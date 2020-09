Corona in NRW: Hamm greift radikal durch! ++ Laschet: „Neue Regeln brauchen wir nicht“

Corona ist auch nach sechs Monaten weiterhin das alles überschattende Thema. So auch in NRW. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland stecken sich wieder deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Besonders in drei Städten sind die Zahlen wieder gestiegen.

Nach und nach wollen die Behörden nun entscheiden, ob es erneut strengere Einschränkungen geben wird. In unserem Liveticker für NRW halten wir dich auf dem Laufenden.

Dienstag, 22. September

21.38 Uhr: Laschet will „Null-Toleranz-Prinzip“

In NRW wird es nach Aussagen von Armin Laschet keinen großen Lockdown geben. Der NRW-Ministerpräsident erklärte am Dienstag: „Nein, neue Regeln brauchen wir nicht.“ Zugleich verschärfte er den Ton gegen all jene, die sich nicht an diese Regeln halten - er sprach von einem „Null-Toleranz-Prinzip.“

16.40 Uhr: Laschet schließt landesweite Verschärfung der Corona-Auflagen aus

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine landesweite Verschärfung der Corona-Auflagen etwa mit Maskenpflicht im öffentlichen Leben trotz der steigenden Infektionszahlen vorerst ausgeschlossen. „Wir wollen keinen flächendeckenden Lockdown in NRW“, sagte Laschet am Dienstag zu Beginn einer Kabinettssitzung auf dem Wasserschloss Anholt in Isselburg.

15.40 Uhr: Remscheid empfiehlt Mundschutz für gesamtes Stadtgebiet

Die Stadt Remscheid empfiehlt Bürgern in der Öffentlichkeit im gesamten Stadtgebiet Alltagsmasken zu tragen. In den vergangenen sieben Tagen sei es zu 52,05 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gekommen, teilte die Stadt den aktuellen Stand vom Dienstag mit. Man habe damit erstmals die kritische Schwelle von 50 übersprungen. Die Stadt könne das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der gesamten City aber nicht anordnen, sondern nur empfehlen, erläuterte eine Sprecherin nach einer Sitzung des Krisenstabs.

14.05 Uhr: Radikale Maßnahmen in Hamm!

Die Stadt Hamm verschärft die Corona-Maßnahmen. Ab diesem Mittwoch müssen Lehrer und Schüler wieder Masken im Unterricht an weiterführenden Schulen tragen. Das gab der Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann wegen stark steigender Corona-Neuinfektionswerte in einer Video-Pressekonferenz bekannt. Zunächst gelten die Vorschriften für zwei Wochen und nur dann wenn nicht ein baulicher Mindestabstand von 1,50 Metern vorhanden sei.

Gleichzeitig dürfen ab diesem Mittwoch im öffentlichen Raum zudem nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Die Kontaktbeschränkung in der 182.000 Einwohner-Stadt gelte ebenfalls für zunächst zwei Wochen. Hamm habe derzeit die höchsten Neuinfektionszahlen bundesweit: Es seien - Stand Dienstag - 87,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zu verzeichnen.

10.49 Uhr: Landesregierung berät über Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte

Das nordrhein-westfälische Kabinett berät am Dienstag und Mittwoch in einer zweitägigen Klausur über Konsequenzen aus den steigenden Corona-Infektionszahlen. Konkrete Beschlüsse sind nach Angaben aus Regierungskreisen erst kommende Woche nach den Bund-Länder-Beratungen zu erwarten. Am 29. September will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung in NRW läuft am 1. Oktober aus.

Themen der Kabinettsberatungen im Wasserschloss Burg Anholt im Münsterland dürften nach dpa-Informationen unter anderem Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte in Zeiten der Corona-Pandemie sein. Im Fokus stehen derzeit aber die steigenden Corona-Infektionszahlen in Hamm, Gelsenkirchen und Remscheid. Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sich zur Infektionslage äußert. Laschet tritt am Nachmittag vor die Presse.

Hamm in Westfalen liegt jetzt auch nach den offiziellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) weit über der wichtigen Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Auch Gelsenkirchen und Remscheid nähern sich diesem wichtigem Schwellenwert.

Auch der wegen der außerordentlichen Steuerschätzungen verschobene Haushaltsentwurf für 2021 soll bei der zweitägigen Klausur vom Kabinett verabschiedet werden. Außerdem sind der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, und Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am Dienstagabend zu Gast beim Kabinett.

