Corona: Auch in NRW dürfen künftig nur noch FFP2-Masken oder medizinische Masken in Bus und Bahn sowie in Geschäften getragen werden. (Symbolbild)

Zwei Tage ist es her, dass beim Corona-Gipfel die neuen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland verkündet wurden. Doch ab wann gelten die neuen Regeln in NRW?

Am Dienstagabend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die neuen Beschlüsse verkündet. Kurz darauf klärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Bürger in NRW darüber auf, was in ihrem Bundesland auf sie zukommen wird.

Corona in NRW: Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Klar ist: Bis mindestens 14. Februar bleibt Deutschland im harten Lockdown. Doch Unklarheit herrscht bei der neuen Maskenpflicht. Ab wann gilt diese?

>>>Schärfere Maskenpflicht, ÖPNV-Regelung, Homeoffice – DAS sind die neuen Lockdown-Regeln!<<<

Beschlossen wurde, dass künftig im Einzelhandel und im Nahverkehr eine medizinische Maske notwendig sei. Die gängige Stoffmaske darf dann nicht mehr getragen werden. Auch können die Menschen auf die FFP2-Masken zurückgreifen. >>> FFP2-Maske, medizinische Maske oder Alltagsmaske: Was ist der Unterschied?

Doch gilt das ab sofort? Darf ich den Supermarkt jetzt nicht mehr mit meiner Alltagsmaske betreten? Und gibt es überhaupt genügend FFP2-Masken für alle?

Armin Laschet hat die neuen Corona-Regeln für NRWverkündet. Foto: imago images / Political-Moments

Letzteres beteuerte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch am Mittwoch. Es könne zwar zu „vereinzelten Lieferschwierigkeiten bei den FFP2-Masken“ kommen. Dennoch sehe es nach heutigem Stand nicht danach aus, dass es zu Versorgungsengpässen kommen werde. Es stünden ausreichend Masken zur Verfügung.

+++ Alle Infos rund um das Coronavirus und die neuen Beschlüsse beim Corona-Gipfel findest du hier +++

Doch ab wann die Regeln gelten, muss in der neuen Corona-Schutzverordnung festgehalten werden, die im NRW-Landeskabinett abgestimmt wird. Das ist Sache der einzelnen Bundesländer.

Zunächst hieß es, dass das Kabinett am Mittwoch tage. Doch ein Beschluss ist noch nicht verkündet worden. Auf der Homepage des Landes NRW prangen noch die Zeilen, dass der Lockdown bis zum 31. Januar verlängert wurde.

Die Gastronomie muss wegen der Lockdown-Verlängerung weiterhin schließen. Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Wenn es aktualisiert wird, kann auch ein Startdatum für die härtere Maskenpflicht feststehen.

Ein Datum gibt es derweil schon: die Homeoffice-Verordnung wird am kommenden Mittwoch in Kraft treten. Das kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Mittwoch an. >>>Home-Office während Corona: Neue „Pflicht“-Verordnung – alles, was du jetzt wissen musst (js)