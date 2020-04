Corona in NRW: Maskenpflicht bald auch in Innenstädten? ++ Innenminister Reul schlägt wegen DIESER „brandgefährlichen“ Entwicklung jetzt Alarm

Corona in NRW – das Virus grassiert weiterhin

Über 1000 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Alle News und Entwicklungen hier

Die Maßnahmen der Regierung wirken, doch noch immer wütet Corona in NRW. Über 1000 Todesfälle hat das bevölkerungsreichste Bundesland inzwischen zu beklagen – und ein Ende der Krise ist leider noch nicht in Sicht.

Ab Montag gilt wegen Corona in NRW auch eine Maskenpflicht. Doch noch immer herrscht in der Bevölkerung viel Angst und Unsicherheit. Wie geht es weiter? Wie kann ich mich schützen? Existenzsorgen kommen hinzu, ebenso wie die Angst um Angehörige.

Corona in NRW: Alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten zu Covid-19 im Newsblog

Täglich gibt es neue krasse Entwicklungen, Entscheidungen mit großer Tragweite oder traurige Schicksalsschläge. In unserem Newsblog zu Corona in NRW halten wir dich über die aktuelle Situation auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

Freitag, 24. April

07.23 Uhr: Kölnerin harrt sechs Wochen in Quarantäne aus!

Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen zwei Wochen in Quarantäne ausharren, bevor sie wieder geheilt auf die Straße gehen können. Doch so war es nicht bei einer Kölnerin! Die Frau durfte sechs Wochen lang die Wohnung nicht verlassen. Ihre Geschichte liest du hier >>>

6.52 Uhr: Land NRW will Obdachlosen helfen

Das Coronavirus ist für alle Menschen nicht leicht zu verkraften. Doch besonders hart trifft es jene, die keine eigene Wohnung haben. Obdachlose bekommen nun von der NRW-Landesregierung Unterstützung. Wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, wurde Ende Märze eine halbe Million als Soforthilfe für die freien Träger der Wohnungslosenhilfe bewilligt.

„Das Leben auf der Straße ist in der Coronakrise besonders schwierig geworden“, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann. „Und weiter:„ Deshalb haben wir mit dem Notfallpaket schnelle Hilfe für die Ärmsten der Armen bereitgestellt.“

So können sie Menschen auf der Straße „mit dem Lebensnotwendigsten versorgen“, heißt es. Dazu gehören in erster Linie Lebensmittel, Essensgutscheine und Hygieneartikel. Aber auch Zelte, Kleidung oder Schlafsäcke werden benötigt. „Wer buchstäblich keine Vorräte anlegen kann, spürt die Krise am schnellsten“, so Laumann.

52 Städte in NRW haben diese im Notfallpaket zur Verfügung gestellten Gelder bereits erhalten.

6.14 Uhr: Macron dankt Laschet für die Aufnahme französischer Corona-Patienten

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich jetzt bei NRW für die Behandlung französischer Corona-Patienten gedankt. In einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) würdigte Macron das „beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

Das Schreiben Macrons, das der dpa vorliegt, beginnt mit der förmlichen Anrede des Ministerpräsidenten und der handschriftlichen Ergänzung „Cher Armin“ (Lieber Armin). Macron betonte: „Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteil werden.“

Ende März waren acht schwer erkrankte Patienten von Metz aus nach Essen verlegt worden. Ein 76-Jähriger starb am Montag im Uni-Klinikum, zwei weitere Männer konnten - deutlich stabilisiert - bereits nach Frankreich zurückkehren. Weitere Patienten werden weiter in Essen versorgt.

Donnerstag, 23. April

22.58 Uhr: Uniklinik Essen verliert Kampf um schwerkranken französischen Corona-Patienten

Einer der Corona-Patienten, die für eine Behandlung aus Frankreich nach Essen geflogen worden sind, ist im Uniklinikum Essen verstorben. Das vermeldet das Krankenhaus. Der 75-Jährige litt an schweren Vorerkrankungen, am Mittwoch verloren die Ärzte den Kampf. Bereits am Montag war ein aus Frankreich eingeflogener Patient in der Essener Uniklinik an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Gleichzeitig gab es jedoch auch eine gute Meldung: Ein weiterer französischer Patient konnte aus der Uniklinik entlassen werden. Der 62-Jährige wurde für die Nachbehandlung in ein Krankenhaus nach Metz gefolgen. Schon am vergangenen Freitag konnten zwei zuvor schwerkranke Covid-Patienten verlegt werden.

22.15 Uhr: Gladbeck will Mundschutz-Pflicht ausweiten

Mundschutz-Pflicht auch in der Innenstadt – die Stadt Gladbeck will die Verordnung zum Tragen einer Schutzmaske, die ab Montag in NRW gilt, noch ausweiten. Das berichtet die „WAZ“. Bürgermeister Ulrich Roland hatte sich bereits früh für die Maskenpflicht ausgesprochen, die am Mittwoch von der Landesregierung beschlossen wurde.

