Duisburg ist Spitzenreiter in Sachen Corona-Verstößen im Ruhrgebiet.

Corona-Verstöße: Trauriger Spitzenreiter! In dieser Ruhrgebietsstadt gab es die meisten Regelbrüche

Seit März beherrscht Corona unseren Alltag. Die Coronaschutzverordnung soll das Virus eindämmen. Doch wie gut halten sich die Menschen im Ruhrgebiet an die Corona-Regeln? Wir haben bei den großen Ruhrgebietsstädten nachgehört, wie viele Verstöße gezählt wurden seit der Einführung.

Corona-Verstöße im Ruhrgebiet: Duisburg ist Spitzenreiter

Die Bußgelder können es in sich haben. Öffentliche Ansammlungen kosten im Schnitt 200 Euro, wiederholte Verstöße gegen das Corona-Kontaktverbot 400 Euro.

Besonders streng sanktioniert sind unzulässige Ansammlungen im öffentlichen Raum, verbotene Durchführungen von Musikfesten, Festivals oder Sportveranstaltungen. Sie können mit bis zu 25.000 Euro sanktioniert werden. Auch das Überschreiten der zulässigen Kundenzahl in Verkaufsstellen oder Verstöße gegen die Dokumentationspflicht kann teuer werden.

Duisburg kassierte 628.000 Euro ein

Spitzenreiter unter den Ruhrgebietsstädten ist ganz klar Duisburg. 3167 Bußgeldverfahren wurden seit Einführung der Coronaschutzverordnung eingeleitet. Dafür sind die Mitarbeiter des Ordungsamtes in Duisburg auch mit bis zu 60 Mitarbeitern in Spitzenzeiten unterwegs gewesen. So klingelte auch die Kasse: 628.000 Euro kamen bis Mitte Juli zusammen.

Die Stadt greift teils streng durch, machte vergangene Woche beispielsweise den Biergarten der Villa Rheinperle dicht, da hier Corona-Verstöße verzeichnet wurden.

Die Duisburger Villa Rheinperle musste nach Corona-Verstößen zumachen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Auf den Plätzen folgen Dortmund (2324) und Essen (1453). Essen nahm bis Ende Juni durch Corona-Verstöße 386.090 Euro ein, die Stadt Dortmund hielt sich diesbezüglich bedeckt.

Stadt Bußgeldverfahren Summe

Duisburg 3.167 628.000 Euro (15.7.20) Dortmund 2.324 keine Angaben (15.7.20) Essen 1.453 386.090 Euro (Ende Juni 20)

Viele Bußgeldverfahren noch in der Prüfung

Weit weniger Verstöße gab es in Bochum oder Recklinghausen. In Recklinghausen sind auch noch 158 Bußgeldverfahren in der Prüfung.

Auch Mülheim kann noch keine verlässlichen Zahlen liefern, da die meisten Verfahren gerade erst eingeleitet wurden. (ms)