf jeden Fall vorbereitet sein.“

In der Turnhalle sind 17 Feldbetten aufgestellt. Die Zwangsunterbringung soll nur im äußersten Extremfall angewandt werden, um gesunde Menschen zu schützen.

07.11 Uhr: NRW plant Epidemie-Gesetz

Als Reaktion auf die aktuelle Corona-Pandemie und als Vorbereitung für weitere Krankheitswellen hat die Landesregierung einen außergewöhnlichen Gesetzentwurf vorgelegt. In dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird unter anderem das Verpflichten von Ärzten thematisiert. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen. An Haupt- und Realschulen könnten die Abschlussprüfungen dieses Jahr laut dem Gesetzentwurf ausfallen.

Das Kabinett hatte den Entwurf des Gesetzes am Samstag beschlossen, ein 47-seitiges Schreiben samt Begründung ging an die Fraktionen. Nach dpa-Informationen will Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch den Landtag zu den geplanten Maßnahmen unterrichten. Das Gesetz könnte im beschleunigten Verfahren verabschiedet werden. Die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs im Überblick:

GRUNDLAGE: Das Gesetz soll bei einer „Epidemischen Lage von landesweiter Tragweite“ greifen. Riefe der Bundestag eine nationale Epidemie aus, würde das logischerweise auch für NRW gelten. Der Landtag kann laut Gesetzentwurf aber auch eine epidemische Lage feststellen - eben nur für das eigene Bundesland. Der Landtag würde die Lage auch wieder aufheben.

KRANKENHÄUSER: Im Falle einer Epidemie wäre das Gesundheitsministerium befugt, Krankenhäuser zur Schaffung von Behandlungskapazitäten zu zwingen. Die „Beteiligten des Gesundheitswesens“ könnten unter anderem zu bestimmten Untersuchungen verpflichtet werden.

MEDIZINISCHES MATERIAL: Das Gesetz würde die Behörden berechtigen, „medizinisches, pflegerisches und sanitäres Material einschließlich der dazu gehörigen Rohstoffe sowie Geräte“ bei Firmen sicherzustellen - und dann zu einem normalen Preis abzukaufen. Zudem könnte man Firmen verbieten, die Sachen an andere weiter zu geben.

PERSONAL: Die Behörden könnten Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte verpflichten, mit gegen die Epidemie zu kämpfen. Voraussetzung - so der Gesetzentwurf: Die Landesregierung stellt formell einen „erheblichen Mangel“ an Personal fest. Die Chefs der jeweiligen Personen könnten das nur verhindern, indem sie nachweisen, dass zum Beispiel ein Arzt in der aktuellen Lage in seinem Job unverzichtbar wäre.

KOMMUNEN: Den Kreisen und Gemeinden soll das neue Gesetz Beschlüsse im vereinfachten Verfahren ermöglichen. So könnte ein Stadtrat zum Beispiel schriftlich abstimmen, statt zusammen zu treten.

SCHULEN UND UNIS: Das Schulministerium soll berechtigt werden, dieses Jahr das Abschlussverfahren an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen auszusetzen. Sitzenbleiben könnte für dieses Schuljahr abgeschafft werden. Auch die Prüfungsregeln an Unis würden einmalig gelockert. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, dass dies greifen könnte, wenn der Schulbetrieb nicht ab dem 20. April wieder in vollem Umfang aufgenommen werden könnte. Das gleiche gelte für Hochschulen.

VERWALTUNG: Da im Fall einer Epidemie viele Menschen im Homeoffice arbeiten und schwer an Originaldokumente kommen beziehungsweise sie nicht persönlich beim Amt vorlegen können, sollen elektronisch versandte Sachen reichen. Behörden- und Postgänge könnten so vermieden und die Ausbreitung der Krankheit verringert werden.

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf nach eigenen Angaben im Rekordtempo aufgestellt und ihn am Wochenende neben den Fraktionen auch den zuständigen Verbänden zugesandt. Die Regierung baut darauf, dass der Landtag das Gesetz in einem beschleunigten Verfahren verabschiedet - möglicherweise bereits am Mittwoch.

06.35 Uhr: Viel wird über das Coronavirus und seine Auswirkungen gesprochen. Dabei gerät eine andere Volkskrankheit beinahe komplett in Vergessenheit: Die Grippe. Wie stark NRW bisher von der Influenza erfasst worden ist, erfährst du HIER.

(dso, mg, ak, mb, fs mit dpa)