Montag, 21.September

Corona in NRW: Massiver Anstieg! DIESE Ruhrgebietsstadt ist besonders betroffen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt wieder deutlich an. In drei Städten wurde am Wochenende deutlich die sogenannte Vorwarnstufe überschritten. Das heißt, die Menschen dort müssen sich jetzt womöglich wieder auf erste Einschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen. Neben Hamm und Remscheid ist vor allem eine Ruhrgebietsstadt betroffen: Gelsenkirchen.

Bei der entscheidenden Kennzahl - den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag Gelsenkirchen am Sonntag weiterhin an der Spitze der großen Städte und Kreise in NRW. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz wurde vom Robert Koch-Institut (RKI) wie am Vortag mit 44,1 angegeben - eine Woche zuvor waren es 10,7.

Am Montag wurde deshalb entschieden, dass in Gelsenkirchen an privaten Feiern in gewerblichen Räumen künftig nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen. Bislang galt eine Höchstgrenze von 150, wie ein Stadtsprecher berichtete. Abgesagt wurde außerdem ein großer Flohmarkt am Fußballstadion von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04, der für Dienstag geplant war. Die Stadt appellierte an die Bürger, sich bei Feiern in privaten Räumen bis auf weiteres auf 25 Personen zu beschränken.

Coronavirus in Gelsenkirchen: Einschränkungen bei privaten Feiern

Zuvor hatte die Stadt schon angekündigt, dass sie vor allem private Feiern stärker beschränken werde. „Wir haben in den vergangenen Tagen feststellen müssen, dass vor allem größere private Feiern in Gelsenkirchen zu einer Verbreitung des Coronavrus beigetragen haben“, sagte Krisenstabsleiterin Karin Welge. Deshalb wolle die Stadt mit den Einschränkungen auch genau an dieser Stelle ansetzen.

Corona: Weitere Städte in NRW betroffen

Hamm kam am Sonntag auf einen Wert von 43,0 - eine Woche zuvor waren es dort noch 10,1. Auch die Stadt Hamm will bei privaten Feiern deutliche Einschränkungen vornehmen, um gegen stark erhöhte Corona-Neuinfektionen vorzugehen. Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) kündigte am Montag in einer Video-Pressekonferenz an, private Veranstaltung zwischen 50 und 150 Personen müssten im Vorfeld ab Dienstag von der Stadt genehmigt werden. Es werde ein Bußgeld ab 2000 Euro verhängt, wenn es zu Fehlverhalten komme.

In Remscheid infizierten sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen 36,9 Personen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus - eine Woche zuvor waren es noch 20,7.

Die Behörden wollen noch entscheiden, ob auch für Remscheid wieder striktere Beschränkungen eingeführt werden.

Bundesliga: Muss Schalke wegen Corona-Zahlen ohne Zuschauer gegen Bremen spielen?

Städte und Kreise, die eine Sieben-Tages-Inzidenz über 35 aufweisen, müssen in NRW mit den zuständigen Landesbehörden konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen. Zudem sind ab diesem Wert keine Zuschauer etwa bei Fußball-Bundesligaspielen mehr erlaubt, was in Gelsenkirchen ein Thema werden könnte. Angesichts des Infektionsgeschehens in der Stadt ist weiter offen, ob das erste Saison-Heimspiel von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Samstag vor Fans stattfinden darf.

Erst am Freitagabend hatte die Stadt Köln wegen der steigenden Infektionszahlen verfügt, dass der 1. FC Köln sei Bundesliga-Auftaktspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Wochenende anders als geplant doch ohne Zuschauer austragen muss. Am Sonntag lag die Domstadt mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 34,2 dann knapp unter der Vorwarnstufe - ebenso wie der Oberbergische Kreis mit einem Wert von 33,0.

Coronavirus: NRW bundesweit auf Platz 4

Landesweit steckten sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag in den vergangenen sieben Tagen 15,3 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus an. NRW stand damit hinter Berlin, Bayern und Hamburg auf Platz 4 der Bundesländer. Eine Woche zuvor lag der Wert für NRW noch bei 10,7.

Köln und der Oberbergische Kreis blieben knapp unter der Vorwarnstufe. Auch Hamm teilte mit, dass man sich am Montag zu möglichen Einschränkungen äußern werde. Dort habe vor allem eine Hochzeitsfeier zuletzt zu dem starken Anstieg geführt.

Mit den ersten Einschränkungen nach Überschreiten der Vorwarnstufe soll verhindert werden, dass es bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu einem lokalen Lockdown kommt. Denn wenn eine große Stadt oder ein Kreis die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche überschreitet, sind gemäß der nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnung „zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen“. (pg/dpa)