21.20 Uhr: Erster Schultag

Im Ausnahme-Modus haben heute in NRW die Schulen den Unterricht wieder aufgenommen. Nur wenige Schüler in einem Klassenraum, Desinfektionsmittel auf dem Lehrerpult und Schüler, die mit Einwegtüchern ihre Tische reinigen. Streng wird notiert, wer wo sitzt, damit Infektionsketten nachvollziehbar sind. So sah der neue Alltag sechs Wochen nach der landesweiten Schließung in den Schulen wegen der Corona-Pandemie aus.

Denn für Tausende Prüflinge hat in NRW die Schule wieder begonnen. Die landesweit 90.000 angehenden Abiturienten können selbst entscheiden, ob sie wieder zur Schule kommen, weil sie nach den Osterferien ohnehin keinen Unterricht mehr gehabt hätten. Für Schüler, die vor anderen Abschlussprüfungen stehen, gilt dagegen Schulpflicht.

Corona in NRW: News, Entwicklungen, Fallzahlen hier im Liveblog. Foto: dpa, imago images, Collage: DER WESTEN

20.30 Uhr: NRW-Innenminister Reul warnt vor Verschwörungstheorien

Herbert Reul schlägt Alarm. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen warnt: „In Krisenzeiten haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur.“

„Ob von links oder von rechts oder von religiösen Eiferern“, Verschwörungstheorien haben in der Coronakrise einen extremen Nährboden gefunden. Reichsbürger und Rechtsextremisten würden vermehrt über einen Umsturz diskutieren, Reul bezeichnet diese Szene als „brandgefährlich“.

„Wir müssen die Sache sehr ernst nehmen, weil die Grenzen zunehmend fließend sind, weil sich das Phänomen ausbreitet, die Szene die Chance wittert, bisher getrennt voneinander agierende Bewegungen zu bündeln.“

19.00 Uhr: Kirchen in NRW öffnen wieder

Gottesdienste werden in NRW ab Mai wieder öffentlich stattfinden. Das kündigte die Landesregierung jetzt an. Kirchen und Religionsgemeinschaften hatten in NRW im Zuge der Corona-Krise auch ohne Verbot auf öffentliche Versammlungen verzichtet. Nach Gesprächen über Schutzmaßnahmen wollen die Kirchen, Moscheen und weiteren Gotteshäuser nun wieder öffnen.

Dom (r.) und Groß St. Martin wollen ab Mai wieder zum Gottesdienst laden. Foto: dpa

„Die Freiheit der Religionsausübung ist ein wichtiges Grundrecht unserer Verfassung“, sagt Ministerpräsident Armin Laschet. „Wir sind dankbar für das hohe Maß an Verständnis und Verantwortung von Kirchen und Religionsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise.“

18.15 Uhr: Gastronome planen irren Protest

In mehreren NRW-Städten wollen Gastronomen am Freitag mit auf ihre Situation aufmerksam machen. Mit leeren Stühlen an öffentlichen Orten soll die dramatische Situation deutlich gemacht und eine baldige Öffnung der Gastronomie gefordert werden.

„Die leeren Stühle stehen symbolisch für die Leere in den Kassen und Betrieben und die große Unsicherheit von Unternehmern und Beschäftigten“, sagte ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga NRW. Aufgestellt werden sollen sie auf zentralen Plätzen in den Städten - etwa auf dem Rathausplatz in Düsseldorf oder in Bielefeld und mehreren anderen Städten.

17.07 Uhr: Traurige Marke: 1000 Todesfälle in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Toten nach einer Infektion mit dem Coronavirus auf 1000 seit Beginn der Pandemie gestiegen. 37 neue Todesfälle kamen nach den jüngsten Zahlen von Donnerstag im Vergleich zu denen vom Vortag hinzu.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 82 Jahre, teilte das Landeszentrum für Gesundheit NRW mit. Die Zahl der bestätigen Infektionen stieg auf insgesamt 30 598 Fälle. Innerhalb eines Tages kamen 397 hinzu. Auch die Gruppe der Genesenen wird größer: Mit 587 neuen sind jetzt insgesamt 19 636 Fälle gemeldet, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte.

Diese Geschäfte haben in NRW wieder geöffnet:

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Autohäuser und Fahrradhändler

Buchhandlungen

Möbelhäuser (zum Beispiel Ikea, XXXLutz, Höffner, Roller, Porta Möbel, Dänisches Bettenlager…)

Babymärkte (zum Beispiel BabyOne, Babymarkt, Alvo, Babyprofi…)

Diese Läden haben in NRW weiterhin geöffnet:

Supermärkte

Großhandel

Drogerien

Apotheken

Baumärkte

Abhol- und Lieferdienste

Tankstellen

Poststellen

Banken

Blumenläden

Waschsalons, Wäschereien

Diese Läden bleiben weiterhin geschlossen:

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Restaurants, Bars und Kneipen

Friseure (Öffnung ab 4. Mai möglich)

