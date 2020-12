Corona in NRW: Kunden-Ansturm wegen FFP2-Masken – Apotheker fordern Solidarität!

Corona-Andrang in NRW! Diesmal aber nicht vor Läden oder Großhändlern. Sondern vor unseren Apotheken! Der Grund: die Verteilung der FFP2-Schutzmasken.

Corona hat die Welt noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit mehr als 1,6 Millionen Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In Deutschland sind über 23.500 Personen ums Leben gekommen, mehr als 1,3 Millionen sind infiziert worden. Die Bundesregierung und die Länder haben jetzt den Lockdown beschlossen, der zunächst bis zum 10. Januar anhalten soll. Die Aussicht auf Impfstoffe und eine baldige Verbesserung der schlimmen Corona-Lage macht Hoffnung. Doch bis es so weit ist, dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich geimpft wurde, dauert es wohl noch.

Corona in NRW: Kunden-Ansturm wegen FFP2-Masken

Bis dahin müssen die konventionellen Methoden vor einer Infektion schützen: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Mund-Nasen-Schutzmaske auf! Um Risikopatienten und ältere Menschen zu schützen, verteilen Apotheken noch bis zum 6. Januar je drei kostenlose FFP2-Masken. Personen, die mindestens 60 Jahre alt sind, erhalten die Masken gegen Vorlage des Personalausweises. Bundesweit sind das immerhin rund 27 Millionen Menschen.

Eine Warteschlange vor der Rathaus-Apotheke in Herne. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Doch schon am ersten Tag der Verteilung ist klar: Der Andrang und Bedarf in den Apotheken in NRW ist riesig! Dabei hatte Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), extra geraten, nicht direkt am ersten Verteiltag die Apotheken zu stürmen. Schmidt zur „Deutschen Apotheker Zeitung“: „Wir können nicht alle Berechtigten an einem Tag versorgen, und die benötigten Masken werden auch erst nach und nach in die Apotheken geliefert. Lange Schlangen wollen wir auch aus Gründen des Infektionsschutzes so gut es geht vermeiden. Die Apotheken bleiben auch im Lockdown geöffnet.“

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Apothekerverband Nordrhein: „Ansturm ist groß“

Über die konkrete Situation in NRW spricht Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Preis zu DER WESTEN: „Der Ansturm auf die Apotheken ist groß, vielfach bilden sich lange Schlangen, die Patienten haben viele Fragen. Doch die Patienten sind sehr diszipliniert, verständnisvoll und dankbar für den hochwertigen Schutz.“

Thomas Preis ist Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Foto: Apothekerverbands Nordrhein

Weitere Lieferungen würden kontinuierlich erwartet. „Es besteht überhaupt kein Grund, die Apotheken zu stürmen. Wir rechnen damit, dass nach und nach alle berechtigten Patienten bis Weihnachten ihre drei kostenlosen FFP2-Maksen erhalten haben.“

Appell an Solidarität: „Damit Masken für alle Risikopatienten ausreichen“

Doch ist das Abholsystem wirklich betrugssicher? Können Betrüger nicht einfach mit gefälschten Personalausweisen Masken abgreifen? Und kann man nicht einfach in zwei verschiedene Apotheken gehen, um dort weitere Masken zu erhalten? Preis schließt das aus, sagt: „Wir empfehlen Kunden, dass sie in ihre Stammapotheke gehen. Dort kennt man auch die chronisch Kranken. Nur wenn der Kunde glaubhaft versichern kann, dass er chronisch krank ist, oder über 60 Jahre alt ist, dürfen die Apotheke eine Maske ausgeben.“

FFP2-Schutzmasken sind bis zum 6. Januar in Apotheken zu haben – für Risiko-Patienten und Menschen über 60 Jahre. Foto: Ole Spata/dpa

Und weiter: „Die Apothekerschaft appelliert an die Solidarität der Anspruchsberechtigten, das heißt: sich nur die zustehenden drei Masken zu holen, damit die Masken für alle Risikopatienten ausreichen.“

Bleibt zu hoffen, dass dieser Appell auch ankommt.

