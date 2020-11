Corona in NRW: Maßnahmen verschärft – diese neuen Regeln gelten ab Dienstag

Die neuen Corona-Regeln für NRW sind da! Am Montag hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die neue Corona-Schutzverordnung gemeinsam mit Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart vorgestellt.

Corona in NRW: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Regeln für Dezember verkündet. Foto: Federico Gambarini/dpa

Damit hat die NRW-Landesregierung weitestgehend die Beschlüsse der letzten Bund-Länder-Konferenz umgesetzt – es gibt aber auch kleine Besonderheiten. Hier erfährst du, welche Corona-Regeln nun im bevölkerungsreichsten Bundesland gelten.

Was die neuen Beschlüsse für die Wirtschaft bedeuten und wie diese in NRW aufgefangen wird, erfährst du hier >>>

Corona in NRW: Diese neuen Regeln gelten jetzt

Die neue Coronaschutz-Verordnung für NRW tritt am Dienstag in Kraft und gilt bis zum 20. Dezember. Danach werde neu entschieden.

Corona: In der CDU knallt es ++ Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung ++ „Wort des Jahres“ 2020 hat Corona-Bezug

Hier ein Überblick über die wichtigsten neuen Regeln:

Strengere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum:

Nur noch Treffen von Menschen aus zwei Haushalte

Insgesamt nicht mehr als fünf Personen (Kinder ausgenommen)

Maskenpflicht erweitert:

Überall da, wo kein Abstand von 1,5 Metern gehalten werden kann

z.B. vor Geschäften und auf Parkplätzen

Überall in öffentlichen geschlossenen Räumen (auch bei der Arbeit)

+++ Wetter in NRW: Schnee und Glatteis! HIER wird es jetzt richtig gefährlich +++

Kundenbeschränkung im Einzelhandel:

Geschäfte unter 800 Quadratmeter: 1 Person pro 10 Quadratmeter

Geschäfte über 800 Quadratmeter: 1 Person pro 20 Quadratmeter

Weitere Einschränkungen:

Silvester-Feuerwerke auf vielbelebten Plätzen sollen von den Gemeinden verboten werden

Skilifte in NRW bleiben geschlossen

Eine Entspannung der nun strengeren Kontaktbeschränkung ist über die Feiertage zwischen dem 23. Dezember bis zum 1. Januar geplant. Dann sollen zehn Menschen aus mehreren Haushalten zusammenkommen dürfen, wie es in der Bund-Länder-Konferenz besprochen wurde.

+++ Corona: In der CDU knallt es ++ Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung ++ „Wort des Jahres“ 2020 hat Corona-Bezug +++

Abweichend von den Absprachen zwischen Bund und Ländern sollen touristische Übernachtungen während der Feiertage in NRW erlaubt sein.

Individuelle Lösung für Corona-Hotspots in NRW

Liegt der Inzidenzwert einer Kommune über 200, soll es zusätzliche Maßnahmen geben. Das werde mit den betroffenen Kommunen besprochen. Denkbar sind ein Alkoholverkaufsverbot, weitere Kontaktbeschränkungen oder mögliche vereinzelte Schulschließungen, so Laumann in der Corona-Pressekonferenz am Montag. (ak)